DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie
WKN DE: A0XFSF / ISIN: DE000A0XFSF0
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29.10.2026 12:03:38
GNW-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die
Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Hiermit gibt die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG bekannt, dass
folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Zwischenmitteilung der Geschäftsführung
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
* Sprache: Deutsch
Ort: https://www.demire.ag/publikationen/
* Sprache: Englisch
Ort: https://www.demire.ag/en/publications/
Ende der Mitteilung
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| Sprache | Deutsch |
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| Unternehmen | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG |
| | |
| | Robert-Bosch-Straße 11 |
| | |
| | 63225 Langen |
| | |
| | Germany |
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| Internet | https://www.demire.ag |
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