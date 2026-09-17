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17.09.2026 17:44:38
GNW-News: Das Kymeta Kestrel u5-Terminal erhält vor der europaweiten Markteinführung die vollständige Zertifizierung für den Schienenverkehr
^Das Kestrel u5-Terminal erhält die vollständige Zertifizierung durch den TÜV,
die offizielle benannte Stelle der EU für die Eisenbahnindustrie
SATCOM-Terminal wurde nach strengen Tests seines robusten Gehäuses, seiner
schnellen Wasserableitung und seiner hohen IP-Schutzklasse für den Einsatz im
Schienenverkehr als geeignet eingestuft
REDMOND, Wash., Sept. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kymeta, der weltweit führende
Hersteller von Flachbildschirm-Satellitenterminals, gibt bekannt, dass sein
Satellitenkommunikationsterminal Kestrel(TM) u5 die vollständige Zertifizierung für
den Eisenbahnbereich erhalten hat, noch bevor das Produkt bei
Eisenbahnbetreibern, Systemintegratoren und Zugherstellern auf dem gesamten
europäischen Markt eingeführt wird.
Die Zertifizierung durch den TÜV Rheinland, Europas führende benannte Stelle für
die unabhängige Validierung in der Bahnindustrie, stellt ein bedeutendes
Gütesiegel für das Kymeta Kestrel u5 dar, das sowohl im Personen- als auch im
Güterverkehr eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung an Bord von Zügen
ermöglichen wird. Mit dieser Zertifizierung hat das Terminal die Einhaltung
anerkannter Eisenbahnnormen nachgewiesen, darunter EN 50155, EN 45545-2 und EN
50121.
Die TÜV-Zertifizierung untermauert, dass es sich beim Kestrel u5 um ein speziell
für anspruchsvolle, hochmobile Umgebungen - einschließlich Bahnanwendungen -
entwickeltes Endgerät handelt und nicht um ein handelsübliches Produkt, das für
einen sekundären Zweck nachgerüstet wurde. Das Terminal wurde von Anfang an
speziell für die Anforderungen robuster mobiler Plattformen entwickelt und
zeichnet sich durch hohe Schutzklassen (IP69K) für Langlebigkeit und
Zuverlässigkeit sowie einen optimierten Stromverbrauch von durchschnittlich
unter 100 W aus.
Mit seinem leichten, schlanken und robusten Design wurde das Satellitenterminal
Kestrel u5 speziell für Umgebungen entwickelt, in denen Witterungseinflüsse,
Vibrationen und ständige Bewegungen eine zuverlässige Verbindung häufig
erschweren.
Das Terminal verfügt über eine flexible Architektur ohne bewegliche Teile, die
sich problemlos auf dem Dach von Eisenbahnwaggons montieren lässt. Sein passives
Kühlsystem und ein auf Langlebigkeit ausgerichtetes Design, das Stoßdämpfung
beinhaltet, sowie sein patentiertes Radom-Design, das den Wasserabfluss sowohl
im Ruhezustand als auch in Bewegung maximiert, gewährleisten eine gleichbleibend
hohe Leistung und zuverlässige Konnektivität selbst unter härtesten
Einsatzbedingungen. Darüber hinaus sorgt die Möglichkeit, die Hardware auf
künftige Satellitenmodems aufzurüsten, dafür, dass dieses Design zukunftsfähig
ist.
Das Terminal bietet Vollduplex-Konnektivität (die Möglichkeit, Daten
gleichzeitig über dieselbe Verbindung zu senden (Uplink) und zu empfangen
(Downlink)) bei geringer Latenz und hohen Breitbandgeschwindigkeiten. Die
Möglichkeit, zwischen LEO und GEO zu wechseln, wird vom Kestrel u5-Terminal
unterstützt und ist zudem eine optionale Zusatzfunktion für Kunden aus dem
Schienenverkehr. Diese Multi-Orbit-Fähigkeit bietet Zügen eine
widerstandsfähigere und robustere Konnektivitätslösung - durch nahtloses
Umschalten wird entlang der gesamten Strecke stets die beste Netzabdeckung und
ein gleichbleibend hoher Service gewährleistet.
?Die Erlangung der vollständigen Zertifizierung im Schienenverkehr ist ein
bedeutender Meilenstein für Kymeta und eine wichtige Bestätigung für die
Investitionen, die wir in die Herstellung dieses Endgeräts getätigt haben",
erklärt Manny Mora, CEO von Kymeta.
?Viel lange schon wird die Anbindung an das Schienennetz durch eine lückenhafte
Abdeckung eingeschränkt, was sowohl das Fahrgasterlebnis als auch wichtige
betriebliche Funktionen beeinträchtigt. Mit der TÜV-Zertifizierung kann das
Terminal nun genau wie vorgesehen funktionieren und der Bahnbranche eine neue
Art sicherer, stets verfügbarer Konnektivität bieten."
Die SATCOM-Funktionalität bietet eine Ausfallsicherung zwischen Satelliten- und
bestehenden Mobilfunknetzen, sodass die Menschen soziale Kontakte pflegen,
Unterhaltungsinhalte streamen, arbeiten, geschäftliche Aktivitäten durchführen
und ihrem Alltag nachgehen können.
Die TÜV-Zertifizierung für den Schienenverkehr untermauert das Engagement von
Kymeta, Konnektivität auf Netzbetreiber-Niveau für geschäftskritische
Anwendungen im Verkehrsbereich bereitzustellen. Nachdem die Tests an Bord
bereits erfolgreich verlaufen sind und die vollständige Zertifizierung erlangt
wurde, steht der Kestrel u5 in den nächsten 60 Tagen vor mehreren weiteren
Konnektivitätstests bei einigen der größten europäischen Bahnbetreiber.
Die Tests umfassen Hochgeschwindigkeitstests mit Geschwindigkeiten von bis zu
360 km/h und sollen die hohe Leistungsfähigkeit sowie die zuverlässige
Konnektivität des Kestrel u5 unter Beweis stellen. Die Tests werden weiterhin
zeigen, wie Fahrgäste mit der Geschwindigkeit und Genauigkeit online gehen
können, die sie von zu Hause oder vom Büro aus erwarten würden. Im Zuge weiterer
Testläufe rückt die Markteinführung des Geräts auf dem europäischen Markt und
weltweit immer näher.
Diese Zertifizierung ermöglicht zwar den Einsatz im Eisenbahnsektor, doch
basiert das Kestrel u5 auf der vielseitigen Plattform für mobile Konnektivität
von Kymeta. Die gleiche Kernplattform lässt sich für Mobilitätsanwendungen in
den Bereichen Verwaltung, Verteidigung und Wirtschaft konfigurieren, darunter
landgestützte, maritime sowie unbemannte und autonome Plattformen.
Weitere Informationen finden Sie unter Kymetacorp.com
(https://www.kymetacorp.com/products/kestrel-u5)
Für Briefings, Interviews oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
361 Communications
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(mailto:tom.clayton@361communications.com)
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jo.jones@361communications.com)
Über Kymeta:
Kymeta revolutioniert die Satellitenkommunikation durch intelligente
Kommunikationsplattformen (ICPs). Das 2012 gegründete Unternehmen Kymeta mit
Hauptsitz in Redmond, Washington, nutzt modernste, auf Metamaterialien
basierende Technologien, um robuste Konnektivität und ein verbessertes
Situationsbewusstsein für kritische mobile Anwendungen zu entwickeln,
herzustellen und bereitzustellen. Unsere elektronisch gesteuerten
Flachbildschirm-Antennen, die durch US-amerikanische und internationale Patente
geschützt sind, ermöglichen eine nahtlose Kommunikation unterwegs. Mithilfe
softwaredefinierter Lösungen, hybrider Multi-Netzwerk-Fähigkeiten und Edge-
Verarbeitung integrieren wir Satelliten- und Mobilfunknetze und gewährleisten so
eine lückenlose Konnektivität in schwierigen Umgebungen. Die Lösungen von Kymeta
richten sich an Kunden aus den Bereichen Regierung, Militär, Schifffahrt,
Transport und öffentliche Sicherheit weltweit und bieten jederzeit und überall
unterbrechungsfreie Konnektivität sowie räumliche Informationen. Mit über
150 Patenten gestaltet Kymeta die Zukunft der globalen Kommunikation und hat es
sich zur Aufgabe gemacht, zuverlässige, effiziente und intelligente
Konnektivitätslösungen für eine zunehmend mobile und vernetzte Welt
bereitzustellen.
Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond, Washington.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d02555e-a553-4a47-982a-
ddc8262d2c53
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