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15.06.2026 17:04:38
GNW-News: Das KFSH zeigt auf der HLTH Europe 2026, wie Fachkliniken Innovationen im Gesundheitswesen vorantreiben können
^AMSTERDAM, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durch sein Sponsoring und seine
Teilnahme an der HLTH Europe 2026, die vom 15. bis 18. Juni in Amsterdam
stattfindet, zeigt das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH),
wie Fachkliniken Innovationen im Gesundheitswesen vorantreiben können, indem sie
fortschrittliche Wissenschaft, digitale Infrastruktur und operative
Neugestaltung in messbare Verbesserungen der Versorgung umsetzen.
Die Beteiligung des KFSH erstreckt sich auf zentrale Themen der Veranstaltung,
darunter Vertrauen in KI, menschenzentrierte KI, KI in der Radiologie,
Transformation von Gesundheitsdienstleistern und Innovationen im
Gesundheitswesen. In all diesen Bereichen präsentiert das Krankenhaus ein
Modell, das auf der praktischen Umsetzung und nicht auf der isolierten
Einführung von Technologie basiert.
Die Innovationsbilanz des KFSH ist ein deutlicher Beweis für die Wirksamkeit
dieses Modells. Das Krankenhaus hat bedeutende Meilensteine in der
Roboterchirurgie erreicht, darunter weltweit erste Eingriffe bei der
Implantation künstlicher Herzpumpen, bei robotergestützten
Lebertransplantationen sowie bei der robotergestützten Leberresektion bei
Lebendspendern unter Verwendung eines einzigen Zugangs. Im Bereich der
Transplantationsmedizin hat das KFSH mehr als 1.600 robotergestützte
Leberresektionen bei Lebendspendern durchgeführt - das weltweit höchste Volumen
-, gestützt auf ein strukturiertes Modell aus Schulung, Simulation und
schrittweiser klinischer Umsetzung.
Seine Innovationsagenda erstreckt sich auch auf die Präzisionsmedizin und
fortschrittliche Therapien. Das KFSH hat Saudi-Arabiens erste Produktionsstätte
für Gen- und Zelltherapien in Betrieb genommen, die darauf ausgelegt ist, CAR-T-
Zell- und Stammzelltherapien vor Ort herzustellen, den Zugang zu
fortschrittlichen Behandlungen zu erweitern und die Behandlungskosten zu senken.
Die Anlage vereint fortschrittliche Fertigungsverfahren,
Qualitätssicherungssysteme und eine KI-gestützte Qualitätskontrolle.
Operative Innovationen stärken die systemweite Wirkung des KFSH weiter. Die KI-
gestützte Umgestaltung des Patientenflusses verkürzte die Wartezeiten bei der
Aufnahme in die Notaufnahme um 75 %, während vor Ort entwickelte KI-Anwendungen
die Diagnostik, die Ressourcenoptimierung und die Verbesserung des
Patientenerlebnisses unterstützten. Zusammengenommen zeigen diese Erfolge, wie
Innovation die Ergebnisse verbessern, die Kapazitäten erweitern und eine
nachhaltige spezialisierte Versorgung fördern kann.
Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im
Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250
führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und
als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten ausgezeichnet.
Es wurde von Newsweek zudem in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser
2026, der weltweit besten Smart-Hospitals 2026 und der weltweit besten
Spezialkliniken 2026 aufgenommen.
Weitere Informationen:
mediacoverage@kfshrc.edu.sa (mailto:mediacoverage@kfshrc.edu.sa)
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