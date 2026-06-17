GNW-News: Das von Clearlake unterstützte Unternehmen Quest Software übernimmt Anetac, um die Identitätssicherheit im Zeitalter der agentischen KI voranzutreiben

^AUSTIN, Texas, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quest Software, ein weltweit

führendes Unternehmen in den Bereichen Datenmanagement, Cybersicherheit und

Plattformmodernisierung, das von der Clearlake Capital Group, L.P. (zusammen mit

ihren verbundenen Unternehmen?Clearlake") unterstützt wird, gab heute bekannt,

dass es Anetac übernommen hat, einen Anbieter von KI-gestützter

Identitätssicherheit für menschliche, nicht-menschliche und agentische

Identitäten. Die Übernahme stärkt die Position von Quest im Bereich der

Identitätssicherheit in Microsoft-Ökosystemen und erweitert die Plattform des

Unternehmens um eine kontinuierliche Transparenz hinsichtlich Identitätszugriff,

Privilegiennutzung und Zugriffsketten.

Da KI und Automatisierung die Verbreitung nicht-menschlicher Identitäten

beschleunigen, baut Quest seine Kompetenzen im Bereich der Sicherheit

agentischer Identitäten weiter aus - und hilft Unternehmen dabei, jede Identität

zu erfassen, jede Zugriffsbeziehung zu verstehen und eine der am schnellsten

wachsenden Angriffsflächen im Unternehmen zu bekämpfen.

?Die Identitätssicherheit im Zeitalter der agentischen KI ist eines der größten

Risiken, denen Unternehmen ausgesetzt sind. Indem wir Anetacs innovativen Ansatz

zur Überwachung und Sicherung nicht-menschlicher und agentischer Identitäten in

Quest integrieren, sind wir in der Lage, diese wachsende Herausforderung zu

meistern und unseren Kunden dabei zu helfen, vollständige Transparenz und

Kontrolle über alle Identitäten in ihren Umgebungen zu erlangen", sagte Tim

Page, CEO von Quest Software.

?Identität entwickelt sich rasch zu einer der wichtigsten Sicherheitsebenen in

einer von KI geprägten Welt", so Prashant Mehrotra und Paul Huber, Partner und

Geschäftsführer bei Clearlake.?Angesichts dieser sich rasch beschleunigenden

Entwicklung ist der Bedarf an Echtzeit-Verhaltensanalysen und entsprechenden

Steuerungsmechanismen größer denn je. Wir sind davon überzeugt, dass Quest in

einer einzigartigen Position ist, um Unternehmen bei der Bewältigung dieser

Herausforderung zu unterstützen, und die Kompetenzen von Anetac stärken die

Fähigkeit von Quest, differenzierte Lösungen für die Identitätssicherheit für

Kunden weltweit bereitzustellen, noch weiter."

Die rasante Verbreitung agentischer KI führt zu einer neuen Art von

Identitätsrisiken, für deren Erkennung die meisten Sicherheitsteams nicht

gerüstet sind. Anetac erweitert die Identitätserfassung über Verzeichnisse

hinaus und bietet so einen kontinuierlichen Überblick über Identitäten,

Zugriffsketten und die Weitergabe von Berechtigungen in hybriden und KI-

gesteuerten Umgebungen - dort, wo herkömmliche Identitätsmanagement-Tools

Unternehmen im Dunkeln lassen.

Maschinenidentitäten - Servicekonten, APIs, Bots und Workloads - übersteigen die

Zahl der menschlichen Nutzer mittlerweile um das bis zu 82-Fache. Anetac bietet

eine kontinuierliche Erfassung, Klassifizierung und Lebenszyklusverwaltung

dieser Identitäten und ermöglicht es Unternehmen so, Risiken zu reduzieren, den

Grundsatz einer minimalen Zugriffsberechtigung durchzusetzen und Compliance-

Anforderungen für menschliche, nicht-menschliche und agentische Identitäten zu

erfüllen.

Gemeinsam werden Quest und Anetac eine umfassendere Plattform für die

Identitätssicherheit bereitstellen, die es Unternehmen ermöglicht, Identitäten

in ihren gesamten Umgebungen zu erfassen, zu verstehen, zu verwalten und zu

schützen. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI profitieren Kunden von höherer

Transparenz, mehr Sicherheit, einer schnelleren Compliance und einer größeren

Widerstandsfähigkeit gegenüber identitätsbasierten Bedrohungen profitieren.

Über Quest Software

Quest Software entwickelt Technologien und Lösungen, die die Grundlage für

Enterprise-KI bilden. Mit den Schwerpunkten Datenmanagement und Governance,

Cybersicherheit und Plattformmodernisierung unterstützt Quest Unternehmen dabei,

ihre dringendsten Herausforderungen mithilfe vertrauenswürdiger, KI-fähiger

Daten, sicherer Identitäten und modernisierter Plattformen zu

bewältigen. Weltweit vertrauen mehr als 45.000 Unternehmen, darunter über 90 %

der Fortune 500, auf Quest Software. Weitere Informationen finden Sie

unter www.quest.com

(https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.quest.com%

2F&data=05%7C02%7CNina.Hargus%40quest.com%7Ceecd7ac3b30e424826af08dd971fd8e0%7C9

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Über Clearlake

Clearlake Capital ist ein weltweit führender Verwalter alternativer Anlagen, der

2006 gegründet wurde und ein verwaltetes Vermögen von über 185 Milliarden US-

Dollar aufweist. Clearlake bietet ein breites Spektrum an Anlagelösungen in den

Bereichen Private Equity , Kreditanlagen, Infrastruktur,

Sekundärmarktinvestitionen, Co-Investments und anderen damit verbundenen

Strategien auf dem Privatmarkt. Clearlake strebt Partnerschaften mit erfahrenen

Managementteams an, indem es Unternehmen aus verschiedenen Branchen geduldiges,

langfristig ausgerichtetes Kapital zur Verfügung stellt. Das Unternehmen strebt

danach, durch seinen aktiven, praxisorientierten Betriebsansatz O.P.S.®

(Operations, People, Strategy) Mehrwert zu schaffen, der fundiertes operatives

Fachwissen mit strategischen und talentorientierten Initiativen verbindet.

Clearlake hat seinen Hauptsitz in Santa Monica und unterhält 14 Niederlassungen

in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten. Für weitere

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