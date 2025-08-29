GNW-News: Das KFSHRC fördert die Exzellenz in der Krankenpflege durch spezialisierte Schulungen

^RIAD, Saudi-Arabien, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital & Research Centre erzielt durch die Erweiterung der

Aufgabenbereiche im Bereich der fortgeschrittenen Pflege messbare klinische

Verbesserungen. Indem das KFSHRC Pflegekräften die Möglichkeit gibt, Pflegepfade

zu leiten, Sicherheitsprotokolle umzusetzen und technologiegestützte Initiativen

einzuführen, stellt es sicher, dass Patienten von proaktiveren,

reaktionsschnellen und effizienteren Behandlungsmodellen profitieren.

Die Krankenpflegerklinik hat den Zugang zu spezialisierter Versorgung erweitert

und gleichzeitig hochqualifizierte Pflegekräfte in wichtige Diagnose- und

Behandlungsabläufe integriert. Ebenso nutzt das VTE-Präventionsprogramm digitale

Echtzeit-Dashboards, um Risiken zu überwachen, die Dokumentation zu verbessern

und Probleme umgehend zu eskalieren, was zu sichereren Ergebnissen in allen

Pflegeeinrichtungen beiträgt.

Um hochwirksame Praktiken zu standardisieren, bietet das KFSHRC umfassende

Schulungen in Form von Langzeitpraktika und gezielten Bildungsprogrammen wie dem

Diplom in Onkologiepflege an. Im Jahr 2023 wurden durch diese Bemühungen 1.281

Fachkräfte aus dem Bereich der Krankenpflege und verwandten Gesundheitsberufen

ausgebildet, um sicherzustellen, dass sie für die künftigen klinischen

Anforderungen gerüstet sind.

Forschung und Innovation sind in allen Campus-Standorten in die Pflegefunktionen

integriert. Krankenschwestern und Krankenpfleger leiten klinische Studien,

tragen zu internationalen Konferenzen bei und beteiligen sich an Projekten zur

Qualitätsverbesserung. Damit fördern sie eine Kultur des kontinuierlichen

Lernens und der evidenzbasierten Pflege, die die operative Politik und die

Entscheidungsfindung an vorderster Front beeinflusst.

Die Anerkennung durch das American Nurses Credentialing Centre, das Saudi

Patient Safety Center und internationale Gremien wie Sigma zeigt, dass die

Pflegeprogramme des KFSHRC nicht nur lokal wirksam sind, sondern auch global als

Maßstab gelten. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung von Innovation für

die Aufrechterhaltung einer exzellenten Pflegequalität.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre hat seine Position als

weltweit führendes akademisches medizinisches Zentrum behauptet und rangiert zum

dritten Mal in Folge auf Platz eins im Nahen Osten und Afrika sowie auf Platz

15 weltweit unter den 250 besten akademischen medizinischen Zentren. Laut dem

Bericht von Brand Finance für das Jahr 2025 wurde es außerdem zur wertvollsten

Gesundheitsmarke sowohl in Saudi-Arabien als auch im gesamten Nahen Osten

gekürt. Im selben Jahr wurde das KFSHRC in die Liste der weltweit besten

Krankenhäuser aufgenommen und erschien auf der Liste der weltweit besten

intelligenten Krankenhäuser 2025 des Magazins Newsweek.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.kfshrc.edu.sa

(http://www.kfshrc.edu.sa/) oder wenden Sie sich an: mediacoverage@kfshrc.edu.sa

(mailto:mediacoverage@kfshrc.edu.sa)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fca21637-d89b-

48e0-9b52-0c724a9fbcbc

Â°