GNW-News: Denodo zum siebten Mal in Folge als Leader im Gartner® Magic QuadrantT 2026 für Data Integration Tools eingestuft

^PALO ALTO, Kalifornien, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo

(https://www.denodo.com/en), das Unternehmen für die KI-Datenschicht, hat heute

bekanntgegeben, dass Gartner(®) das Unternehmen zum siebten Mal in Folge als

Leader im Magic Quadrant für Data Integration Tools eingestuft hat.?Tools zur

Datenintegration sind nach wie vor eine grundlegende Komponente der

Datenarchitektur und bilden die Basis für operative, analytische und KI-

Anwendungsfälle", erklärt Gartner.?Diese Studie analysiert 19 Anbieter und

unterstützt Verantwortliche für Daten und Analytik dabei, fundierte

Technologieentscheidungen zu treffen."

Der vollständige und ergänzende Magic Quadrant Report, der am 2. November 2026

veröffentlicht und von Thornton Craig et al. verfasst wurde, ist hier

(https://www.denodo.com/en/document/analyst-report/denodo-named-leader-7-years-

row-gartner-magic-quadrant-2026?utm_source=Corp-Comms&utm_medium=PR) verfügbar.

?Bis 2028 werden 60 % aller Datenintegrationsaufgaben autonom ausgeführt werden.

Dadurch gewinnen Data Engineers 20 % ihrer Arbeitszeit zurück", heißt es im

Gartner Magic Quadrant Report 2026.

Seit der Veröffentlichung des letzten Berichts Gartner Magic Quadrant für Data

Integration Tools hat die preisgekrönte Denodo Platform

(https://www.denodo.com/en/denodo-platform/denodo-platform) erhebliche

Funktionserweiterungen zur Automatisierung der Datenintegration erhalten. Im

März veröffentlichte Denodo die Denodo Platform 9.4

(https://www.denodo.com/en/press-release/2026-03-10/denodo-platform-94-

accelerates-path-successful-agentic-ai-production). Sie ermöglicht KI-Systemen,

Anwendungen und Anwendern einen zuverlässigen Zugriff auf Live-Daten, ein

fundiertes Verständnis des Geschäftskontexts und eine leistungsstarke Nutzung

innerhalb klar definierter Governance-Grenzen. Im Juli folgte die Denodo

Platform 9.5 (https://www.denodo.com/en/press-release/2026-07-16/denodo-

platform-95-provides-agentic-ai-active-context-act-effectively-and-responsibly),

die vertrauenswürdige agentische KI durch aktiven Kontext

(https://www.denodo.com/en/glossary/active-context-layer-definition-importance-

and-key-components) unterstützt.

?Die Ziele der Datenintegration werden heute zunehmend von den Anforderungen

agentischer KI bestimmt. Entscheidend sind dabei KI-fähige Daten, die

unmittelbar integriert und gesteuert werden und durch aktiven Kontext ergänzt

werden. Mit der Schaffung der entscheidenden KI-Datenschicht bietet die Denodo

Platform die flexibelste und direkteste Grundlage für vertrauenswürdige, KI-

fähige Daten und unterstützt damit fortschrittliche Automatisierung", so Ravi

Shankar, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Denodo.?Wir sind

außerordentlich stolz darauf, dass Gartner Denodo erneut als Leader im Magic

Quadrant für Data Integration Tools ausgezeichnet hat - bereits zum siebten Mal

in Folge. Dies bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass eine übergreifende,

plattformunabhängige KI-Datenschicht mit aktivem Kontext die effektivste

Grundlage bietet, um komplexe Herausforderungen mithilfe autonomer KI zu

bewältigen."

Auf der Plattform Gartner Peer Insights (https://www.gartner.com/peer-

insights/home) erreicht die Denodo Platform derzeit eine durchschnittliche

Bewertung von 4,6 von 5 möglichen Punkten. Grundlage sind insgesamt 337

Bewertungen (Stand: November 2026). Das sagen Kunden von Denodo:

?Doppelte Produktivität und kürzere Bereitstellungszeiten dank erweiterter

Funktionen der semantischen Schicht

(https://www.gartner.com/reviews/market/data-integration-

tools/vendor/denodo/product/denodo-platform/review/view/6700436): Die

Produktivität der Entwickler hat sich gegenüber der herkömmlichen ETL-

Programmierung mehr als verdoppelt. Die Bereitstellungszeiten für die

Fachbereiche haben sich verkürzt. Eine perfekte semantische Schicht, die die

Fachbereiche von der sich ständig verändernden Datenlandschaft abschirmt.

Virtuelle Sichten reduzieren den Cloud-Ressourcenbedarf und senken dadurch die

Kosten." - IT-Manager, Versicherungsbranche

?Denodo optimiert die unternehmensweite Datenintegration durch robuste

Sicherheit, einfache API-Erstellung und umfassende Data Governance

(https://www.gartner.com/reviews/market/data-integration-

tools/vendor/denodo/product/denodo-platform/review/view/6705154): Denodo ist

eine leistungsstarke und ausgereifte Plattform für Datenvirtualisierung, die

unser unternehmensweites Datenökosystem erheblich verbessert. Sie ermöglicht es,

mehrere - sowohl strukturierte als auch unstrukturierte - Datenquellen zentral

zusammenzuführen. Mit Denodo können wir innerhalb von Sekunden ganz einfach

Sicherheitsrichtlinien auf Zeilen- oder Spaltenebene umsetzen. Datenanalysten

können problemlos auf die Sichten in Denodo zugreifen und mit den Daten

arbeiten. Dank Baumstrukturen und Data Lineage lassen sich die Datenflüsse zudem

leicht nachvollziehen. Wir können in Denodo ganz einfach APIs mit integrierten

Datensicherheitsmechanismen erstellen, die anschließend von anderen Anwendungen

genutzt werden können. Denodo bietet fortschrittliche kostenbasierte

Optimierungsfunktionen zur Leistungssteigerung, mit denen der optimale

Ausführungsplan automatisch ausgewählt wird. Darüber hinaus können wir Regeln

zur Steuerung von APIs und anderem Datenverkehr definieren. Ein Diagnose- und

Monitoring-Tool ermöglicht die Überwachung der Daten in Echtzeit. Der

Datenkatalog ist besonders für Fachanwender sehr nützlich, da sie damit Daten

direkt recherchieren können. Auch Datenanalysten profitieren davon. Die

Plattform bietet zahlreiche Funktionen, darunter Datenintegration, API-

Erstellung, Datensicherheit , Data Governance und Performance-Optimierung." - IT-

Fachkraft, Fertigungsindustrie

Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, Thornton Craig, Robert

Thanaraj, Sharat Menon, Jenna Goodrich, Nina Showell, 2. November 2026.

Gartner, Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Data Integration Tools,

30. Juni 2026

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