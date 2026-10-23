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23.10.2026 17:21:38
GNW-News: Das KFSH verkürzt die Wartezeit auf einen Termin für eine Echokardiographie von 126 Tagen auf einen Tag
^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal
Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) hat die Wartezeit bis zum ersten
freien Termin für eine Echokardiographie in seinem?Heart Center of Excellence"
(Herz-Kompetenzzentrum) von 126 Tagen im Juni 2023 auf einen Tag im Jahr 2026
verkürzt und damit eine der Hauptursachen für Verzögerungen zwischen der
Überweisung an einen Kardiologen und der Behandlungsentscheidung beseitigt.
Die Echokardiographie ist eine zentrale Untersuchungsmethode in der
kardiologischen Versorgung, mit der die Struktur und Funktion des Herzens
beurteilt werden. Ein langes Warten auf die Untersuchung kann die Diagnose
verzögern, Behandlungsentscheidungen hinauszögern und bei den Patienten
Unsicherheit hinsichtlich ihres Gesundheitszustands hervorrufen.
Die Verbesserung war auf drei Änderungen zurückzuführen. Das KFSH stellte
zusätzliche Echokardiographie-Fachkräfte ein, erweiterte seine Kapazitäten zur
Auswertung von Untersuchungen und führte eine verbindliche 24-Stunden-Frist für
die Erstellung von Befunden ein, damit die Ergebnisse den behandelnden Arzt
unverzüglich erreichen.
Diese Änderung kommt einer Einrichtung zugute, die ein umfangreiches und
komplexes Fallaufkommen verwaltet. Das Herz-Kompetenzzentrum verzeichnet
jährlich mehr als 70.000 ambulante Behandlungen, über 5.000
Katheteruntersuchungen bei Erwachsenen und Kindern sowie bis zu 1.400 komplexe
Herzoperationen und verfügt darüber hinaus über spezialisierte Sprechstunden für
kardiale Amyloidose, hypertrophe Kardiomyopathie, Kardio-Onkologie und
fortgeschrittenes Lipidmanagement.
Eine schnellere Diagnostik ist Teil einer umfassenderen Neugestaltung der
kardiologischen Versorgung. Zweimal täglich stattfindende multidisziplinäre
virtuelle Entlassungsrunden sowie ein rund um die Uhr verfügbarer virtueller
Kardiologiedienst haben dazu beigetragen, die durchschnittliche Verweildauer des
Zentrums von neun Tagen im Jahr 2023 auf bisher 7,13 Tage im Jahr 2026 zu
senken.
Bei KFSH wird der Zugang von der Patientenseite aus gemessen. Durch den Wegfall
von Wartezeiten in der Diagnostikphase können alle nachfolgenden Schritte der
kardiologischen Versorgung früher beginnen.
Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre wurde für das Jahr 2026
auf Platz 1 im Nahen Osten und in Afrika sowie auf Platz 12 weltweit unter den
250 führenden akademischen medizinischen Zentren eingestuft. Laut Brand Finance
wurde sie zudem als wertvollste Marke im Gesundheitswesen im Königreich und im
Nahen Osten für das Jahr 2026 ausgezeichnet und von Newsweek in die Listen der
weltweit besten Krankenhäuser, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser
sowie der weltweit besten Spezialkrankenhäuser für das Jahr 2026 aufgenommen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für
Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e9c6583-c6da-42c0-86ca-
f75fa8f5d5bd
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