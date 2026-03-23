GNW-News: DCL stellt neue Lösung zur Emissionskontrolle für sauberere Notstromversorgung in europäischen Rechenzentren vor

^FRANKFURT, Deutschland, March 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DCL (https://dcl-

inc.com/), Teil der DCL Technology Group (https://www.dcltechnologygroup.com/)

und weltweit führend in der Entwicklung fortschrittlicher

Katalysatortechnologien, präsentiert eine neue Lösung zur Emissionskontrolle für

Notstromversorgungssysteme in europäischen Rechenzentren. Das System wurde

speziell für Diesel- und HVO-betriebene Motoren entwickelt und zeichnet sich

durch eine hohe Effizienz unter wechselnden Betriebsbedingungen aus. Es basiert

auf der patentierten Metalcor® (https://dcl-inc.com/products/metalcor-

catalysts/)-Metallsubstrat-Technologie von DCL und erweitert das wachsende

Portfolio an Emissionskontrolllösungen des Unternehmens.

Da Rechenzentren zur Unterstützung von Cloud Computing und KI-gesteuerten

Workloads weiter expandieren, setzen Betreiber zunehmend auf Dieselgeneratoren,

um bei Stromausfällen und Routinetests eine ununterbrochene, geschäftskritische

Stromversorgung sicherzustellen. Diese Motoren sind zwar nur für begrenzte

Zeiträume in Betrieb, können jedoch beim Anlaufen unverhältnismäßig hohe

Emissionen, insbesondere Stickoxide (NOx), verursachen. Dies ist eine

Herausforderung für Betreiber, die ihren Nachhaltigkeitsverpflichtungen

nachkommen und sich auf die sich wandelnden gesetzlichen Anforderungen in Europa

vorbereiten möchten.

Die neue Lösung von DCL wurde speziell für diese Herausforderung entwickelt. Die

Nutzung der Metalcor®-Substratplattform des Unternehmens ermöglicht eine

deutlich schnellere thermische Aktivierung als herkömmliche keramikbasierte

Konstruktionen. Dadurch wird bereits in einer viel früheren Phase des

Motorlaufzyklus eine effektive Emissionsreduzierung erreicht. Die schnelle

Startfähigkeit senkt die gesamten NOx-Emissionen bei kurzen Testläufen und im

Notfallbetrieb erheblich. Unter diesen Bedingungen bieten herkömmliche Systeme

in der Praxis oft nur einen begrenzten Nutzen.

Zusätzlich zur NOx-Reduktion über SCR-Technologie bietet DCL auch

Oxidationskatalysatoren und Partikelkontrollsysteme zur Absenkung von

Kohlenwasserstoffen, Kohlenmonoxid, Formaldehyd und Feinstaub . Damit steht ein

umfassendes Emissionskontrollportfolio für dieselbetriebene Rechenzentren zur

Verfügung.

?Notstromaggregate für Rechenzentren unterscheiden sich grundlegend von

kontinuierlich betriebenen Stromversorgungssystemen - und Emissionsplattformen

müssen dieser Tatsache Rechnung tragen", so Khalil Saikaly, Geschäftsführer von

DCL Europe.?Unsere Metalcor®-Technologie überzeugt durch hohe Zuverlässigkeit,

beschleunigte Aktivierung, und maximale Emissionsreduktionen, wenn es darauf

ankommt. "Die Technologie von DCL sorgt außerdem für eine hohe

Umwandlungseffizienz über einen erweiterten Temperaturbereich und damit

zuverlässige Leistung bei wechselnden Motorlasten und erhöhten

Abgastemperaturen. Durch das kompakte Design nimmt das System insgesamt weniger

Bauraum ein und eignet sich daher besonders für Rechenzentren mit begrenztem

Platzangebot.

Ein weiterer Vorteil der Katalysatortechnologie von DCL ist die Nachhaltigkeit,

die ein Kernelement der Metalcor®-Plattform darstellt. Im Gegensatz zu

herkömmlichen Keramiksubstraten, die am Ende ihrer Lebensdauer entsorgt werden,

sind Metalcor®-Substrate wiederaufladbar und wiederverwendbar. Dadurch können

Katalysatorsysteme in anderen stationären Motoranwendungen wiederverwendet

werden, wenn ein Rechenzentrum stillgelegt oder aufgerüstet wird.

Dieses Konzept unterstützt langfristige Nachhaltigkeitsziele durch

Abfallreduzierung und verlängerte Produktlebenszyklen.

Das System von DCL ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, darunter

Plug-and-Play-Module, rahmenmontierte Systeme und kundenspezifisch entwickelte

Layouts für Neuinstallationen und Nachrüstungen. Ein vereinfachtes Airless-SCR-

System senkt Komplexität, Wartungsaufwand und mögliche Fehlerquellen, während

integrierte Redundanzen höchste Betriebssicherheit gewährleisten - ein

entscheidender Faktor für Anwendungen, in denen maximale Verfügbarkeit gefordert

ist. Saikaly fügt hinzu:?Mit dieser Markteinführung bekräftigt DCL sein

Engagement für technische Lösungen, die Leistung, Zuverlässigkeit und

Nachhaltigkeit in Einklang bringen. Damit unterstützen wir europäische

Rechenzentrumsbetreiber dabei, ihre Notstrominfrastruktur zukunftssicher zu

gestalten - angesichts einer stetig steigenden Nachfrage nach digitalen

Dienstleistungen."

Über die DCL Technology Group

Die DCL Technology Group (https://www.dcltechnologygroup.com/) ist seit über 40

Jahren führend bei der Entwicklung technischer Lösungen, die es verschiedenen

Branchen ermöglichen, mit Zuversicht voranzuschreiten. DCL ist eines der am

schnellsten wachsenden familiengeführten Unternehmen im Bereich saubere Energie

in Nordamerika und hat sich der Bewältigung der dringendsten Umweltprobleme der

Welt verschrieben.

Mit einem hochqualifizierten Team von über 400 Experten aus verschiedenen

Industriezweigen entwickelt die DCL Technology Group Spitzentechnologien, die

Methanemissionen reduzieren, Erdgas dekarbonisieren und die Energieeffizienz

verbessern. Die vier Global Player von DCL verfolgen eine gemeinsame Vision: die

Kraft der Technik zu nutzen, um eine sauberere und nachhaltigere Zukunft zu

schaffen.

Über DCL

DCL ist seit über 40 Jahren weltweit führend im Bereich fortschrittlicher

katalytischer Lösungen und unterstützt die verschiedenen Branchen dabei,

sauberer und effizienter zu arbeiten. Als Familienunternehmen hat sich DCL auf

Hochleistungskatalysatoren, Katalysatorsubstrate und Abgasreinigungssysteme

spezialisiert. Diese helfen Unternehmen, strenge Umweltstandards einzuhalten,

ohne Abstriche bei der Zuverlässigkeit oder Produktivität machen zu müssen.

Mit Niederlassungen in Nordamerika und Europa arbeitet DCL weltweit mit Kunden

zusammen, um innovative, nachhaltige Technologien zu entwickeln, die Emissionen

reduzieren, die Dekarbonisierung von Erdgas vorantreiben und die industrielle

Effizienz verbessern. Die Mission des Unternehmens ist es, sauberere Energie

praktischer, effektiver und zugänglicher zu machen. DCL hat sich der Entwicklung

von Lösungen verschrieben, die Branchen dabei unterstützen, in einer saubereren

und nachhaltigeren Zukunft erfolgreich zu sein.

Medienkontakt:

Lisa Murray

Trevi Communications, Inc.

978.750.0333 / 617.835.0396

lisa@trevicomm.com (mailto:lisa@trevicomm.com)

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fdf8b74922ec/de

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4a12-8141-9bfc738354f2/de

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