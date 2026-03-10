|
GNW-News: Denodo Platform 9.4 beschleunigt den erfolgreichen Einsatz von agentischer KI
^PALO ALTO, Kalifornien, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, ein führender
Anbieter im Bereich Datenmanagement und KI, hat die Verfügbarkeit der Denodo
Platform 9.4 (https://www.denodo.com/en/denodo-platform/whats-new) bekannt
gegeben. Damit unterstreicht das Unternehmen den Stellenwert seiner Plattform
als vertrauenswürdiges Datenfundament für agentische
(https://www.denodo.com/en/solutions/by-technology/agentic-ai) und generative KI
(https://www.denodo.com/en/solutions/by-technology/generative-ai) - basierend
auf logischen Datenmanagementfunktionen (https://www.denodo.com/en/data-
management/logical-data-management), die den Datenzugriff vereinfachen und
beschleunigen. Da Unternehmen zunehmend KI-Pilotprojekte und Proof-of-Concepts
hinter sich lassen, können KI-Systeme, Anwendungen und Anwender mithilfe der
Denodo Platform 9.4 zuverlässig auf Live-Daten zugreifen, den geschäftlichen
Kontext erfassen und innerhalb klarer Governance-Regeln effizient arbeiten.
Obwohl KI-Innovationen immer schneller voranschreiten, entscheidet letztlich die
zugrunde liegende Datenebene über ihren tatsächlichen Erfolg. Ohne einen
zentralen Zugriff auf vertrauenswürdige Echtzeitdaten, eine einheitliche
Semantik und konsistente Governance-Strukturen lassen sich KI-Projekte kaum
skalieren oder gewinnbringend einsetzen. Die Denodo Platform 9.4 adressiert
genau diese Hürden und bietet spezifische Funktionen für drei zentrale
Zielgruppen - Datenteams, KI-Spezialisten und Business-Anwender -, damit
Unternehmen KI-Lösungen mit vollem Vertrauen in den operativen Betrieb
überführen können.
?Wenn Unternehmen von KI-Pilotprojekten zur Produktionsbereitstellung übergehen,
hängt der Erfolg zunehmend von der Intelligenz und Governance der zugrunde
liegenden Dateninfrastruktur ab", so Stewart Bond, Research Vice President, Data
Intelligence and Integration Software bei IDC.?Die Denodo Platform 9.4 trägt
dieser Entwicklung Rechnung: Sie vereinfacht den Zugriff auf strukturierte sowie
unstrukturierte Daten, verankert Governance direkt in den KI-Interaktionen,
befähigt Business-Anwender und liefert eine einheitliche Semantik über verteilte
Umgebungen hinweg. Diese Fähigkeiten sind essenziell für den Aufbau
vertrauenswürdiger, produktionsreifer KI-Systeme, die mit den betrieblichen
Anforderungen skalieren können."
Für KI-Teams: Vertrauenswürdige KI durch einheitlichen, kontrollierten Zugriff
auf strukturierte und unstrukturierte Daten
Für KI- und Advanced-Analytics-Teams erweitert die Denodo Platform 9.4 die
Möglichkeiten, wie KI auf Unternehmensdaten zugreifen kann. Die Plattform
ermöglicht nun die sichere Integration von Vektordatenbanken, sodass Unternehmen
strukturierte, semi-strukturierte und unstrukturierte Daten - einschließlich
Dokumenten, Text-Embeddings, Bildern und anderen Inhalten - über eine einzige
logische Datenzugriffsschicht zusammenführen können.
Parallel dazu unterstützt die Denodo Platform 9.4 das Model Context Protocol
(MCP) direkt in der Plattform. Dadurch ist der kontrollierte Datenzugriff ein
unternehmensweiter zentraler Service anstatt einer Funktion, die für jeden
Agenten einzeln implementiert werden muss. Jeder MCP-kompatible KI-Agent oder
-Client kann Live-Unternehmensdaten mithilfe genehmigter Semantiken und
Richtlinien sicher finden und abfragen, während die Governance-Teams die volle
Transparenz und Kontrolle behalten.
Dank dieser neuen Funktionen können KI-Teams Agenten und Modellen auf
konsistente, produktionsreife Weise vertrauenswürdige Echtzeit-Unternehmensdaten
bereitstellen - ohne Abstriche bei Sicherheit, Compliance oder Flexibilität bei
der Skalierung von KI-Projekten zu machen.
Für Datenteams: Schnellere Erkenntnisse und beschleunigter ROI für das Lakehouse
Für Data-Engineering- und Plattformteams führt die Denodo Platform 9.4 den
Lakehouse Accelerator ein - die nächste Evolutionsstufe der integrierten MPP-
Funktionen von Denodo. Durch die Einbettung der Open-Source-Ausführungsengine
Velox liefert der Lakehouse Accelerator bis zu viermal schnellere
Abfrageperformance, verbesserte CPU- und Speichereffizienz sowie bessere
Skalierbarkeit für Advanced-Analytics- und KI-Workloads.
Diese Verbesserungen ermöglichen es Daten-Teams, mehr Nutzer und parallele
Workloads, einschließlich KI-Workloads, zu unterstützen und gleichzeitig
Infrastrukturkosten und operativen Aufwand zu reduzieren. Vor allem aber können
Unternehmen so mehr Nutzen aus ihren bestehenden Lakehouse-Investitionen ziehen
- Erkenntnisse werden schneller gewonnen und KI-Initiativen schneller umgesetzt,
ohne Daten verschieben, Systeme neu entwickeln oder bestehende Architekturen
verändern zu müssen.
Für Business-Anwender: Dialogorientierte Interaktion mit vertrauenswürdigen
Unternehmensdaten
Für CEOs und andere Business-Anwender bietet die Denodo Platform 9.4 eine
intuitivere Möglichkeit, mit Daten über ein konversationelles, agentisches KI-
Erlebnis innerhalb des Denodo Data Marketplace zu interagieren. Der Data
Marketplace ist für Business-Anwender der zentrale Zugangspunkt zu allen
Unternehmensdaten und bietet ein E-Commerce-ähnliches Erlebnis für alle
Anwender, unabhängig von deren technischen Vorkenntnissen. Mit der Version 9.4
können Anwender Fragen stellen und unternehmensweite Daten in natürlichen Multi-
Turn-Konversationen mit einem Reasoning-Agenten erkunden, ohne zugrunde liegende
Schemata, Tools oder technische Details verstehen zu müssen. Diese
dialogorientierte Erfahrung bietet zudem mehr Transparenz darüber, wie Fragen
interpretiert und beantwortet werden, indem Schritte dynamisch erklärt und
Eingaben der Anwender abgefragt werden, wenn die Absicht oder der Kontext unklar
sind.
Durch die Integration des dialogbasierten Zugriffs direkt in den Marketplace
demokratisiert Denodo den Datenzugriff und wahrt gleichzeitig die Governance auf
Unternehmensniveau. Dieser geführte, interaktive Ansatz reduziert
Mehrdeutigkeiten und stärkt das Vertrauen in die Ergebnisse. Business-Anwender
erhalten schneller Antworten und klarere Einblicke, während Daten- und
Plattformteams darauf vertrauen können, dass jede Interaktion auf
vertrauenswürdigen Datenprodukten, einem gemeinsamen Geschäftskontext und
konsistenten Richtlinien basiert.
Vom KI-Potenzial zur KI in der Produktion
?Unternehmen sind zunehmend darauf fokussiert, ihre KI-Ambitionen in reale,
operative Ergebnisse umzusetzen", so Alberto Pan, Chief Technology Officer bei
Denodo.?Die Denodo Platform 9.4 ist darauf ausgelegt, diese Entwicklung zu
unterstützen, indem sie das Datenfundament für Datenteams, KI-Teams und
Business-Anwender gleichermaßen stärkt. Indem wir Performance, Governance und
intuitiven Zugriff auf Live-Daten kombinieren, unterstützen wir unsere Kunden
beim Übergang von ersten KI-Experimenten hin zu einer vertrauenswürdigen,
produktionsreifen KI, die für eine echte geschäftliche Differenzierung sorgt."
Weitere Informationen finden Sie hier:
* Blog: Trust: The Missing Ingredient in Successful AI Transformations
(https://www.datamanagementblog.com/trust-the-missing-ingredient-in-
successful-ai-transformations/)
* Neuerungen in der Denodo Platform 9.4 (https://www.denodo.com/en/denodo-
platform/whats-new)
Über Denodo
Denodo ist ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagementlösungen, die
vertrauenswürdige KI-Agenten und -Anwendungen unterstützen. Die Denodo-
Plattform, eine preisgekrönte Lösung für logisches Datenmanagement, wandelt
Unternehmensdaten in zuverlässige Erkenntnisse für KI-, Analyse- und Self-
Service-Anwendungen um. Weltweit nutzen Unternehmen Denodo, um im Vergleich zu
herkömmlichen Data Lakehouses in einem Bruchteil der Zeit KI-fähige,
geschäftsbereite Daten bereitzustellen und so eine bis zu viermal schnellere
Erkenntnisgewinnung, einen ROI von 345 % und eine zehnmal bessere Leistung zu
erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.
Medienkontakt
pr@denodo.com
