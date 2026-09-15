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15.09.2026 15:59:38
GNW-News: Das KFSH in Riad verzeichnet bei der JCI-Reakkreditierung bei fast 1.800 Bewertungskriterien keinerlei Befunde mit hohem Risiko
^RIAD, Saudi-Arabien, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal
Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) in Riad hat die Reakkreditierung
als akademisches medizinisches Zentrum durch die Joint Commission International
(JCI) erhalten. Bei einer Bewertung von fast 1.800 messbaren Elementen wurden
keinerlei risikoreiche Befunde und keinerlei Befunde im Zusammenhang mit den
internationalen Patientensicherheitszielen festgestellt.
Über das Akkreditierungsergebnis hinaus hat die JCI im Rahmen ihrer Initiative
?Survey Analysis for Evaluating Strengths" (SAFEST) acht Praktiken des KFSH als
Leistungsstärken anerkannt. Diese Initiative identifiziert innovative oder
außergewöhnlich zuverlässige Ansätze, die zu einer sichereren und qualitativ
hochwertigeren Versorgung beitragen und als Grundlage für Verbesserungen in
Gesundheitsorganisationen dienen können.
Zu den anerkannten Verfahren gehörten eine Leitstelle, die mithilfe von
Echtzeitdaten und Frühwarnmeldungen den Patientenfluss und die Ressourcen
koordiniert, ein geschlossenes Robotersystem, das die Genauigkeit und Sicherheit
bei der Zubereitung von Chemotherapeutika erhöht und gleichzeitig den Abfall
reduziert, sowie ein automatisierter Prozess zur Medikamentenbestellung, der
gewichtsabhängige Dosierungsmengen berechnet und eine sofortige Überprüfung
durch einen klinischen Apotheker ermöglicht.
Weitere Stärken wurden in den Bereichen Sturzprävention,
Patientenidentifizierung, Infektionsprävention und Wohlbefinden des Personals
festgestellt, was einen organisationsweiten Ansatz widerspiegelt, bei dem die
Patientensicherheit in allen klinischen, betrieblichen und personellen Abläufen
verankert ist.
Das KFSH in Riad erhielt im Jahr 2000 erstmals die JCI-Akkreditierung und war
2014 das erste Krankenhaus in Saudi-Arabien, das die JCI-Akkreditierung als
akademisches medizinisches Zentrum erhielt. Damit blickt es auf eine mehr als
25-jährige Erfolgsgeschichte in Bezug auf international anerkannte Qualität und
Patientensicherheit zurück.
Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre wurde für das Jahr 2026
auf Platz 1 im Nahen Osten und in Nordafrika sowie auf Platz 12 weltweit unter
den 250 führenden akademischen medizinischen Zentren eingestuft. Zudem wurde sie
von Brand Finance 2026 als wertvollste Marke im Gesundheitswesen in Saudi-
Arabien und im Nahen Osten ausgezeichnet und von Newsweek in die Listen der
?World's Best Hospitals 2026", der?World's Best Smart Hospitals 2026" sowie der
?World's Best Specialized Hospitals 2026" aufgenommen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.kfshrc.edu.sa oder kontaktieren Sie
unser Medienteam unter mediacoverage@kfshrc.edu.sa
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/afc9738d-b210-4b0d-b7e1-
46c6d68346f3
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