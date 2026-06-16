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16.06.2026 14:04:39
GNW-News: Das King Faisal Specialist Hospital präsentiert auf der HLTH Europe 2026 die Roboterchirurgie als Vorbild für innovationsgetriebene Spezialversorgung
^AMSTERDAM, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital
& Research Centre (KFSH) unterstreicht seine Führungsrolle in der
Roboterchirurgie während seiner Teilnahme an der HLTH Europe 2026, die vom 15.
bis 18. Juni in Amsterdam stattfindet. Dabei positioniert es die chirurgische
Robotik als praktisches Modell dafür, wie fortschrittliche Technologie die
spezialisierte Versorgung verändern, die Behandlungsergebnisse für Patienten
verbessern und die Möglichkeiten minimalinvasiver Behandlungen für hochkomplexe
Fälle erweitern kann.
Das Roboterchirurgieprogramm des KFSH spiegelt einen Innovationsansatz wider,
bei dem der klinische Nutzen im Vordergrund steht und nicht die Technologie
allein. Durch die Kombination fortschrittlicher Roboterplattformen mit
spezialisierter chirurgischer Expertise, multidisziplinärer Planung, Simulation,
Schulung und patientenzentrierten Behandlungsabläufen hat das Krankenhaus die
Roboterchirurgie von einer reinen technischen Möglichkeit zu einem skalierbaren
Modell weiterentwickelt, das Präzision, Sicherheit, Genesung und das gesamte
Patientenerlebnis verbessert.
Dank dieses Modells konnte das KFSH bei komplexen robotergestützten Eingriffen
mehrere weltweite Meilensteine erreichen. Das Krankenhaus führte die weltweit
erste vollständig robotergestützte Herztransplantation durch - ein Durchbruch,
der zeigte, wie minimalinvasive Techniken bei einem der komplexesten Eingriffe
in der Medizin angewendet werden können. Darüber hinaus hat das Krankenhaus die
robotergestützte Transplantation durch vollständig robotergestützte
Lebertransplantationen von Lebendspendern und ein stetig wachsendes Programm für
robotergestützte Leberoperationen vorangetrieben.
Das KFSH hat die Grenzen der Spendersicherheit weiter verschoben - durch die
weltweit erste Serie von robotergestützten Leberresektionen bei lebenden
Spendern mittels Single-Port-Technik, die über einen einzigen, nicht mehr als
3,5 cm großen Schnitt durchgeführt wurden. Dieser Ansatz reduzierte das
chirurgische Trauma bei gleichzeitiger Wahrung hoher Sicherheitsstandards, wobei
bei sechs Spendern nur ein minimaler Blutverlust zu verzeichnen war, keine
Komplikationen auftraten und die Entlassung innerhalb von zwei bis drei Tagen
erfolgte.
Die Fortschritte des Krankenhauses im Bereich der Roboterchirurgie spiegeln auch
sein umfassendes Engagement für Innovationen im Gesundheitswesen wider. Im Jahr
2024 führte das KFSH 1.370 robotergestützte Operationen durch, was einem Anstieg
von 28 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies unterstreicht die Fähigkeit der
Einrichtung, fortschrittliche chirurgische Kompetenzen fachübergreifend
auszubauen und dabei den Fokus auf Sicherheit, Effizienz und klinische Exzellenz
zu legen.
Mit seiner Teilnahme an der HLTH Europe 2026 unterstreicht das KFSH, dass die
Zukunft chirurgischer Innovationen nicht nur vom Einsatz fortschrittlicher
Technologien abhängt, sondern auch davon, diese in Systeme zu integrieren, die
die Behandlungsergebnisse verbessern, die Belastung während der Genesung
verringern, das medizinische Personal unterstützen und neue Standards für die
spezialisierte Versorgung schaffen. Dieser Ansatz steht im Einklang mit dem
Schwerpunkt der Veranstaltung auf der Transformation des Gesundheitswesens und
der Rolle führender Anbieter bei der Umsetzung von Innovationen in messbare
Ergebnisse.
Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im
Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250
führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und
als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten ausgezeichnet.
Es wurde zudem von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser
2026, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser 2026 und der weltweit
besten Spezialkliniken 2026 aufgenommen.
Weitere Informationen:
mediacoverage@kfshrc.edu.sa (mailto:mediacoverage@kfshrc.edu.sa)
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