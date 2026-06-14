GNW-News: Das KFSH stellt auf der HLTH Europe 2026 menschenzentrierte KI als Weg zu einer besseren Versorgung in den Mittelpunkt

^RIAD, Saudi-Arabien, June 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der HLTH Europe 2026

in Amsterdam, die vom 15. bis 18. Juni stattfindet, wird das King Faisal

Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) hervorheben, dass der Wert

künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen nicht allein an der technologischen

Komplexität gemessen wird, sondern an ihrer Fähigkeit, Ärzten mehr Zeit,

Patienten bessere Erfahrungen und Gesundheitssystemen größere Kapazitäten für

die Bereitstellung spezialisierter Versorgung zu verschaffen.

Als Sponsor der HLTH Europe 2026 wird das KFSH am Workshop?KI, Vertrauen und

Auswirkungen auf den Menschen: Was das Gesundheitswesen und globale Marken

voneinander lernen können" teilnehmen. In dieser Session wird untersucht, wie

künstliche Intelligenz die Personalisierung, den verantwortungsvollen Umgang,

den Datenschutz und das Vertrauen stärken und gleichzeitig die Qualität der

zwischenmenschlichen Interaktion in Pflegeumgebungen verbessern kann.

Die Erfahrungen des KFSH zeigen, wie eine menschenzentrierte KI den

Arbeitsaufwand verringern und gleichzeitig die Konzentration auf die klinische

Arbeit verbessern kann. Die vor Ort entwickelten generativen KI-Technologien

wurden konzipiert, um große Mengen an Patientenakten, klinischen Berichten,

Krankenhausrichtlinien und Daten zum Patientenfluss zu analysieren. So können

Ärzte und Verwaltungsmitarbeiter schneller auf relevante Erkenntnisse zugreifen

und verbringen weniger Zeit mit Verwaltungsaufgaben.

Das Krankenhaus setzt KI zudem im Patientenfluss- und Kapazitätsmanagement ein,

was eine Echtzeitüberwachung, Bedarfsprognosen und schnellere Maßnahmen entlang

der gesamten Behandlungswege ermöglicht. Diese Instrumente haben zu kürzeren

Wartezeiten, einer besseren Ressourcenauslastung und einer bedarfsgerechteren

Versorgung beigetragen und damit bewiesen, dass eine menschenzentrierte KI

sowohl die Behandlungsergebnisse der Patienten als auch die Effizienz des

medizinischen Personals verbessern kann.

Die intelligenten Pflegeumgebungen des KFSH spiegeln diesen Ansatz ebenfalls

wider. Die erste?Smart Neuroscience Ward"-Station im Nahen Osten vereint

fortschrittliche Überwachungstechnologien, intelligente Warnmeldungen, eine

sichere Telemedizin-Integration und ein patientenorientiertes Design, um

frühzeitigere Interventionen zu ermöglichen und gleichzeitig die Privatsphäre,

Würde und Sicherheit der Patienten zu wahren.

Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 unter den 250

weltweit führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 auf

Platz 1 im Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 eingestuft

und als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt.

Es wurde zudem von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser

2026, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser 2026 und der weltweit

besten Spezialkliniken 2026 aufgenommen.

Weitere Informationen:

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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