GNW-News: Das KFSH treibt praktische KI-Anwendungen zur Förderung des Wandel sim spezialisierten Gesundheitswesen voran

^RIAD, Saudi-Arabien, June 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) wird im Rahmen seiner Teilnahme an

der HLTH Europe 2026, die vom 15. bis 18. Juni in Amsterdam stattfindet, seine

praktischen Anwendungen künstlicher Intelligenz vorstellen und aufzeigen, wie

sich die Technologie von Pilotprojekten zu Instrumenten entwickelt, die eine

schnellere Diagnose, eine bessere Ressourcennutzung, eine stärkere operative

Planung und eine reaktionsschnellere Patientenversorgung ermöglichen.

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht das 2019 gegründete Centre for Healthcare

Intelligence der KFSH, das darauf abzielt, die Kompetenzen in den Bereichen

angewandte KI und digitale Gesundheit voranzutreiben. Das Zentrum hat die

Entwicklung von 20 lokal betriebenen KI-Anwendungen in den Bereichen

medizinische Bildanalyse, Patientenflussmanagement, Ressourcenoptimierung und

Verbesserung der Patientenerfahrung unterstützt und damit dazu beigetragen, die

Behandlungsplanung und die Vorhersagemöglichkeiten hinsichtlich der Bedürfnisse

von Krankenhäusern und Patienten zu verbessern.

Das KFSH hat zudem generative KI-Technologien entwickelt, die Patientenakten,

klinische Berichte, Krankenhausrichtlinien und Daten zum Patientenfluss

analysieren. Durch die Zusammenfassung komplexer Informationen und die

Bereitstellung relevanter Erkenntnisse helfen diese Tools Ärzten und

Verwaltungsmitarbeitern, Entscheidungen zeitnaher zu treffen, den

Verwaltungsaufwand zu verringern und sich stärker auf die Patientenversorgung zu

konzentrieren.

Die Leitstelle für Patientenfluss und Kapazitäten des Krankenhauses zeigt, wie

KI messbare operative Auswirkungen erzielen kann. Mithilfe von

Nachfrageprognosen, Echtzeitüberwachung und Workflow-Analysen hat das Zentrum

seit seiner Gründung im Jahr 2021 mehr als 170.000 Eingriffe durchgeführt und

damit die durchschnittlichen Wartezeiten auf ein Bett von 32 auf 6 Stunden sowie

die Wartezeiten in der Notaufnahme um 14 % verkürzt. Dies hat zudem dazu

beigetragen, dass 90 % der Nutzer von Apotheken- und Labordienstleistungen

innerhalb von weniger als 15 Minuten bedient werden.

Mit diesem praxisorientierten KI-Modell wird das KFSH einen Beitrag zu den

weltweiten Diskussionen auf der HLTH Europe 2026 über verantwortungsvolle KI,

die Transformation von Gesundheitsdienstleistern und skalierbare digitale

Gesundheitsmodelle leisten.

Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im

Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250

führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und

als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Es

wurde zudem von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser 2026,

der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser 2026 und der weltweit besten

Spezialkliniken 2026 aufgenommen.

Weitere Informationen:

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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