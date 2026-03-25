GNW-News: Denodo schließt sich Snowflake und führenden Unternehmen der Branche an, um die Interoperabilität von Daten und KI durch den Open Semantic Intercha...

^PALO ALTO, Kalifornien, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo

(https://www.denodo.com/en), ein weltweit führender Anbieter von

Datenmanagementlösungen, der zuverlässige KI-Agenten und -Anwendungen

unterstützt, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen dem Open Semantic

Interchange (https://open-semantic-interchange.org/) (OSI) beitritt. Dabei

handelt es sich um eine Open-Source-Initiative, die eine universelle

Spezifikation entwickelt, mit der alle Unternehmen ihre fragmentierten

Datendefinitionen anhand einer offenen, herstellerneutralen semantischen

Modellspezifikation standardisieren können. OSI hat sich zum Ziel gesetzt, die

Interoperabilität zwischen verschiedenen Tools und Plattformen zu verbessern,

und bietet Unternehmen eine herstellerneutrale Spezifikation, die einheitliche

Kennzahlen und Definitionen für Dashboards, Notebooks und Modelle des

maschinellen Lernens bereitstellt.

OSI ist eine Open-Source-Initiative unter der Leitung von Snowflake

(https://www.snowflake.com/en/), dem Anbieter von KI-Daten-Cloud-Lösungen, sowie

von Ökosystempartnern aus verschiedenen Bereichen und Branchen, darunter

Business Intelligence (BI), Data Governance, Data Engineering, KI,

Finanzdienstleistungen und Fertigung. Ziel ist es, eine gemeinsame,

herstellerunabhängige Spezifikation zu schaffen, die semantische Metadaten in

einem standardisierten, offenen Format definiert. Durch die Ermöglichung eines

nahtlosen Austauschs semantischer Metadaten wird die Initiative die Einführung

von KI- und BI-Tools beschleunigen, um Abläufe zu optimieren und die Komplexität

zu reduzieren. Dies wiederum ermöglicht es Unternehmen, ihre Datendefinitionen

zu vereinheitlichen, was zu einer umfassenderen und genaueren Datenanalyse sowie

zum Austausch von Datenprodukten führt, um Innovationen im Bereich der KI

voranzutreiben.

?Ein universeller, herstellerunabhängiger semantischer Standard ist für

Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um Innovationen voranzutreiben und den

geschäftlichen Nutzen von KI und Analytik voll auszuschöpfen", sagt Kijoon Lee,

Vice President of Strategic Alliances bei Denodo.?Wir freuen uns sehr, dem Open

Semantic Interchange beizutreten und gemeinsam mit Snowflake und anderen

Branchenführern an der Definition des semantischen Standards der nächsten

Generation zu arbeiten. Über OSI wird Denodo die Interoperabilität zwischen

unserer semantischen Ebene - die verlässliche geschäftliche Kontextinformationen

und Echtzeit-Zugriff auf Betriebsdaten in hybriden, Multi-Cloud- und souveränen

Umgebungen bietet - und anderen semantischen Technologien ermöglichen und so

Kunden dabei unterstützen, messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen."

Als Mitglied der OSI trägt Denodo dazu bei, einen transparenten und

gemeinschaftsorientierten Standard für den Austausch semantischer Modelle zu

entwickeln, der sicherstellt, dass Geschäftskennzahlen und Definitionen

konsistent und interoperabel bleiben.

?Um das volle Potenzial von Daten und KI auszuschöpfen, bedarf es einer

gemeinsamen Grundlage, und der Open Semantic Interchange ist der entscheidende

Schritt zum Aufbau dieses Fundaments", so Josh Klahr, Director of Analytics

Product Management bei Snowflake.?Unsere Zusammenarbeit mit Partnern wie Denodo

schafft einen einheitlichen, herstellerneutralen Standard für semantische Daten

und gewährleistet so Klarheit und Konsistenz im gesamten Ökosystem. Diese

Initiative ist unerlässlich, um Datenprozesse zu vereinfachen, Innovationen zu

fördern und Unternehmen darauf vorzubereiten, die nächste Generation von KI-

Anwendungen zu entwickeln."

OSI ist bereit, die Interoperabilität innerhalb des Daten- und KI-Ökosystems

durch die Bereitstellung eines transparenten, gemeinschaftsorientierten

Standards zu revolutionieren. Diese gemeinschaftliche Initiative vereinfacht

Datenprozesse, eröffnet neue Innovationsmöglichkeiten und bietet Unternehmen die

Flexibilität und Effizienz, die sie benötigen, um eine zukunftsfähige

Dateninfrastruktur aufzubauen.

Weitere Informationen zum Open Semantic Interchange finden Sie hier

(https://www.snowflake.com/en/blog/open-semantic-interchange-ai-standard/) im

Blog von Snowflake.

Über Denodo

Denodo ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenmanagement und

ermöglicht zuverlässige agentische KI, Anwendungen und Analysen in großem

Maßstab. Die Denodo-Plattform, eine preisgekrönte Lösung für logisches

Datenmanagement, bietet eine kontrollierte, KI-fähige semantische Ebene mit

Echtzeit-Zugriff auf Betriebs- und Analysedaten in lokalen, Multi-Cloud- und

souveränen Umgebungen. Als Snowflake Premier-Partner lässt sich Denodo in die

Snowflake AI Data Cloud integrieren, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihren

gesamten Datenbestand für moderne KI und Analysen zu nutzen. Weitere

Informationen finden Sie unter denodo.com (https://www.denodo.com/).

Medienkontakt

pr@denodo.com

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