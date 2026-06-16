GNW-News: Das King Faisal Specialist Hospital präsentiert auf der HLTH Europe 2026 die Roboterchirurgie als Vorbild für innovationsgetriebene Spezialversorgung

^AMSTERDAM, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital

& Research Centre (KFSH) unterstreicht seine Führungsrolle in der

Roboterchirurgie während seiner Teilnahme an der HLTH Europe 2026, die vom 15.

bis 18. Juni in Amsterdam stattfindet. Dabei positioniert es die chirurgische

Robotik als praktisches Modell dafür, wie fortschrittliche Technologie die

spezialisierte Versorgung verändern, die Behandlungsergebnisse für Patienten

verbessern und die Möglichkeiten minimalinvasiver Behandlungen für hochkomplexe

Fälle erweitern kann.

Das Roboterchirurgieprogramm des KFSH spiegelt einen Innovationsansatz wider,

bei dem der klinische Nutzen im Vordergrund steht und nicht die Technologie

allein. Durch die Kombination fortschrittlicher Roboterplattformen mit

spezialisierter chirurgischer Expertise, multidisziplinärer Planung, Simulation,

Schulung und patientenzentrierten Behandlungsabläufen hat das Krankenhaus die

Roboterchirurgie von einer reinen technischen Möglichkeit zu einem skalierbaren

Modell weiterentwickelt, das Präzision, Sicherheit, Genesung und das gesamte

Patientenerlebnis verbessert.

Dank dieses Modells konnte das KFSH bei komplexen robotergestützten Eingriffen

mehrere weltweite Meilensteine erreichen. Das Krankenhaus führte die weltweit

erste vollständig robotergestützte Herztransplantation durch - ein Durchbruch,

der zeigte, wie minimalinvasive Techniken bei einem der komplexesten Eingriffe

in der Medizin angewendet werden können. Darüber hinaus hat das Krankenhaus die

robotergestützte Transplantation durch vollständig robotergestützte

Lebertransplantationen von Lebendspendern und ein stetig wachsendes Programm für

robotergestützte Leberoperationen vorangetrieben.

Das KFSH hat die Grenzen der Spendersicherheit weiter verschoben - durch die

weltweit erste Serie von robotergestützten Leberresektionen bei lebenden

Spendern mittels Single-Port-Technik, die über einen einzigen, nicht mehr als

3,5 cm großen Schnitt durchgeführt wurden. Dieser Ansatz reduzierte das

chirurgische Trauma bei gleichzeitiger Wahrung hoher Sicherheitsstandards, wobei

bei sechs Spendern nur ein minimaler Blutverlust zu verzeichnen war, keine

Komplikationen auftraten und die Entlassung innerhalb von zwei bis drei Tagen

erfolgte.

Die Fortschritte des Krankenhauses im Bereich der Roboterchirurgie spiegeln auch

sein umfassendes Engagement für Innovationen im Gesundheitswesen wider. Im Jahr

2024 führte das KFSH 1.370 robotergestützte Operationen durch, was einem Anstieg

von 28 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies unterstreicht die Fähigkeit der

Einrichtung, fortschrittliche chirurgische Kompetenzen fachübergreifend

auszubauen und dabei den Fokus auf Sicherheit, Effizienz und klinische Exzellenz

zu legen.

Mit seiner Teilnahme an der HLTH Europe 2026 unterstreicht das KFSH, dass die

Zukunft chirurgischer Innovationen nicht nur vom Einsatz fortschrittlicher

Technologien abhängt, sondern auch davon, diese in Systeme zu integrieren, die

die Behandlungsergebnisse verbessern, die Belastung während der Genesung

verringern, das medizinische Personal unterstützen und neue Standards für die

spezialisierte Versorgung schaffen. Dieser Ansatz steht im Einklang mit dem

Schwerpunkt der Veranstaltung auf der Transformation des Gesundheitswesens und

der Rolle führender Anbieter bei der Umsetzung von Innovationen in messbare

Ergebnisse.

Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im

Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250

führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und

als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten ausgezeichnet.

Es wurde zudem von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser

2026, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser 2026 und der weltweit

besten Spezialkliniken 2026 aufgenommen.

Weitere Informationen:

mediacoverage@kfshrc.edu.sa (mailto:mediacoverage@kfshrc.edu.sa)

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