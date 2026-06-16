GNW-News: Das KFSH stellt auf der HLTH Europe 2026 die Innovationsinfrastruktur als Grundlage für eine nachhaltige Transformation des Gesundheitswesens in de...

^AMSTERDAM, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital

& Research Centre (KFSH) nutzt seine Teilnahme an der HLTH Europe 2026, die vom

15. bis 18. Juni in Amsterdam stattfindet, um zu zeigen, dass eine nachhaltige

Transformation des Gesundheitswesens nicht nur vom Einsatz fortschrittlicher

Technologien abhängt, sondern auch vom Aufbau der institutionellen

Infrastruktur, die erforderlich ist, um Innovationen in sichere, skalierbare und

messbare Verbesserungen in der Versorgung umzusetzen.

Im Mittelpunkt dieses Modells steht der Digital Innovation Hub des KFSH, der als

strategischer Wegbereiter für den Transformationsprozess des Krankenhauses

fungiert. Die Plattform bringt Ärzte, Datenteams, Führungskräfte aus dem

operativen Bereich, Anbieter, Start-ups, Universitäten und staatliche Partner

zusammen, um definierte klinische und organisatorische Anforderungen zu

erfüllen. So wird sichergestellt, dass Innovationen von realen Herausforderungen

ausgehen und darauf ausgelegt sind, praktischen Nutzen zu schaffen.

Das Ökosystem für angewandte KI des KFSH spiegelt diesen

infrastrukturorientierten Ansatz ebenfalls wider. Das Krankenhaus hat ein Modell

entwickelt, das sichere KI-Governance, eine KI-Fabrik, klinisches Fachwissen,

Partnerschaften und die Wertschöpfung miteinander verbindet. Auf diese Weise

können KI-Initiativen durch einen strukturierten Prozess, der

Machbarkeitsanalysen, Entwicklung, Validierung, Workflow-Integration,

Leistungsüberwachung und Wirkungsanalyse umfasst, von der Idee bis zur Umsetzung

voranschreiten.

Die Governance ist ein zentraler Bestandteil der Innovationsinfrastruktur des

KFSH. Seine angewandte KI-Governance-Pipeline umfasst die Phasen der Konzeption,

Umsetzung, Compliance und Wertabsicherung und verknüpft jede Initiative mit

klaren Erfolgskennzahlen, strategischer Ausrichtung, behördlicher Prüfung,

Nutzerakzeptanz, kontinuierlicher Überwachung sowie internen und externen

Audits. Dieses Rahmenwerk trägt dazu bei, dass Innovationen

verantwortungsbewusst und nachhaltig bleiben und im Einklang mit der

Patientensicherheit sowie den institutionellen Prioritäten stehen.

Das KFSH betont zudem, wie wichtig es ist, eine digitale Kultur zu schaffen, die

die Skalierung von Innovationen ermöglicht. Durch Zertifizierungsprogramme,

Workshops, Wettbewerbe, Hackathons, Initiativen zur Förderung des

Unternehmertums, Forschungsveröffentlichungen und Maßnahmen zum Wissensaustausch

fördert das Krankenhaus die Kompetenzen, die Denkweise und das kooperative

Umfeld, die erforderlich sind, um kontinuierliche Innovationen in klinischen und

betrieblichen Bereichen zu unterstützen.

Dieser Ansatz betrachtet Innovation als wiederholbare institutionelle Fähigkeit

und nicht als eine Abfolge vereinzelter Durchbrüche. Durch Investitionen in

Teams, Unternehmensführung, klinisches Engagement, Validierung, Partnerschaften,

digitale Kultur und messbaren Mehrwert treibt das KFSH ein Modell für die

Transformation des Gesundheitswesens voran, das zu besseren Ergebnissen,

optimierten Arbeitsabläufen und einer nachhaltigeren spezialisierten Versorgung

beitragen kann.

Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im

Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250

führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und

als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Es

wurde von Newsweek zudem in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser 2026,

der weltweit besten Smart-Hospitals 2026 und der weltweit besten Spezialkliniken

2026 aufgenommen.

Weitere Informationen:

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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