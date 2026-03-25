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25.03.2026 15:07:38
GNW-News: Denodo schließt sich Snowflake und führenden Unternehmen der Branche an, um die Interoperabilität von Daten und KI durch den Open Semantic Intercha...
^PALO ALTO, Kalifornien, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo
(https://www.denodo.com/en), ein weltweit führender Anbieter von
Datenmanagementlösungen, der zuverlässige KI-Agenten und -Anwendungen
unterstützt, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen dem Open Semantic
Interchange (https://open-semantic-interchange.org/) (OSI) beitritt. Dabei
handelt es sich um eine Open-Source-Initiative, die eine universelle
Spezifikation entwickelt, mit der alle Unternehmen ihre fragmentierten
Datendefinitionen anhand einer offenen, herstellerneutralen semantischen
Modellspezifikation standardisieren können. OSI hat sich zum Ziel gesetzt, die
Interoperabilität zwischen verschiedenen Tools und Plattformen zu verbessern,
und bietet Unternehmen eine herstellerneutrale Spezifikation, die einheitliche
Kennzahlen und Definitionen für Dashboards, Notebooks und Modelle des
maschinellen Lernens bereitstellt.
OSI ist eine Open-Source-Initiative unter der Leitung von Snowflake
(https://www.snowflake.com/en/), dem Anbieter von KI-Daten-Cloud-Lösungen, sowie
von Ökosystempartnern aus verschiedenen Bereichen und Branchen, darunter
Business Intelligence (BI), Data Governance, Data Engineering, KI,
Finanzdienstleistungen und Fertigung. Ziel ist es, eine gemeinsame,
herstellerunabhängige Spezifikation zu schaffen, die semantische Metadaten in
einem standardisierten, offenen Format definiert. Durch die Ermöglichung eines
nahtlosen Austauschs semantischer Metadaten wird die Initiative die Einführung
von KI- und BI-Tools beschleunigen, um Abläufe zu optimieren und die Komplexität
zu reduzieren. Dies wiederum ermöglicht es Unternehmen, ihre Datendefinitionen
zu vereinheitlichen, was zu einer umfassenderen und genaueren Datenanalyse sowie
zum Austausch von Datenprodukten führt, um Innovationen im Bereich der KI
voranzutreiben.
?Ein universeller, herstellerunabhängiger semantischer Standard ist für
Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um Innovationen voranzutreiben und den
geschäftlichen Nutzen von KI und Analytik voll auszuschöpfen", sagt Kijoon Lee,
Vice President of Strategic Alliances bei Denodo.?Wir freuen uns sehr, dem Open
Semantic Interchange beizutreten und gemeinsam mit Snowflake und anderen
Branchenführern an der Definition des semantischen Standards der nächsten
Generation zu arbeiten. Über OSI wird Denodo die Interoperabilität zwischen
unserer semantischen Ebene - die verlässliche geschäftliche Kontextinformationen
und Echtzeit-Zugriff auf Betriebsdaten in hybriden, Multi-Cloud- und souveränen
Umgebungen bietet - und anderen semantischen Technologien ermöglichen und so
Kunden dabei unterstützen, messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen."
Als Mitglied der OSI trägt Denodo dazu bei, einen transparenten und
gemeinschaftsorientierten Standard für den Austausch semantischer Modelle zu
entwickeln, der sicherstellt, dass Geschäftskennzahlen und Definitionen
konsistent und interoperabel bleiben.
?Um das volle Potenzial von Daten und KI auszuschöpfen, bedarf es einer
gemeinsamen Grundlage, und der Open Semantic Interchange ist der entscheidende
Schritt zum Aufbau dieses Fundaments", so Josh Klahr, Director of Analytics
Product Management bei Snowflake.?Unsere Zusammenarbeit mit Partnern wie Denodo
schafft einen einheitlichen, herstellerneutralen Standard für semantische Daten
und gewährleistet so Klarheit und Konsistenz im gesamten Ökosystem. Diese
Initiative ist unerlässlich, um Datenprozesse zu vereinfachen, Innovationen zu
fördern und Unternehmen darauf vorzubereiten, die nächste Generation von KI-
Anwendungen zu entwickeln."
OSI ist bereit, die Interoperabilität innerhalb des Daten- und KI-Ökosystems
durch die Bereitstellung eines transparenten, gemeinschaftsorientierten
Standards zu revolutionieren. Diese gemeinschaftliche Initiative vereinfacht
Datenprozesse, eröffnet neue Innovationsmöglichkeiten und bietet Unternehmen die
Flexibilität und Effizienz, die sie benötigen, um eine zukunftsfähige
Dateninfrastruktur aufzubauen.
Weitere Informationen zum Open Semantic Interchange finden Sie hier
(https://www.snowflake.com/en/blog/open-semantic-interchange-ai-standard/) im
Blog von Snowflake.
Über Denodo
Denodo ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenmanagement und
ermöglicht zuverlässige agentische KI, Anwendungen und Analysen in großem
Maßstab. Die Denodo-Plattform, eine preisgekrönte Lösung für logisches
Datenmanagement, bietet eine kontrollierte, KI-fähige semantische Ebene mit
Echtzeit-Zugriff auf Betriebs- und Analysedaten in lokalen, Multi-Cloud- und
souveränen Umgebungen. Als Snowflake Premier-Partner lässt sich Denodo in die
Snowflake AI Data Cloud integrieren, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihren
gesamten Datenbestand für moderne KI und Analysen zu nutzen. Weitere
Informationen finden Sie unter denodo.com (https://www.denodo.com/).
Medienkontakt
pr@denodo.com
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