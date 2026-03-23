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23.03.2026 12:23:38
GNW-News: DCL stellt neue Lösung zur Emissionskontrolle für sauberere Notstromversorgung in europäischen Rechenzentren vor
^FRANKFURT, Deutschland, March 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DCL (https://dcl-
inc.com/), Teil der DCL Technology Group (https://www.dcltechnologygroup.com/)
und weltweit führend in der Entwicklung fortschrittlicher
Katalysatortechnologien, präsentiert eine neue Lösung zur Emissionskontrolle für
Notstromversorgungssysteme in europäischen Rechenzentren. Das System wurde
speziell für Diesel- und HVO-betriebene Motoren entwickelt und zeichnet sich
durch eine hohe Effizienz unter wechselnden Betriebsbedingungen aus. Es basiert
auf der patentierten Metalcor® (https://dcl-inc.com/products/metalcor-
catalysts/)-Metallsubstrat-Technologie von DCL und erweitert das wachsende
Portfolio an Emissionskontrolllösungen des Unternehmens.
Da Rechenzentren zur Unterstützung von Cloud Computing und KI-gesteuerten
Workloads weiter expandieren, setzen Betreiber zunehmend auf Dieselgeneratoren,
um bei Stromausfällen und Routinetests eine ununterbrochene, geschäftskritische
Stromversorgung sicherzustellen. Diese Motoren sind zwar nur für begrenzte
Zeiträume in Betrieb, können jedoch beim Anlaufen unverhältnismäßig hohe
Emissionen, insbesondere Stickoxide (NOx), verursachen. Dies ist eine
Herausforderung für Betreiber, die ihren Nachhaltigkeitsverpflichtungen
nachkommen und sich auf die sich wandelnden gesetzlichen Anforderungen in Europa
vorbereiten möchten.
Die neue Lösung von DCL wurde speziell für diese Herausforderung entwickelt. Die
Nutzung der Metalcor®-Substratplattform des Unternehmens ermöglicht eine
deutlich schnellere thermische Aktivierung als herkömmliche keramikbasierte
Konstruktionen. Dadurch wird bereits in einer viel früheren Phase des
Motorlaufzyklus eine effektive Emissionsreduzierung erreicht. Die schnelle
Startfähigkeit senkt die gesamten NOx-Emissionen bei kurzen Testläufen und im
Notfallbetrieb erheblich. Unter diesen Bedingungen bieten herkömmliche Systeme
in der Praxis oft nur einen begrenzten Nutzen.
Zusätzlich zur NOx-Reduktion über SCR-Technologie bietet DCL auch
Oxidationskatalysatoren und Partikelkontrollsysteme zur Absenkung von
Kohlenwasserstoffen, Kohlenmonoxid, Formaldehyd und Feinstaub. Damit steht ein
umfassendes Emissionskontrollportfolio für dieselbetriebene Rechenzentren zur
Verfügung.
?Notstromaggregate für Rechenzentren unterscheiden sich grundlegend von
kontinuierlich betriebenen Stromversorgungssystemen - und Emissionsplattformen
müssen dieser Tatsache Rechnung tragen", so Khalil Saikaly, Geschäftsführer von
DCL Europe.?Unsere Metalcor®-Technologie überzeugt durch hohe Zuverlässigkeit,
beschleunigte Aktivierung, und maximale Emissionsreduktionen, wenn es darauf
ankommt. "Die Technologie von DCL sorgt außerdem für eine hohe
Umwandlungseffizienz über einen erweiterten Temperaturbereich und damit
zuverlässige Leistung bei wechselnden Motorlasten und erhöhten
Abgastemperaturen. Durch das kompakte Design nimmt das System insgesamt weniger
Bauraum ein und eignet sich daher besonders für Rechenzentren mit begrenztem
Platzangebot.
Ein weiterer Vorteil der Katalysatortechnologie von DCL ist die Nachhaltigkeit,
die ein Kernelement der Metalcor®-Plattform darstellt. Im Gegensatz zu
herkömmlichen Keramiksubstraten, die am Ende ihrer Lebensdauer entsorgt werden,
sind Metalcor®-Substrate wiederaufladbar und wiederverwendbar. Dadurch können
Katalysatorsysteme in anderen stationären Motoranwendungen wiederverwendet
werden, wenn ein Rechenzentrum stillgelegt oder aufgerüstet wird.
Dieses Konzept unterstützt langfristige Nachhaltigkeitsziele durch
Abfallreduzierung und verlängerte Produktlebenszyklen.
Das System von DCL ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, darunter
Plug-and-Play-Module, rahmenmontierte Systeme und kundenspezifisch entwickelte
Layouts für Neuinstallationen und Nachrüstungen. Ein vereinfachtes Airless-SCR-
System senkt Komplexität, Wartungsaufwand und mögliche Fehlerquellen, während
integrierte Redundanzen höchste Betriebssicherheit gewährleisten - ein
entscheidender Faktor für Anwendungen, in denen maximale Verfügbarkeit gefordert
ist. Saikaly fügt hinzu:?Mit dieser Markteinführung bekräftigt DCL sein
Engagement für technische Lösungen, die Leistung, Zuverlässigkeit und
Nachhaltigkeit in Einklang bringen. Damit unterstützen wir europäische
Rechenzentrumsbetreiber dabei, ihre Notstrominfrastruktur zukunftssicher zu
gestalten - angesichts einer stetig steigenden Nachfrage nach digitalen
Dienstleistungen."
Über die DCL Technology Group
Die DCL Technology Group (https://www.dcltechnologygroup.com/) ist seit über 40
Jahren führend bei der Entwicklung technischer Lösungen, die es verschiedenen
Branchen ermöglichen, mit Zuversicht voranzuschreiten. DCL ist eines der am
schnellsten wachsenden familiengeführten Unternehmen im Bereich saubere Energie
in Nordamerika und hat sich der Bewältigung der dringendsten Umweltprobleme der
Welt verschrieben.
Mit einem hochqualifizierten Team von über 400 Experten aus verschiedenen
Industriezweigen entwickelt die DCL Technology Group Spitzentechnologien, die
Methanemissionen reduzieren, Erdgas dekarbonisieren und die Energieeffizienz
verbessern. Die vier Global Player von DCL verfolgen eine gemeinsame Vision: die
Kraft der Technik zu nutzen, um eine sauberere und nachhaltigere Zukunft zu
schaffen.
Über DCL
DCL ist seit über 40 Jahren weltweit führend im Bereich fortschrittlicher
katalytischer Lösungen und unterstützt die verschiedenen Branchen dabei,
sauberer und effizienter zu arbeiten. Als Familienunternehmen hat sich DCL auf
Hochleistungskatalysatoren, Katalysatorsubstrate und Abgasreinigungssysteme
spezialisiert. Diese helfen Unternehmen, strenge Umweltstandards einzuhalten,
ohne Abstriche bei der Zuverlässigkeit oder Produktivität machen zu müssen.
Mit Niederlassungen in Nordamerika und Europa arbeitet DCL weltweit mit Kunden
zusammen, um innovative, nachhaltige Technologien zu entwickeln, die Emissionen
reduzieren, die Dekarbonisierung von Erdgas vorantreiben und die industrielle
Effizienz verbessern. Die Mission des Unternehmens ist es, sauberere Energie
praktischer, effektiver und zugänglicher zu machen. DCL hat sich der Entwicklung
von Lösungen verschrieben, die Branchen dabei unterstützen, in einer saubereren
und nachhaltigeren Zukunft erfolgreich zu sein.
Medienkontakt:
Lisa Murray
Trevi Communications, Inc.
978.750.0333 / 617.835.0396
lisa@trevicomm.com (mailto:lisa@trevicomm.com)
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
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daefdbe82b2e/de
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4b5f905dff57/de
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fdf8b74922ec/de
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c071bcd9670d/de
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4a12-8141-9bfc738354f2/de
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