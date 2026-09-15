GNW-News: Das KFSH in Riad verzeichnet bei der JCI-Reakkreditierung bei fast 1.800 Bewertungskriterien keinerlei Befunde mit hohem Risiko

^RIAD, Saudi-Arabien, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) in Riad hat die Reakkreditierung

als akademisches medizinisches Zentrum durch die Joint Commission International

(JCI) erhalten. Bei einer Bewertung von fast 1.800 messbaren Elementen wurden

keinerlei risikoreiche Befunde und keinerlei Befunde im Zusammenhang mit den

internationalen Patientensicherheitszielen festgestellt.

Über das Akkreditierungsergebnis hinaus hat die JCI im Rahmen ihrer Initiative

?Survey Analysis for Evaluating Strengths" (SAFEST) acht Praktiken des KFSH als

Leistungsstärken anerkannt. Diese Initiative identifiziert innovative oder

außergewöhnlich zuverlässige Ansätze, die zu einer sichereren und qualitativ

hochwertigeren Versorgung beitragen und als Grundlage für Verbesserungen in

Gesundheitsorganisationen dienen können.

Zu den anerkannten Verfahren gehörten eine Leitstelle, die mithilfe von

Echtzeitdaten und Frühwarnmeldungen den Patientenfluss und die Ressourcen

koordiniert, ein geschlossenes Robotersystem, das die Genauigkeit und Sicherheit

bei der Zubereitung von Chemotherapeutika erhöht und gleichzeitig den Abfall

reduziert, sowie ein automatisierter Prozess zur Medikamentenbestellung, der

gewichtsabhängige Dosierungsmengen berechnet und eine sofortige Überprüfung

durch einen klinischen Apotheker ermöglicht.

Weitere Stärken wurden in den Bereichen Sturzprävention,

Patientenidentifizierung, Infektionsprävention und Wohlbefinden des Personals

festgestellt, was einen organisationsweiten Ansatz widerspiegelt, bei dem die

Patientensicherheit in allen klinischen, betrieblichen und personellen Abläufen

verankert ist.

Das KFSH in Riad erhielt im Jahr 2000 erstmals die JCI-Akkreditierung und war

2014 das erste Krankenhaus in Saudi-Arabien, das die JCI-Akkreditierung als

akademisches medizinisches Zentrum erhielt. Damit blickt es auf eine mehr als

25-jährige Erfolgsgeschichte in Bezug auf international anerkannte Qualität und

Patientensicherheit zurück.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre wurde für das Jahr 2026

auf Platz 1 im Nahen Osten und in Nordafrika sowie auf Platz 12 weltweit unter

den 250 führenden akademischen medizinischen Zentren eingestuft. Zudem wurde sie

von Brand Finance 2026 als wertvollste Marke im Gesundheitswesen in Saudi-

Arabien und im Nahen Osten ausgezeichnet und von Newsweek in die Listen der

?World's Best Hospitals 2026", der?World's Best Smart Hospitals 2026" sowie der

?World's Best Specialized Hospitals 2026" aufgenommen.

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