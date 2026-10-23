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23.10.2026 22:40:38
GNW-News: Del Valle ISD Education Foundation in Austin gewinnt den F1® Allwyn Global Community Award und eröffnet 12.000 Schülerinnen und Schülern Wege in MI...
^AUSTIN, Texas, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Del Valle ISD Education
Foundation wurde beim FORMULA 1(®) MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2026 in
Austin, Texas, mit dem F1(®) Allwyn Global Community Award ausgezeichnet. Die
gemeinnützige Organisation, die sich für die Verbesserung von Bildungschancen
und die Förderung von Schülerinnen und Schülern in der Gemeinde Del Valle in
Texas einsetzt, erhielt eine Förderpreis-Spende von 100.000 Euro von Allwyn,
einem führenden Entertainment-Unternehmen im Lotteriesektor. Mit der Spende wird
direkt die Initiative?Fast Track" finanziert. Sie soll Fördermittel für
Lehrkräfte, Stipendien für Schülerinnen und Schüler sowie MINT-Angebote für
12.000 junge Menschen vor Ort ausbauen.
Obwohl die Gemeinde Del Valle direkt neben dem Circuit of The Americas (COTA)
und einer Hightech-Industrieregion liegt, leben 85 % der Schülerinnen und
Schüler in sozial und wirtschaftlich benachteiligten Verhältnissen. Strukturelle
Hürden erschweren ihnen den Zugang zu den wirtschaftlichen Chancen, die sich in
ihrer unmittelbaren Umgebung bieten. Die Del Valle ISD Education Foundation will
diese Situation verändern, indem sie die Nähe zum COTA und weitere regionale
Möglichkeiten gezielt nutzt. Dazu baut sie finanzielle, logistische und
infrastrukturelle Hürden ab, die junge Menschen vor Ort bislang daran hindern,
eine erfolgreiche berufliche Zukunft in der Hightech-Branche einzuschlagen.
Die Initiative?Fast Track", die durch die Spende von Allwyn finanziert wird,
ist ein umfassendes, von der Basis aus entwickeltes Konzept zur Förderung
beruflicher Kompetenzen und zur Fachkräfteentwicklung. Das Programm beschränkt
sich nicht auf eine erste Berufsorientierung. Vielmehr schlägt es eine Brücke
zwischen dem Unterricht an weiterführenden Schulen und Austins florierendem
Technologie- und Ingenieursektor. Indem finanzielle Hürden für benötigte
Lernmaterialien beseitigt, MINT-Innovationsförderungen mit Schwerpunkt auf
Rennsport und Technologie bereitgestellt und direkte Einblicke in die Industrie
durch Workshops und Exkursionen ermöglicht werden, eröffnet?Fast Track"
wirtschaftliche Perspektiven für Schüler und ihre Familien - und baut
gleichzeitig eine nachhaltige lokale Talent-Pipeline für High-Tech-Unternehmen
in der Region auf.
Die Partnerschaft zwischen der Del Valle ISD Education Foundation und der
Formula 1(®) wird durch diese Auszeichnung langfristig positive Wirkung
entfalten. Da die Stiftung direkt neben dem COTA angesiedelt ist, eröffnet sie
jungen Menschen Zugang zu Spitzen-Engineering, logistischer Exzellenz und den
Innovationen des Rennsports. Für junge Menschen, deren Alltag von erheblichen
finanziellen Hürden geprägt ist, steht der Grand Prix für mehr als
Geschwindigkeit: Er zeigt ihnen ganz konkret, welche Möglichkeiten ihnen in den
MINT-Fächern und in der Technologiebranche offenstehen.
Tatiana Jouanneau, Group Chief Brand Officer bei Allwyn und Jurymitglied des
F1(®) Allwyn Global Community Award, erklärt:?Wir sind sehr stolz darauf, die
Del Valle ISD Education Foundation zu unterstützen. Wir haben den F1(®) Allwyn
Global Community Award ins Leben gerufen, um Initiativen zu fördern, die in den
Gemeinden rund um die Grand-Prix-Veranstaltungen nachhaltige Veränderungen
bewirken und Menschen langfristig stärken. Das Projekt in Del Valle überzeugte
durch einen konkreten Weg zu besseren wirtschaftlichen Perspektiven für Tausende
junge Menschen in der Region. Damit verkörpert es den Geist des Awards in
besonderer Weise."
Ellen Jones, Head of ESG bei der Formula 1 und Jurymitglied des F1(®) Allwyn
Global Community Award, sagte:?Bei der Formula 1(®) arbeiten wir präzise und
leistungsorientiert auf Grundlage von Daten. Es war offensichtlich, dass auch
dieses Team mit derselben Disziplin und Zielstrebigkeit vorgeht. Indem das Team
sein Projekt 'Fast Track' an konkreten, messbaren Leistungskennzahlen (KPIs)
ausrichtet, zeigt es, dass es sich sowohl einer langfristigen
Rechenschaftspflicht als auch der unmittelbaren Unterstützung verpflichtet
fühlt. Wir sind stolz darauf, eine Initiative zu fördern, die genau versteht,
wie sich Investitionen in echte, dauerhafte Veränderungen für diejenigen
Schülerinnen und Schüler umsetzen lassen, die diese Unterstützung am
dringendsten benötigen."
Josh Thomas, Executive Director der Del Valle ISD Education Foundation,
ergänzt:?Wir freuen uns außerordentlich über die Auszeichnung mit dem F1(®)
Allwyn Global Community Award. Unsere 12.000 Schülerinnen und Schüler in Del
Valle leben inmitten einer rasant wachsenden Region, die von Motorsport, Robotik
und Hightech-Innovationen geprägt ist. Doch Armut und strukturelle Hindernisse
versperren ihnen den Zugang zu den entsprechenden Berufsfeldern. Mit dieser
Auszeichnung können wir 'Fast Track' auf den Weg bringen - eine umfassende
Initiative, die Praktika, Stipendien und ergänzende Unterstützungsangebote
finanziert. So erhalten Schülerinnen und Schüler in Del Valle Zugang zu Chancen,
die ihr Leben nachhaltig verändern können."
Die Del Valle ISD Education Foundation ist die fünfte Organisation, die 2026 mit
dem F1(®) Allwyn Global Community Award ausgezeichnet wird. Vor ihr wurden
bereits die britische Starlight Children's Foundation, die kanadische
gemeinnützige Organisation La Tablée des Chefs, die österreichische Non-Profit-
Organisation Sindbad Mentoring und die niederländische
Wohltätigkeitsorganisation Spieren voor Spieren geehrt. Im Laufe der
diesjährigen Saison werden an den weiteren Grand-Prix-Standorten in Mexiko-Stadt
und Las Vegas zusätzliche Organisationen ausgezeichnet. Nachdem alle Preisträger
der Saison bekannt gegeben wurden, können Formula 1(®)-Fans für ihre bevorzugten
ausgezeichneten Initiativen abstimmen. Damit setzt Allwyn seinen Plan um, die
Fans stärker in das Programm einzubinden.
Hinweise für Redakteure
Über Allwyn
Die Allwyn AG ist ein multinationales Gaming-Unterhaltungsunternehmen mit
Schwerpunkt auf Lotterien, das über führende Marktpositionen sowie
vertrauenswürdige Marken in Europa und Nordamerika verfügt und an der Euronext
Athen notiert ist. Sein Ziel ist es, das Spielerlebnis für alle zu verbessern,
indem es sich auf Innovation, Technologie, Spielersicherheit und mehr Mittel für
gute Zwecke in einem wachsenden Portfolio an Casual Games konzentriert.
Über die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1(®)
Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1(®) ist ein wichtiger Schritt für
Allwyn, um seine globale Bekanntheit zu steigern. Die Formula 1® veranstaltet
weltweit 24 Rennen, hat 750 Millionen Fans und 96 Millionen Follower in den
sozialen Medien und verfügt über eine enorme Reichweite in Rundfunk und Medien.
Die Partnerschaft wird die Position von Allwyn als internationale Marke stärken,
die weltweit einen positiven Einfluss auf die Community ausübt, und damit die
globalen Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen.
Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Entwicklung von Initiativen, die das
Bestreben des Unternehmens unterstützen, weltweit einen positiven Beitrag zur
Gesellschaft zu leisten. Da Allwyn und die Formula 1(®) sich gleichermaßen für
die Stärkung von Fans und lokalen Gemeinschaften einsetzen, bietet die
Partnerschaft Allwyn die Möglichkeit, die stetig wachsende internationale
Fangemeinde des Sports zu nutzen, um diejenigen zu feiern, die positive
Veränderungen bewirken, und diese inspirierenden Geschichten auf globaler Ebene
zu teilen.
Über die Formula 1(®)
Die Formula 1(®) wurde 1950 ins Leben gerufen und ist die prestigeträchtigste
Motorsportserie der Welt sowie die beliebteste jährliche Sportveranstaltung
weltweit. Die Formula One World Championship Limited ist Teil der Formula 1(®)
und besitzt die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World
Championship(TM). Formula 1(®) ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media
Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), die dem Tracking Stock der
Formula One Group zugeordnet ist. Das F1 Logo, das F1 Formula 1(®) Logo, Formula
1(®), F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB und damit
verbundene Marken sind Marken der Formula One Licensing BV, einem Unternehmen
der Formula 1(®). Alle Rechte vorbehalten.
Weitere Informationen zum F1(®) Allwyn Global Community Award, einschließlich
der Teilnahmebedingungen und des Auswahlverfahrens, finden Sie auf unserer
Website: https://www.allwyn.com/responsibility/community-award.
Über die Del Valle ISD Education Foundation
Die Del Valle ISD Education Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige
Organisation, die sich dafür einsetzt, Schülerinnen und Schülern sowie
Lehrkräften im Del Valle Independent School District neue Chancen zu eröffnen.
Die Stiftung liegt in unmittelbarer Nähe bedeutender Innovationszentren im
Südosten von Austin. Durch Partnerschaften mit der örtlichen Gemeinschaft und
philanthropische Fördermittel setzt sie sich für bessere Bildungsergebnisse und
langfristige wirtschaftliche Aufstiegschancen ein. Mit Stipendien für
Schülerinnen und Schüler, innovativen Fördermitteln für Lehrkräfte,
Unterstützungsangeboten für Familien und von Grund auf entwickelten Programmen
zur Fachkräfteentwicklung wie?Fast Track" trägt die Stiftung dazu bei, dass das
rasante Wirtschaftswachstum in Zentraltexas auch den jungen Menschen vor Ort
zugutekommt. Sie unterstützt sie dabei, in zukunftsweisenden Berufen mit
attraktiven Verdienstmöglichkeiten erfolgreich zu sein. Weitere Informationen
finden Sie unter https://www.dvisdef.org (https://www.dvisdef.org/).
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/96b89f9e-40ba-4dc6-
a0c4-5701f63cb860
Medienanfragen
allwynpr@vccp.com
Pressekontakte
Formula 1®-Pressestelle
E-Mail: f1media@f1.com
T: @f1media
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