GNW-News: DEMIRE hebt Prognose für 2026 nach besser als erwarteter Geschäftsentwicklung an

^DEMIRE hebt Prognose für 2026 nach besser als erwarteter Geschäftsentwicklung an

* Mieterträge sinken nach Objektverkäufen um 17,1(1) Prozent auf EUR 23,0 Mio.

* FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen)

erreichen EUR 2,0 Mio. (Vorjahr: EUR 5,0 Mio.)

* Prognose 2026 erhöht: Mieterträge zwischen EUR 42,5 und EUR 44,5 Mio.

(zuvor: EUR 41,5 bis 43,5 Mio.) und FFO I zwischen EUR 0,5 und EUR 2,5 Mio.

(zuvor: EUR -1,0 bis EUR 1,0 Mio.) erwartet

Langen, den 13. August 2026. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(ISIN: DE000A0XFSF0) hat sich im ersten Halbjahr 2026 besser entwickelt als

erwartet und erhöht daher ihre Prognose für das Gesamtjahr. Trotz

erwartungsgemäß rückläufiger Mieterträge infolge der fortgesetzten

Immobilienverkäufe erzielte das Unternehmen positive FFO I von EUR 2,0 Mio. und

ein EBIT von EUR 8,0 Mio. Für 2026 erwartet der Vorstand nun Mieterträge von EUR

42,5 bis 44,5 Mio. sowie FFO I von EUR 0,5 bis 2,5 Mio.

Positive operative Entwicklung trotz reduzierter Portfoliobasis

Die Mieterträge verringern sich aufgrund von Objektverkäufen um rund 17,1(1)

Prozent auf EUR 23,0 Mio. (H1 2025: EUR 27,8 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen und

Steuern (EBIT) steigt im gleichen Zeitraum auf EUR 8,0 Mio. (H1 2025: EUR -24,9

Mio.). Im Vorjahr hatten Sondereffekte aus Abschreibungen von Darlehen, die an

Limes-Gesellschaften ausgereicht wurden, und Bewertungsverlust einen negativen

Einfluss auf das EBIT.

Die FFO I nach Steuern und vor Minderheiten und Zinsen auf

Gesellschafterdarlehen betragen EUR 2,0 Mio. (H1 2025: EUR 5,0 Mio.).

WALT verbessert sich trotz höherer Leerstandsquote

Der Marktwert des DEMIRE-Portfolios sank auf rund EUR 670,8 Mio. (31.12.2025:

EUR 688,3 Mio.). Im Wesentlichen führten der Verkauf der Immobilie in Flensburg

und der Teilverkauf in Bonn (Wohnhaus) zu einem Rückgang des Portfoliowertes.

Somit verringerte sich der Net Asset Value (NAV, unverwässert) im

Berichtszeitraum um EUR 0,19 auf EUR 1,40 je Aktie (31.12.2025: EUR 1,59).

Die Vermietungsleistung erreicht 18.300 m² (H1 2025: 40.460 m²). Die EPRA-

Leerstandsquote steigt auf 21,5 Prozent (31.12.2025: 16,4 Prozent). Die

durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) des gesamten Portfolios

erhöht sich nach Mietvertragsabschlüssen auf 5,0 Jahren (31.12.2025: 4,7 Jahre).

?Die besser als erwartete Entwicklung im ersten Halbjahr zeigt, dass DEMIRE die

Portfoliotransformation auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld konsequent

umsetzt. Im zweiten Halbjahr richten wir unseren Fokus klar auf die

Vermietungsleistung und die operative Stabilisierung des Portfolios. Auf Basis

der erreichten Ergebnisse und unserer aktuellen Einschätzung des weiteren

Geschäftsverlaufs heben wir die Prognose für 2026 an", erklärt Dr. Dirk Rüffel,

CEO der DEMIRE.

Sinkende Fremdkapitalkosten durch frühzeitige Refinanzierungsmaßnahmen

Die durchschnittlichen nominalen Fremdkapitalkosten sanken im Berichtszeitraum

leicht auf 4,74 Prozent pro Jahr (31.12.2025: 4,83 %). Der

Nettoverschuldungsgrad (Net-LTV) lag bei 42,4 Prozent und damit leicht oberhalb

des Jahresendwertes von 2025 (41,8 Prozent). Die liquiden Mittel sanken zum

Stichtag auf EUR 44,4 Mio. (31.12.2025: EUR 54,2 Mio.).

?Unsere vorausschauende Finanzierungsstrategie zahlt sich aus: Durch frühzeitige

Refinanzierungsmaßnahmen konnten wir die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten

weiter senken und gleichzeitig unsere Finanzierungsstruktur nachhaltig stärken.

Die aktuell in Umsetzung befindlichen Immobilienverkäufe werden zusätzliche

Liquidität generieren und zur Reduzierung der Verschuldung beitragen", erläutert

Tim Brückner, CFO der DEMIRE.

Prognose für das Jahr 2026 angehoben

Auf Basis der besser als erwarteten Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 und der

aktuellen Einschätzung des weiteren Geschäftsverlaufs hebt der Vorstand die

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Erwartet werden nun Mieterträge von EUR

42,5 bis 44,5 Mio. gegenüber zuvor EUR 41,5 bis 43,5 Mio. sowie FFO I nach

Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen von EUR 0,5 bis

2,5 Mio. gegenüber zuvor EUR -1,0 bis 1,0 Mio. Im Geschäftsjahr 2025 lagen die

Mieterträge bei EUR 53,5 Mio. und die FFO I bei EUR 10,1 Mio.

1 Rundungsbedingte Differenz

Ende der Pressemitteilung

Einladung zur Telefonkonferenz am 13. August 2026

Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer

Telefonkonferenz am 13. August 2026 um 11:00 Uhr (CEST) zur Ergebnispräsentation

für das erste Halbjahr 2026 ein.

Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink:

https://www.nuways-ag.com/events/earnings-call-2026-08-13-demire-ag-f4zh0

Eine Präsentation der Ergebnisse und der Bericht stehen zum Download auf der

Website https://www.demire.ag/publikationen/ zur Verfügung.

Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(http://www.demire.ag/unternehmen/portraet)

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2026- 01.01.2025-

(in EUR Mio.) 30.06.2026 30.06.2025

Mieterträge 23,0 27,8

Ergebnis aus der Vermietung 15,7 18,6

EBIT 8,0 -24,9

Finanzergebnis -27,4 -24,1

Periodenergebnis nach Steuern -15,7 -45,8

FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen

auf Gesellschafterdarlehen) 2,0 5,0

Unverwässerte/Verwässerte FFO I je Aktie (EUR) 0,02/0,02 0,05/0,05

Konzernbilanz (in EUR Mio.) 30.06.2026 31.12.2025

Bilanzsumme 823,9 849,2

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 621,7 591,9

Zahlungsmittel 44,4 54,2

Zur Veräußerung gehaltene Immobilien 59,2 103,5

Eigenkapital (inkl. Anteile nicht beherrschender

Anteilseigner) 205,0 219,3

Eigenkapitalquote (in % der Bilanzsumme) 16,4 17,8

Unverwässerter/Verwässerter NAV 147,4 168,1

NAV je Aktie (EUR, unverwässert/verwässert) 1,40 1,59

Netto-Verschuldung¹ 330,8 332,3

Netto-Verschuldungsgrad¹ (Net-LTV) in % 42,4 41,8

Portfoliokennzahlen 30.06.2026 31.12.2025

Immobilien (Anzahl) 42 43

Marktwert (in EUR Mio.) 670,8 688,3

Annualisierte Vertragsmieten (in EUR Mio.) 46,0 51,3

Mietrendite (in %) 6,9 7,5

EPRA-Leerstandsquote² (in %) 21,5 16,4

WALT (in Jahren) 5,0 4,7

¹gemäß Anleihebedingungen

²exkl. als Projektentwicklung klassifizierte

Immobilien

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(https://www.demire.ag/ausrichtung/)

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält

Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von

Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke

im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten

und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende

als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. Juni 2026

über einen Immobilienbestand von 42 Objekten mit einer Vermietungsfläche von

rund 512 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen

Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9

Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer

Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für

das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf

langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von

Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen

Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll

mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios

konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während

nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und

prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben

Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und

Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)

sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag (mailto:ir@demire.ag)

Â°