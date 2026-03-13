DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie
WKN DE: A0XFSF / ISIN: DE000A0XFSF0
|
13.03.2026 13:35:38
GNW-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG
^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die
Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG
--------------------------------------------------------------------------------
Hiermit gibt die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG bekannt, dass
folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzernabschluss
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
* Sprache: Deutsch
Ort: https://www.demire.ag/publikationen/
* Sprache: Englisch
Ort: https://www.demire.ag/en/publications/
+-------------+--------------------------------------------+
| Sprache | Deutsch |
+-------------+--------------------------------------------+
| Unternehmen | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG |
| | |
| | Robert-Bosch-Straße 11 |
| | |
| | 63225 Langen |
| | |
| | Germany |
+-------------+--------------------------------------------+
| Internet | https://www.demire.ag |
+-------------+--------------------------------------------+
