DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie
WKN DE: A0XFSF / ISIN: DE000A0XFSF0
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25.06.2026 07:34:38
GNW-News: DEMIRE baut ESG-Datenbasis auf nahezu gesamtes Portfolio aus und treibt Dekarbonisierung weiter voran
^DEMIRE baut ESG-Datenbasis auf nahezu gesamtes Portfolio aus und treibt
Dekarbonisierung weiter voran
Langen, den 25. Juni 2026. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(?DEMIRE"; ISIN: DE000A0XFSF0) hat im Jahr 2025 weitere Fortschritte bei der
Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie erzielt. Die ESG-Datenerhebung wurde
auf nahezu den gesamten Immobilienbestand ausgeweitet, technische
Optimierungsmaßnahmen zur Senkung von Energieverbrauch und CO?-Emissionen
umgesetzt sowie Ökostromverträge für sämtliche Allgemeinstromverbräuche
abgeschlossen. Die Entwicklungen sind im heute veröffentlichten
Nachhaltigkeitsbericht 2025/2026 dokumentiert.
?Mit der nahezu vollständigen Erfassung der Verbrauchs- und Emissionsdaten
unseres Portfolios haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht", erklärt Dr.
Dirk Rüffel, CEO der DEMIRE.?Die verbesserte Datengrundlage ermöglicht es uns,
die Dekarbonisierung unseres Bestands gezielt voranzutreiben und Fortschritte
messbar zu machen."
Nahezu vollständige ESG-Datenerhebung
DEMIRE verfügt inzwischen über Verbrauchs- und Emissionsdaten für nahezu den
gesamten Immobilienbestand. Die erweiterte Datenbasis schafft die Grundlage für
eine präzisere Analyse von Energieverbräuchen und die gezielte Umsetzung von
Effizienzmaßnahmen.
Technische Optimierungen senken Emissionen
Auf Basis detaillierter Verbrauchsanalysen wurde begonnen in mehreren Objekten
technische Optimierungen an gebäudetechnischen Anlagen vorzunehmen. Die
erzielten Einsparungen wirken sich bereits positiv auf den Energieverbrauch und
CO?-Emissionen auf Portfolioebene aus. Bezogen auf die vermietbare Fläche sank
die Emissionsintensität der Scope-1- und Scope-2-Emissionen im Jahr 2025 um 2,6
%. Gleichzeitig wurden für sämtliche Allgemeinstromverbräuche Verträge zur
Versorgung mit Ökostrom abgeschlossen, wodurch sich die Treibhausgasemissionen
des Portfolios perspektivisch weiter reduzieren werden.
Ausblick: Fokus auf Dekarbonisierung und E-Mobilität
Auch 2026 wird DEMIRE die technische Optimierung ihrer Immobilien fortsetzen und
weitere Maßnahmen zur Emissionsreduktion umsetzen. Parallel wird die
Ladeinfrastruktur für Elektromobilität bedarfsgerecht in ausgewählten Objekten
ausgebaut. Ziel bleibt es, den Immobilienbestand langfristig auf einen
klimaverträglichen Entwicklungspfad auszurichten.
Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht wurde nach den EPRA Sustainability Best
Practices Recommendations (sBPR) erstellt und extern geprüft.
Ende der Pressemitteilung
Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(https://www.demire.ag/ausrichtung/)
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält
Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von
Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke
im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten
und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende
als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 31. März 2026
über einen Immobilienbestand von 42 Objekten mit einer Vermietungsfläche von
rund 512 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen
Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9
Milliarden.
Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer
Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für
das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf
langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von
Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen
Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll
mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios
konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während
nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und
prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben
Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und
Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.
Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)
sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.
Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
T: +49 6103 372 49 44
E: ir@demire.ag
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