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17.06.2026 15:05:39
GNW-News: Das von Clearlake unterstützte Unternehmen Quest Software übernimmt Anetac, um die Identitätssicherheit im Zeitalter der agentischen KI voranzutreiben
^AUSTIN, Texas, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quest Software, ein weltweit
führendes Unternehmen in den Bereichen Datenmanagement, Cybersicherheit und
Plattformmodernisierung, das von der Clearlake Capital Group, L.P. (zusammen mit
ihren verbundenen Unternehmen?Clearlake") unterstützt wird, gab heute bekannt,
dass es Anetac übernommen hat, einen Anbieter von KI-gestützter
Identitätssicherheit für menschliche, nicht-menschliche und agentische
Identitäten. Die Übernahme stärkt die Position von Quest im Bereich der
Identitätssicherheit in Microsoft-Ökosystemen und erweitert die Plattform des
Unternehmens um eine kontinuierliche Transparenz hinsichtlich Identitätszugriff,
Privilegiennutzung und Zugriffsketten.
Da KI und Automatisierung die Verbreitung nicht-menschlicher Identitäten
beschleunigen, baut Quest seine Kompetenzen im Bereich der Sicherheit
agentischer Identitäten weiter aus - und hilft Unternehmen dabei, jede Identität
zu erfassen, jede Zugriffsbeziehung zu verstehen und eine der am schnellsten
wachsenden Angriffsflächen im Unternehmen zu bekämpfen.
?Die Identitätssicherheit im Zeitalter der agentischen KI ist eines der größten
Risiken, denen Unternehmen ausgesetzt sind. Indem wir Anetacs innovativen Ansatz
zur Überwachung und Sicherung nicht-menschlicher und agentischer Identitäten in
Quest integrieren, sind wir in der Lage, diese wachsende Herausforderung zu
meistern und unseren Kunden dabei zu helfen, vollständige Transparenz und
Kontrolle über alle Identitäten in ihren Umgebungen zu erlangen", sagte Tim
Page, CEO von Quest Software.
?Identität entwickelt sich rasch zu einer der wichtigsten Sicherheitsebenen in
einer von KI geprägten Welt", so Prashant Mehrotra und Paul Huber, Partner und
Geschäftsführer bei Clearlake.?Angesichts dieser sich rasch beschleunigenden
Entwicklung ist der Bedarf an Echtzeit-Verhaltensanalysen und entsprechenden
Steuerungsmechanismen größer denn je. Wir sind davon überzeugt, dass Quest in
einer einzigartigen Position ist, um Unternehmen bei der Bewältigung dieser
Herausforderung zu unterstützen, und die Kompetenzen von Anetac stärken die
Fähigkeit von Quest, differenzierte Lösungen für die Identitätssicherheit für
Kunden weltweit bereitzustellen, noch weiter."
Die rasante Verbreitung agentischer KI führt zu einer neuen Art von
Identitätsrisiken, für deren Erkennung die meisten Sicherheitsteams nicht
gerüstet sind. Anetac erweitert die Identitätserfassung über Verzeichnisse
hinaus und bietet so einen kontinuierlichen Überblick über Identitäten,
Zugriffsketten und die Weitergabe von Berechtigungen in hybriden und KI-
gesteuerten Umgebungen - dort, wo herkömmliche Identitätsmanagement-Tools
Unternehmen im Dunkeln lassen.
Maschinenidentitäten - Servicekonten, APIs, Bots und Workloads - übersteigen die
Zahl der menschlichen Nutzer mittlerweile um das bis zu 82-Fache. Anetac bietet
eine kontinuierliche Erfassung, Klassifizierung und Lebenszyklusverwaltung
dieser Identitäten und ermöglicht es Unternehmen so, Risiken zu reduzieren, den
Grundsatz einer minimalen Zugriffsberechtigung durchzusetzen und Compliance-
Anforderungen für menschliche, nicht-menschliche und agentische Identitäten zu
erfüllen.
Gemeinsam werden Quest und Anetac eine umfassendere Plattform für die
Identitätssicherheit bereitstellen, die es Unternehmen ermöglicht, Identitäten
in ihren gesamten Umgebungen zu erfassen, zu verstehen, zu verwalten und zu
schützen. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI profitieren Kunden von höherer
Transparenz, mehr Sicherheit, einer schnelleren Compliance und einer größeren
Widerstandsfähigkeit gegenüber identitätsbasierten Bedrohungen profitieren.
Über Quest Software
Quest Software entwickelt Technologien und Lösungen, die die Grundlage für
Enterprise-KI bilden. Mit den Schwerpunkten Datenmanagement und Governance,
Cybersicherheit und Plattformmodernisierung unterstützt Quest Unternehmen dabei,
ihre dringendsten Herausforderungen mithilfe vertrauenswürdiger, KI-fähiger
Daten, sicherer Identitäten und modernisierter Plattformen zu
bewältigen. Weltweit vertrauen mehr als 45.000 Unternehmen, darunter über 90 %
der Fortune 500, auf Quest Software. Weitere Informationen finden Sie
unter www.quest.com
(https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.quest.com%
2F&data=05%7C02%7CNina.Hargus%40quest.com%7Ceecd7ac3b30e424826af08dd971fd8e0%7C9
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Über Clearlake
Clearlake Capital ist ein weltweit führender Verwalter alternativer Anlagen, der
2006 gegründet wurde und ein verwaltetes Vermögen von über 185 Milliarden US-
Dollar aufweist. Clearlake bietet ein breites Spektrum an Anlagelösungen in den
Bereichen Private Equity, Kreditanlagen, Infrastruktur,
Sekundärmarktinvestitionen, Co-Investments und anderen damit verbundenen
Strategien auf dem Privatmarkt. Clearlake strebt Partnerschaften mit erfahrenen
Managementteams an, indem es Unternehmen aus verschiedenen Branchen geduldiges,
langfristig ausgerichtetes Kapital zur Verfügung stellt. Das Unternehmen strebt
danach, durch seinen aktiven, praxisorientierten Betriebsansatz O.P.S.®
(Operations, People, Strategy) Mehrwert zu schaffen, der fundiertes operatives
Fachwissen mit strategischen und talentorientierten Initiativen verbindet.
Clearlake hat seinen Hauptsitz in Santa Monica und unterhält 14 Niederlassungen
in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten. Für weitere
Informationen besuchen Sie bitte clearlake.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn
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