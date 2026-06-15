GNW-News: Das KFSH zeigt auf der HLTH Europe 2026, wie Fachkliniken Innovationen im Gesundheitswesen vorantreiben können

^AMSTERDAM, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durch sein Sponsoring und seine

Teilnahme an der HLTH Europe 2026, die vom 15. bis 18. Juni in Amsterdam

stattfindet, zeigt das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH),

wie Fachkliniken Innovationen im Gesundheitswesen vorantreiben können, indem sie

fortschrittliche Wissenschaft, digitale Infrastruktur und operative

Neugestaltung in messbare Verbesserungen der Versorgung umsetzen.

Die Beteiligung des KFSH erstreckt sich auf zentrale Themen der Veranstaltung,

darunter Vertrauen in KI, menschenzentrierte KI, KI in der Radiologie,

Transformation von Gesundheitsdienstleistern und Innovationen im

Gesundheitswesen. In all diesen Bereichen präsentiert das Krankenhaus ein

Modell, das auf der praktischen Umsetzung und nicht auf der isolierten

Einführung von Technologie basiert.

Die Innovationsbilanz des KFSH ist ein deutlicher Beweis für die Wirksamkeit

dieses Modells. Das Krankenhaus hat bedeutende Meilensteine in der

Roboterchirurgie erreicht, darunter weltweit erste Eingriffe bei der

Implantation künstlicher Herzpumpen, bei robotergestützten

Lebertransplantationen sowie bei der robotergestützten Leberresektion bei

Lebendspendern unter Verwendung eines einzigen Zugangs. Im Bereich der

Transplantationsmedizin hat das KFSH mehr als 1.600 robotergestützte

Leberresektionen bei Lebendspendern durchgeführt - das weltweit höchste Volumen

-, gestützt auf ein strukturiertes Modell aus Schulung, Simulation und

schrittweiser klinischer Umsetzung.

Seine Innovationsagenda erstreckt sich auch auf die Präzisionsmedizin und

fortschrittliche Therapien. Das KFSH hat Saudi-Arabiens erste Produktionsstätte

für Gen- und Zelltherapien in Betrieb genommen, die darauf ausgelegt ist, CAR-T-

Zell- und Stammzelltherapien vor Ort herzustellen, den Zugang zu

fortschrittlichen Behandlungen zu erweitern und die Behandlungskosten zu senken.

Die Anlage vereint fortschrittliche Fertigungsverfahren,

Qualitätssicherungssysteme und eine KI-gestützte Qualitätskontrolle.

Operative Innovationen stärken die systemweite Wirkung des KFSH weiter. Die KI-

gestützte Umgestaltung des Patientenflusses verkürzte die Wartezeiten bei der

Aufnahme in die Notaufnahme um 75 %, während vor Ort entwickelte KI-Anwendungen

die Diagnostik, die Ressourcenoptimierung und die Verbesserung des

Patientenerlebnisses unterstützten. Zusammengenommen zeigen diese Erfolge, wie

Innovation die Ergebnisse verbessern, die Kapazitäten erweitern und eine

nachhaltige spezialisierte Versorgung fördern kann.

Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im

Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250

führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und

als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten ausgezeichnet.

Es wurde von Newsweek zudem in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser

2026, der weltweit besten Smart-Hospitals 2026 und der weltweit besten

Spezialkliniken 2026 aufgenommen.

Weitere Informationen:

mediacoverage@kfshrc.edu.sa (mailto:mediacoverage@kfshrc.edu.sa)

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