GNW-News: Der Adobe Productivity Agent in Acrobat wandelt nun komplexe Dokumente in verständliche visuelle Darstellungen, Audioinhalte und Präsentationen für...

^* Neue KI-Funktionen in Acrobat, die auf dem Adobe Productivity Agent

basieren, helfen Anwendern dabei, Dateien schnell in Audio- und Videoinhalte

umzuwandeln, die sich innerhalb weniger Minuten aufnehmen lassen

* Mit Acrobat lassen sich einfache Dokumente im Handumdrehen in ansprechende,

professionell gestaltete Präsentationen, Lebensläufe, Rechnungen, Berichte

und vieles mehr verwandeln

* Neue Unternehmensfunktionen verbinden Acrobat mit gemeinsam genutzten

Dokumentenarchiven und ermöglichen es Unternehmen, den Zugriff ihrer

Mitarbeiter auf wichtige Wissensbestände zu verbessern

SAN JOSE, Kalifornien, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adobe hat heute neue

KI-Funktionen vorgestellt, die auf dem Adobe Productivity Agent

(https://news.adobe.com/news/2026/05/adobes-new-productivity-agent) in Acrobat

basieren und es Einzelpersonen sowie Teams ermöglichen, die Informationen in

ihren Dokumenten schneller zu erfassen, müheloser professionelle Ergebnisse zu

erzielen und in großem Umfang auf verlässliches Wissen zuzugreifen. Neue

interaktive Berichte und Zusammenfassungsfolien verwandeln komplexe Dokumente in

anschauliche Grafiken, während persönliche Podcasts und Audiozusammenfassungen

es Ihnen erleichtern, sich auf einer einzigen Seite oder über Dutzende von

Dokumenten hinweg Informationen anzuhören, zu lernen und sich auf den neuesten

Stand zu bringen. Neue Unternehmensfunktionen unterstützen Teams dabei, Fragen

über Dokumentensammlungen hinweg zu stellen und strukturierte Erkenntnisse aus

Tausenden von Dateien zu gewinnen, wodurch Unternehmen ihr Dokumentenwissen

ausbauen und fundiertere Entscheidungen treffen können.

Adobe hat PDF und Acrobat entwickelt, die seit drei Jahrzehnten den Standard

bilden, auf den sich Privatpersonen und Unternehmen bei der Übermittlung

wichtiger Informationen verlassen. Heute öffnen die Nutzer jedes Jahr mehr als

400 Milliarden PDF-Dateien in Acrobat. Mit dem Adobe Productivity Agent wandelt

das Unternehmen Acrobat von einem PDF-Tool in eine Plattform für die

Dokumentenbearbeitung um, auf der Nutzer Informationen in einem einzigen

Arbeitsablauf verstehen, erstellen und austauschen können. Adobe erweitert zudem

die branchenführenden Funktionen von Acrobat auf die weltweit größten

Plattformen, darunter ChatGPT, Claude, WhatsApp , Edge und Chrome, und erreicht

so Milliarden von Menschen genau dann, wenn sie diese Funktionen benötigen.

Die neuen Innovationen stellen den nächsten Meilenstein in der Weiterentwicklung

von Acrobat dar und verändern die Art und Weise, wie Nutzer vom bloßen Lesen von

Dokumenten dazu gelangen, das Wesentliche zu erkennen und selbstbewusst darauf

zu reagieren. Der Produktivitätsassistent von Adobe arbeitet dokument-, daten-

und systemübergreifend, um Strategien umzusetzen und alle erforderlichen

Schritte zu koordinieren, damit Nutzer schneller Erkenntnisse gewinnen, rasch

anspruchsvolle Inhalte erstellen und Wissen mithilfe interaktiver Erlebnisse

weitergeben können. Dies ist Teil des Engagements von Adobe, den Menschen im

Zentrum einer von Agenten geprägten Zukunft zu halten.

?Acrobat ist bereits die Plattform, auf der Millionen von Menschen ihre

wichtigsten Informationen lesen. Nun können die Nutzer diese Informationen dort

schneller und umfassender verstehen, sodass sie sich kompetenter präsentieren

und ihre Ziele erreichen können", so Abhigyan Modi, SVP der Productivity Product

Group bei Adobe.?Wir vereinen jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der

Dokumenteninnovation in einer Lösung, die Einzelpersonen dabei unterstützt,

schneller zu lernen, Teams produktiver zu arbeiten und Unternehmen die in ihren

Dokumenten enthaltenen Informationen zu erschließen - und das alles an einem

Ort."

Dokumente schneller verstehen

Neue KI-Funktionen in Acrobat verändern die Art und Weise, wie Menschen

Dokumente lesen, und ermöglichen es ihnen, Informationen schneller und

umfassender aufzunehmen, sodass sie bei jedem Meeting, jedem Verkaufsgespräch

oder jedem Vorstellungsgespräch besser vorbereitet und effektiver auftreten

können. Neue Funktionen helfen Menschen:

* Erkennen Sie, worauf es wirklich ankommt, indem Sie komplexe Dokumente in

interaktive Darstellungen

(https://blog.adobe.com/en/publish/2026/09/09/show-up-sharper-faster-with-

new-acrobat-ai) umwandeln - darunter Berichte und Zusammenfassungsfolien,

die es erleichtern, wichtige Erkenntnisse zu erfassen. Acrobat analysiert

Dateien, stellt klärende Fragen, um die Absicht zu verstehen, und stellt

interaktive Berichte mit Diagrammen, Bildern und integrierter Navigation

bereit, die es Ihnen erleichtern, die Inhalte zu überfliegen oder tiefer in

die Materie einzusteigen. Kleine und mittlere Unternehmen können

Geschäftsberichte, Wachstumspläne und Jahresabschlüsse in anschauliche

Berichte umwandeln, die dem gesamten Team helfen zu verstehen, wo das

Unternehmen steht. Marketingfachleute können Informationen über

Wettbewerber, Kundenfeedback und Forschungsergebnisse zusammenfassen,

während Personalabteilungen Umfrage- und Personalstärkendaten in

übersichtliche Berichte für Führungskräfte umwandeln können.

* Hören Sie zu und lernen Sie dazu - mit individuellen Podcasts,

Audiozusammenfassungen und Vorlesefunktionen

(https://blog.adobe.com/en/publish/2026/09/09/show-up-sharper-faster-with-

new-acrobat-ai), die es Ihnen erleichtern, Dokumente unterwegs oder am

Schreibtisch zu verstehen. Nutzer können Dokumente oder Weblinks in einen

PDF Space einfügen und Acrobat beauftragen, die Informationen als

ansprechenden Podcast zusammenzufassen. Dank der neuen Audiofunktionen kann

ein Marktanalyst mehrere Forschungsberichte in Acrobat importieren und diese

innerhalb weniger Minuten in einen Podcast umwandeln, den er dann auf dem

Weg zur Arbeit oder beim Sport anhören kann.

* Erweitern Sie das Wissen teamübergreifend mit der Wissensdatenbank

(https://business.adobe.com/blog/trusted-answers-for-every-team-with-

acrobat-knowledge-base) in Acrobat, die es Teams ermöglicht, Antworten

direkt aus vertrauenswürdigen Dokumentensammlungen zu beziehen - aus PDF-

Dateien, Microsoft Office-Dateien, Webseiten, Textdokumenten und E-Mails.

Dateien werden aus SharePoint oder Google Drive synchronisiert, wodurch die

Informationen stets auf dem neuesten Stand bleiben. Vertriebsteams können

die benötigten Informationen schnell selbstständig aus umfangreichen

Enablement-Bibliotheken abrufen und durch einfache Abfragen für jede

Verkaufschance den besten Ansatz ermitteln.

* Erfassen Sie strukturierte Daten aus Tausenden von Dokumenten mithilfe des

Analyzer (https://business.adobe.com/blog/introducing-analyzer-in-acrobat)

in Acrobat und wandeln Sie unstrukturierte Daten in strukturierte

Erkenntnisse um, die Finanz-, Beschaffungs-, Betriebs- und IT-Teams für

fundierte Entscheidungen nutzen können. So können beispielsweise Teams für

das Lieferantenmanagement den Analyzer nutzen, um wichtige Informationen,

Bedingungen und Klauseln aus Verträgen und Leistungsbeschreibungen zu

ermitteln und so auf Portfolioebene automatische Verlängerungen, SLAs,

Inflationsanpassungen und Berichtspflichten nachzuverfolgen, um fundierte

Entscheidungen zu treffen und Risiken zu minimieren.

Das Verständnis von Dokumenten in ausgefeilte Ergebnisse umsetzen

Sobald die Nutzer wissen, was in ihren Dateien enthalten ist, hilft Acrobat

ihnen dabei, einfache Dokumente mit nur einem Klick in professionell gestaltete

Ergebnisse umzuwandeln. Die neue Funktion?Stylize"

(https://blog.adobe.com/en/publish/2026/09/09/show-up-sharper-faster-with-new-

acrobat-ai) in Acrobat bietet Anwendern folgende Vorteile:

* Verbessern Sie Lebensläufe, Rechnungen, Berichte und vieles mehr - wir

verwandeln einfache Dokumente in professionelle, markengerechte Ergebnisse,

die die Qualität und Wirkung Ihrer täglichen Arbeit steigern.

* Erstellen Sie professionelle Präsentationen, die die Botschaft klar

vermitteln - direkt aus den Quelldokumenten.

Dank der neuen Funktionen kann jeder Nutzer eintönige Dokumente in Acrobat

importieren und aus Tausenden von Adobe Express-Vorlagen auswählen. Die KI

ordnet die Informationen in Echtzeit automatisch in der ausgewählten Vorlage neu

an, wobei der Quellinhalt erhalten bleibt. Mit Stylize ist es für kleine

Unternehmen ein Leichtes, Angebote zu versenden, die ebenso professionell wirken

wie die größerer Wettbewerber, und für Arbeitssuchende, einen schlichten

Lebenslauf so umzugestalten, dass er die für die jeweilige Stelle erforderliche

Liebe zum Detail widerspiegelt.

KI-gestützte Dokumentenauswertung, auf die Sie sich verlassen können

Von Privatpersonen bis hin zu den größten Unternehmen - Acrobat wurde

entwickelt, um Menschen dabei zu unterstützen, zuverlässig und in jedem Umfang

vom Lesen zum Verstehen zu gelangen (https://business.adobe.com/blog/unlock-the-

ai-advantage-in-your-documents):

* Speziell für PDF entwickelte KI - von dem Unternehmen, das das PDF-Format

erfunden hat: Die KI von Adobe wurde entwickelt, um Dokumente mit einer

Präzision zu verstehen, für die allgemeine Tools nicht ausgelegt sind.

* Klickbare Quellenangaben bei jeder Antwort, damit die Nutzer die

Informationen überprüfen und sich eingehender damit befassen können, ohne

das Vertrauen in das Ergebnis zu verlieren.

* Es werden keine Kundendaten zum Trainieren der generativen KI-Modelle von

Adobe verwendet, wodurch der Schutz sensibler Informationen gewährleistet

wird.

* Governance und Sicherheit auf Unternehmensniveau geben selbst den größten

Organisationen Sicherheit, wenn sie KI auf ihren gesamten Dokumentenbestand

ausweiten.

Vom Klassenzimmer ins Berufsleben

Adobe sorgt zudem für ein tieferes Verständnis im Unterricht

(https://blog.adobe.com/en/publish/2026/09/09/master-your-classes-prep-for-

whats-next-with-student-spaces-in-acrobat) - dank?Student Spaces" in Acrobat,

das nun weltweit verfügbar ist.?Student Spaces" startete im April 2026 als

Beta-Version und zog mehr als 1 Million aktive Nutzer pro Monat an, die

Lernkarten, Quizze und Lernhilfen erstellten, um den Lehrplan besser zu

verstehen und zu meistern, sowie Präsentationen, um Einzel- und Gruppenprojekte

zu teilen.

Ein KI-Assistent beantwortet die Fragen der Studierenden, hilft ihnen dabei,

komplexe Themen zu verstehen, und liefert klare Erklärungen mit interaktiven

Quellenangaben, die direkt auf die Quelle verweisen, sodass sie jede Antwort

überprüfen und ihr vertrauen können.

Zu den neuen Funktionen in?Student Spaces" gehören die Möglichkeit, Zitate in

Unterrichtsdokumente einzufügen, handschriftliche Notizen mühelos zu

digitalisieren und in personalisierte Lernhilfen umzuwandeln sowie sofort

Informationsblätter zu erstellen. Neben dem Lernen für die Schule kann der KI-

Assistent den Studierenden nun auch dabei helfen, sich auf Praktikums- und

Vorstellungsgespräche vorzubereiten, indem er Lebensläufe überprüft und Feedback

gibt, damit sie selbstbewusst den Übergang vom Schulalltag ins Berufsleben

meistern können.?Student Spaces" ist im Internet verfügbar und nun auch über

die Acrobat Ready-App für Android , um Ihnen ein mobiles Lernerlebnis zu

ermöglichen.

In Kürze wird Adobe zudem neue Acrobat Studio- und Acrobat Express-

Studentenpakete auf den Markt bringen, die dieselben Werkzeuge enthalten, die

auch Profis nutzen, um berufliche Herausforderungen zu meistern, Inhalte zu

erstellen und gemeinsam an Projekten zu arbeiten.

Preise und Verfügbarkeit

Alle Audio- und Videofunktionen stehen in den Tarifen?Acrobat Studio",?Acrobat

Express" und?Acrobat AI Assistant Plus" zur Verfügung. Die Wissensdatenbank,

der Analyzer sowie alle Audio- und Videofunktionen stehen in Acrobat Studio für

Unternehmen zur Verfügung.

?Student Spaces" ist weltweit auf Englisch verfügbar; weitere Sprachen folgen in

Kürze.

Sie können hochauflösende Bilder aus unserer Pressemappe

(https://next.frame.io/share/f337d921-68be-4787-bd16-7a33c65892bd/)

herunterladen.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.

Über Adobe

Adobe ermöglicht es jedem, mit branchenführenden Plattformen und Werkzeugen

kreativ zu sein, die Kreativität, Produktivität und personalisierte

Kundenerlebnisse fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.adobe.com.

(http://www.adobe.com/)

Pressekontakt:

ADOBE SYSTEMS GmbH

Livia Sedlmeir

Communications Manager, Mitteleuropa

FAKTOR 3 AG

Janna Laeube

PR-Consultant

Tel: (0)40-67 94 46-6143

E-Mail: adobe_cp@faktor3.de

https://news.adobe.com/de/

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