|
05.02.2026 18:23:38
GNW-News: Das Royalton Fan Fest startet für 2026 mit einer globalen Fußballfeier und exklusiven Paketen
^ST. MICHAEL, Barbados, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während sich die
Aufmerksamkeit der Welt auf das mit Spannung erwartete internationale Fußball-
Event des Jahrzehnts richtet, ist Royalton Hotels & Resorts bereit, die
Begeisterung mit dem Royalton Fan Fest powered by Sports Event Guarantee(TM) zum
Leben zu erwecken, einer immersiven Feier, bei der jedes Spiel Teil des
Urlaubserlebnisses wird.
Unter dem Motto?The Championship Lives in You" verwandelt das Royalton Fan Fest
ausgewählte Resorts in pulsierende Treffpunkte, die von der Energie eines
globalen Stadions inspiriert sind. Mit dem speziellen Royalton Fan Fest-Paket,
das ab sofort gebucht werden
(https://book.royaltonresorts.com/?adult=2&arrive=2026-
06-11&chain=26025&child=0&config=royalton&depart=2026-06-15&j=79740&jb=1&l=1222_
HTML&level=chain&locale=en-
US&mid=546005999&promo=FANFEST&rooms=1&sfmc_sub=10363413&theme=royalton%3Futm_so
urce%3Demail&u=2049881&utm_campaign=fanfest&utm_medium=kickoff) kann, können
Gäste ihren Aufenthalt frühzeitig sichern und von Ersparnissen in Höhe von
mehreren hundert Dollar profitieren, während sie jedes Spiel nahtlos im gesamten
Resort verfolgen können, egal ob sie sich in ihrer Suite entspannen, einen Drink
an der Bar genießen oder sich in den Gemeinschaftsbereichen treffen.
Vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 veranstaltet Royalton Hotels & Resorts Live-
Übertragungen von Spielen, thematische Festivitäten, immersive Unterhaltung und
kulinarische Erlebnisse im Stadion-Style, die Reisende durch gemeinsame Energie,
Feierlichkeiten und freundschaftlichen Wettbewerb zusammenbringen sollen.
Ein Highlight des Erlebnisses ist?Taste the Game", ein kulinarisches Konzept,
das von klassischen Stadiongerichten und internationalem Street Food inspiriert
ist. Von beliebten Snacks und international inspirierten Gerichten bis hin zu
erfrischenden Getränken und themenbezogenen Desserts - jedes Menü bringt die
Atmosphäre des Turniers direkt auf den Tisch.
Das Unterhaltungsprogramm wird mit interaktiven Aktivitäten und Live-Auftritten
fortgesetzt, darunter Bubble Soccer am Strand, Freestyle-Fußballshows,
farbenfrohe Fanfeiern und spielerische Varianten von Strandspielen, die alle
darauf ausgelegt sind, Gäste jeden Alters in einer festlichen, energiegeladenen
Atmosphäre zu begeistern.
In ausgewählten Resorts in Mexiko werden die Royalton Fan Fest Stadien als
Zentrum der Feierlichkeiten dienen. Sie sind mit riesigen LED-Bildschirmen,
beeindruckender Beleuchtung, thematischer Dekoration in den Nationalfarben und
Lounge-Sitzgelegenheiten ausgestattet, die Komfort und Spannung vereinen. Zu den
teilnehmenden Resorts gehören Royalton Riviera Cancun
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/riviera-cancun), Royalton Hideaway
Riviera Cancun (https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway-riviera-
cancun), Royalton Splash Riviera Cancun
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/splash-riviera-cancun), Royalton CHIC
Cancun (https://www.royaltonresorts.com/resorts/chic-cancun-resort-spa) und
Planet Hollywood Cancun by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/resorts/cancun).
Während die Vorfreude weiter steigt, bietet das Royalton Fan Fest-Paket eine
nahtlose Möglichkeit, einen Aufenthalt rund um das Turnier zu planen, indem es
gehobene All-inclusive-Gastfreundschaft, ein abwechslungsreiches Resort-Programm
und erhebliche Ersparnisse kombiniert. Da das Turnier in derselben Zeitzone
stattfindet wie die karibischen Resorts von Royalton Resorts, können Gäste aus
aller Welt jedes Spiel live auf Großbildschirmen im gesamten Resort während
entspannter Tages- und Abendstunden verfolgen, wodurch die weltweite
Fußballbegeisterung mühelos zu einem Teil des Urlaubserlebnisses wird.
Mit dem Royalton Fan Fest setzt Royalton Hotels & Resorts seine Bemühungen fort,
das All-inclusive-Erlebnis weiter zu verbessern, indem es ein immersives Umfeld
schafft, in dem Unterhaltung, Kultur und Gastfreundschaft zusammenkommen und in
dem die Gäste nicht nur zuschauen, sondern das Geschehen wirklich erleben.
Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts und dem Royalton Fan Fest-
Paket finden Sie unter www.royaltonresorts.com (http://www.royaltonresorts.com)
oder klicken Sie hier, um Ihren Aufenthalt beim Royalton Fan Fest zu buchen
(https://book.royaltonresorts.com/?adult=2&arrive=2026-
06-11&chain=26025&child=0&config=royalton&depart=2026-06-15&j=79740&jb=1&l=1222_
HTML&level=chain&locale=en-
US&mid=546005999&promo=FANFEST&rooms=1&sfmc_sub=10363413&theme=royalton%3Futm_so
urce%3Demail&u=2049881&utm_campaign=fanfest&utm_medium=kickoff). Das Event
findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 an ausgewählten Standorten der
Royalton Resorts statt.
Über Royalton Hotels & Resorts
Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-
inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24
Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein
einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das
preisgekrönte All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts
(https://www.royaltonresorts.com/), wo Everyone is Family gilt und das für
seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch charakteristische
Merkmale wie All-In Connectivity(TM) und DreamBed(TM) bekannt ist. Royalton Hideaway
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway) bietet einen gehobenen
Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der Zweisamkeit steht und
mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften aufwartet. Royalton
Vessence Resorts (https://royaltonvessence.com/) präsentiert The Art of Vacation
- ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf
Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC
Resorts (https://www.royaltonchicresorts.com/) lädt Gäste zu Party Your Way ein,
einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by
Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox) mit Miles from
Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und
entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril
(https://www.grandlidoresorts.com/) ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für
Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.
Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste Vacation Like A Star(TM) in
einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken
verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste den Paparazzi entkommen
können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch
Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.
Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie unter:
www.royalton.com (http://www.royalton.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f9dd41b7-4f32-4775-bfc1-
edc9fb497133
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an media@royalton.com.Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.