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20.10.2026 18:08:38
GNW-News: Das KFSH verkürzt die Wartezeit in der Notaufnahme um 75 % mithilfe eines KI-gestützten Patientenflusssystems
^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal
Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) hat die mittlere Verweildauer in
der Notaufnahme seines Krankenhauses in Riad um 75 % reduziert - von mehr als
13 Stunden im Jahr 2023 auf 3,2 Stunden bis Mitte 2025. Dies gelang im Zuge
einer krankenhausweiten Umgestaltung des Patientenflusses, die durch künstliche
Intelligenz und operative Echtzeitdaten unterstützt wurde.
Durch diese Verbesserung zählt das KFSH hinsichtlich der Kennzahl?Wartezeit bei
der Notaufnahme" zu den besten 5 % der akademischen medizinischen Zentren mit
hoher Kapazität weltweit und verdeutlicht, wie operative Innovationen den
Behandlungsablauf für Patienten direkt verbessern und gleichzeitig den Zugang zu
hochspezialisierter Versorgung erweitern können.
Im Mittelpunkt dieser Umgestaltung steht eine KI-gestützte Leitstelle für
Patientenfluss und Kapazitäten, die die Patientenbewegungen im gesamten
Krankenhaus in Echtzeit verfolgt und potenzielle Engpässe prognostiziert, bevor
diese auftreten. Das System erkennt Verzögerungen automatisch, sendet
Warnmeldungen an die zuständigen Teams und eskaliert ungelöste Probleme, wodurch
Entscheidungen beschleunigt und die Verantwortlichkeit gestärkt werden.
Technologie stellt jedoch nur einen Teil der Lösung dar. Das KFSH hat die
Abläufe über den gesamten Prozess hinweg neu gestaltet - von der Ankunft in der
Notaufnahme bis zur stationären Aufnahme. Dank neuer Abläufe können
stabilisierte Patienten direkt aus den Ambulanzen aufgenommen werden, ohne die
Notaufnahme durchlaufen zu müssen, während frühere Entlassungen am Vormittag,
eine zügigere Abwicklung der Entlassungsmedikamente sowie optimierte Labor- und
Radiologiedienste dazu beigetragen haben, Bettenkapazitäten freizumachen.
Dr. Fahad Alobaid, Facharzt für Lungenheilkunde am KFSH, erklärte:?Diese
Umstellung ist besonders bedeutsam in einem Krankenhaus mit mehr als 1.500
Betten, die für die hochkomplexe Versorgung vorgesehen sind, darunter
Organtransplantation, Onkologie und Immuntherapie, wo ein effizienter
Patientenfluss eng mit der Fähigkeit verbunden ist, komplexe Fälle zu
behandeln."
Die Initiative bietet ein Modell für die Kombination von KI, Prozessumgestaltung
und Echtzeitdaten, um eine der hartnäckigsten betrieblichen Herausforderungen im
Gesundheitswesen zu bewältigen. Das Ergebnis ist nicht nur eine kürzere
Wartezeit, sondern ein reaktionsfähigeres Versorgungssystem, das Patienten
effizienter an die richtige Einrichtung weiterleitet und gleichzeitig
Kapazitäten für diejenigen freihält, die eine hochspezialisierte Behandlung
benötigen.
Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre belegte im Jahr 2026 den
ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika sowie den 12. Platz weltweit unter den
250 führenden akademischen medizinischen Zentren und wurde von Brand Finance zur
wertvollsten Marke im Gesundheitswesen in Saudi-Arabien und im Nahen Osten für
das Jahr 2026 gekürt. Das KFSH wurde von Newsweek zudem als eines der weltweit
besten Krankenhäuser, besten?Smart Hospitals" und besten Spezialkrankenhäuser
für das Jahr 2026 ausgezeichnet.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für
Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d67b385d-
408b-4b3d-95d4-ece79324d509
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