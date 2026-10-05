GNW-News: Delvitech präsentiert KI-native Inspektionstechnologie und langfristige industrielle Wachstumsstrategie auf der EFX 2026

^STUTTGART, Deutschland, Oct. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delvitech, ein

Schweizer Unternehmen, das auf KI-native Lösungen für die automatisierte

optische Inspektion (AOI) und Solder Paste Inspection (SPI) spezialisiert ist,

wird an der ersten Ausgabe der EFX - Expo for Electronics Manufacturing

teilnehmen, die vom 6. bis 8. Oktober in Stuttgart stattfindet. Die neue

Veranstaltung bringt die gesamte Wertschöpfungskette der Elektronikfertigung in

einem interaktiven Format zusammen, das auf Technologie, Wissensaustausch und

Networking ausgerichtet ist. Delvitech wird seine Vision der Inspektion als

konkreten Hebel zur Verbesserung von Qualität, Effizienz und

Wettbewerbsfähigkeit vorstellen.

Die KI-native Inspektionsarchitektur von Delvitech integriert proprietäre

neuronale Netzwerke, patentierte True-3D-Optik, FPGA-Verarbeitung sowie Neith,

die webbasierte KI-Softwareplattform des Unternehmens für

Inspektionsprogrammierung, Maschinensteuerung und Datenmanagement. Während des

laufenden Inspektionszyklus erkennt und klassifiziert das System

Leiterplattenmerkmale in Echtzeit und hilft Herstellern dabei, die Genauigkeit

zu steigern, Fehlmeldungen zu reduzieren und die gesamten Qualitätskosten zu

senken.

Die konfigurierbare Horus-Plattform unterstützt 3D-SPI, Pre-Reflow-AOI, Post-

Reflow-AOI und weitere Leiterplatten-Inspektionsanwendungen innerhalb derselben

Hardware- und Softwareumgebung. Dadurch werden Programmierung, Training, Service

und Ersatzteilmanagement vereinfacht. Der Training Manager ermöglicht es Kunden

zudem, Inspektions-Know-how produkt-, maschinen-, linien- und

standortübergreifend zu bewahren und wiederzuverwenden. Dies verringert die

Abhängigkeit von einzelnen Bedienern und unterstützt einen schnelleren

Produktionshochlauf.

Auf der EFX wird Delvitech Horus 3D AOI in eine live betriebene, durchgängige

SMT-Produktionslinie integrieren, die gemeinsam mit Essemtec, Paggen und

Inventec Performance Chemicals sowie dem deutschen Delvitech-Distributor Kübler

Hightech präsentiert wird. Die vollständig mit Lösungen europäischer Zulieferer

aufgebaute Linie wird einen vernetzten Produktionsprozess von der

Materialvorbereitung über Jetting, Bestückung und Inspektion bis zum Reflow

demonstrieren.

Delvitech bedient qualitätskritische Branchen wie Automotive und

Elektromobilität , Luft- und Raumfahrt, Medizinelektronik, Industrie- und

Leistungselektronik sowie EMS. Der Automobilbereich bleibt eine strategische

Priorität. Angesichts des zunehmenden Kosten- und Leistungsdrucks für

europäische Hersteller investiert Delvitech weiterhin in Technologien, die die

operative Effizienz erhöhen und die Gesamtkosten der Inspektion reduzieren.

Delvitech baut zudem seine Fertigungspräsenz durch neue Standorte in Stabio in

der Schweiz und Bangalore in Indien aus. Stabio wird sich auf optische Köpfe der

nächsten Generation konzentrieren und eine Kerntechnologie im eigenen Haus

halten, um weltweit eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen. Die

anfängliche Investition beträgt rund CHF 650.000-700.000. Das Werk in Bangalore

soll im ersten Quartal 2027 in Betrieb gehen, die Fertigungskapazitäten

erweitern und die Nähe zu internationalen Kunden stärken. Die anfängliche

Investition von USD 10 Millionen soll im Laufe der Zeit auf USD 25-30 Millionen

steigen.

?Wir freuen uns, an der ersten Ausgabe der EFX teilzunehmen, die der

europäischen Elektronikfertigungsbranche ein wertvolles neues Forum bietet",

sagte Roberto Gatti, Gründer und CEO von Delvitech.?Durch die Verbindung einer

Live-Produktionserfahrung mit unserer KI-nativen Inspektionstechnologie und

langfristigen Investitionen in industrielle Kapazitäten möchten wir zeigen, wie

Inspektion messbaren Mehrwert schaffen und zu einem Treiber der

Wettbewerbsfähigkeit werden kann."

Weitere Informationen: https://delvi.tech

Weitere Informationen zur EFX 2026: EFX (http://www.messe-stuttgart.de/efx/en)

Federico Robbiati

federico.robbiati@heritage-house.eu (mailto:federico.robbiati@heritage-house.eu)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

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8bde-4cbe-86f5-ac44d87b7e5a/de

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