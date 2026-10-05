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05.10.2026 16:04:38
GNW-News: Delvitech präsentiert KI-native Inspektionstechnologie und langfristige industrielle Wachstumsstrategie auf der EFX 2026
^STUTTGART, Deutschland, Oct. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delvitech, ein
Schweizer Unternehmen, das auf KI-native Lösungen für die automatisierte
optische Inspektion (AOI) und Solder Paste Inspection (SPI) spezialisiert ist,
wird an der ersten Ausgabe der EFX - Expo for Electronics Manufacturing
teilnehmen, die vom 6. bis 8. Oktober in Stuttgart stattfindet. Die neue
Veranstaltung bringt die gesamte Wertschöpfungskette der Elektronikfertigung in
einem interaktiven Format zusammen, das auf Technologie, Wissensaustausch und
Networking ausgerichtet ist. Delvitech wird seine Vision der Inspektion als
konkreten Hebel zur Verbesserung von Qualität, Effizienz und
Wettbewerbsfähigkeit vorstellen.
Die KI-native Inspektionsarchitektur von Delvitech integriert proprietäre
neuronale Netzwerke, patentierte True-3D-Optik, FPGA-Verarbeitung sowie Neith,
die webbasierte KI-Softwareplattform des Unternehmens für
Inspektionsprogrammierung, Maschinensteuerung und Datenmanagement. Während des
laufenden Inspektionszyklus erkennt und klassifiziert das System
Leiterplattenmerkmale in Echtzeit und hilft Herstellern dabei, die Genauigkeit
zu steigern, Fehlmeldungen zu reduzieren und die gesamten Qualitätskosten zu
senken.
Die konfigurierbare Horus-Plattform unterstützt 3D-SPI, Pre-Reflow-AOI, Post-
Reflow-AOI und weitere Leiterplatten-Inspektionsanwendungen innerhalb derselben
Hardware- und Softwareumgebung. Dadurch werden Programmierung, Training, Service
und Ersatzteilmanagement vereinfacht. Der Training Manager ermöglicht es Kunden
zudem, Inspektions-Know-how produkt-, maschinen-, linien- und
standortübergreifend zu bewahren und wiederzuverwenden. Dies verringert die
Abhängigkeit von einzelnen Bedienern und unterstützt einen schnelleren
Produktionshochlauf.
Auf der EFX wird Delvitech Horus 3D AOI in eine live betriebene, durchgängige
SMT-Produktionslinie integrieren, die gemeinsam mit Essemtec, Paggen und
Inventec Performance Chemicals sowie dem deutschen Delvitech-Distributor Kübler
Hightech präsentiert wird. Die vollständig mit Lösungen europäischer Zulieferer
aufgebaute Linie wird einen vernetzten Produktionsprozess von der
Materialvorbereitung über Jetting, Bestückung und Inspektion bis zum Reflow
demonstrieren.
Delvitech bedient qualitätskritische Branchen wie Automotive und
Elektromobilität, Luft- und Raumfahrt, Medizinelektronik, Industrie- und
Leistungselektronik sowie EMS. Der Automobilbereich bleibt eine strategische
Priorität. Angesichts des zunehmenden Kosten- und Leistungsdrucks für
europäische Hersteller investiert Delvitech weiterhin in Technologien, die die
operative Effizienz erhöhen und die Gesamtkosten der Inspektion reduzieren.
Delvitech baut zudem seine Fertigungspräsenz durch neue Standorte in Stabio in
der Schweiz und Bangalore in Indien aus. Stabio wird sich auf optische Köpfe der
nächsten Generation konzentrieren und eine Kerntechnologie im eigenen Haus
halten, um weltweit eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen. Die
anfängliche Investition beträgt rund CHF 650.000-700.000. Das Werk in Bangalore
soll im ersten Quartal 2027 in Betrieb gehen, die Fertigungskapazitäten
erweitern und die Nähe zu internationalen Kunden stärken. Die anfängliche
Investition von USD 10 Millionen soll im Laufe der Zeit auf USD 25-30 Millionen
steigen.
?Wir freuen uns, an der ersten Ausgabe der EFX teilzunehmen, die der
europäischen Elektronikfertigungsbranche ein wertvolles neues Forum bietet",
sagte Roberto Gatti, Gründer und CEO von Delvitech.?Durch die Verbindung einer
Live-Produktionserfahrung mit unserer KI-nativen Inspektionstechnologie und
langfristigen Investitionen in industrielle Kapazitäten möchten wir zeigen, wie
Inspektion messbaren Mehrwert schaffen und zu einem Treiber der
Wettbewerbsfähigkeit werden kann."
Weitere Informationen: https://delvi.tech
Weitere Informationen zur EFX 2026: EFX (http://www.messe-stuttgart.de/efx/en)
Federico Robbiati
federico.robbiati@heritage-house.eu (mailto:federico.robbiati@heritage-house.eu)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37de5db1-
8bde-4cbe-86f5-ac44d87b7e5a/de
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