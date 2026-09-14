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14.09.2026 14:04:38
GNW-News: Der Adobe Productivity Agent in Acrobat wandelt nun komplexe Dokumente in verständliche visuelle Darstellungen, Audioinhalte und Präsentationen für...
^* Neue KI-Funktionen in Acrobat, die auf dem Adobe Productivity Agent
basieren, helfen Anwendern dabei, Dateien schnell in Audio- und Videoinhalte
umzuwandeln, die sich innerhalb weniger Minuten aufnehmen lassen
* Mit Acrobat lassen sich einfache Dokumente im Handumdrehen in ansprechende,
professionell gestaltete Präsentationen, Lebensläufe, Rechnungen, Berichte
und vieles mehr verwandeln
* Neue Unternehmensfunktionen verbinden Acrobat mit gemeinsam genutzten
Dokumentenarchiven und ermöglichen es Unternehmen, den Zugriff ihrer
Mitarbeiter auf wichtige Wissensbestände zu verbessern
SAN JOSE, Kalifornien, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adobe hat heute neue
KI-Funktionen vorgestellt, die auf dem Adobe Productivity Agent
(https://news.adobe.com/news/2026/05/adobes-new-productivity-agent) in Acrobat
basieren und es Einzelpersonen sowie Teams ermöglichen, die Informationen in
ihren Dokumenten schneller zu erfassen, müheloser professionelle Ergebnisse zu
erzielen und in großem Umfang auf verlässliches Wissen zuzugreifen. Neue
interaktive Berichte und Zusammenfassungsfolien verwandeln komplexe Dokumente in
anschauliche Grafiken, während persönliche Podcasts und Audiozusammenfassungen
es Ihnen erleichtern, sich auf einer einzigen Seite oder über Dutzende von
Dokumenten hinweg Informationen anzuhören, zu lernen und sich auf den neuesten
Stand zu bringen. Neue Unternehmensfunktionen unterstützen Teams dabei, Fragen
über Dokumentensammlungen hinweg zu stellen und strukturierte Erkenntnisse aus
Tausenden von Dateien zu gewinnen, wodurch Unternehmen ihr Dokumentenwissen
ausbauen und fundiertere Entscheidungen treffen können.
Adobe hat PDF und Acrobat entwickelt, die seit drei Jahrzehnten den Standard
bilden, auf den sich Privatpersonen und Unternehmen bei der Übermittlung
wichtiger Informationen verlassen. Heute öffnen die Nutzer jedes Jahr mehr als
400 Milliarden PDF-Dateien in Acrobat. Mit dem Adobe Productivity Agent wandelt
das Unternehmen Acrobat von einem PDF-Tool in eine Plattform für die
Dokumentenbearbeitung um, auf der Nutzer Informationen in einem einzigen
Arbeitsablauf verstehen, erstellen und austauschen können. Adobe erweitert zudem
die branchenführenden Funktionen von Acrobat auf die weltweit größten
Plattformen, darunter ChatGPT, Claude, WhatsApp, Edge und Chrome, und erreicht
so Milliarden von Menschen genau dann, wenn sie diese Funktionen benötigen.
Die neuen Innovationen stellen den nächsten Meilenstein in der Weiterentwicklung
von Acrobat dar und verändern die Art und Weise, wie Nutzer vom bloßen Lesen von
Dokumenten dazu gelangen, das Wesentliche zu erkennen und selbstbewusst darauf
zu reagieren. Der Produktivitätsassistent von Adobe arbeitet dokument-, daten-
und systemübergreifend, um Strategien umzusetzen und alle erforderlichen
Schritte zu koordinieren, damit Nutzer schneller Erkenntnisse gewinnen, rasch
anspruchsvolle Inhalte erstellen und Wissen mithilfe interaktiver Erlebnisse
weitergeben können. Dies ist Teil des Engagements von Adobe, den Menschen im
Zentrum einer von Agenten geprägten Zukunft zu halten.
?Acrobat ist bereits die Plattform, auf der Millionen von Menschen ihre
wichtigsten Informationen lesen. Nun können die Nutzer diese Informationen dort
schneller und umfassender verstehen, sodass sie sich kompetenter präsentieren
und ihre Ziele erreichen können", so Abhigyan Modi, SVP der Productivity Product
Group bei Adobe.?Wir vereinen jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der
Dokumenteninnovation in einer Lösung, die Einzelpersonen dabei unterstützt,
schneller zu lernen, Teams produktiver zu arbeiten und Unternehmen die in ihren
Dokumenten enthaltenen Informationen zu erschließen - und das alles an einem
Ort."
Dokumente schneller verstehen
Neue KI-Funktionen in Acrobat verändern die Art und Weise, wie Menschen
Dokumente lesen, und ermöglichen es ihnen, Informationen schneller und
umfassender aufzunehmen, sodass sie bei jedem Meeting, jedem Verkaufsgespräch
oder jedem Vorstellungsgespräch besser vorbereitet und effektiver auftreten
können. Neue Funktionen helfen Menschen:
* Erkennen Sie, worauf es wirklich ankommt, indem Sie komplexe Dokumente in
interaktive Darstellungen
(https://blog.adobe.com/en/publish/2026/09/09/show-up-sharper-faster-with-
new-acrobat-ai) umwandeln - darunter Berichte und Zusammenfassungsfolien,
die es erleichtern, wichtige Erkenntnisse zu erfassen. Acrobat analysiert
Dateien, stellt klärende Fragen, um die Absicht zu verstehen, und stellt
interaktive Berichte mit Diagrammen, Bildern und integrierter Navigation
bereit, die es Ihnen erleichtern, die Inhalte zu überfliegen oder tiefer in
die Materie einzusteigen. Kleine und mittlere Unternehmen können
Geschäftsberichte, Wachstumspläne und Jahresabschlüsse in anschauliche
Berichte umwandeln, die dem gesamten Team helfen zu verstehen, wo das
Unternehmen steht. Marketingfachleute können Informationen über
Wettbewerber, Kundenfeedback und Forschungsergebnisse zusammenfassen,
während Personalabteilungen Umfrage- und Personalstärkendaten in
übersichtliche Berichte für Führungskräfte umwandeln können.
* Hören Sie zu und lernen Sie dazu - mit individuellen Podcasts,
Audiozusammenfassungen und Vorlesefunktionen
(https://blog.adobe.com/en/publish/2026/09/09/show-up-sharper-faster-with-
new-acrobat-ai), die es Ihnen erleichtern, Dokumente unterwegs oder am
Schreibtisch zu verstehen. Nutzer können Dokumente oder Weblinks in einen
PDF Space einfügen und Acrobat beauftragen, die Informationen als
ansprechenden Podcast zusammenzufassen. Dank der neuen Audiofunktionen kann
ein Marktanalyst mehrere Forschungsberichte in Acrobat importieren und diese
innerhalb weniger Minuten in einen Podcast umwandeln, den er dann auf dem
Weg zur Arbeit oder beim Sport anhören kann.
* Erweitern Sie das Wissen teamübergreifend mit der Wissensdatenbank
(https://business.adobe.com/blog/trusted-answers-for-every-team-with-
acrobat-knowledge-base) in Acrobat, die es Teams ermöglicht, Antworten
direkt aus vertrauenswürdigen Dokumentensammlungen zu beziehen - aus PDF-
Dateien, Microsoft Office-Dateien, Webseiten, Textdokumenten und E-Mails.
Dateien werden aus SharePoint oder Google Drive synchronisiert, wodurch die
Informationen stets auf dem neuesten Stand bleiben. Vertriebsteams können
die benötigten Informationen schnell selbstständig aus umfangreichen
Enablement-Bibliotheken abrufen und durch einfache Abfragen für jede
Verkaufschance den besten Ansatz ermitteln.
* Erfassen Sie strukturierte Daten aus Tausenden von Dokumenten mithilfe des
Analyzer (https://business.adobe.com/blog/introducing-analyzer-in-acrobat)
in Acrobat und wandeln Sie unstrukturierte Daten in strukturierte
Erkenntnisse um, die Finanz-, Beschaffungs-, Betriebs- und IT-Teams für
fundierte Entscheidungen nutzen können. So können beispielsweise Teams für
das Lieferantenmanagement den Analyzer nutzen, um wichtige Informationen,
Bedingungen und Klauseln aus Verträgen und Leistungsbeschreibungen zu
ermitteln und so auf Portfolioebene automatische Verlängerungen, SLAs,
Inflationsanpassungen und Berichtspflichten nachzuverfolgen, um fundierte
Entscheidungen zu treffen und Risiken zu minimieren.
Das Verständnis von Dokumenten in ausgefeilte Ergebnisse umsetzen
Sobald die Nutzer wissen, was in ihren Dateien enthalten ist, hilft Acrobat
ihnen dabei, einfache Dokumente mit nur einem Klick in professionell gestaltete
Ergebnisse umzuwandeln. Die neue Funktion?Stylize"
(https://blog.adobe.com/en/publish/2026/09/09/show-up-sharper-faster-with-new-
acrobat-ai) in Acrobat bietet Anwendern folgende Vorteile:
* Verbessern Sie Lebensläufe, Rechnungen, Berichte und vieles mehr - wir
verwandeln einfache Dokumente in professionelle, markengerechte Ergebnisse,
die die Qualität und Wirkung Ihrer täglichen Arbeit steigern.
* Erstellen Sie professionelle Präsentationen, die die Botschaft klar
vermitteln - direkt aus den Quelldokumenten.
Dank der neuen Funktionen kann jeder Nutzer eintönige Dokumente in Acrobat
importieren und aus Tausenden von Adobe Express-Vorlagen auswählen. Die KI
ordnet die Informationen in Echtzeit automatisch in der ausgewählten Vorlage neu
an, wobei der Quellinhalt erhalten bleibt. Mit Stylize ist es für kleine
Unternehmen ein Leichtes, Angebote zu versenden, die ebenso professionell wirken
wie die größerer Wettbewerber, und für Arbeitssuchende, einen schlichten
Lebenslauf so umzugestalten, dass er die für die jeweilige Stelle erforderliche
Liebe zum Detail widerspiegelt.
KI-gestützte Dokumentenauswertung, auf die Sie sich verlassen können
Von Privatpersonen bis hin zu den größten Unternehmen - Acrobat wurde
entwickelt, um Menschen dabei zu unterstützen, zuverlässig und in jedem Umfang
vom Lesen zum Verstehen zu gelangen (https://business.adobe.com/blog/unlock-the-
ai-advantage-in-your-documents):
* Speziell für PDF entwickelte KI - von dem Unternehmen, das das PDF-Format
erfunden hat: Die KI von Adobe wurde entwickelt, um Dokumente mit einer
Präzision zu verstehen, für die allgemeine Tools nicht ausgelegt sind.
* Klickbare Quellenangaben bei jeder Antwort, damit die Nutzer die
Informationen überprüfen und sich eingehender damit befassen können, ohne
das Vertrauen in das Ergebnis zu verlieren.
* Es werden keine Kundendaten zum Trainieren der generativen KI-Modelle von
Adobe verwendet, wodurch der Schutz sensibler Informationen gewährleistet
wird.
* Governance und Sicherheit auf Unternehmensniveau geben selbst den größten
Organisationen Sicherheit, wenn sie KI auf ihren gesamten Dokumentenbestand
ausweiten.
Vom Klassenzimmer ins Berufsleben
Adobe sorgt zudem für ein tieferes Verständnis im Unterricht
(https://blog.adobe.com/en/publish/2026/09/09/master-your-classes-prep-for-
whats-next-with-student-spaces-in-acrobat) - dank?Student Spaces" in Acrobat,
das nun weltweit verfügbar ist.?Student Spaces" startete im April 2026 als
Beta-Version und zog mehr als 1 Million aktive Nutzer pro Monat an, die
Lernkarten, Quizze und Lernhilfen erstellten, um den Lehrplan besser zu
verstehen und zu meistern, sowie Präsentationen, um Einzel- und Gruppenprojekte
zu teilen.
Ein KI-Assistent beantwortet die Fragen der Studierenden, hilft ihnen dabei,
komplexe Themen zu verstehen, und liefert klare Erklärungen mit interaktiven
Quellenangaben, die direkt auf die Quelle verweisen, sodass sie jede Antwort
überprüfen und ihr vertrauen können.
Zu den neuen Funktionen in?Student Spaces" gehören die Möglichkeit, Zitate in
Unterrichtsdokumente einzufügen, handschriftliche Notizen mühelos zu
digitalisieren und in personalisierte Lernhilfen umzuwandeln sowie sofort
Informationsblätter zu erstellen. Neben dem Lernen für die Schule kann der KI-
Assistent den Studierenden nun auch dabei helfen, sich auf Praktikums- und
Vorstellungsgespräche vorzubereiten, indem er Lebensläufe überprüft und Feedback
gibt, damit sie selbstbewusst den Übergang vom Schulalltag ins Berufsleben
meistern können.?Student Spaces" ist im Internet verfügbar und nun auch über
die Acrobat Ready-App für Android, um Ihnen ein mobiles Lernerlebnis zu
ermöglichen.
In Kürze wird Adobe zudem neue Acrobat Studio- und Acrobat Express-
Studentenpakete auf den Markt bringen, die dieselben Werkzeuge enthalten, die
auch Profis nutzen, um berufliche Herausforderungen zu meistern, Inhalte zu
erstellen und gemeinsam an Projekten zu arbeiten.
Preise und Verfügbarkeit
Alle Audio- und Videofunktionen stehen in den Tarifen?Acrobat Studio",?Acrobat
Express" und?Acrobat AI Assistant Plus" zur Verfügung. Die Wissensdatenbank,
der Analyzer sowie alle Audio- und Videofunktionen stehen in Acrobat Studio für
Unternehmen zur Verfügung.
?Student Spaces" ist weltweit auf Englisch verfügbar; weitere Sprachen folgen in
Kürze.
Sie können hochauflösende Bilder aus unserer Pressemappe
(https://next.frame.io/share/f337d921-68be-4787-bd16-7a33c65892bd/)
herunterladen.
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.
Über Adobe
Adobe ermöglicht es jedem, mit branchenführenden Plattformen und Werkzeugen
kreativ zu sein, die Kreativität, Produktivität und personalisierte
Kundenerlebnisse fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.adobe.com.
(http://www.adobe.com/)
Pressekontakt:
ADOBE SYSTEMS GmbH
Livia Sedlmeir
Communications Manager, Mitteleuropa
FAKTOR 3 AG
Janna Laeube
PR-Consultant
Tel: (0)40-67 94 46-6143
E-Mail: adobe_cp@faktor3.de
https://news.adobe.com/de/
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