GNW-News: Delegation der Handelskammer Shenzhen besucht Deutschland zur Vertiefung der chinesisch-europäischen Zusammenarbeit im Bereich der neuen Energien

^MÜNCHEN, July 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lin Hui, Präsidentin der

Handelskammer Shenzhen, besuchte am 23. Juni gemeinsam mit einer Delegation

München, um an der?The smarter E Europe" (Intersolar Europe) - Europas

führender Fachmesse für die neue Energiewirtschaft - teilzunehmen. Ziel des

Besuchs war es, den Austausch zwischen Shenzhen und Europa zu vertiefen und neue

Möglichkeiten der Zusammenarbeit in den Bereichen Photovoltaik,

Energiespeicherung und nachhaltige Energieentwicklung zu erschließen.

Präsidentin Lin Hui bei der EUPD Research Global EPC Awards Ceremony &

Networking Event

The smarter E Europe zählt zu den weltweit führenden Fachmessen für die neue

Energiewirtschaft. Führende Unternehmen aus den Bereichen Photovoltaik,

Energiespeicherung, Energiemanagement und Elektromobilität kommen dort zusammen,

um Innovationen voranzutreiben und internationale Partnerschaften zu stärken.

Während ihres Aufenthalts führte Präsidentin Lin Hui gemeinsam mit der

Delegation Gespräche mit führenden europäischen Unternehmen und

Branchenverbänden. Im Mittelpunkt standen die Entwicklungen auf den

Energiemärkten, technologische Innovationen sowie Perspektiven für eine künftige

Zusammenarbeit.

Intensivierung des Branchenaustauschs

Im Rahmen der Reise besuchte die Delegation mehrere führende Unternehmen der

europäischen Branche für neue Energien.

Bei BRC Solar standen die Optimierung dezentraler Photovoltaiksysteme,

leistungselektronische Komponenten auf Modulebene sowie deren Einsatz im

europäischen Markt im Mittelpunkt der Gespräche. Darüber hinaus wurden mögliche

Ansätze für eine künftige Zusammenarbeit erörtert.

Im Austausch mit ATMOCE ging es um Energiespeichersysteme für Privathaushalte,

intelligente Energielösungen sowie aktuelle Trends im europäischen Markt für

saubere Energie. Die Delegation erhielt dabei wertvolle Einblicke in

Produktinnovationen und spezifische Marktanforderungen.

Bei Enpal, Deutschlands führendem Anbieter erneuerbarer Energielösungen für

Privathaushalte, informierte sich die Delegation über integrierte

Energielösungen für den Heimgebrauch, das Geschäftsmodell zur Installation von

Photovoltaikanlagen sowie digitale Konzepte für das Energiemanagement. Die

gewonnenen Erkenntnisse liefern Unternehmen aus Shenzhen wertvolle Impulse für

ihren Markteintritt in internationale Märkte.

Ausbau der internationalen Zusammenarbeit

Präsidentin Lin Hui und die Delegation trafen zudem mit Vertretern des

Organisationsteams der The smarter E Europe zusammen. Im Mittelpunkt des

Austauschs standen die Weiterentwicklung der Messeplattform, die Zusammenarbeit

innerhalb der Branche sowie künftige Chancen für Unternehmen aus Shenzhen auf

dem europäischen Markt für neue Energien.

Beide Seiten waren sich einig, dass die weltweit beschleunigte Energiewende

weiterhin erhebliches Potenzial für die Zusammenarbeit zwischen China und Europa

eröffnet. Zugleich bekräftigten sie ihre Absicht, die Zusammenarbeit durch einen

intensiveren wirtschaftlichen Austausch, den Ausbau von Branchennetzwerken,

internationale Fachveranstaltungen sowie einen verstärkten Ressourcenaustausch

weiter zu vertiefen und damit die nachhaltige Entwicklung der neuen

Energiewirtschaft zu fördern.

Darüber hinaus traf die Delegation Vertreter europäischer

Energieforschungseinrichtungen, Branchenexperten und Unternehmensvertreter, um

sich aus erster Hand über die europäische Energiepolitik, aktuelle

Marktentwicklungen und Branchentrends zu informieren. Die gewonnenen

Erkenntnisse liefern Unternehmen aus Shenzhen wertvolle Marktinformationen für

die Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten in Europa.

Unterstützung von Unternehmen aus Shenzhen bei der Erschließung internationaler

Märkte

Präsidentin Lin Hui betonte, dass Europa im Bereich der neuen Energien über

umfangreiche Erfahrungen in der Politikgestaltung, technologischen Innovation

und Marktanwendung verfüge. Shenzhen wiederum verfüge über besondere Stärken in

Forschung und Entwicklung, moderner Fertigung sowie leistungsfähigen

industriellen Lieferketten.

Sie erklärte, dass die Handelskammer Shenzhen ihre Partnerschaften mit

europäischen Branchenorganisationen, internationalen Messeplattformen und

führenden Unternehmen weiter ausbauen werde. Ziel sei es, Unternehmen aus

Shenzhen einen besseren Zugang zu globalen Märkten zu eröffnen, die

internationale Zusammenarbeit zu vertiefen und ihre Wettbewerbsfähigkeit im

Ausland nachhaltig zu stärken.

Am Abend des 23. Juni nahm Präsidentin Lin Hui zudem auf Einladung am EUPD

Research Global EPC Awards Ceremony & Networking Event teil. Dort traf sie

Vertreter europäischer Branchenverbände, Energieunternehmen und Geschäftspartner

und erweiterte das internationale Kooperationsnetzwerk der Handelskammer weiter.

Auch künftig wird die Handelskammer Shenzhen ihre internationalen

Branchenpartnerschaften weiter ausbauen, die Beteiligung von Unternehmen aus

Shenzhen an der globalen Zusammenarbeit im Bereich der neuen Energien fördern

und dazu beitragen, Shenzhen als international wettbewerbsfähigen Standort der

Branche für neue Energien weiter zu stärken.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

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f34cfc256519

Handelskammer Shenzhen

Zoie Gao

https://szqfjt.com

gaoyiqing@szqfjt.comÂ°