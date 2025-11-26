GNW-News: Denodo als führender Anbieter von Softwareplattformen für die Datenintegration im IDC MarketScape ausgezeichnet

^PALO ALTO, Kalifornien, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo

(https://www.denodo.com/en), ein führender Anbieter im Bereich Datenmanagement,

hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen im IDC MarketScape: Worldwide Data

Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessment (Dok.-Nr. US53001625,

Oktober 2025) als?Leader" eingestuft wurde.

Ein kostenloser Auszug mit Schwerpunkt auf Denodo ist hier

(https://www.denodo.com/en/document/analyst-report/idc-marketscape-worldwide-

data-integration-software-platforms-2025-vendor-assessment) verfügbar.

Der IDC MarketScape-Bericht stellt fest:?Die doppelte Herausforderung, Daten

für KI bereitzustellen und KI für Daten nutzbar zu machen, treibt die rasante

Transformation des Marktes für Datenintegrationssoftware voran. Das

beherrschende Thema ist momentan Agentic AI, die für autonome,

ereignisgesteuerte Workflows zuverlässige multimodale Datenflüsse in Echtzeit

benötigt. Um diese Anforderungen zu erfüllen, gestalten Anbieter in der gesamten

Branche ihre Portfolios neu und binden Automatisierung, Data-as-a-Product-

Paradigmen und Governance in ihre Integrationsplattformen ein."

Im IDC MarketScape-Bericht heißt es weiter:?Die Prioritäten der Kunden spiegeln

diese Veränderungen wider. Die IDC-Studie zeigt, dass die größten Investitionen

von Unternehmen in die KI-Automatisierung zur Verbesserung der Produktivität von

Datenmitarbeitern und in die Datenqualität für das Training von KI-Modellen

fließen. Zugleich sehen sich Datenverantwortliche in stark dezentralisierten und

dynamischen Umgebungen mit Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit,

Datenschutz und Governance konfrontiert. Diese Herausforderungen spiegeln sich

in den Strategien der Anbieter wider, die den Schwerpunkt auf Metadaten-basierte

Erkenntnisse, Beobachtbarkeit und die Durchsetzung detaillierter Richtlinien

legen. Man geht davon aus, dass sich Verbesserungen in den Bereichen Pipeline-

Automatisierung, Governance und multimodale Datenbereitschaft direkt auf die

Einführung und die Ergebnisse von KI auswirken werden."

Denodo wurde im IDC MarketScape-Bericht für die folgenden Leistungen anerkannt:

* Logisches Datenmanagement und umfassende Datenvirtualisierung: Umfangreiche

Funktionen zur Integration und Bereitstellung von kontrollierten

Echtzeitdaten aus heterogenen Quellen ohne obligatorische Replikation, wobei

bei Bedarf eine Beschleunigung durch Caching und eine eingebettete MPP-

Schicht unterstützt wird. Dadurch wird der Datenverkehr reduziert und die

Zeit bis zur Lösung für domainübergreifende Analysen und KI verkürzt.

* Einheitliche Semantik- und Richtlinienebene: Ein konsistentes, Metadaten-

basiertes Modell verbindet die technische Ausrichtung mit der geschäftlichen

Semantik und Tags und ermöglicht so eine zentralisierte, detaillierte

Sicherheit (auf Zeilen-, Spalten- und Zellenebene mit dynamischer

Maskierung) sowie Stewardship-Workflows für alle veröffentlichten

Datendienste und Datenprodukte.

* Umfassende Konnektivität und multimodale Bereitstellung: Umfangreiche

Anpassungsmöglichkeiten für relationale Datenbanken, NoSQL, APIs, Dateien,

Ereignisströme, Cloud-Objektspeicher und offene Tabellenformate (z. B. Delta

Lake, Iceberg und Parquet) sowie native Datenproduktbereitstellung über

REST, GraphQL, OData, JDBC/ODBC und SOAP für unterschiedliche Verbraucher.

* Cloud-native Abläufe und Leistungsoptimierung: Unterstützung für Hybrid- und

Multicloud-Muster, DevOps- und CI/CD-Integration, Versionskontrolle,

Workload-Management, intelligente Abfragebeschleunigung und FinOps-

orientierte Beobachtbarkeit unterstützen Teams dabei, den geregelten

logischen Datenzugriff mit vorhersehbarer Leistung und Kosten zu skalieren.

?Die wechselseitige Abhängigkeit zwischen Daten und KI gewinnt für viele

Unternehmen zunehmend an Bedeutung", so Stewart Bond, Research VP bei IDC.

?Unternehmen, die agentenbasierte, generative und prädiktive KI-Lösungen

einsetzen, erkennen den Stellenwert von Metadaten-basierten Erkenntnissen,

Beobachtbarkeit und detaillierter Richtlinienumsetzung. Anbieter von

Datenintegrationslösungen wie Denodo, die vertrauenswürdige, kontrollierte und

KI-fähige Daten in großem Umfang bereitstellen, bieten Unternehmen die

Möglichkeit, zuverlässige und kontrollierte KI-Ergebnisse zu erzielen."

?Wir sind stolz darauf, dass IDC MarketScape Denodo als führendes Unternehmen

einstuft", so Alberto Pan, CTO bei Denodo.?Denodo hat es sich zur Aufgabe

gemacht, Datenverantwortlichen dabei zu unterstützen, die Herausforderungen in

Bezug auf Sicherheit, Datenschutz und Governance in komplexen Datenlandschaften

souverän zu meistern."

Über IDC MarketScape:

Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell wurde entwickelt, um einen

Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und

Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Studie

verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch

auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung

der Position jedes Anbieters auf einem bestimmten Markt führt. IDC MarketScape

bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten

und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren der

Technologieanbieter sinnvoll verglichen werden können. Dieses Rahmenwerk bietet

Technologieeinkäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen

aktueller und potenzieller Lieferanten.

Über Denodo

Denodo ist ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagementlösungen, die

vertrauenswürdige KI-Agenten und -Anwendungen unterstützen. Die Denodo-

Plattform, eine preisgekrönte Lösung für logisches Datenmanagement, wandelt

Unternehmensdaten in zuverlässige Erkenntnisse für KI-, Analyse- und Self-

Service-Anwendungen um. Weltweit nutzen Unternehmen Denodo, um im Vergleich zu

herkömmlichen Data Lakehouses in einem Bruchteil der Zeit KI-fähige,

geschäftsbereite Daten bereitzustellen und so eine bis zu viermal schnellere

Erkenntnisgewinnung, einen ROI von 345 % und eine zehnmal bessere Leistung zu

erzielen. Erfahren Sie mehr unter denodo.com.

Medienkontakt

pr@denodo.com

