GNW-News: Der Bericht "State of Corporate Purpose 2026" von Benevity zeigt: Unternehmensspenden steigen trotz soziopolitischem Druck um acht Punkte

^CALGARY, Alberta, July 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity, Inc., der weltweit

führende Anbieter von Corporate-Purpose-Software, hat heute seinen sechsten

jährlichen Trendreport State of Corporate Purpose (https://benevity.com/state-

of-corporate-purpose/2026) veröffentlicht. Demnach stiegen die

Unternehmensspenden im Vergleich zum Vorjahr um acht Punkte, während eine

Rekordzahl von 1,87 Millionen Mitarbeitern im Jahr 2025 fast 24 Millionen

Stunden Freiwilligenarbeit geleistet hat. Beide Meilensteine wurden erreicht,

obwohl Unternehmen in der jüngeren Geschichte einem beispiellosen Druck

hinsichtlich ihres Engagements für soziale Ziele ausgesetzt waren. Der Bericht,

der von Benevity Impact Labs - dem Labor für soziale Innovation und

Forschungszentrum des Unternehmens - erstellt wurde, bringt ein zentrales

Spannungsfeld ans Licht: Obwohl der?Corporate Purpose" den Stresstest bestanden

hat, hatten die einzelnen Entscheidungen, die Unternehmen unter diesem Druck

trafen, Folgewirkungen für die gemeinnützigen Organisationen, Gemeinschaften und

Initiativen, die sie unterstützen.

?Ganz einfach ausgedrückt können Unternehmen angesichts der Pandemie und der

Bewegung für Rassengerechtigkeit ihren Unternehmenszweck nicht mehr so gestalten

und umsetzen wie noch vor sechs Jahren", so Sona Khosla, Chief Impact Officer

bei Benevity.?Angesichts des anhaltenden Aktionärsaktivismus, neuer politischer

Vorschriften und einer verstärkten Kontrolle durch Stakeholder sowie der

rasanten Verbreitung von KI mussten Führungskräfte in Unternehmen ihre

Vorgehensweise anpassen. Der 'Corporate Purpose' ist heute deutlich stärker an

geschäftliche Werte und Ziele geknüpft sowie zunehmend unternehmensweit und

dauerhaft ausgerichtet. Die Daten zeigen uns, dass der 'Corporate Purpose' still

und bewusst neu definiert wird - und zwar mit weitaus mehr strategischer

Ausrichtung und Verantwortlichkeit als je zuvor. Gerade jetzt liegt es in der

Verantwortung von Unternehmensführern, dafür zu sorgen, dass das Pendel nicht zu

weit in die andere Richtung ausschlägt und die Neuausrichtung allen zugutekommt

- auch den gemeinnützigen Organisationen und den Gemeinschaften, die sie

unterstützen."

Der Bericht?State of Corporate Purpose 2026" analysiert Umfragedaten von

Führungskräften im Bereich Corporate Impact aus verschiedenen Branchen,

kombiniert mit anonymisierten, aggregierten Daten der Benevity-Plattform und

Umfragen unter gemeinnützigen Organisationen.

Die wichtigsten Ergebnisse aus dem Bericht?State of Corporate Purpose 2026":

*?Purpose" hat den Stresstest bestanden, obwohl der Druck aus allen

Richtungen kam: Fast drei Viertel der Führungskräfte im Bereich Corporate

Impact gaben an, dass das politische und regulatorische Umfeld ihre

Strategie direkt beeinflusste, wobei der Druck von Führungskräften und

Vorständen (47 %), Mitarbeitern (41 %) sowie Rechts- und Compliance-Teams

(39 %) ausging. Dennoch ermöglichte die Benevity-Community allein im Jahr

2025 Gesamtspenden in Höhe von 2,7 Milliarden US-Dollar sowie fast

24 Millionen Stunden Freiwilligenarbeit, von denen 312.000 gemeinnützige

Organisationen weltweit profitierten. Der größte Druck auf den?Corporate

Purpose" in der jüngeren Geschichte hat die bislang stärksten Ergebnisse

hervorgebracht.

* Unterstützung seitens der CEOs bleibt erhalten, aber Fördergelder werden

umverteilt: Während 94 % der CEOs die Corporate-Purpose-Programme intern

weiterhin unterstützen, hat fast zwei Drittel der Unternehmen die

geförderten Non-Profit-Organisationen oder Programme gewechselt. Der Anteil

der Unternehmen, die angeben, die Förderung für von Minderheiten geführte

und auf Chancengleichheit ausgerichtete Non-Profit-Organisationen zu

erhöhen, sank von 62 % im Jahr 2024 auf 36 % im Jahr 2026. Im gleichen

Zeitraum sank der Anteil der internationalen Entwicklungshilfe von 56 % auf

32 % und der Anteil der Krisenhilfe von 58 % auf 31 %.

* Vertrauen ist das neue Geschäftsargument für?Corporate Purpose": Der

wichtigste Faktor für unternehmerische Investitionen in soziale Zwecke ist

die Absicherung von Reputation und Vertrauen. Infolgedessen stiegen

Kommunikation und Storytelling von Platz neun der Investitionsprioritäten im

Jahr 2024 auf den zweiten Platz der am schnellsten wachsenden

Haushaltsposten im Jahr 2026.

* Die Belastung für gemeinnützige Organisationen wächst: Im vergangenen Jahr

planten 70 % der Unternehmen, die Berichtspflichten für gemeinnützige

Organisationen zu reduzieren. Heute gehen lediglich 10 % davon aus, dies zu

tun. Nahezu die Hälfte der gemeinnützigen Organisationen bewältigt den

zusätzlichen Arbeitsaufwand durch unbezahlte Überstunden ihrer Mitarbeiter,

und 49 % geben an, dass Unternehmensspender den damit verbundenen Aufwand

selten oder nie finanzieren.

* Die Einführung von KI beschleunigt sich, doch eine angemessene Zurückhaltung

bremst Unternehmen aus: Während 87 % der Führungskräfte im Bereich Corporate

Impact glauben, dass KI die Belastung für Non-Profit-Organisationen

verringern wird, geben nur 16 % an, dass KI ein fester Bestandteil ihrer

Impact-Strategie ist. Zu den größten Bedenken, die eine Nutzung von KI für

soziale Zwecke verhindern, gehören Sorgen über die Verstärkung von

Verzerrungen bei der Vergabe von Fördergeldern (77 %), der Ausschluss

kleinerer Organisationen (75 %) sowie die fehlerhafte Einstufung von Non-

Profit-Organisationen mit sensiblen Zielsetzungen (60 %).

* Freiwilligenarbeit ist die neue Strategie zur Personalentwicklung, jedoch

ist der Nutzen für gemeinnützige Organisation fragwürdig: In einer von KI

geprägten Welt setzen Unternehmen zunehmend auf das ehrenamtliche Engagement

ihrer Mitarbeiter, um wichtige soziale Kompetenzen zu fördern, die am

Schreibtisch nicht vermittelt werden können. Dem Bericht zufolge nennen

96 % der großen Unternehmen das Engagement der Mitarbeiter als einen der

wichtigsten Gründe für Investitionen in Freiwilligenarbeit - unter anderem,

um soziale Bindungen zu stärken (57 % der Unternehmen), Innovationen zu

fördern (50 %), Empathie aufzubauen (49 %) und die Kreativität zu steigern

(47 %). All dies sind Fähigkeiten, deren Förderung immer wichtiger wird. Da

sich Freiwilligenarbeit als wertvoll für Unternehmen erweist, gilt es nun

sicherzustellen, dass es auch zum langfristigen Ausbau der Kapazitäten

gemeinnütziger Organisationen beiträgt, insbesondere da nur 28 % der

Organisationen angeben, dass Freiwilligengruppen regelmäßig Aufgaben

übernehmen, die ihren dringendsten Bedarf decken.

?Die Daten in diesem Bericht zeigen eine Branche an einem Wendepunkt, die eine

intelligentere Infrastruktur benötigt - nicht nur stärkere Absichtserklärungen",

so Soraya Alexander, CEO von Benevity.?Die hier offengelegten kritischen

Defizite - bei der Einführung von KI, der Bewältigung von Compliance-Vorgaben

und der Unterstützung von Non-Profit-Organisationen - erfordern einen

bewussteren und intelligenteren Ansatz für den 'Corporate Purpose'. Unsere

Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass Unternehmen über die KI-nativen Tools,

Richtlinienkontrollen und Due-Diligence-Leitplanken verfügen, um voller

Vertrauen voranzugehen - und dass Non-Profit-Organisationen durch das, was als

Nächstes kommt, unterstützt und nicht zusätzlich belastet werden."

Den vollständigen Bericht?State of Corporate Purpose 2026" finden Sie

unter: https://benevity.com/state-of-corporate-purpose/2026 oder einen

umfassenden Überblick über das Unternehmensspendenwesen im Jahr 2025 finden Sie

im Benevity 2025 Annual Impact Report (https://benevity.com/annual-impact-

report/2025).

Über Benevity

Benevity (https://benevity.com/), eine zertifizierte B Corporation, ist der

weltweit führende Anbieter von Enterprise-Social-Impact-Software. Die Plattform

ermöglicht Spenden von Mitarbeitern, Freiwilligenarbeit, Fördermittelvergabe

sowie die Mobilisierung von Mitarbeitern - unterstützt durch intelligente

Erkenntnisse und eine sichere, globale Infrastruktur. Die Enterprise Impact

Platform von Benevity ermöglicht es den zielstrebigsten Unternehmen der Welt,

soziale Unternehmensverantwortung nahtlos in ihre Kerngeschäftsstrategie zu

integrieren - und so messbare, skalierbare und nachhaltige Auswirkungen zu

erzielen. Benevity hat seit 2008 über 560.000 gemeinnützige Organisationen mit

mehr als 36 Milliarden US-Dollar unterstützt und über 7,7 Millionen Changemaker

weltweit aktiviert. So hilft Benevity Unternehmen, Vertrauen aufzubauen,

Mitarbeiter zu engagieren, die Mitarbeiterbindung zu steigern und Innovationen

voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf www.benevity.com

(https://benevity.com/).

Über Benevity Impact Labs

Benevity Impact Labs ist ein Social-Innovation-Lab, das neue Daten,

Forschungsergebnisse und Erkenntnisse bereitstellt, um Unternehmen,

gemeinnützige Organisationen und Einzelpersonen dabei zu unterstützen, ihre

Bemühungen um soziale Wirkung und Inklusion zu beschleunigen. Dank seines

einzigartigen Zugangs zu den weltweit bekanntesten Marken kombiniert Benevity

Impact Labs die fundierten Daten und Erkenntnisse von Benevity mit

Forschungsergebnissen von Drittanbietern, um über die wichtigsten Trends zu

berichten, die die Unternehmensziele prägen, und um den Wert des sozialen

Engagements messbar zu belegen. Weitere Informationen finden Sie

unter benevity.com/research (http://benevity.com/research).

Über den State of Corporate Purpose 2026

Der Bericht?State of Corporate Purpose 2026", der von Benevity Impact Labs

herausgegeben wird, analysiert die Antworten einer weltweiten Umfrage unter mehr

als 400 Führungskräften im Bereich Corporate Impact aus verschiedenen Branchen

sowie anonymisierte und aggregierte Daten der Benevity-Plattform, Umfragen unter

gemeinnützigen Organisationen und Forschungsergebnisse von Drittanbietern. Der

vollständige Bericht ist verfügbar unter benevity.com/research.

Kontakt: press@benevity.com

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