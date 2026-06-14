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14.06.2026 09:05:38
GNW-News: Das KFSH stellt auf der HLTH Europe 2026 menschenzentrierte KI als Weg zu einer besseren Versorgung in den Mittelpunkt
^RIAD, Saudi-Arabien, June 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der HLTH Europe 2026
in Amsterdam, die vom 15. bis 18. Juni stattfindet, wird das King Faisal
Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) hervorheben, dass der Wert
künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen nicht allein an der technologischen
Komplexität gemessen wird, sondern an ihrer Fähigkeit, Ärzten mehr Zeit,
Patienten bessere Erfahrungen und Gesundheitssystemen größere Kapazitäten für
die Bereitstellung spezialisierter Versorgung zu verschaffen.
Als Sponsor der HLTH Europe 2026 wird das KFSH am Workshop?KI, Vertrauen und
Auswirkungen auf den Menschen: Was das Gesundheitswesen und globale Marken
voneinander lernen können" teilnehmen. In dieser Session wird untersucht, wie
künstliche Intelligenz die Personalisierung, den verantwortungsvollen Umgang,
den Datenschutz und das Vertrauen stärken und gleichzeitig die Qualität der
zwischenmenschlichen Interaktion in Pflegeumgebungen verbessern kann.
Die Erfahrungen des KFSH zeigen, wie eine menschenzentrierte KI den
Arbeitsaufwand verringern und gleichzeitig die Konzentration auf die klinische
Arbeit verbessern kann. Die vor Ort entwickelten generativen KI-Technologien
wurden konzipiert, um große Mengen an Patientenakten, klinischen Berichten,
Krankenhausrichtlinien und Daten zum Patientenfluss zu analysieren. So können
Ärzte und Verwaltungsmitarbeiter schneller auf relevante Erkenntnisse zugreifen
und verbringen weniger Zeit mit Verwaltungsaufgaben.
Das Krankenhaus setzt KI zudem im Patientenfluss- und Kapazitätsmanagement ein,
was eine Echtzeitüberwachung, Bedarfsprognosen und schnellere Maßnahmen entlang
der gesamten Behandlungswege ermöglicht. Diese Instrumente haben zu kürzeren
Wartezeiten, einer besseren Ressourcenauslastung und einer bedarfsgerechteren
Versorgung beigetragen und damit bewiesen, dass eine menschenzentrierte KI
sowohl die Behandlungsergebnisse der Patienten als auch die Effizienz des
medizinischen Personals verbessern kann.
Die intelligenten Pflegeumgebungen des KFSH spiegeln diesen Ansatz ebenfalls
wider. Die erste?Smart Neuroscience Ward"-Station im Nahen Osten vereint
fortschrittliche Überwachungstechnologien, intelligente Warnmeldungen, eine
sichere Telemedizin-Integration und ein patientenorientiertes Design, um
frühzeitigere Interventionen zu ermöglichen und gleichzeitig die Privatsphäre,
Würde und Sicherheit der Patienten zu wahren.
Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 unter den 250
weltweit führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 auf
Platz 1 im Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 eingestuft
und als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt.
Es wurde zudem von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser
2026, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser 2026 und der weltweit
besten Spezialkliniken 2026 aufgenommen.
Weitere Informationen:
mediacoverage@kfshrc.edu.sa
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