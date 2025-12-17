|
GNW-News: Das Programm zur Verbesserung der Lebensqualität (Quality of Life Program) in Saudi-Arabien zeigt in einem neuen Bericht und einer globalen Indexin...
^* Der Bericht?Städte der Möglichkeiten: Die Entwicklung der Lebensqualität in
Saudi-Arabien" zeigt, wie die Fokussierung auf Lebensqualität das
Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger verbessert hat.
* Von Lifestyle und Freizeitgestaltung bis hin zu Chancen und sozialem
Wachstum - die Erhebungen aus Riad, Dschidda, Al-Chubar, Medina und Abha
bieten einen detaillierten und vielfältigen Einblick in das Leben in Saudi-
Arabien.
* Mit deutlichen Fortschritten bei der Lebensqualität ist Saudi-Arabien als
Sponsor und Mitwirkender an der Initiative für Lebensqualität (Quality of
Life Initiative) von UN-Habitat führend in dieser Debatte.
RIAD, Saudi-Arabien, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Programm zur
Verwirklichung der Vision für Lebensqualität (Quality of Life Vision Realization
Program) in Saudi-Arabien veröffentlicht einen neuen Bericht mit dem
Titel?Städte der Möglichkeiten: Die Entwicklung der Lebensqualität in Saudi-
Arabien"
Life in Saudi Arabia), der wichtige Erkenntnisse und Fortschritte hinter der
Transformation der Lebensqualität in Saudi-Arabien aufzeigt und sich dabei auf
umfangreiche Umfrageergebnisse von Einwohnern, Bürgern und Besuchern im gesamten
Königreich stützt. Das saudische Programm zur Verbesserung der Lebensqualität
ist einer der strategischen Faktoren der Vision 2030, deren Schwerpunkt auf der
Verbesserung der Lebensqualität in saudischen Städten und der Bereicherung des
Lebensstils in Saudi-Arabien liegt. Der Bericht?Städte der Möglichkeiten"
(Cities of Possibility) zeigt auf, wie Fortschritte im gesamten Königreich das
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben neu gestalten und die
Lebensqualität in den Städten verändern.
Der Bericht?Städte der Möglichkeiten" untersucht fünf wichtige saudische Städte
- Riad, Dschidda, Al-Chubar, Medina und Abha - und stellt einen neuen Ansatz zur
Messung der Lebensqualität vor. Aufbauend auf vier miteinander verbundenen
Säulen - Wohlstand und Chancen, persönliche und soziale Entwicklung, Lebensstil
und Freizeitgestaltung sowie nachhaltige und sichere Grundlagen - beschreibt der
Bericht in einer eingehenden Analyse, wie Verbesserungen der Lebensqualität,
Inklusion und des Wohlbefindens in Städten zu messbaren wirtschaftlichen
Ergebnissen geführt haben, während das Königreich zukunftsfähige Städte
entwickelt, die allen Menschen einen höheren Lebensstandard bieten.
Der Bericht?Städte der Möglichkeiten" beschreibt detailliert bedeutende
Fortschritte in den Bereichen Wohlstand, Chancen und allgemeines Wohlergehen und
quantifiziert die erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Gewinne, die in ganz
Saudi-Arabien erzielt wurden. Dazu gehören:
* Die Arbeitslosigkeit in Saudi-Arabien hat sich von 12,3 % im Jahr 2016 auf
6,8 % im ersten Quartal 2025 mehr als halbiert.
* Anstieg der Erwerbsbeteiligung von Frauen auf 36,4 % im ersten Quartal
2025, womit das Ziel der Vision 2030 von 30 % übertroffen wird.
* 67 % Wachstum bei Investitionslizenzen im Vergleich zum Vorjahr, wobei das
Königreich im Kearney FDI Confidence Index 2025 den 13. Platz belegt.
* Anstieg der Lebenserwartung von 74 auf 79 Jahre, angetrieben durch die
zunehmende Digitalisierung, wodurch Saudi-Arabien 2024 den zweit höchsten
ICT Development Index unter den G20-Staaten erreicht.
Der Bericht hebt unter anderem hervor, dass strategische nationale Investitionen
zu erheblichen Verbesserungen in den Bereichen Lebensstil, Freizeitgestaltung,
Sicherheit und Mobilität geführt haben. Dazu gehört auch die Investition Saudi-
Arabiens in Höhe von 1 Billion US-Dollar in Tourismus und Freizeit, wodurch der
Zugang zu Gastronomie, Kultur, Sport und Unterhaltung erheblich erweitert wird.
Veranstaltungen wie der Formel-1-Grand-Prix von Saudi-Arabien, die WTA Finals,
der Esports World Cup und die Rallye Dakar verdeutlichen diese Dynamik im
Vorfeld der Asienspiele 2029, der EXPO 2030 und der FIFA-Weltmeisterschaft 2034.
Aufbauend auf diesen Erfolgen hat Saudi-Arabien die globale Initiative
?Initiative für Lebensqualität" (Quality of Life Initiative/QOLI) ins Leben
gerufen, um das Wohlergehen in Städten durch einen einheitlichen, international
anerkannten, datengestützten Rahmen zu verbessern, der lokalen Behörden eine
Plattform bietet, die über das BIP hinausgeht, um das Wohlergehen in ihren
Gemeinden zu messen und zu verbessern. Die von UN-Habitat umgesetzte Initiative
ist eine globale Maßnahme, um Städten Messgrößen zur Verfügung zu stellen, die
sowohl globalen Erfordernissen als auch lokalen Kontextbedürfnissen gerecht
werden.
?Lebensqualität ist sowohl für Saudi-Arabien als auch für Länder auf der ganzen
Welt eine strategische nationale Priorität, die für die Förderung des
Zusammenhalts in der Gemeinschaft, die Anziehung globaler Talente und die
Sicherung nachhaltigen Wohlstands von entscheidender Bedeutung ist", sagte
Khalid Al Baker, Chief Executive Officer des Quality of Life Vision Realization
Program in Saudi-Arabien.?Das Programm zur Lebensqualität ist stolz darauf, die
Lebensqualität im Königreich verbessert zu haben, und wir werden weiterhin mit
Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor zusammenarbeiten, damit
Bürger, Einwohner und Besucher in Saudi-Arabien ein höheres soziales und
wirtschaftliches Wohlergehen genießen können. Während wir die ehrgeizigen Ziele
der Vision 2030 vorantreiben, werden wir uns weiterhin weltweit für eine
nachhaltige Entwicklung einsetzen, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht und
die Lebensqualität im Vordergrund steht."
Der Bericht?Städte der Möglichkeiten" und der QOLI-Index verdeutlichen das
Engagement Saudi-Arabiens für ein globales Verständnis von Lebensqualität -
indem es seine eigenen Erkenntnisse teilt, zu internationalen Rahmenwerken
beiträgt und Städte weltweit dabei unterstützt, eine integrativere,
widerstandsfähigere und menschenzentrierte urbane Zukunft aufzubauen.
Über das Programm zur Verbesserung der Lebensqualität
Das Programm zur Verbesserung der Lebensqualität (Quality of Life Program/QoL)
ist ein strategischer Wegbereiter der Vision 2030, die 2018 ins Leben gerufen
wurde, um die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern, die das Königreich
Saudi-Arabien ihr Zuhause nennen. QoL verwirklicht die urbane Transformation des
Königreichs, indem es eine Lebensqualität schafft, die weltweit Vorbildcharakter
hat. Dies geschieht durch intelligentere Stadtplanung, ein Angebot an Kultur,
Kunst, Unterhaltung und Sport auf Weltklasseniveau sowie kommunale Maßnahmen,
die einen gesünderen, glücklicheren und aktiveren Lebensstil ermöglichen.
Um die vielfältige Geografie und dynamische Bevölkerung des Königreichs zu
nutzen, konzentriert sich QoL auf sechs Schlüsselbereiche für umfangreiche
Investitionen: Kultur und Kulturerbe, Sport, Unterhaltung und Freizeit,
Tourismus, Stadtplanung sowie Sicherheit und Schutz. QoL ermöglicht Bürgern,
Einwohnern und Besuchern des Königreichs ein Leben von außergewöhnlicher
Qualität durch verbesserte Dienstleistungen, nachhaltige Stadtplanung und ein
breiteres Spektrum an sozialen Aktivitäten.
Bericht?Städte der Möglichkeiten" (Cities of
Possibility): https://tinyurl.com/QoLReportEnglish
Medienkontakt:
Arianna Khan
Senior Communications Consultant
E-Mail: QOLcomms@globalthinkgroup.com (mailto:QOLcomms@globalthinkgroup.com)
