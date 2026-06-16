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16.06.2026 17:04:38
GNW-News: Das KFSH stellt auf der HLTH Europe 2026 die Innovationsinfrastruktur als Grundlage für eine nachhaltige Transformation des Gesundheitswesens in de...
^AMSTERDAM, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital
& Research Centre (KFSH) nutzt seine Teilnahme an der HLTH Europe 2026, die vom
15. bis 18. Juni in Amsterdam stattfindet, um zu zeigen, dass eine nachhaltige
Transformation des Gesundheitswesens nicht nur vom Einsatz fortschrittlicher
Technologien abhängt, sondern auch vom Aufbau der institutionellen
Infrastruktur, die erforderlich ist, um Innovationen in sichere, skalierbare und
messbare Verbesserungen in der Versorgung umzusetzen.
Im Mittelpunkt dieses Modells steht der Digital Innovation Hub des KFSH, der als
strategischer Wegbereiter für den Transformationsprozess des Krankenhauses
fungiert. Die Plattform bringt Ärzte, Datenteams, Führungskräfte aus dem
operativen Bereich, Anbieter, Start-ups, Universitäten und staatliche Partner
zusammen, um definierte klinische und organisatorische Anforderungen zu
erfüllen. So wird sichergestellt, dass Innovationen von realen Herausforderungen
ausgehen und darauf ausgelegt sind, praktischen Nutzen zu schaffen.
Das Ökosystem für angewandte KI des KFSH spiegelt diesen
infrastrukturorientierten Ansatz ebenfalls wider. Das Krankenhaus hat ein Modell
entwickelt, das sichere KI-Governance, eine KI-Fabrik, klinisches Fachwissen,
Partnerschaften und die Wertschöpfung miteinander verbindet. Auf diese Weise
können KI-Initiativen durch einen strukturierten Prozess, der
Machbarkeitsanalysen, Entwicklung, Validierung, Workflow-Integration,
Leistungsüberwachung und Wirkungsanalyse umfasst, von der Idee bis zur Umsetzung
voranschreiten.
Die Governance ist ein zentraler Bestandteil der Innovationsinfrastruktur des
KFSH. Seine angewandte KI-Governance-Pipeline umfasst die Phasen der Konzeption,
Umsetzung, Compliance und Wertabsicherung und verknüpft jede Initiative mit
klaren Erfolgskennzahlen, strategischer Ausrichtung, behördlicher Prüfung,
Nutzerakzeptanz, kontinuierlicher Überwachung sowie internen und externen
Audits. Dieses Rahmenwerk trägt dazu bei, dass Innovationen
verantwortungsbewusst und nachhaltig bleiben und im Einklang mit der
Patientensicherheit sowie den institutionellen Prioritäten stehen.
Das KFSH betont zudem, wie wichtig es ist, eine digitale Kultur zu schaffen, die
die Skalierung von Innovationen ermöglicht. Durch Zertifizierungsprogramme,
Workshops, Wettbewerbe, Hackathons, Initiativen zur Förderung des
Unternehmertums, Forschungsveröffentlichungen und Maßnahmen zum Wissensaustausch
fördert das Krankenhaus die Kompetenzen, die Denkweise und das kooperative
Umfeld, die erforderlich sind, um kontinuierliche Innovationen in klinischen und
betrieblichen Bereichen zu unterstützen.
Dieser Ansatz betrachtet Innovation als wiederholbare institutionelle Fähigkeit
und nicht als eine Abfolge vereinzelter Durchbrüche. Durch Investitionen in
Teams, Unternehmensführung, klinisches Engagement, Validierung, Partnerschaften,
digitale Kultur und messbaren Mehrwert treibt das KFSH ein Modell für die
Transformation des Gesundheitswesens voran, das zu besseren Ergebnissen,
optimierten Arbeitsabläufen und einer nachhaltigeren spezialisierten Versorgung
beitragen kann.
Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im
Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250
führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und
als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Es
wurde von Newsweek zudem in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser 2026,
der weltweit besten Smart-Hospitals 2026 und der weltweit besten Spezialkliniken
2026 aufgenommen.
Weitere Informationen:
mediacoverage@kfshrc.edu.sa
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