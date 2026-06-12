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12.06.2026 15:57:38
GNW-News: Das KFSH unterstreicht den strategischen Wert von KI-Datensätzen aus der Tertiärversorgung für die Förderung der Präzisionsmedizin und klinischer I...
^RIAD, Saudi-Arabien, June 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal
Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) wird seine Teilnahme an der HLTH
Europe 2026, die vom 15. bis 18. Juni in Amsterdam stattfindet, nutzen, um den
strategischen Wert von Datensätzen aus der Tertiärversorgung als Grundlage für
die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz, Präzisionsmedizin und
klinischer Innovation in der hochspezialisierten Gesundheitsversorgung
hervorzuheben.
Als Anbieter von tertiärer und quartärer Versorgung, der komplexe Fälle in den
Bereichen Onkologie, Organtransplantation, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Neurowissenschaften und genetische Erkrankungen behandelt, generiert das KFSH
hochwertige klinische, genomische, bildgebende und betriebliche Daten, die eine
genauere Vorhersage, Diagnose, Behandlungsplanung und die Umsetzung von
Forschungsergebnissen in die Praxis ermöglichen.
Dieses datengestützte Modell kommt besonders in der Genommedizin zum Tragen. Das
Programm für integrierte Genommedizin des KFSH hat die Zahl der Genomtests
zwischen 2022 und 2024 nahezu verdoppelt, und zwar von rund 22.000 auf über
44.000. Im gleichen Zeitraum führte das Krankenhaus mehr als 5.000
präzisionsonkologische Analysen durch und löste pharmakogenomische Warnmeldungen
aus, die in 70 % der dokumentierten Fälle zu einer Änderung der Behandlung
führten.
Das KFSH hat zudem den globalen Wert bevölkerungsspezifischer Datensätze
gestärkt. Das Krankenhaus hat fast 8.000 Varianten an ClinVar übermittelt und
fast 3.000 Varianten dokumentiert, die für arabische Bevölkerungsgruppen
spezifisch sind; 34 % davon sind in der Genome Aggregation Database nicht
vertreten. Diese Beiträge verbessern die Berücksichtigung unterrepräsentierter
Bevölkerungsgruppen und tragen zu einer genaueren Interpretation genetischer
Befunde bei.
Das Genomics Medicine Centre des Krankenhauses unterstützt dieses Modell
zusätzlich durch fortschrittliche computergestützte Analysen, KI-gestützte
Tools, leistungsstarke Datensysteme und Multi-Omics-Technologien, die genomische
und klinische Informationen mit der Diagnose seltener Krankheiten, der
Krebsgenomik, der Transplantationsmedizin und der personalisierten
Behandlungsberatung verknüpfen.
Auf dem Event wird das KFSH diese Perspektive in die weltweiten Diskussionen
über verantwortungsvolle KI, angewandte Datensätze, die Transformation von
Leistungserbringern und skalierbare digitale Gesundheitsmodelle einbringen.
Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im
Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250
führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und
als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Es
wurde zudem von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser 2026,
der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser 2026 und der weltweit besten
Spezialkliniken 2026 aufgenommen.
Weitere Informationen:
mediacoverage@kfshrc.edu.sa (mailto:mediacoverage@kfshrc.edu.sa)
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