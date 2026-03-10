GNW-News: Denodo Platform 9.4 beschleunigt den erfolgreichen Einsatz von agentischer KI

^PALO ALTO, Kalifornien, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, ein führender

Anbieter im Bereich Datenmanagement und KI, hat die Verfügbarkeit der Denodo

Platform 9.4 (https://www.denodo.com/en/denodo-platform/whats-new) bekannt

gegeben. Damit unterstreicht das Unternehmen den Stellenwert seiner Plattform

als vertrauenswürdiges Datenfundament für agentische

(https://www.denodo.com/en/solutions/by-technology/agentic-ai) und generative KI

(https://www.denodo.com/en/solutions/by-technology/generative-ai) - basierend

auf logischen Datenmanagementfunktionen (https://www.denodo.com/en/data-

management/logical-data-management), die den Datenzugriff vereinfachen und

beschleunigen. Da Unternehmen zunehmend KI-Pilotprojekte und Proof-of-Concepts

hinter sich lassen, können KI-Systeme, Anwendungen und Anwender mithilfe der

Denodo Platform 9.4 zuverlässig auf Live-Daten zugreifen, den geschäftlichen

Kontext erfassen und innerhalb klarer Governance-Regeln effizient arbeiten.

Obwohl KI-Innovationen immer schneller voranschreiten, entscheidet letztlich die

zugrunde liegende Datenebene über ihren tatsächlichen Erfolg. Ohne einen

zentralen Zugriff auf vertrauenswürdige Echtzeitdaten, eine einheitliche

Semantik und konsistente Governance-Strukturen lassen sich KI-Projekte kaum

skalieren oder gewinnbringend einsetzen. Die Denodo Platform 9.4 adressiert

genau diese Hürden und bietet spezifische Funktionen für drei zentrale

Zielgruppen - Datenteams, KI-Spezialisten und Business-Anwender -, damit

Unternehmen KI-Lösungen mit vollem Vertrauen in den operativen Betrieb

überführen können.

?Wenn Unternehmen von KI-Pilotprojekten zur Produktionsbereitstellung übergehen,

hängt der Erfolg zunehmend von der Intelligenz und Governance der zugrunde

liegenden Dateninfrastruktur ab", so Stewart Bond, Research Vice President, Data

Intelligence and Integration Software bei IDC.?Die Denodo Platform 9.4 trägt

dieser Entwicklung Rechnung: Sie vereinfacht den Zugriff auf strukturierte sowie

unstrukturierte Daten, verankert Governance direkt in den KI-Interaktionen,

befähigt Business-Anwender und liefert eine einheitliche Semantik über verteilte

Umgebungen hinweg. Diese Fähigkeiten sind essenziell für den Aufbau

vertrauenswürdiger, produktionsreifer KI-Systeme, die mit den betrieblichen

Anforderungen skalieren können."

Für KI-Teams: Vertrauenswürdige KI durch einheitlichen, kontrollierten Zugriff

auf strukturierte und unstrukturierte Daten

Für KI- und Advanced-Analytics-Teams erweitert die Denodo Platform 9.4 die

Möglichkeiten, wie KI auf Unternehmensdaten zugreifen kann. Die Plattform

ermöglicht nun die sichere Integration von Vektordatenbanken, sodass Unternehmen

strukturierte, semi-strukturierte und unstrukturierte Daten - einschließlich

Dokumenten, Text-Embeddings, Bildern und anderen Inhalten - über eine einzige

logische Datenzugriffsschicht zusammenführen können.

Parallel dazu unterstützt die Denodo Platform 9.4 das Model Context Protocol

(MCP) direkt in der Plattform. Dadurch ist der kontrollierte Datenzugriff ein

unternehmensweiter zentraler Service anstatt einer Funktion, die für jeden

Agenten einzeln implementiert werden muss. Jeder MCP-kompatible KI-Agent oder

-Client kann Live-Unternehmensdaten mithilfe genehmigter Semantiken und

Richtlinien sicher finden und abfragen, während die Governance-Teams die volle

Transparenz und Kontrolle behalten.

Dank dieser neuen Funktionen können KI-Teams Agenten und Modellen auf

konsistente, produktionsreife Weise vertrauenswürdige Echtzeit-Unternehmensdaten

bereitstellen - ohne Abstriche bei Sicherheit, Compliance oder Flexibilität bei

der Skalierung von KI-Projekten zu machen.

Für Datenteams: Schnellere Erkenntnisse und beschleunigter ROI für das Lakehouse

Für Data-Engineering- und Plattformteams führt die Denodo Platform 9.4 den

Lakehouse Accelerator ein - die nächste Evolutionsstufe der integrierten MPP-

Funktionen von Denodo. Durch die Einbettung der Open-Source-Ausführungsengine

Velox liefert der Lakehouse Accelerator bis zu viermal schnellere

Abfrageperformance, verbesserte CPU- und Speichereffizienz sowie bessere

Skalierbarkeit für Advanced-Analytics- und KI-Workloads.

Diese Verbesserungen ermöglichen es Daten-Teams, mehr Nutzer und parallele

Workloads, einschließlich KI-Workloads, zu unterstützen und gleichzeitig

Infrastrukturkosten und operativen Aufwand zu reduzieren. Vor allem aber können

Unternehmen so mehr Nutzen aus ihren bestehenden Lakehouse-Investitionen ziehen

- Erkenntnisse werden schneller gewonnen und KI-Initiativen schneller umgesetzt,

ohne Daten verschieben, Systeme neu entwickeln oder bestehende Architekturen

verändern zu müssen.

Für Business-Anwender: Dialogorientierte Interaktion mit vertrauenswürdigen

Unternehmensdaten

Für CEOs und andere Business-Anwender bietet die Denodo Platform 9.4 eine

intuitivere Möglichkeit, mit Daten über ein konversationelles, agentisches KI-

Erlebnis innerhalb des Denodo Data Marketplace zu interagieren. Der Data

Marketplace ist für Business-Anwender der zentrale Zugangspunkt zu allen

Unternehmensdaten und bietet ein E-Commerce-ähnliches Erlebnis für alle

Anwender, unabhängig von deren technischen Vorkenntnissen. Mit der Version 9.4

können Anwender Fragen stellen und unternehmensweite Daten in natürlichen Multi-

Turn-Konversationen mit einem Reasoning-Agenten erkunden, ohne zugrunde liegende

Schemata, Tools oder technische Details verstehen zu müssen. Diese

dialogorientierte Erfahrung bietet zudem mehr Transparenz darüber, wie Fragen

interpretiert und beantwortet werden, indem Schritte dynamisch erklärt und

Eingaben der Anwender abgefragt werden, wenn die Absicht oder der Kontext unklar

sind.

Durch die Integration des dialogbasierten Zugriffs direkt in den Marketplace

demokratisiert Denodo den Datenzugriff und wahrt gleichzeitig die Governance auf

Unternehmensniveau. Dieser geführte, interaktive Ansatz reduziert

Mehrdeutigkeiten und stärkt das Vertrauen in die Ergebnisse. Business-Anwender

erhalten schneller Antworten und klarere Einblicke, während Daten- und

Plattformteams darauf vertrauen können, dass jede Interaktion auf

vertrauenswürdigen Datenprodukten, einem gemeinsamen Geschäftskontext und

konsistenten Richtlinien basiert.

Vom KI-Potenzial zur KI in der Produktion

?Unternehmen sind zunehmend darauf fokussiert, ihre KI-Ambitionen in reale,

operative Ergebnisse umzusetzen", so Alberto Pan, Chief Technology Officer bei

Denodo.?Die Denodo Platform 9.4 ist darauf ausgelegt, diese Entwicklung zu

unterstützen, indem sie das Datenfundament für Datenteams, KI-Teams und

Business-Anwender gleichermaßen stärkt. Indem wir Performance, Governance und

intuitiven Zugriff auf Live-Daten kombinieren, unterstützen wir unsere Kunden

beim Übergang von ersten KI-Experimenten hin zu einer vertrauenswürdigen,

produktionsreifen KI, die für eine echte geschäftliche Differenzierung sorgt."

Weitere Informationen finden Sie hier:

* Blog: Trust: The Missing Ingredient in Successful AI Transformations

(https://www.datamanagementblog.com/trust-the-missing-ingredient-in-

successful-ai-transformations/)

* Neuerungen in der Denodo Platform 9.4 (https://www.denodo.com/en/denodo-

platform/whats-new)

Über Denodo

Denodo ist ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagementlösungen, die

vertrauenswürdige KI-Agenten und -Anwendungen unterstützen. Die Denodo-

Plattform, eine preisgekrönte Lösung für logisches Datenmanagement, wandelt

Unternehmensdaten in zuverlässige Erkenntnisse für KI-, Analyse- und Self-

Service-Anwendungen um. Weltweit nutzen Unternehmen Denodo, um im Vergleich zu

herkömmlichen Data Lakehouses in einem Bruchteil der Zeit KI-fähige,

geschäftsbereite Daten bereitzustellen und so eine bis zu viermal schnellere

Erkenntnisgewinnung, einen ROI von 345 % und eine zehnmal bessere Leistung zu

erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.

Medienkontakt

pr@denodo.com

