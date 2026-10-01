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01.10.2026 15:27:38
GNW-News: Das Pekinger Forum 2026 zum Thema "Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden" wird am 12. Oktober eröffnet. Dabei soll eine Reihe von Forschungsergeb...
^PEKING, Oct. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Pekinger Forum 2026 zum Thema
?Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden", das gemeinsam von der Chinesischen
Akademie der Sozialwissenschaften (CASS), der China Media Group (CMG) sowie dem
Pekinger Stadtkomitee der Kommunistischen Partei Chinas und der Volksregierung
der Stadt Peking veranstaltet wird, findet vom 12. bis 13. Oktober im China
National Convention Center statt. Laut der Pressekonferenz vom 29. September
wird auf dem Forum eine Reihe von Ergebnissen vorgestellt, darunter theoretische
Forschungsergebnisse zur Reform der?Swift Response to Public Complaints"
(SRPC), Bewertungsberichte zu städtischen Hotline-Diensten und zur Wirksamkeit
der Stadtverwaltung sowohl auf globaler als auch auf nationaler Ebene sowie
exemplarische Fälle globaler Stadtverwaltung.
Shen Binhua, stellvertretender Generalsekretär der Volksregierung der Stadt
Peking sowie Sekretär der Parteiführungsgruppe und Leiter der städtischen
Behörde für Verwaltungsdienstleistungen und Datenmanagement in Peking, erklärte,
dass das Forum, das sich auf den Kernwert?Stadt der Menschen, bessere Zukunft"
konzentriert, als jährliches Thema?Das Zeitalter der digitalen Intelligenz und
die Stadt der Menschen" festgelegt habe. Die Zahl der erwarteten Teilnehmer des
Forums beläuft sich auf über 3.200, darunter mehr als 240 internationale Gäste
aus über 70 Ländern.
Die Themen der sechs parallel stattfindenden Foren lauten:?Verfeinerung und
Exquisitheit: Paradigmen präziser Regierungsführung und städtischer
Nachhaltigkeit",?Streben und Güte: Die Entwicklung guter Regierungsführung und
die Weiterentwicklung der städtischen Zivilisation",?Weisheit und Teilen:
Stärkung durch digitale Intelligenz und Modernisierung der städtischen
Regierungsführung",?Austausch und Integration: Kollaborative Regierungsführung
sowie städtische Offenheit und Inklusivität",?Menschenzentrierte
Lebensgrundlagen: Menschenorientierte und bedarfsgesteuerte neue Formen der
städtischen Regierungsführung" sowie?Gemeinsame Konsultation und kooperative
Regierungsführung: Beteiligung verschiedener Interessengruppen und die Community
der städtischen Regierungsführung".?Diese Themen basieren auf Pekings Praxis
bei der Reform des SRPC und gehen zugleich auf Herausforderungen im Bereich der
Stadtverwaltung ein, mit denen Städte weltweit im Zeitalter der digitalen
Intelligenz häufig konfrontiert sind. Sie zeugen von einem ausgeprägten Gespür
für den Zeitgeist und von Offenheit", so Shen Binhua.
Auf dem Forum wird eine Reihe von Ergebnissen vorgestellt, darunter theoretische
Forschungsergebnisse zur Reform der SRPC, Bewertungsberichte zu städtischen
Hotline-Diensten und zur Wirksamkeit der Stadtverwaltung sowohl auf globaler als
auch auf nationaler Ebene sowie exemplarische Fälle globaler Stadtverwaltung.
Insbesondere handelt es sich hierbei um Chinas erste Veröffentlichung einer
englischsprachigen Monografie zur Reform der SRPC sowie um die erste
Zusammenarbeit mit einer führenden internationalen Fachzeitschrift zur
Herausgabe einer englischsprachigen Sonderausgabe zu dieser Reform. Diese
Ergebnisse werden die Reform der SRPC in Peking weiter vorantreiben - von der
Zusammenfassung der Erfahrungen hin zur theoretischen Darlegung und von der
chinesischen Praxis hin zum internationalen Vergleich -, und damit praktische
Erfahrungen sowie theoretische Grundlagen für die globale Stadtpolitik liefern.
Zhang Yi, Direktor des Instituts für Kapitalgovernance-Studien an der
Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften und Mitglied der
wissenschaftlichen Abteilungen der Chinesischen Akademie der
Sozialwissenschaften, erklärte, dass Theoretical Research Outcomes on the SRPC
Reform (?Theoretische Forschungsergebnisse zur Reform der SRPC") wichtige
wissenschaftliche Beiträge renommierter Wissenschaftler aus dem In- und Ausland
zusammenfasst, darunter 12 auf Chinesisch und 9 auf Englisch. Die
englischsprachige Monografie?Why Is Urban Governance Like This? A Study Based
on Beijing's Practice of the SRPC Reform" umfasst 12 Artikel und 4 Fallstudien.
?Wir hoffen, dass diese Artikel die praktischen Erfahrungen von Megastädten im
Zeitalter der künstlichen Intelligenz umfassend widerspiegeln, die Big Data aus
Hotline-Anrufen nutzen, um die Modernisierung der Stadtverwaltung
voranzutreiben, und dass sie ein übertragbares und skalierbares
Verwaltungsmodell der 'Stadt der Menschen' herausarbeiten, das sich durch eine
verfeinerte Stadtverwaltung und eine intensive Bürgerbeteiligung auszeichnet",
so Zhang Yi.
Das Forum erweitert seinen Raum für den Austausch zudem auf die vordersten
Fronten der Stadtverwaltung. Die Gäste werden eingeladen,?bei 12345
vorbeizuschauen", um sich vor Ort ein Bild von den Arbeitsabläufen und
Mechanismen der Hotline sowie von deren Vorgehensweisen und Erfolgen - wie
beispielsweise der Stärkung durch digitale Intelligenz - zu machen. Die Salons
finden an repräsentativen Orten der Bürgerbeteiligung statt, wie beispielsweise
bei Hotline-Stellen, in KI-Communities und in Denkmalschutzgebieten der
Altstadt. Internationale Gäste, Experten und Wissenschaftler, Basisaktivisten
sowie Bürgervertreter sind eingeladen, diese Veranstaltungen hautnah
mitzuerleben und ihre Erkenntnisse in einer entspannten Atmosphäre
auszutauschen. Fünf Themen - Dienstleistungen in Peking, Stadterneuerung, die
Panorama-Zentralachse, kulturelle und historische Kontinuität sowie
technologische Innovation - wurden zudem für Stadtführungen und Besichtigungen
konzipiert.
?Durch diese Aktivitäten können wir die Diskussionen und den Austausch innerhalb
der Veranstaltungsstätte mit praktischen Erfahrungen im Bereich der
Stadtverwaltung verbinden, sodass chinesische und internationale Gäste ein
intuitiveres Verständnis für die Reform des SRPC gewinnen und Pekings innovative
Entwicklung sowie dessen Offenheit und Inklusivität hautnah erleben können", so
Shen Binhua.
Ansprechpartnerin: Frau Zhu, Tel.: 86-10-63074558Â°
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