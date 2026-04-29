GNW-News: DEMIRE: Vorzeitige Verlängerung des Vorstandsvertrags von CFO Tim Brückner

^DEMIRE: Vorzeitige Verlängerung des Vorstandsvertrags von CFO Tim Brückner

Langen, den 29. April 2026.? Der Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand

Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat die vorzeitige Verlängerung des Vertrags

von Finanzvorstand (CFO) Tim Brückner beschlossen. Der neue Vertrag läuft bis

zum 30. Juni 2028.

Mit der Vertragsverlängerung unterstreicht der Aufsichtsrat das Vertrauen in die

erfolgreiche Arbeit von Tim Brückner, der seit 2019 als CFO die finanzielle

Steuerung und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens verantwortet.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Dr. Matthias Prochaska, erklärte:?Wir setzen

hiermit ein klares Zeichen für Kontinuität und knüpfen bewusst an die

erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre an. Wir sind überzeugt, dass

Tim Brückner die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens auch zukünftig

erfolgreich begleiten wird - und schaffen zugleich Planungssicherheit in einem

weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld."

-Ende der Pressemitteilung-

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

(https://www.demire.ag/ausrichtung/)

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält

Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von

Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke

im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten

und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende

als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 31. Dezember

2025 über einen Immobilienbestand von 43 Objekten mit einer Vermietungsfläche

von rund 537 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig

erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund

EUR 0,9 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer

Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für

das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf

langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von

Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen

Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll

mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios

konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während

nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und

prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben

Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und

Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0)

sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag

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