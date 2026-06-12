GNW-News: Das KFSH unterstreicht den strategischen Wert von KI-Datensätzen aus der Tertiärversorgung für die Förderung der Präzisionsmedizin und klinischer I...

^RIAD, Saudi-Arabien, June 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) wird seine Teilnahme an der HLTH

Europe 2026, die vom 15. bis 18. Juni in Amsterdam stattfindet, nutzen, um den

strategischen Wert von Datensätzen aus der Tertiärversorgung als Grundlage für

die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz, Präzisionsmedizin und

klinischer Innovation in der hochspezialisierten Gesundheitsversorgung

hervorzuheben.

Als Anbieter von tertiärer und quartärer Versorgung, der komplexe Fälle in den

Bereichen Onkologie, Organtransplantation, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,

Neurowissenschaften und genetische Erkrankungen behandelt, generiert das KFSH

hochwertige klinische, genomische, bildgebende und betriebliche Daten, die eine

genauere Vorhersage, Diagnose, Behandlungsplanung und die Umsetzung von

Forschungsergebnissen in die Praxis ermöglichen.

Dieses datengestützte Modell kommt besonders in der Genommedizin zum Tragen. Das

Programm für integrierte Genommedizin des KFSH hat die Zahl der Genomtests

zwischen 2022 und 2024 nahezu verdoppelt, und zwar von rund 22.000 auf über

44.000. Im gleichen Zeitraum führte das Krankenhaus mehr als 5.000

präzisionsonkologische Analysen durch und löste pharmakogenomische Warnmeldungen

aus, die in 70 % der dokumentierten Fälle zu einer Änderung der Behandlung

führten.

Das KFSH hat zudem den globalen Wert bevölkerungsspezifischer Datensätze

gestärkt. Das Krankenhaus hat fast 8.000 Varianten an ClinVar übermittelt und

fast 3.000 Varianten dokumentiert, die für arabische Bevölkerungsgruppen

spezifisch sind; 34 % davon sind in der Genome Aggregation Database nicht

vertreten. Diese Beiträge verbessern die Berücksichtigung unterrepräsentierter

Bevölkerungsgruppen und tragen zu einer genaueren Interpretation genetischer

Befunde bei.

Das Genomics Medicine Centre des Krankenhauses unterstützt dieses Modell

zusätzlich durch fortschrittliche computergestützte Analysen, KI-gestützte

Tools, leistungsstarke Datensysteme und Multi-Omics-Technologien, die genomische

und klinische Informationen mit der Diagnose seltener Krankheiten, der

Krebsgenomik, der Transplantationsmedizin und der personalisierten

Behandlungsberatung verknüpfen.

Auf dem Event wird das KFSH diese Perspektive in die weltweiten Diskussionen

über verantwortungsvolle KI, angewandte Datensätze, die Transformation von

Leistungserbringern und skalierbare digitale Gesundheitsmodelle einbringen.

Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im

Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250

führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und

als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Es

wurde zudem von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser 2026,

der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser 2026 und der weltweit besten

Spezialkliniken 2026 aufgenommen.

Weitere Informationen:

mediacoverage@kfshrc.edu.sa (mailto:mediacoverage@kfshrc.edu.sa)

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