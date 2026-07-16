GNW-News: Denodo Platform 9.5 stellt agentenbasierter KI aktiven Kontext bereit, um effektiv und verantwortungsbewusst zu agieren

^PALO ALTO, Kalifornien, July 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo

(http://denodo.com/), das Unternehmen für KI-Datenebenen, hat die Verfügbarkeit

der Denodo Platform 9.5 bekannt gegeben. Mit der neuen Version baut das

Unternehmen seine Rolle als Anbieter von aktivem Kontext

(https://www.denodo.com/en/glossary/active-context-layer-definition-importance-

and-key-components) für agentenbasierte KI

(https://www.denodo.com/en/glossary/agentic-ai-definition-importance-

applications), Analytik (https://www.denodo.com/en/glossary/data-analytics-

definition-importance-best-practices) und die Self-Service-Datenbereitstellung

weiter aus.

Der Erfolg von KI-Initiativen in Unternehmen hängt zunehmend davon ab, ob KI-

Agenten, Anwendungen und Fachbereiche in Echtzeit auf einen vertrauenswürdigen

Unternehmenskontext zugreifen können. Der reine Zugriff auf Daten reicht dafür

jedoch nicht aus. Gefragt sind ein gemeinsames Geschäftsverständnis, konsistente

Governance, wiederverwendbare Datenprodukte sowie ein direkter, kontrollierter

Zugriff auf aktuelle Daten aus den operativen Systemen, in denen die

Geschäftsprozesse ablaufen.

Die Denodo Platform 9.5 (https://www.denodo.com/en/denodo-platform/whats-new)

erleichtert es, vertrauenswürdigen Unternehmenskontext zu definieren, produktiv

nutzbar zu machen und unternehmensweit wiederzuverwenden. Die neue Version

erweitert die semantische und kontextbezogene Intelligenz der Denodo Platform

und vereinfacht gleichzeitig die Entwicklung, Verwaltung und Bereitstellung

vertrauenswürdiger Datenprodukte im gesamten Unternehmen.

Neue Funktionen

* Ein erweiterter Enterprise Knowledge Graph im Denodo Data Marketplace

verbessert die Einordnung des Datenkontexts und schafft eine noch

verlässlichere Grundlage für KI.

* Metrikansichten sorgen für konsistente und standardisierte Kennzahlen

innerhalb der semantischen Ebene und erhöhen so die Genauigkeit

kennzahlenbasierter Geschäftsentscheidungen.

* Erweiterte Schlussfolgerungsfähigkeiten für den Denodo Assistant

vereinfachen die Entwicklung von Datenansichten.

* Erweiterte Konnektivität über das gesamte Daten- und KI-Ökosystem hinweg

verbessert den Austausch aktiven Kontexts zwischen unterschiedlichen

Datenquellen und erhöht damit die Qualität geschäftlicher Entscheidungen.

Enterprise Knowledge Graph für mehr Datenkontext

Mit der Denodo Platform 9.5 wird der Data Marketplace um einen neuen 360-Grad-

Graphen sowie zusätzliche Asset-Erweiterungen ergänzt. Unternehmen können damit

einen Enterprise Knowledge Graph definieren, der ein deutlich breiteres Spektrum

an Assets des Datenökosystems und deren Beziehungen zueinander abbildet. Teams

können unter anderem ETL-Prozesse (Extract, Transform, Load), nutzende

Anwendungen, Notebooks, Business-Glossare, Datenkataloge, Governance-Regeln,

Verträge für Datenprodukte, Vereinbarungen zum Datenaustausch, KI-Fähigkeiten

sowie weitere fachliche und technische Artefakte definieren und verwalten.

?Der 360-Grad-Graph und die Asset-Erweiterungen von Denodo markieren einen

wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung unseres Data-Governance-Modells.

Sie stärken Denodo als Kern unserer semantischen Ebene und als zentrale

Plattform für den kontrollierten Zugriff auf Daten-Assets", sagt Jose Carlos

Bermejo, Head of Data & Analytics bei Air Europa, der bereits Zugang zu einer

öffentlichen Betaversion hatte.?Mit diesen neuen Funktionen können wir unsere

Daten-Assets anreichern, miteinander verknüpfen und fachlich in Beziehung

setzen. So entstehen über den Denodo Data Marketplace zugängliche, kontrollierte

und miteinander vernetzte Datenprodukte. Dadurch stellen wir den Fachbereichen

eine einheitliche, intuitive und vertrauenswürdige Sicht auf unsere Daten

bereit. Das beschleunigt die Nutzung von Daten als strategische Ressource und

unterstützt die kontrollierte Skalierung ihrer Nutzung im gesamten Unternehmen -

ein zentraler Baustein unserer Strategie zur Demokratisierung von Daten."

Governance-konforme Datenprodukte, ergänzt um neue semantische Elemente wie

Metrikansichten, bilden einen erweiterten Knowledge Graph, der den fachlichen,

technischen, Governance- und Nutzungskontext von Unternehmensdaten abbildet.

Dadurch erhalten Anwender einen ganzheitlicheren Blick auf die Prozesse,

Definitionen, Richtlinien, Beziehungen und nachgelagerten Nutzer von

Unternehmensdaten. Gleichzeitig entsteht für KI-Assistenten und KI-Agenten eine

deutlich bessere Grundlage für Informationserschließung, Schlussfolgerungen und

Automatisierung.

Vertrauenswürdige Kennzahlen und KPIs für KI und Analytik

Die Denodo Platform 9.5 führt Metrikansichten ein - ein neues Objekt der

semantischen Ebene, mit dem sich Geschäftskennzahlen und KPIs zentral

definieren, verwalten und wiederverwenden lassen. Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn,

Bestellvolumen oder Kundenwert basieren häufig auf Formeln, Filtern, Dimensionen

und Gruppierungskontexten, die in Berichten, Dashboards und Analysewerkzeugen

immer wieder unterschiedlich umgesetzt werden.

Mit Metrikansichten können Unternehmen wichtige Geschäftskennzahlen einmalig in

der semantischen Ebene von Denodo definieren - zusammen mit den entsprechenden

Formeln, Beziehungen, Dimensionen, Filtern und der Dokumentation. Diese

vertrauenswürdigen Kennzahlen lassen sich anschließend in kontrollierten

Datenprodukten, im Denodo Data Marketplace, in BI-Tools und in KI-gestützten

Anwendungen wiederverwenden. So können sich alle nachgelagerten Nutzer darauf

verlassen, dass ihre Entscheidungen und Maßnahmen auf aktuellen,

kontextrelevanten und zuverlässig verwalteten Daten basieren.

Konversationelle Entwicklung und erweiterte Konnektivität im gesamten Ökosystem

Mit der Denodo Platform 9.5 entwickelt sich die VQL Shell zu einer noch stärker

dialogorientierten Entwicklungsumgebung. Dank verbesserter Fähigkeiten zur

Schlussfolgerung und Disambiguierung unterstützt der Denodo Assistant jetzt

einen interaktiven Workflow, bei dem Anwender Metadaten erkunden, VQL

generieren, die Abfragelogik verfeinern und Fehler analysieren können. Über

Folgeaufforderungen und kontextbezogenes Feedback begleitet der Denodo Assistant

den gesamten Entwicklungsprozess und hilft Teams dabei, schneller präzise

Datenansichten zu erstellen - ganz ohne detaillierte Kenntnisse der exakten

Syntax oder der jeweils benötigten Ansichten und Felder.

Darüber hinaus erweitert die neue Version die Konnektivität innerhalb des

modernen Daten- und KI-Ökosystems. Zu den Neuerungen zählen eine verbesserte

Unterstützung unstrukturierter Daten, neue Konnektoren für Databricks und Azure

AI Search, Unterstützung der Vektorsuche mithilfe von Indizes für effizientere

semantische Suchen und Dokumentabfragen, ein erweiterter Support für Delta-

Tabellen und Databricks-Umgebungen sowie eine höhere Effizienz beim Einsatz des

Denodo Lakehouse Accelerator mit Iceberg.

Insgesamt unterstützen diese Funktionen Unternehmen dabei, mehr Informationen

aus dem gesamten Unternehmen in kontrollierte Workflows für KI, Analytik und den

Datenaustausch einzubinden, Integrationsaufwand zu reduzieren und die

Performance verteilter Umgebungen zu verbessern.

?Agentenbasierte KI verändert die Anforderungen, die Unternehmen an ihre

Dateninfrastruktur stellen", sagt Alberto Pan, Chief Technology Officer bei

Denodo.?KI-Systeme müssen den geschäftlichen Kontext verstehen, mit

vertrauenswürdigen Kennzahlen arbeiten, auf aktuelle operative Daten zugreifen

und innerhalb klar definierter Governance-Richtlinien agieren. Die Denodo

Platform 9.5 unterstützt Unternehmen dabei, den vertrauenswürdigen, aktiven

Kontext bereitzustellen, den KI, Analytik und Datennutzer im gesamten

Unternehmen benötigen, um sicher handeln zu können."

Weitere Informationen finden Sie hier:

* Neuerungen in der Denodo Platform 9.5 (https://www.denodo.com/en/denodo-

platform/whats-new)

Denodo

Denodo ist die KI-Datenschicht, die zuverlässige Agenten und Anwendungen

unterstützt. Die preisgekrönte Denodo-Plattform bildet diese Ebene und wandelt

Unternehmensdaten in verlässliche Erkenntnisse für Analysen und Self-Service um.

Unternehmen weltweit setzen Denodo in Verbindung mit ihren Data Lakehouses ein,

um KI-fähige und geschäftsreife Daten in einem Bruchteil der Zeit

bereitzustellen. Dadurch erzielen sie eine bis zu viermal schnellere Zeit bis

zur Erkenntnisgewinnung, einen ROI von 345 % und eine zehnmal höhere Leistung.

Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.

Medienkontakte

pr@denodo.com

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