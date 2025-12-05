|
GNW-News: Das Royalton Vessence Concept feiert sein Debüt in Cancun mit einem an Erwachsene gerichteten, von der Achtsamkeitskultur inspirierten Erlebnis
^ST. MICHAEL, Barbados, Dec. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach der großen
Begeisterung, die die Ankündigung des Royalton Vessence Barbados
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/vessence-barbados) ausgelöst hat, und
der bemerkenswerten Resonanz auf sein zukunftsweisendes Konzept, ist Royalton
Hotels & Resorts bereit, seinen nächsten Standort vorzustellen: das Royalton
Vessence Cancun. Dieses Resort für Erwachsene wird eine neue Ausdrucksform von
Kunst, Design und sinnlicher Wahrnehmung in die All-inclusive-Landschaft
einführen. Die Eröffnung ist für Herbst/Winter 2026 geplant und stellt die
weitere Expansion der Marke Royalton Vessence Resorts und ihre zunehmende
Dynamik im Karibikraum dar.
Royalton Vessence ist eine Marke der nächsten Generation, die darauf
ausgerichtet ist, die wahre Essenz jedes Reiseziels zu offenbaren. Inspiriert
vom lateinischen Begriff veritas essentia verbindet das Konzept lokale Kultur
mit zeitgenössischer Gelassenheit durch Kunst, Design und sinnliche Wahrnehmung.
Zu den charakteristischen Elementen zählen digitale Detox-Räume, Bereiche für
nächtliches Schwimmen und lebensbereichernde Aktivitäten wie Kochkurse,
Weinverkostungen und immersive kulturelle Erlebnisse. Das Ergebnis ist eine
ruhige, moderne Umgebung, in der Gäste entschleunigen, neue Energie tanken und
ein noch durchdachteres stilvolles All-inclusive-Reisen erleben können. Als ein
an Erwachsene gerichtetes Konzept ist das Resort ein idealer Ort für Familien
mit älteren Teenagern, Freundesgruppen, Paare oder Reisende, die einfach einen
Aufenthalt suchen, bei dem Gegenwartsbewusstsein, Ausgeglichenheit und achtsames
Leben im Mittelpunkt stehen.
Das Resort liegt nur 25 Minuten vom internationalen Flughafen Cancun entfernt
und wird 376 Suiten bieten, von denen die Hälfte Präsidentensuiten der
exklusiven Kategorie Royalton Suites & Villas
(https://www.royaltonresorts.com/suites-and-villas) sind. Diese
Präsidentensuiten verfügen über ein Hauptschlafzimmer sowie einen separaten
Bereich mit zwei großen Einzelbetten mit den charakteristischen DreamBed(TM)-
Matratzen von Royalton im Murphy-Bett-Stil, die platzsparend für zusätzlichen
Komfort und Flexibilität sorgen. Gäste haben die Möglichkeit, eine
Präsidentensuite mit einer Doppel-Junior-Suite zu verbinden, wodurch eine auf
dem Markt einzigartige Konfiguration entsteht. Dieses Design setzt neue Maßstäbe
für geräumige und vielseitige Unterkünfte im All-inclusive-Segment.
?Das Royalton Vessence Cancun spiegelt unser Engagement wider, Aufenthalte zu
schaffen, die lokal inspiriert und kunstvoll gestaltet sind und die Gäste dazu
einladen, die wahre Essenz eines Reiseziels zu erleben", erklärte Jordi Pelfort,
Präsident von Royalton Hotels and Resorts.?Reisende wünschen sich heutzutage
geräumigere, komfortablere und durchdacht gestaltete Unterkünfte, und dieses
Resort erfüllt diese Wünsche durch sein ruhiges, modernes Design, sinnliche
Erlebnisse und eine tiefere kulturelle Verbindung. Die positive Resonanz auf das
Royalton Vessence Barbados hat die Relevanz dieser neuen Marke unterstrichen,
und wir sind zuversichtlich, dass Cancun sie noch weiter stärken wird."
Mit seinen acht Restaurants, einem Café und sechs Bars, darunter ein
Verkostungsraum für Weine und Spirituosen, der die Kunst des Geschmacks
zelebriert, wird das Royalton Vessence Cancun über die Unterkünfte hinaus eine
Atmosphäre der Ruhe und Kreativität schaffen. Jeder Bereich wird sorgfältig
gestaltet, um die natürliche Schönheit und den Rhythmus der mexikanischen
Karibik hervorzuheben. Dies ermöglicht den Gästen eine kulinarische und
gesellige Reise, die die Gegenwärtigkeit und Verbundenheit mit dem Meer fördert.
Um die Attraktivität des Resorts noch weiter zu steigern, wird es über eine
exklusive Dachterrasse verfügen, die internationale Küche, handgemachte
Cocktails und einen Panoramablick in einer Atmosphäre von müheloser Eleganz
vereint. Von sorgfältig ausgewählten kulinarischen Stationen bis hin zu einer
ruhigen Atmosphäre am Pool - die Dachterrasse verkörpert den kreativen Geist von
Cancun durch persönlichen Service und zeitloses Design.
Charakteristische Merkmale wie?The Studio" bringen die Essenz der Marke noch
stärker zum Ausdruck. Tagsüber werden in?The Studio" kuratierte Workshops in
den Bereichen Kunst, Töpferei, Malerei und kulinarischer Ausdruck veranstaltet.
Bei Einbruch der Nacht verwandelt es sich in eine intime Bühne für Live-Musik
unter freiem Himmel, die Gespräche und Rhythmen in einem die Sinne anregenden
Ambiente vereint.
Das Royalton Vessence Cancun liegt an der atemberaubenden Küste der
mexikanischen Karibik und vereint raffinierten Komfort, zeitgenössische Ästhetik
und lokal inspirierte Akzente, die die lebendige Kultur des Reiseziels
widerspiegeln. Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums von Royalton Hotels &
Resorts ist die Eröffnung dieses Resorts Teil der kontinuierlichen
Weiterentwicklung der Marke in Mexiko. Wegweisende Projekte wie das Royalton
Riviera Cancun untermauern zudem den anhaltenden Fokus auf Innovation, Design
und ein gehobenes Gästeerlebnis.
Weitere Informationen finden Sie unter www.royaltonresorts.com
(http://www.royaltonresorts.com)
Über Royalton Hotels & Resorts
Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-
inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24
Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein
einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das
preisgekrönte All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts
(https://www.royaltonresorts.com/), wo Everyone is Family gilt und das für
seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch charakteristische
Merkmale wie All-In Connectivity(TM) und DreamBed(TM) bekannt ist. Royalton Hideaway
(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway) bietet einen gehobenen
Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der Zweisamkeit steht und
mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften aufwartet. Royalton
Vessence Resorts (https://royaltonvessence.com/) präsentiert The Art of Vacation
- ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf
Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC
Resorts (https://www.royaltonchicresorts.com/) lädt Gäste zu Party Your Way ein,
einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by
Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox) mit Miles from
Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und
entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril
(https://www.grandlidoresorts.com/) ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für
Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.
Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste Vacation Like A Star(TM) in
einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken
verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste den Paparazzi entkommen
können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch
Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.
Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie unter
www.royalton.com (http://www.royalton.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af9b960b-4aca-4992-a9dd-
fef29d117417
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an media@royalton.com.Â°
