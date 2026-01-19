DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Aktie
WKN DE: A0XFSF / ISIN: DE000A0XFSF0
|
19.01.2026 20:09:38
GNW-News: DEMIRE: Frank Nickel legt Amt mit sofortiger Wirkung nieder - Dr. Dirk Rüffel übernimmt den Vorstandsvorsitz
^DEMIRE: Frank Nickel legt Amt mit sofortiger Wirkung nieder - Dr. Dirk Rüffel
übernimmt den Vorstandsvorsitz
Langen, den 19. Januar 2026. Der Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand
Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) gibt einen Wechsel an der Unternehmensspitze
bekannt. Frank Nickel hat sein Amt als Mitglied des Vorstands mit sofortiger
Wirkung niederlegt, um sich anderen Herausforderungen in diesem schwierigen
Marktumfeld zu widmen.
Dr. Matthias Prochaska, Vorsitzender des Aufsichtsrats der DEMIRE, würdigt die
Verdienste des scheidenden Vorstandsvorsitzenden:?Herr Nickel hat die DEMIRE in
einer herausfordernden Phase entscheidend geprägt und insbesondere die
erfolgreiche Refinanzierung des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben. Der
Aufsichtsrat dankt ihm ausdrücklich für seine Arbeit und wünscht ihm für seine
berufliche und private Zukunft viel Erfolg und alles Gute."
Der Aufsichtsrat hat Dr. Dirk Rüffel mit Wirkung zum 01.02.2026 zum neuen
Mitglied des Vorstands bestellt und zugleich zum Vorstandsvorsitzenden ernannt.
Herr Dr. Rüffel ist deutscher Rechtsanwalt mit langjähriger nationaler und
internationaler Erfahrung im Immobilien- und Asset-Management. Vor seiner
Bestellung war er unter anderem als Geschäftsführer der Lapithus Management GmbH
in Frankfurt, Managing Director bei Cerberus sowie in diversen leitenden
Funktionen bei Argoneo Real Estate (später Bilfinger Real Estate Argoneo) tätig.
Dr. Rüffel kommentiert?Ich nehme die neue Herausforderung mit großer
Begeisterung an und danke für das Vertrauen. Auch in einem weiterhin
herausfordernden Marktumfeld bin ich optimistisch, dass wir Potenziale für die
weitere Entwicklung der DEMIRE nutzen können".
Ende der Pressemitteilung
Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(https://www.demire.ag/ausrichtung/)
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält
Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von
Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke
im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten
und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende
als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. September
2025 über einen Immobilienbestand von 46 Objekten mit einer Vermietungsfläche
von rund 573 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig
erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund
EUR 0,9 Milliarden.
Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer
Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für
das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf
langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von
Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen
Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll
mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios
konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während
nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und
prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben
Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und
Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.
Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)
sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.
Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
+49 6103 372 49 44
ir@demire.ag
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!