GNW-News: Das Royalton Vessence Concept feiert sein Debüt in Cancun mit einem an Erwachsene gerichteten, von der Achtsamkeitskultur inspirierten Erlebnis

Begeisterung, die die Ankündigung des Royalton Vessence Barbados

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/vessence-barbados) ausgelöst hat, und

der bemerkenswerten Resonanz auf sein zukunftsweisendes Konzept, ist Royalton

Hotels & Resorts bereit, seinen nächsten Standort vorzustellen: das Royalton

Vessence Cancun. Dieses Resort für Erwachsene wird eine neue Ausdrucksform von

Kunst, Design und sinnlicher Wahrnehmung in die All-inclusive-Landschaft

einführen. Die Eröffnung ist für Herbst/Winter 2026 geplant und stellt die

weitere Expansion der Marke Royalton Vessence Resorts und ihre zunehmende

Dynamik im Karibikraum dar.

Royalton Vessence ist eine Marke der nächsten Generation, die darauf

ausgerichtet ist, die wahre Essenz jedes Reiseziels zu offenbaren. Inspiriert

vom lateinischen Begriff veritas essentia verbindet das Konzept lokale Kultur

mit zeitgenössischer Gelassenheit durch Kunst, Design und sinnliche Wahrnehmung.

Zu den charakteristischen Elementen zählen digitale Detox-Räume, Bereiche für

nächtliches Schwimmen und lebensbereichernde Aktivitäten wie Kochkurse,

Weinverkostungen und immersive kulturelle Erlebnisse. Das Ergebnis ist eine

ruhige, moderne Umgebung, in der Gäste entschleunigen, neue Energie tanken und

ein noch durchdachteres stilvolles All-inclusive-Reisen erleben können. Als ein

an Erwachsene gerichtetes Konzept ist das Resort ein idealer Ort für Familien

mit älteren Teenagern, Freundesgruppen, Paare oder Reisende, die einfach einen

Aufenthalt suchen, bei dem Gegenwartsbewusstsein, Ausgeglichenheit und achtsames

Leben im Mittelpunkt stehen.

Das Resort liegt nur 25 Minuten vom internationalen Flughafen Cancun entfernt

und wird 376 Suiten bieten, von denen die Hälfte Präsidentensuiten der

exklusiven Kategorie Royalton Suites & Villas

(https://www.royaltonresorts.com/suites-and-villas) sind. Diese

Präsidentensuiten verfügen über ein Hauptschlafzimmer sowie einen separaten

Bereich mit zwei großen Einzelbetten mit den charakteristischen DreamBed(TM)-

Matratzen von Royalton im Murphy-Bett-Stil, die platzsparend für zusätzlichen

Komfort und Flexibilität sorgen. Gäste haben die Möglichkeit, eine

Präsidentensuite mit einer Doppel-Junior-Suite zu verbinden, wodurch eine auf

dem Markt einzigartige Konfiguration entsteht. Dieses Design setzt neue Maßstäbe

für geräumige und vielseitige Unterkünfte im All-inclusive-Segment.

?Das Royalton Vessence Cancun spiegelt unser Engagement wider, Aufenthalte zu

schaffen, die lokal inspiriert und kunstvoll gestaltet sind und die Gäste dazu

einladen, die wahre Essenz eines Reiseziels zu erleben", erklärte Jordi Pelfort,

Präsident von Royalton Hotels and Resorts.?Reisende wünschen sich heutzutage

geräumigere, komfortablere und durchdacht gestaltete Unterkünfte, und dieses

Resort erfüllt diese Wünsche durch sein ruhiges, modernes Design, sinnliche

Erlebnisse und eine tiefere kulturelle Verbindung. Die positive Resonanz auf das

Royalton Vessence Barbados hat die Relevanz dieser neuen Marke unterstrichen,

und wir sind zuversichtlich, dass Cancun sie noch weiter stärken wird."

Mit seinen acht Restaurants, einem Café und sechs Bars, darunter ein

Verkostungsraum für Weine und Spirituosen, der die Kunst des Geschmacks

zelebriert, wird das Royalton Vessence Cancun über die Unterkünfte hinaus eine

Atmosphäre der Ruhe und Kreativität schaffen. Jeder Bereich wird sorgfältig

gestaltet, um die natürliche Schönheit und den Rhythmus der mexikanischen

Karibik hervorzuheben. Dies ermöglicht den Gästen eine kulinarische und

gesellige Reise, die die Gegenwärtigkeit und Verbundenheit mit dem Meer fördert.

Um die Attraktivität des Resorts noch weiter zu steigern, wird es über eine

exklusive Dachterrasse verfügen, die internationale Küche, handgemachte

Cocktails und einen Panoramablick in einer Atmosphäre von müheloser Eleganz

vereint. Von sorgfältig ausgewählten kulinarischen Stationen bis hin zu einer

ruhigen Atmosphäre am Pool - die Dachterrasse verkörpert den kreativen Geist von

Cancun durch persönlichen Service und zeitloses Design.

Charakteristische Merkmale wie?The Studio" bringen die Essenz der Marke noch

stärker zum Ausdruck. Tagsüber werden in?The Studio" kuratierte Workshops in

den Bereichen Kunst, Töpferei, Malerei und kulinarischer Ausdruck veranstaltet.

Bei Einbruch der Nacht verwandelt es sich in eine intime Bühne für Live-Musik

unter freiem Himmel, die Gespräche und Rhythmen in einem die Sinne anregenden

Ambiente vereint.

Das Royalton Vessence Cancun liegt an der atemberaubenden Küste der

mexikanischen Karibik und vereint raffinierten Komfort, zeitgenössische Ästhetik

und lokal inspirierte Akzente, die die lebendige Kultur des Reiseziels

widerspiegeln. Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums von Royalton Hotels &

Resorts ist die Eröffnung dieses Resorts Teil der kontinuierlichen

Weiterentwicklung der Marke in Mexiko. Wegweisende Projekte wie das Royalton

Riviera Cancun untermauern zudem den anhaltenden Fokus auf Innovation, Design

und ein gehobenes Gästeerlebnis.

Weitere Informationen finden Sie unter www.royaltonresorts.com

(http://www.royaltonresorts.com)

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-

inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24

Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein

einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das

preisgekrönte All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts

(https://www.royaltonresorts.com/), wo Everyone is Family gilt und das für

seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch charakteristische

Merkmale wie All-In Connectivity(TM) und DreamBed(TM) bekannt ist. Royalton Hideaway

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway) bietet einen gehobenen

Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der Zweisamkeit steht und

mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften aufwartet. Royalton

Vessence Resorts (https://royaltonvessence.com/) präsentiert The Art of Vacation

- ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf

Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC

Resorts (https://www.royaltonchicresorts.com/) lädt Gäste zu Party Your Way ein,

einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by

Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox) mit Miles from

Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und

entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril

(https://www.grandlidoresorts.com/) ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für

Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.

Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste Vacation Like A Star(TM) in

einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken

verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste den Paparazzi entkommen

können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch

Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.

Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie unter

www.royalton.com (http://www.royalton.com)

