GNW-News: DEMIRE setzt Portfolioverkäufe plangemäß fort

^DEMIRE setzt Portfolioverkäufe plangemäß fort

Langen, den 2. September 2026. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(ISIN: DE000A0XFSF0) setzt die im Jahr 2026 geplanten Immobilienverkäufe fort.

Die Hotelimmobilie Roomers in Frankfurt wurde Ende August an IROKO, eine

französische Fondsgesellschaft, vertreten durch die Norkon GmbH übergeben. Das

zentral in Frankfurt gelegene Boutique-Hotel verfügt über 116 Zimmer sowie ein

Restaurant und eine Bar, einen Rooftop-Spa und Konferenzflächen mit

Panoramablick über die Stadt. Der Kaufpreis entsprach dem zuletzt ermittelten

Bewertungswert der Immobilie.

Bereits im Juli 2026 wurde eine Büroimmobilie in Kempten an einen lokalen

Investor übertragen. Auch bei dieser Transaktion lag der Kaufpreis nahe dem

zuletzt ermittelten Bewertungswert.

Darüber hinaus hat eine Tochtergesellschaft der Fair Value REIT-AG, einem

vollkonsolidierten Unternehmen der DEMIRE, eine Büroimmobilie in Chemnitz zum

Buchwert veräußert. Die Übergabe der Immobilie ist für das vierte Quartal 2026

vorgesehen.

Die Verkaufserlöse aus den drei Transaktionen belaufen sich insgesamt auf rund

44 Mio. Euro. Die Mittel dienen der weiteren Stärkung der Liquidität und sollen

unter anderem zur Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2019/2027 eingesetzt

werden.

Ende der Pressemitteilung

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(https://www.demire.ag/ausrichtung/)

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält

Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von

Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke

im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten

und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende

als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. Juni 2026

über einen Immobilienbestand von 42 Objekten mit einer Vermietungsfläche von

rund 512 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen

Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9

Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer

Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für

das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf

langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von

Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen

Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll

mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios

konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während

nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und

prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben

Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und

Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)

sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag

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