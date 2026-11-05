GNW-News: DEMIRE bestätigt Prognose nach planmäßigem Geschäftsverlauf im dritten Quartal 2026

^DEMIRE bestätigt Prognose nach planmäßigem Geschäftsverlauf im dritten Quartal

2026

* Mieterträge sinken aufgrund reduzierter Portfoliobasis auf EUR 33,9 Mio.

(Vorjahr: EUR 41,4 Mio.)

* EBIT mit EUR 10,9 Mio. wieder positiv (Vorjahr: EUR -28,1 Mio.)

* FFO I* verringern sich auf EUR 2,8 Mio. (Vorjahr: EUR 8,3 Mio.)

* Prognose für 2026 bestätigt: Mieterträge zwischen EUR 42,5 und EUR 44,5

Mio.; FFO I* zwischen EUR 0,5 und EUR 2,5 Mio.

Langen, den 5. November 2026. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(ISIN: DE000A0XFSF0) verzeichnete in den ersten neun Monaten 2026 ein Ergebnis

im Rahmen der Jahresprognose. Wesentlicher Einflussfaktor bleiben weiterhin die

nach fortgesetzten Immobilienverkäufen sinkenden Erträge.

Verkleinerte Portfoliobasis führt zu Rückgang der Mieterträge und FFO I

Die Mieterträge verringern sich auf EUR 33,9 Mio. (9M 2025: EUR 41,4 Mio.). Das

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) steigt im gleichen Zeitraum auf EUR 10,9

Mio. (9M 2025: EUR -28,1 Mio.). Der deutliche Anstieg ist überwiegend auf in der

Vorperiode signifikant negative Effekte aus den hohen Fair-Value-Anpassungen bei

den zur Veräußerung gehaltenen Immobilien sowie auf Abschreibungen von

ausgereichten Darlehen an die nunmehr entkonsolidierten LIMES-Gesellschaften

(EUR 16,5 Mio.) zurückzuführen.

Die Funds from Operations (FFO I) nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf

Gesellschafterdarlehen sinken plangemäß infolge der durch Immobilienverkäufe

reduzierten Mieterträge auf EUR 2,8 Mio. (9M 2025: EUR 8,3 Mio.).

Fortgeschrittene Verhandlungen zu weiteren größeren Flächengesuchen

Das kleinere Portfolio und die unverändert herausfordernde Wirtschaftslage

reduzierten die Vermietungsleistung in den ersten neun Monaten 2026 auf 34.100

m² (9M 2025: 56.200 m²). Die Vermietungsleistung wurde insbesondere von einer

Vertragsverlängerung über rund 10.500 m² in Quickborn und einer Neuvermietung

über rund 10.000 m² in Bonn bestimmt. Insgesamt trugen Neuabschlüsse zu 64 % zur

Vermietungsleistung bei. Die EPRA-Leerstandsquote (ohne als Projektentwicklung

klassifizierte Immobilien) stieg zum 30. September 2026 auf 22,6 Prozent

(31.12.2025: 16,4 Prozent). Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge

(WALT) des gesamten Portfolios blieb mit 4,6 Jahren nahezu unverändert

(31.12.2025: 4,7 Jahre).

Dr. Dirk Rüffel, CEO der DEMIRE:?Das herausfordernde wirtschaftliche Umfeld

belastet weiterhin den gewerblichen Immobilienmarkt und insbesondere die

Nachfrage nach größeren Büroflächen. Dennoch konnten wir neben der Vermietung

von über 10.000 m² an die Vereinten Nationen in Bonn weitere Fortschritte

erzielen und befinden uns in fortgeschrittenen Verhandlungen über zusätzliche

größere Flächenanmietungen in mehreren Objekten."

Die Immobilienverkäufe beeinflussten auch den Marktwert des DEMIRE-Portfolios,

der sich auf rund EUR 627,0 Mio. (31.12.2025: EUR 688,3 Mio.) reduzierte. Das

negative Periodenergebnis ließ den Net Asset Value (NAV, unverwässert) im

Berichtszeitraum um EUR 0,31 je Aktie auf nun EUR 1,28 (31.12.2025: EUR 1,59)

sinken.

Weiter steigende Liquidität und sinkende Netto-Verschuldung durch Verkäufe

Die durchschnittlichen nominalen Fremdkapitalkosten verringerten sich seit

Jahresende 2025 leicht auf 4,69 Prozent pro Jahr (31.12.2025: 4,83 Prozent).

Gleichzeitig sank die Netto-Verschuldung auf EUR 295,7 Mio. (31.12.2025: EUR

332,3 Mio., jeweils ohne Gesellschafterdarlehen gemäß Definition). Der

Nettoverschuldungsgrad (Net-LTV) lag mit 40,1 Prozent unterhalb des

Jahresendwertes von 2025 (41,8 Prozent). Die liquiden Mittel stiegen primär

aufgrund der Verkäufe zum Stichtag auf EUR 82,6 Mio. (31.12.2025: EUR 54,2

Mio.). Dazu Tim Brückner, CFO der DEMIRE:?Wir setzen unseren

Konsolidierungskurs konsequent fort, indem wir unsere Liquidität gestärkt und

die Netto-Verschuldung reduziert haben."

Prognose für das Jahr 2026 bestätigt

Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Obwohl sich die

FFO I in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres positiv entwickelt hat und

zu Ende des Berichtszeitraums oberhalb der für das Gesamtjahr prognostizierten

Bandbreite lagen, hält die Gesellschaft an ihrer bisherigen Jahresprognose fest.

Hintergrund hierfür sind die für das vierte Quartal erwarteten weiteren

Investitionen in den Immobilienbestand.

Daher rechnet die DEMIRE für das Geschäftsjahr 2026 weiterhin mit Mieterträgen

zwischen EUR 42,5 und 44,5 Millionen (2025: EUR 53,5 Millionen) und FFO I*

zwischen EUR 0,5 und 2,5 Millionen (2025: EUR 10,1 Millionen).

Ende der Pressemitteilung

Einladung zur Telefonkonferenz am 5. November 2026

Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer

Telefonkonferenz am 5. November 2026 um 11:00 Uhr (CET) zur Ergebnispräsentation

für die ersten neun Monate 2026 ein.

Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink:

https://www.nuways-ag.com/events/demirecc-2026-11-05

Eine Präsentation der Ergebnisse und der Bericht stehen zum Download auf der

Website https://www.demire.ag/publikationen/ zur Verfügung.

*nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen

Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(http://www.demire.ag/unternehmen/portraet)

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2026- 01.01.2025-

(in EUR Mio.) 30.09.2026 30.09.2025

Mieterträge 33,9 41,4

Ergebnis aus der Vermietung 22,9 27,9

EBIT 10,9 -28,1

Finanzergebnis -41,8 -38,3

Periodenergebnis nach Steuern -26,2 -60,7

FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten

und Zinsen auf

Gesellschafterdarlehen) 2,8 8,3

Konzernbilanz (in EUR Mio.) 30.09.2026 31.12.2025

Bilanzsumme 819,5 849,2

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 623,6 591,9

Zur Veräußerung gehaltene Immobilien 15,3 103,5

Zahlungsmittel 82,6 54,2

Eigenkapital¹ (inkl. Anteile nicht beherrschender

Anteilseigner) 195,3 219,3

Eigenkapitalquote¹ (in Prozent der Bilanzsumme) 15,2 17,8

Unverwässerter/Verwässerter NAV 135,4 168,1

NAV je Aktie (EUR, unverwässert/verwässert) 1,28 1,59

Netto-Verschuldung² 295,7 332,3

Netto-Verschuldungsgrad² (Net-LTV) in Prozent 40,1 41,8

Portfoliokennzahlen 30.09.2026 31.12.2025

Immobilien (Anzahl) 39 43

Marktwert (in EUR Mio.) 627,0 688,3

Annualisierte Vertragsmieten (in EUR Mio.) 42,0 51,3

Mietrendite (in Prozent) 6,7 7,5

EPRA-Leerstandsquote³ (in Prozent) 22,6 16,4

WALT (in Jahren) 4,6 4,7

¹Die ausgewiesene Eigenkapitalgröße enthält nicht

beherrschende Minderheitenanteile, die aufgrund der

Rechtsform als Personengesellschaft gemäß IFRS im

Konzernfremdkapital erfasst werden. Die

Eigenkapitalquote wird auf Basis des bilanziellen IFRS-

Eigenkapitals ohne diese Minderheitenanteile berechnet.

²gemäß Anleihebedingungen

³exkl. als Projektentwicklung klassifizierte Immobilien

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(https://www.demire.ag/ausrichtung/)

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält

Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von

Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke

im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten

und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende

als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. September

2026 über einen Immobilienbestand von 39 Objekten mit einer Vermietungsfläche

von rund 481 Tausend Quadratmetern. Der Marktwert des direkt gehaltenen

Immobilienportfolios liegt bei rund EUR 627,0 Millionen. Unter Hinzurechnung der

at-equity bilanzierten Finanzbeteiligung am Frankfurter Bürokomplex Cielo

beläuft sich der verwaltete Gesamtwert auf rund EUR 0,8 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer

Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für

das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf

langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von

Potenzialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen

Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll

mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios

konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potenzialen, während

nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und

prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben

Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und

Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)

sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag

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