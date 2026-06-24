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24.06.2026 14:56:38
GNW-News: Denodo wurde im "Modern Marketing Data Stack"-Bericht von Snowflake als "One to Watch" ausgezeichnet
^PALO ALTO, Kalifornien, June 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo
(http://denodo.com/), die KI-Datenschicht, die zuverlässige Agenten und
Anwendungen unterstützt, und ein Premier-Partner von Snowflake, gab auf
den Cannes Lions 2026 (https://www.snowflake.com/cannes-lions-2026/) bekannt,
dass das Unternehmen von Snowflake (https://www.snowflake.com/en/), dem Anbieter
der KI-Daten-Cloud, im Bericht?The Modern Marketing Data Stack 2026"
(https://www.snowflake.com/en/the-modern-marketing-data-stack-
report/?utm_source=pressrelease&utm_medium=partner&utm_campaign=--en-partners-pr
essrelease&utm_content=-eb-mmds20250830) als?One to Watch" in den Bereichen
Datenintegration und Datenmodellierung ausgezeichnet wurde, da das Unternehmen
agentische KI-Lösungen für Marketingverantwortliche ermöglicht.
Der?Modern Marketing Data Stack"-Bericht von Snowflake, der nun bereits im
fünften Jahr erscheint, spiegelt einen grundlegenden Wandel in der Arbeitsweise
von Marketingorganisationen wider - weg von fragmentierten Tools hin zu KI-
gesteuerten, autonomen Systemen, die auf geregelten Datengrundlagen aufbauen.
Diese Ausgabe stützt sich auf Erkenntnisse von mehr als 11.500 Snowflake-Kunden
und Ökosystempartnern aus 13 Kategorien und verdeutlicht, wie Unternehmen
branchenführende Anwendungen direkt auf ihre Daten anwenden, um eine schnellere
Umsetzung und nachweisbare Geschäftsergebnisse über den gesamten Marketing-
Lebenszyklus hinweg zu erzielen und gleichzeitig den wachsenden Anforderungen in
Bezug auf Datengravitation, Datenschutz und Vertrauen gerecht zu werden.
Diese Auszeichnung unterstreicht den wachsenden Einfluss von Denodo innerhalb
des Snowflake-Ökosystems sowie dessen Rolle bei der Unterstützung von
Marketingabteilungen bei der Vereinheitlichung und Steuerung verteilter Daten,
um KI-gestützte Erkenntnisse und autonome, agentenbasierte Arbeitsabläufe zu
fördern. Die als?Ones to Watch" ausgezeichneten Anbieter wurden aufgrund ihrer
Innovationskraft, ihrer Marktdynamik und ihrer Fähigkeit ausgewählt,
differenzierte Funktionen bereitzustellen, die den Nutzen der Snowflake AI Data
Cloud erweitern.
?Da Unternehmen zunehmend auf agentische KI setzen, um ihren Marketing-ROI zu
maximieren und Innovationen voranzutreiben, ist ein kontrollierter Echtzeit-
Zugriff auf die gesamte Datenlandschaft von entscheidender Bedeutung", so Suresh
Chandrasekaran, Executive Vice President bei Denodo.?Es ist uns eine Ehre, von
Snowflake für unsere Innovation gewürdigt zu werden, die den Nutzen der AI Data
Cloud nahtlos auf die gesamte Unternehmenslandschaft ausweitet und unseren
Kunden proaktive Erkenntnisse und Arbeitsabläufe ermöglicht."
Über die kontrollierte, aktive Daten- und Kontextschicht von Denodo erhalten
Marketingfachleute in Echtzeit einen einheitlichen Zugriff auf Daten aus
lokalen, Multi-Cloud- und SaaS-Quellen, wobei keine Datenkopien über verteilte
Datenquellen hinweg erforderlich sind. Gemeinsam ermöglichen Denodo und
Snowflake es Marketingverantwortlichen, zuverlässige Daten zu nutzen, um
Echtzeit-360-Grad-Kundenprofile zu erstellen, autonome Maßnahmen zur Optimierung
von Kampagnen durchzuführen, multimodale Daten plattformübergreifend zu
integrieren, um Echtzeit-Informationen über Kundenabsichten bereitzustellen, und
eine hochgradig personalisierte Kundenansprache über alle Kanäle hinweg zu
gewährleisten.
?Die Würdigung von Denodo für seine kontinuierliche Innovationskraft und
Integration in das Snowflake-Ökosystem ist wichtig für Marketingfachleute, die
KI, Datenschutz und Datengravitation effektiv nutzen möchten", so Denise
Persson, Chief Marketing Officer bei Snowflake.?Durch die Kombination der
logisch zentralisierten Dateninfrastruktur von Denodo, die Marketingfachleuten
mit der AI Data Cloud von Snowflake neue Möglichkeiten eröffnet, können unsere
gemeinsamen Unternehmenskunden Daten über komplexe Umgebungen hinweg
vereinheitlichen und die zuverlässigen Echtzeit-Erkenntnisse sowie die
Governance bereitstellen, die erforderlich sind, um agentische KI-
Anwendungsfälle zu unterstützen und Geschäftsergebnisse zu beschleunigen."
Erfahren Sie mehr über den?Modern Marketing Data Stack" hier
(https://www.snowflake.com/en/the-modern-marketing-data-stack-
report/?utm_source=pressrelease&utm_medium=partner&utm_campaign=--en-partners-pr
essrelease&utm_content=-eb-mmds20250830).
Über Denodo
Denodo ist die KI-Datenschicht, die zuverlässige Agenten und Anwendungen
unterstützt. Die preisgekrönte Denodo-Plattform bildet diese Ebene und wandelt
Unternehmensdaten in verlässliche Erkenntnisse für Analysen und Self-Service um.
Unternehmen weltweit setzen Denodo in Verbindung mit ihren Data Lakehouses ein,
um KI-fähige und geschäftsreife Daten in einem Bruchteil der Zeit
bereitzustellen. Dadurch erzielen sie eine bis zu viermal schnellere Zeit bis
zur Erkenntnisgewinnung, einen ROI von 345 % und eine zehnmal höhere Leistung.
Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.
Medienkontakte
pr@denodo.com
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