11.04.2026 02:41:38

GNW-News: Das Projekt "Qi Baishi in Shandong" rückt die Marke "Artistic Journey in Qilu" ins Rampenlicht

^Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5158/eng)

JINAN, China, April 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor kurzem wurde das Projekt

?Qi Baishi in Shandong: Ein kunstvermittelndes Innovationsprojekt zur Verbindung

von Kultur und Tourismus" in verschiedenen Städten der Provinz Shandong,

darunter Jinan, Qingdao und Yantai, vorgestellt. Das Projekt verbindet

kulturelle Wertschätzung, Stadterkundung und immersive regionale

Kulturerlebnisse und steht im Kontext der Sonderausstellung?Macht es mir nach

und blüht auf: Qi Baishi und seine Schüler aus Shandong", die seit ihrer

Eröffnung Ende 2025 im Shandong Art Museum große Aufmerksamkeit erhalten hat.

Die?Ma Biao Biao"-Reihe, das dazugehörige kulturelle und kreative Angebot,

wurde im Jahr des Pferdes zu einem großen Erfolg und hat sowohl das öffentliche

Interesse als auch den Konsum im Kulturtourismus deutlich gesteigert.

In den letzten Jahren hat sich das Shandong Art Museum durch erstklassige

Ausstellungen wie die?Jinan International Biennale" einen exzellenten Ruf

erarbeitet. Die Verbindung von traditionellem Erbe und zeitgenössischem Ausdruck

hat die Attraktivität für Besucherinnen und Besucher spürbar erhöht und die

kulturelle Landschaft der Stadt bereichert.

?Artistic Journey in Qilu" (?Kunstreise in Qilu") ist eine eigenständig vom

Shandong Art Museum entwickelte Werbemarke, die Ausstellungen, Freizeitangebote

und Kulturtourismus zu einem integrierten Modell öffentlicher Dienstleistungen

zusammenführen soll. Mit seinem?Art Museum+"-Konzept - das Kuration, kreative

Produkte, Bildungsangebote und sektorübergreifende Zusammenarbeit umfasst -

schafft das Museum weiterhin innovative kulturelle Erlebnisse und stärkt die

Marke?Hospitable Shandong".

Kontakt ausschließlich für Medienvertreter. Kontaktperson: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558Â°

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:10 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:15 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen