|
12.06.2026 10:39:38
GNW-News: Das KFSH treibt praktische KI-Anwendungen zur Förderung des Wandel sim spezialisierten Gesundheitswesen voran
^RIAD, Saudi-Arabien, June 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal
Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) wird im Rahmen seiner Teilnahme an
der HLTH Europe 2026, die vom 15. bis 18. Juni in Amsterdam stattfindet, seine
praktischen Anwendungen künstlicher Intelligenz vorstellen und aufzeigen, wie
sich die Technologie von Pilotprojekten zu Instrumenten entwickelt, die eine
schnellere Diagnose, eine bessere Ressourcennutzung, eine stärkere operative
Planung und eine reaktionsschnellere Patientenversorgung ermöglichen.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht das 2019 gegründete Centre for Healthcare
Intelligence der KFSH, das darauf abzielt, die Kompetenzen in den Bereichen
angewandte KI und digitale Gesundheit voranzutreiben. Das Zentrum hat die
Entwicklung von 20 lokal betriebenen KI-Anwendungen in den Bereichen
medizinische Bildanalyse, Patientenflussmanagement, Ressourcenoptimierung und
Verbesserung der Patientenerfahrung unterstützt und damit dazu beigetragen, die
Behandlungsplanung und die Vorhersagemöglichkeiten hinsichtlich der Bedürfnisse
von Krankenhäusern und Patienten zu verbessern.
Das KFSH hat zudem generative KI-Technologien entwickelt, die Patientenakten,
klinische Berichte, Krankenhausrichtlinien und Daten zum Patientenfluss
analysieren. Durch die Zusammenfassung komplexer Informationen und die
Bereitstellung relevanter Erkenntnisse helfen diese Tools Ärzten und
Verwaltungsmitarbeitern, Entscheidungen zeitnaher zu treffen, den
Verwaltungsaufwand zu verringern und sich stärker auf die Patientenversorgung zu
konzentrieren.
Die Leitstelle für Patientenfluss und Kapazitäten des Krankenhauses zeigt, wie
KI messbare operative Auswirkungen erzielen kann. Mithilfe von
Nachfrageprognosen, Echtzeitüberwachung und Workflow-Analysen hat das Zentrum
seit seiner Gründung im Jahr 2021 mehr als 170.000 Eingriffe durchgeführt und
damit die durchschnittlichen Wartezeiten auf ein Bett von 32 auf 6 Stunden sowie
die Wartezeiten in der Notaufnahme um 14 % verkürzt. Dies hat zudem dazu
beigetragen, dass 90 % der Nutzer von Apotheken- und Labordienstleistungen
innerhalb von weniger als 15 Minuten bedient werden.
Mit diesem praxisorientierten KI-Modell wird das KFSH einen Beitrag zu den
weltweiten Diskussionen auf der HLTH Europe 2026 über verantwortungsvolle KI,
die Transformation von Gesundheitsdienstleistern und skalierbare digitale
Gesundheitsmodelle leisten.
Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im
Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250
führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und
als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Es
wurde zudem von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser 2026,
der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser 2026 und der weltweit besten
Spezialkliniken 2026 aufgenommen.
Weitere Informationen:
mediacoverage@kfshrc.edu.sa
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!