GNW-News: Dentsu gibt neue globale Führungsstruktur bekannt

TOKIO, Feb. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Dentsu Group Inc. (Tokio: 4324;

ISIN: JP3551520004; Hauptsitz: Minato-ku, Tokio; Präsident und Global CEO:

Hiroshi Igarashi; das Unternehmen und seine Konzerngesellschaften werden im

Folgenden gemeinsam als?dentsu" bezeichnet) hat heute eine neue globale

Führungsstruktur bekannt gegeben - einschließlich der Ernennung eines neuen

Präsidenten und Global CEO - mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit zu steigern

und stärkere Wachstumsergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Die neue

Struktur tritt am 27. März 2026 in Kraft.

Im Geschäftsjahr 2025 hat die anhaltende Transformation von dentsu trotz der

Herausforderungen im Auslandsgeschäft in einem sich rasch wandelnden

Geschäftsumfeld bereits eine solide Grundlage für die nächste Wachstumsphase

geschaffen. Im Rahmen der neuen Führungsstruktur wird dentsu seine

Leistungsfähigkeit weiter stärken, indem das Unternehmen auf seiner soliden

Geschäftsgrundlage, der als globales Unternehmen gepflegten Kultur und dem nun

gruppenübergreifend verankerten Bewusstsein für Integrität und Governance

aufbaut. Diese Bemühungen werden den Wandel beschleunigen, das Kundenwachstum

fördern, das Vertrauen wichtiger Stakeholder - darunter Kunden, Investoren und

Aktionäre - stärken und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts

gewährleisten.

Eine bedeutende Veränderung innerhalb des Global Management Teams, das für das

globale Management verantwortlich ist, ist die Ernennung von Takeshi Sano zum

Präsidenten und Global CEO. Takeshi Sano ist derzeit CEO von dentsu Japan und

stellvertretender Global Chief Operating Officer von dentsu.

Takeshi Sano, der auch als Präsident und CEO von Dentsu Inc. fungiert, dem

Kernunternehmen, das etwa 40 % des Nettoumsatzes und mehr als die Hälfte des

zugrunde liegenden Betriebsgewinns der Gruppe erwirtschaftet, hat Dentsu Inc. zu

einem echten integrierten Wachstumspartner entwickelt, der elf Quartale in Folge

Umsatzwachstum erzielt und zwei Jahre in Folge hohe Gewinne verzeichnet hat.

Darüber hinaus leitet er seit 2023 als BX CEO von dentsu das Wachstum und die

globale Expansion des Bereichs Business Transformation (BX) von dentsu.

Ferner hat er seit 2025 in seiner Funktion als stellvertretender globaler COO

von dentsu und CEO von dentsu Japan bedeutende Ergebnisse im globalen Management

erzielt, die auf dem starken Kundenvertrauen basieren, das er auf dem

japanischen Markt aufgebaut hat. Dazu gehören die Stärkung der Integration der

nationalen und internationalen Aktivitäten, die Unterstützung japanischer Kunden

bei der Expansion ihrer Geschäfte im Ausland und die Ausweitung der Kompetenzen

von dentsu Japan auf globale Märkte. Durch die Fortsetzung seiner Tätigkeit als

CEO von dentsu Japan im Jahr 2026 wird er die Wachstumsdynamik des Japan-

Geschäfts, das die Grundlage für die konsolidierte Leistung der Gruppe bildet,

aufrechterhalten und gleichzeitig weitere Synergien zwischen dem Japan-Geschäft

und dem Auslandsgeschäft schaffen. Dies wird die Umsetzung des mittelfristigen

Managementplans beschleunigen und die Erholung und das Wachstum des

Auslandsgeschäfts vorantreiben.

Da Dentsu Inc. als operatives Unternehmen weiteres Wachstum durch die

Beibehaltung und Stärkung seiner Entscheidungs- und Umsetzungsgeschwindigkeit

anstrebt, wird Takeshi Sano von seiner Position als Representative Director,

President & CEO von Dentsu Inc. zurücktreten. Chisato Matsumoto, derzeit

Director von Dentsu Inc., wird die derzeitige Position von Takeshi Sano

übernehmen.

Kommentar von Takeshi Sano, Director, Representative Executive Officer,

President und Global CEO von dentsu (mit Wirkung zum 27. März 2026):

?Angesichts der rasanten Veränderungen in unserem Geschäfts- und

Wettbewerbsumfeld entwickeln wir unseren Führungsansatz und unsere

Managementpraktiken kontinuierlich weiter, um das Tempo unserer Transformation

zu unterstützen, die Umsetzung zu stärken und gleichzeitig unseren Beitrag zum

Wachstum unserer Kunden zu maximieren. Dentsu wird den einzigartigen Mehrwert,

der uns von anderen unterscheidet, weiter ausbauen und uns als echten

Wachstumspartner positionieren, der seine Kunden von der Strategie bis zur

Umsetzung konsequent unterstützt. Indem wir Impulse für unsere Kunden, Partner,

Mitarbeiter und die Gesellschaft setzen, stärken wir das Vertrauen unserer

Stakeholder und treiben die nachhaltige Steigerung unseres Unternehmenswertes

kontinuierlich voran."

* Wir haben ein neues globales Managementteam gebildet, dessen Prioritäten die

Stärkung der Umsetzungskompetenzen und die Beschleunigung des

Transformationsprozesses sind. Insbesondere durch die Abschaffung der

Position des Global COO, der alle Regionen beaufsichtigt, und der Position

des Global President, der alle Geschäftsbereiche beaufsichtigt, sind die

CEOs der einzelnen Regionen und die Präsidenten der einzelnen

Geschäftsbereiche, die direkte Beziehungen zu den Kunden aufbauen, dem

Global CEO direkt unterstellt. Dadurch kann das Managementteam einheitlicher

agieren und schnelle Entscheidungen treffen, die den Kundenanforderungen

Vorrang einräumen. Um die globale Transformation zu beschleunigen, haben wir

außerdem einen neuen Global Chief Transformation Officer ernannt. Um die

Governance-Grundlage für unsere globalen Aktivitäten zu stärken, haben wir

außerdem einen neuen Global Chief Corporate Affairs Officer ernannt.

* Yoshimasa Watahiki, COO von dentsu Japan, wird die Position des Director,

Representative Executive Officer, Vice President und Global Chief Corporate

Affairs Officer übernehmen. Nach seinem Eintritt bei Dentsu Inc. war

Watahiki zunächst in der Medienabteilung tätig, bevor er verschiedene

Führungspositionen im Bereich Unternehmensführung bekleidete, wo er für die

Entwicklung und Umsetzung von Geschäftsstrategien verantwortlich war. Seit

2020 ist er als Executive Officer an der Leitung des Dentsu Japan Network

(jetzt bekannt als dentsu Japan) beteiligt. Im Jahr 2023 wurde er zum COO

von dentsu Japan ernannt, wo er Reformen sowohl in der Geschäfts- als auch

in der Managementstruktur vorantrieb. Gleichzeitig war er als

Vorstandsmitglied für zahlreiche Konzernunternehmen tätig und überwachte

deren Unternehmensführung und Management. Yoshimasa Watahiki wird seine

Funktion als COO von dentsu Japan weiterhin ausüben und gleichzeitig seine

Führungsqualitäten auf globaler Ebene ausbauen, indem er mit dem von Takeshi

Sano geleiteten Global Management Team zusammenarbeitet. In seiner neuen

Funktion als Vice President und Global Chief Corporate Affairs Officer wird

er in erster Linie für die Überwachung der Unternehmensführung

verantwortlich sein. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass er vorbehaltlich

der erforderlichen Genehmigungen die Position des Director und

Representative Executive Officer von dentsu übernimmt.

* Shigeki Endo wird weiterhin seine Position als Global CFO ausüben. Shigeki

Endo verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen im

globalen Finanzwesen. Er begann seine Karriere bei einem japanischen

Handelsunternehmen und bekleidete Positionen in der internen Revision und

als CFO sowohl in Japan als auch international bei General Electric (GE) in

den USA und British American Tobacco, wo er umfangreiche Erfahrungen im

globalen Geschäftsbetrieb sammelte. Anschließend war er als Executive

Officer und Japan CFO bei Accenture Japan tätig, bevor er im Juli 2024 zu

dentsu kam. Seit Februar 2025 hat er als Global CFO von dentsu die

Transformation des Geschäfts und des Managements aus finanzieller Sicht

vorangetrieben. Er hat außergewöhnliche Fähigkeiten in der Umsetzung

bewiesen, insbesondere bei der Überprüfung von unterdurchschnittlich

performenden Auslandsgeschäften und beim Wiederaufbau der

Managementgrundlagen, wo er beständige Ergebnisse erzielt hat. In Zukunft

wird er sich um die Steigerung des Unternehmenswerts bemühen, indem er die

finanzielle Grundlage der Gruppe stärkt und eine nachhaltige Cashflow-

Generierung erreicht, um so das Vertrauen verschiedener Interessengruppen zu

gewinnen. Vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen ist außerdem

vorgesehen, dass er die Position des Director und Executive Officer bei

dentsu übernimmt.

(* Takeshi Sano, Yoshimasa Watahiki und Shigeki Endo wurden als Kandidaten

für das Amt des Director nominiert, die auf der 177. ordentlichen

Hauptversammlung am 27. März 2026 vorgeschlagen werden sollen. Darüber

hinaus werden sie im Anschluss an die gleiche ordentliche Hauptversammlung

auf der Sitzung des Board of Directors zu Executive Officers ernannt. Es

wird erwartet, dass Takeshi Sano und Yoshimasa Watahiki zu Representative

Executive Officers ernannt werden.)

Globales Managementteam

Das globale Managementteam, bestehend aus den folgenden 23 Mitgliedern, ist für

die Leitung der gesamten Gruppe in ca. 120 Ländern verantwortlich,

einschließlich der globalen Zentrale, Dentsu Group Inc. Innerhalb dieses Teams

werden die Mitglieder, die Führungsaufgaben wahrnehmen, als?Global Executive

Management" bezeichnet.

Ernennungen in das Global Executive Management (13 Führungskräfte)

(Mit Wirkung zum 27. März 2026)

+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+

|Änderung?des Titels| Stand: 27. März 2026 | Name |Aktuelle Position|

+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+

| |Director, | |Executive |

| |Representative | |Officer, |

| |Executive Officer, | |CEO, dentsu Japan|

| |President und Global |Takeshi Sano |und |

| |CEO, dentsu | |Deputy Global |

| |CEO, dentsu Japan | |Chief Operating |

| ** | | |Officer, dentsu |

+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+

| |Director, | | |

| |Representative | | |

| |Executive Officer, | | |

| |Executive Vice |Yoshimasa |COO, dentsu Japan|

| |President, Global |Watahiki | |

| |Chief Corporate | | |

| |Affairs Officer, | | |

| ** |dentsu | | |

+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+

| |Director, | |Executive |

| |Executive Officer, |Shigeki Endo |Officer, Global |

| ** |Global CFO, dentsu | |CFO, dentsu |

+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+

| |CEO, dentsu Americas | |CEO, dentsu North|

| |und Chief Global |Beth Ann Kaminkow|America |

| * |Client Officer | | |

+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+

| |CEO, dentsu EMEA |Andre Andrade |CEO, dentsu EMEA |

+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+

| |CEO, dentsu APAC |Yuichi Toyoda |CEO, dentsu APAC |

+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+

| |Global Practice | |Global Practice |

| |President - Media & |Will Swayne |President - Media|

| |Integrated Solution, | |& Integrated |

| |dentsu | |Solution, dentsu |

+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+

| |Global Chief Creative | |Global Chief |

| |Officer, dentsu |Yasuharu Sasaki |Creative Officer,|

| | | |dentsu |

+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+

| |Global Practice | |Global Practice |

| |President - CXM, |Pete Stein |President - CXM, |

| |dentsu | |dentsu |

+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+

| |Global Chief HR |Miho Tanimoto |Global Chief HR |

| |Officer, dentsu | |Officer, dentsu |

+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+

| |Global Chief | |Global Chief |

| |Transformation |Noritaka Omi |Business |

| |Officer, dentsu | |Operations |

| * | | |Officer, dentsu |

+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+

| |Global Chief Brand | |Global President |

| |Officer, dentsu |Jean Lin |- Global |

| * | | |Practices, dentsu|

+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+

| |Chief New Ventures | |Global Chief |

| |Officer, dentsu |Yoshiki Ishihara |Strategy Officer,|

| * | | |dentsu |

+-------------------+----------------------+-----------------+-----------------+

Ernennungen in das Global Management (10 Führungskräfte)

(Mit Wirkung zum 27. März 2026)

+-+------------------------------+---------------+-----------------------------+

| |Corporate Secretary und Deputy| |Global Corporate Secretary |

| |General Counsel, dentsu |Tadashi Nagae |und Deputy Global General |

|*| | |Counsel, dentsu |

+-+------------------------------+---------------+-----------------------------+

| |Chief Intelligence Officer, |Kimiya Satake |Chief Intelligence Officer, |

| |dentsu | |dentsu |

+-+------------------------------+---------------+-----------------------------+

| |Global Head of Internal Audit,|Hideo Hatano |Global Head of Internal |

| |dentsu | |Audit, dentsu |

+-+------------------------------+---------------+-----------------------------+

| |Global General Counsel, dentsu|Alison Zoellner|Global General Counsel, |

| | | |dentsu |

+-+------------------------------+---------------+-----------------------------+

| |Global Chief Sustainability |Yuko Kitakaze |Global Chief Sustainability |

| |Officer, dentsu | |Officer, dentsu |

+-+------------------------------+---------------+-----------------------------+

| |Global Head of Internal |So Aoki |Global Head of Internal |

| |Control und Risk, dentsu | |Control und Risk, dentsu |

+-+------------------------------+---------------+-----------------------------+

| |Global Chief Information |Alex Bedier |Global Chief Information |

| |Officer, dentsu | |Officer, dentsu |

+-+------------------------------+---------------+-----------------------------+

| |Chief of Staff, dentsu |Manus Wheeler |Chief Brand und Culture |

|*| | |Officer, dentsu |

+-+------------------------------+---------------+-----------------------------+

| |Global Chief Communications |Jeremy Miller |Global Chief Communications |

| |Officer, dentsu | |Officer, dentsu |

+-+------------------------------+---------------+-----------------------------+

| |Chief Data und Technology | |Chief Data un Technology |

| |Officer, |Shirli Zelcer |Officer, dentsu |

| |dentsu | | |

+-+------------------------------+---------------+-----------------------------+

Representative Executive Officer - Änderungen (Stand: 27. März 2026)

Die folgenden Führungskräfte werden aus dem Group Management Team ausscheiden:

Hiroshi Igarashi (Director, Representative Executive Officer, President & Global

CEO, dentsu), Arinobu Soga (Director, Representative Executive Officer,

Executive Vice President, Global Chief Governance Officer, dentsu), und Giulio

Malegori (Executive Officer, Executive Vice President, Global Chief Operating

Officer, dentsu und Chairman, dentsu Americas), der die Position des Executive

Senior Advisor übernehmen wird.

Einzelheiten zu jeder neuen Position: (Die Bezeichnung?dentsu" wird bei jeder

Position weggelassen.)

* Global Chief Corporate Affairs Officer

Beaufsichtigt die konzernweite Unternehmensführung, einschließlich Legal &

Compliance, Internal Control & Risk, und Sustainability, und gewährleistet

eine solide Unternehmensführung und Rechenschaftspflicht innerhalb der

globalen Organisation.

* Chief Global Client Officer

Leitet die globale Kundenmanagementstrategie, koordiniert Regionen,

Kategorien und Kompetenzen, um Wachstumschancen zu erschließen und Kunden

weltweit einen konsistenten, langfristigen Mehrwert zu bieten.

* Global Transformation Officer

Beschleunigt die unternehmensweite Transformation, indem er wichtige globale

Initiativen leitet und Strategien, Abläufe und Technologien innerhalb der

gesamten Organisation aufeinander abstimmt.

* Global Chief Brand Officer

Leitet die Markenvision, -positionierung und -architektur der Gruppe und

stärkt eine konsistente globale Markengeschichte und Reputation, um

strategisches Wachstum voranzutreiben.

* Global New Ventures Officer

Fördert strategisches Wachstum durch die Integration vielversprechender

globaler Kompetenzen und die Beschleunigung neuer Unternehmungen von der

frühen Erkundungsphase bis hin zum skalierbaren Geschäftswachstum.

* Chief of Staff

Unterstützt den CEO durch die Stärkung der Abstimmung zwischen der

Führungsspitze und dem globalen Geschäft, was eine klarere

Prioritätensetzung, schnellere Entscheidungsfindung und koordinierte

Umsetzung ermöglicht.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Pressemitteilungen auf unserer

Website.

https://www.group.dentsu.com/en/news/release/

* Mitteilung bezüglich der Kandidaten für die Positionen als Directors und

Executive Officers der Dentsu Group Inc.

* Mitteilung zur Änderung des Representative Executive Officer der Dentsu

Group Inc.

* Mitteilung zur Änderung des Representative Director und President sowie des

CEOs von Dentsu Inc.

