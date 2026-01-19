GNW-News: Der CEO des Hafens von Long Beach hält eine Rede auf dem Weltwirtschaftsforum

^Verfügbar für persönliche Interviews in Davos

DAVOS, Schweiz, Jan. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der CEO des Hafens von Long

Beach, Dr. Noel Hacegaba, wird diese Woche auf dem Weltwirtschaftsforum

sprechen. Das jährliche Treffen bringt weltweit führende Persönlichkeiten aus

Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in Davos in der Schweiz zusammen, um

zukunftsorientierte Diskussionen zu führen, globale Probleme anzugehen und

Prioritäten zu setzen. Hacegaba wird der einzige Spitzenmanager einer US-

Hafenbehörde auf diesem hochrangigen Gipfeltreffen sein, an dem voraussichtlich

850 Führungskräfte und Staatschefs aus 130 Ländern teilnehmen werden.

Als neu ernannter Geschäftsführer eines der führenden Häfen Amerikas wird

Hacegaba an Runden Tischen, Plenarsitzungen und Treffen mit globalen

Führungskräften, nationalen Politikern, Wirtschaftsexperten und den CEOs der

weltweit führenden Häfen und Seefrachtunternehmen teilnehmen.

Hacegaba, der zur Teilnahme an dem Forum eingeladen wurde, erklärte, er werde

diese Gelegenheit nutzen, um Kunden und Interessengruppen aus der globalen

Schifffahrtsbranche die Position des Hafens von Long Beach als einer der

führenden internationalen Seehäfen und seine visionären Pläne für die Zukunft

näherzubringen.

?Der Hafen von Long Beach ist ein globaler Hafen, und in einer Zeit dynamischer

Handelspolitik und -prioritäten können wir es uns nicht leisten, nicht mit am

Tisch zu sitzen, wenn die wichtigsten Wirtschaftsführer der Welt über die

Zukunft diskutieren", so Hacegaba.?Unsere neue langfristige Frachtprognose sagt

voraus, dass wir unser jährliches Containervolumen in Long Beach bis 2050

verdoppeln werden. Um das zu erreichen, sind visionäre Innovationen,

Fortschritte in der Personalentwicklung und eine beispiellose internationale

Zusammenarbeit erforderlich."

?Als wichtigstes Tor für den Handel der USA mit Asien und darüber hinaus werden

wir keine Gelegenheit verpassen, neue Partner zu finden, die Beziehungen zu

unseren Kunden zu stärken und wichtige Informationsquellen zu erschließen, wie

sie beispielsweise durch die Teilnahme am Weltwirtschaftsforum geboten werden",

erklärt Frank Colonna, Präsident der Long Beach Harbor Commission.?Wir haben

Noel damit beauftragt, unseren Hafen in die Zukunft zu führen, und dafür muss er

auf oberster Ebene an den Gesprächen beteiligt sein."

Am 15. Januar hielt Hacegaba seine erste?State of the Port"-Rede, in der er

eine kühne neue Vision für den Hafen vorstellte, der als emissionsfreier,

Arbeitsplätze schaffender und der Gemeinschaft zugutekommender globaler

Handelsführer in die Zukunft gehen soll. Er gab außerdem bekannt, dass der Hafen

trotz der drohenden neuen Zölle sein bisher höchstes Frachtvolumen erreicht

habe. Weitere Informationen finden Sie hier (https://polb.com/port-info/news-

and-press/hacegaba-sets-bold-new-vision-for-port-of-the-future-01-15-2026/).

Der Hafen von Long Beach ist weltweit führend bei Initiativen für

umweltfreundliche Häfen und erstklassigem Kundenservice und transportiert Fracht

zuverlässig, schnell und effizient. Als wichtigster US-amerikanischer

Umschlagplatz für den transpazifischen Handel wickelt der Hafen jährlich einen

Handel im Wert von mehr als 300 Milliarden US-Dollar ab und sichert 2,7

Millionen Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten, darunter 691.000 in

Südkalifornien. Er ist einer von 18 strategisch wichtigen Handelshäfen in den

Vereinigten Staaten und hat die Aufgabe, bei unerwarteten Ereignissen und

nationalen Verteidigungsfällen den Einsatz von Streitkräften zu unterstützen.

Branchenführer haben Long Beach zum siebten Mal in Folge zum?Besten

Westküstenhafen Nordamerikas" und 2025 zum?Besten grünen Hafen" gekürt. Für die

nächsten zehn Jahre plant der Hafen Kapitalinvestitionen in Höhe von 3,2

Milliarden US-Dollar zur Verbesserung von Kapazität, Wettbewerbsfähigkeit und

Nachhaltigkeit .

Davos Medienkontakt vor Ort:

Melissa Kennedy

WhatsApp : https://wa.me/16106358427

Mobil: +1-610-635-8427

Polb@bobgoldpr.com (mailto:Polb@bobgoldpr.com)

Medienkontakt Hafen von Long Beach:

Art Marroquin, Media Relations Manager, art.marroquin@polb.com

(mailto:art.marroquin@polb.com)

Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d1de90f5-f8c5-472d-a316-

f2d3f66c310e

Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e444672c-e1ac-4c96-82fb-

f9b3996f37d7

