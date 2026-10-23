GNW-News: Del Valle ISD Education Foundation in Austin gewinnt den F1® Allwyn Global Community Award und eröffnet 12.000 Schülerinnen und Schülern Wege in MI...

^AUSTIN, Texas, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Del Valle ISD Education

Foundation wurde beim FORMULA 1(®) MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2026 in

Austin, Texas, mit dem F1(®) Allwyn Global Community Award ausgezeichnet. Die

gemeinnützige Organisation, die sich für die Verbesserung von Bildungschancen

und die Förderung von Schülerinnen und Schülern in der Gemeinde Del Valle in

Texas einsetzt, erhielt eine Förderpreis-Spende von 100.000 Euro von Allwyn,

einem führenden Entertainment-Unternehmen im Lotteriesektor. Mit der Spende wird

direkt die Initiative?Fast Track" finanziert. Sie soll Fördermittel für

Lehrkräfte, Stipendien für Schülerinnen und Schüler sowie MINT-Angebote für

12.000 junge Menschen vor Ort ausbauen.

Obwohl die Gemeinde Del Valle direkt neben dem Circuit of The Americas (COTA)

und einer Hightech-Industrieregion liegt, leben 85 % der Schülerinnen und

Schüler in sozial und wirtschaftlich benachteiligten Verhältnissen. Strukturelle

Hürden erschweren ihnen den Zugang zu den wirtschaftlichen Chancen, die sich in

ihrer unmittelbaren Umgebung bieten. Die Del Valle ISD Education Foundation will

diese Situation verändern, indem sie die Nähe zum COTA und weitere regionale

Möglichkeiten gezielt nutzt. Dazu baut sie finanzielle, logistische und

infrastrukturelle Hürden ab, die junge Menschen vor Ort bislang daran hindern,

eine erfolgreiche berufliche Zukunft in der Hightech-Branche einzuschlagen.

Die Initiative?Fast Track", die durch die Spende von Allwyn finanziert wird,

ist ein umfassendes, von der Basis aus entwickeltes Konzept zur Förderung

beruflicher Kompetenzen und zur Fachkräfteentwicklung. Das Programm beschränkt

sich nicht auf eine erste Berufsorientierung. Vielmehr schlägt es eine Brücke

zwischen dem Unterricht an weiterführenden Schulen und Austins florierendem

Technologie- und Ingenieursektor. Indem finanzielle Hürden für benötigte

Lernmaterialien beseitigt, MINT-Innovationsförderungen mit Schwerpunkt auf

Rennsport und Technologie bereitgestellt und direkte Einblicke in die Industrie

durch Workshops und Exkursionen ermöglicht werden, eröffnet?Fast Track"

wirtschaftliche Perspektiven für Schüler und ihre Familien - und baut

gleichzeitig eine nachhaltige lokale Talent-Pipeline für High-Tech-Unternehmen

in der Region auf.

Die Partnerschaft zwischen der Del Valle ISD Education Foundation und der

Formula 1(®) wird durch diese Auszeichnung langfristig positive Wirkung

entfalten. Da die Stiftung direkt neben dem COTA angesiedelt ist, eröffnet sie

jungen Menschen Zugang zu Spitzen-Engineering, logistischer Exzellenz und den

Innovationen des Rennsports. Für junge Menschen, deren Alltag von erheblichen

finanziellen Hürden geprägt ist, steht der Grand Prix für mehr als

Geschwindigkeit: Er zeigt ihnen ganz konkret, welche Möglichkeiten ihnen in den

MINT-Fächern und in der Technologiebranche offenstehen.

Tatiana Jouanneau, Group Chief Brand Officer bei Allwyn und Jurymitglied des

F1(®) Allwyn Global Community Award, erklärt:?Wir sind sehr stolz darauf, die

Del Valle ISD Education Foundation zu unterstützen. Wir haben den F1(®) Allwyn

Global Community Award ins Leben gerufen, um Initiativen zu fördern, die in den

Gemeinden rund um die Grand-Prix-Veranstaltungen nachhaltige Veränderungen

bewirken und Menschen langfristig stärken. Das Projekt in Del Valle überzeugte

durch einen konkreten Weg zu besseren wirtschaftlichen Perspektiven für Tausende

junge Menschen in der Region. Damit verkörpert es den Geist des Awards in

besonderer Weise."

Ellen Jones, Head of ESG bei der Formula 1 und Jurymitglied des F1(®) Allwyn

Global Community Award, sagte:?Bei der Formula 1(®) arbeiten wir präzise und

leistungsorientiert auf Grundlage von Daten. Es war offensichtlich, dass auch

dieses Team mit derselben Disziplin und Zielstrebigkeit vorgeht. Indem das Team

sein Projekt 'Fast Track' an konkreten, messbaren Leistungskennzahlen (KPIs)

ausrichtet, zeigt es, dass es sich sowohl einer langfristigen

Rechenschaftspflicht als auch der unmittelbaren Unterstützung verpflichtet

fühlt. Wir sind stolz darauf, eine Initiative zu fördern, die genau versteht,

wie sich Investitionen in echte, dauerhafte Veränderungen für diejenigen

Schülerinnen und Schüler umsetzen lassen, die diese Unterstützung am

dringendsten benötigen."

Josh Thomas, Executive Director der Del Valle ISD Education Foundation,

ergänzt:?Wir freuen uns außerordentlich über die Auszeichnung mit dem F1(®)

Allwyn Global Community Award. Unsere 12.000 Schülerinnen und Schüler in Del

Valle leben inmitten einer rasant wachsenden Region, die von Motorsport, Robotik

und Hightech-Innovationen geprägt ist. Doch Armut und strukturelle Hindernisse

versperren ihnen den Zugang zu den entsprechenden Berufsfeldern. Mit dieser

Auszeichnung können wir 'Fast Track' auf den Weg bringen - eine umfassende

Initiative, die Praktika, Stipendien und ergänzende Unterstützungsangebote

finanziert. So erhalten Schülerinnen und Schüler in Del Valle Zugang zu Chancen,

die ihr Leben nachhaltig verändern können."

Die Del Valle ISD Education Foundation ist die fünfte Organisation, die 2026 mit

dem F1(®) Allwyn Global Community Award ausgezeichnet wird. Vor ihr wurden

bereits die britische Starlight Children's Foundation, die kanadische

gemeinnützige Organisation La Tablée des Chefs, die österreichische Non-Profit-

Organisation Sindbad Mentoring und die niederländische

Wohltätigkeitsorganisation Spieren voor Spieren geehrt. Im Laufe der

diesjährigen Saison werden an den weiteren Grand-Prix-Standorten in Mexiko-Stadt

und Las Vegas zusätzliche Organisationen ausgezeichnet. Nachdem alle Preisträger

der Saison bekannt gegeben wurden, können Formula 1(®)-Fans für ihre bevorzugten

ausgezeichneten Initiativen abstimmen. Damit setzt Allwyn seinen Plan um, die

Fans stärker in das Programm einzubinden.

Hinweise für Redakteure

Über Allwyn

Die Allwyn AG ist ein multinationales Gaming-Unterhaltungsunternehmen mit

Schwerpunkt auf Lotterien, das über führende Marktpositionen sowie

vertrauenswürdige Marken in Europa und Nordamerika verfügt und an der Euronext

Athen notiert ist. Sein Ziel ist es, das Spielerlebnis für alle zu verbessern,

indem es sich auf Innovation, Technologie, Spielersicherheit und mehr Mittel für

gute Zwecke in einem wachsenden Portfolio an Casual Games konzentriert.

Über die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1(®)

Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1(®) ist ein wichtiger Schritt für

Allwyn, um seine globale Bekanntheit zu steigern. Die Formula 1® veranstaltet

weltweit 24 Rennen, hat 750 Millionen Fans und 96 Millionen Follower in den

sozialen Medien und verfügt über eine enorme Reichweite in Rundfunk und Medien.

Die Partnerschaft wird die Position von Allwyn als internationale Marke stärken,

die weltweit einen positiven Einfluss auf die Community ausübt, und damit die

globalen Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Entwicklung von Initiativen, die das

Bestreben des Unternehmens unterstützen, weltweit einen positiven Beitrag zur

Gesellschaft zu leisten. Da Allwyn und die Formula 1(®) sich gleichermaßen für

die Stärkung von Fans und lokalen Gemeinschaften einsetzen, bietet die

Partnerschaft Allwyn die Möglichkeit, die stetig wachsende internationale

Fangemeinde des Sports zu nutzen, um diejenigen zu feiern, die positive

Veränderungen bewirken, und diese inspirierenden Geschichten auf globaler Ebene

zu teilen.

Über die Formula 1(®)

Die Formula 1(®) wurde 1950 ins Leben gerufen und ist die prestigeträchtigste

Motorsportserie der Welt sowie die beliebteste jährliche Sportveranstaltung

weltweit. Die Formula One World Championship Limited ist Teil der Formula 1(®)

und besitzt die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World

Championship(TM). Formula 1(®) ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media

Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), die dem Tracking Stock der

Formula One Group zugeordnet ist. Das F1 Logo, das F1 Formula 1(®) Logo, Formula

1(®), F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB und damit

verbundene Marken sind Marken der Formula One Licensing BV, einem Unternehmen

der Formula 1(®). Alle Rechte vorbehalten.

Weitere Informationen zum F1(®) Allwyn Global Community Award, einschließlich

der Teilnahmebedingungen und des Auswahlverfahrens, finden Sie auf unserer

Website: https://www.allwyn.com/responsibility/community-award.

Über die Del Valle ISD Education Foundation

Die Del Valle ISD Education Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige

Organisation, die sich dafür einsetzt, Schülerinnen und Schülern sowie

Lehrkräften im Del Valle Independent School District neue Chancen zu eröffnen.

Die Stiftung liegt in unmittelbarer Nähe bedeutender Innovationszentren im

Südosten von Austin. Durch Partnerschaften mit der örtlichen Gemeinschaft und

philanthropische Fördermittel setzt sie sich für bessere Bildungsergebnisse und

langfristige wirtschaftliche Aufstiegschancen ein. Mit Stipendien für

Schülerinnen und Schüler, innovativen Fördermitteln für Lehrkräfte,

Unterstützungsangeboten für Familien und von Grund auf entwickelten Programmen

zur Fachkräfteentwicklung wie?Fast Track" trägt die Stiftung dazu bei, dass das

rasante Wirtschaftswachstum in Zentraltexas auch den jungen Menschen vor Ort

zugutekommt. Sie unterstützt sie dabei, in zukunftsweisenden Berufen mit

attraktiven Verdienstmöglichkeiten erfolgreich zu sein. Weitere Informationen

finden Sie unter https://www.dvisdef.org (https://www.dvisdef.org/).

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