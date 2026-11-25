^Mehr als 700 Teilnehmende aus 40 Ländern diskutierten radiopharmazeutische

Therapien der nächsten Generation, die Planung und Durchführung klinischer

Studien sowie den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Theranostics.

Wiesbaden, 25. November 2026 - Der ICPO THERANOSTICS Virtual Summit 2026 brachte

am 12. und 13. November mehr als 700 Teilnehmende aus 40 Ländern zusammen. Den

Vorsitz führten Prof. Richard P. Baum, Prof. Frederik L. Giesel und Prof. Rudolf

A. Werner, die das Fachgebiet seit vielen Jahren mitprägen. 30 international

führende Ärztinnen und Ärzte sowie Forschende stellten wissenschaftliche

Fortschritte, neue klinische Anwendungen und Strategien vor, um Patientinnen und

Patienten weltweit den Zugang zur Theranostics zu erleichtern. In einer

Podiumsdiskussion betonten Betroffene und Patientenvertretungen, dass

Lebensqualität, Symptomlast, Sicherheit und langfristige Nachsorge in der

klinischen Forschung ebenso wichtig sind wie das Ansprechen auf die Behandlung

und das Gesamtüberleben.?Mich hat beeindruckt, wie sehr die ICPO-Community

gewachsen ist. An der diesjährigen Ausgabe des ICPO Summit nahmen Ärztinnen und

Ärzte aus 100 ICPO Theranostics Centers of Excellence und zahlreiche weitere

Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen weltweit teil", sagte Sen. h. c. Udo Vetter,

Vorsitzender der ICPO Foundation, in seiner Begrüßungsrede. Odile Jaume, CEO der

ICPO Foundation, moderierte den Summit gemeinsam mit Susanne Simon, Head of

Communications. Sie erklärte:?Die ICPO Foundation vernetzt Fachleute, stärkt

die Aus- und Weiterbildung und macht auf Innovationen aufmerksam. Auf diese

Weise wollen wir wissenschaftliche Fortschritte nutzen, um Menschen mit Krebs

den Zugang zu innovativen Therapien zu erleichtern und ihre

Behandlungsergebnisse zu verbessern."

Radiopharmazeutische Therapien weiterentwickeln

Am ersten Tag stand die Einführung neuer Radiopharmaka in Theranostics-Zentren

weltweit im Mittelpunkt. Prof. Michael Hofman, Nuklearmediziner und

Wissenschaftler am Peter MacCallum Cancer Centre und am Department of Oncology

der University of Melbourne in Australien, eröffnete das Programm mit dem

Vortrag?Von der Bildgebung bis zur Heilung: Theranostics als zentrale Säule der

modernen Onkologie". Die Experten befassten sich mit Radionukliden der nächsten

Generation, von Terbium-161 bis zu Alphastrahlern wie Actinium-225, Astat-211

und PB-212. Sie diskutierten dabei auch Anwendungen über das Prostatakarzinom

hinaus. FAP, PSMA-Liganden der dritten Generation und neue Zielstrukturen wie

CAIX gaben einen Ausblick auf die weitere Entwicklung. Die präklinische

Forschung legt die Grundlage für Fortschritte in der Patientenversorgung. Ihre

enge Zusammenarbeit mit klinischen Teams beschleunigt die Übertragung von

Forschungsergebnissen in die klinische Praxis.

Klinische Studien stärken

Der zweite Tag widmete sich der Planung und Durchführung klinischer Studien.

Prof. Ken Herrmann, Direktor der Klinik für Nuklearmedizin am

Universitätsklinikum in Essen, Deutschland, hielt den Hauptvortrag?Ausblick auf

die Zukunft der Radiotheranostik". Alle weiteren Präsentationen behandelten

Studiendesign und Datenmanagement sowie neue Ansätze wie Rhenium-188-PSMA und

die uPAR-Bildgebung. Beiträge zur Genomik und Transkriptomik zeigten, wie sich

In-vitro- und In-vivo-Untersuchungen ergänzen. Die Teilnehmenden diskutierten

offen über die Auswahl und Rekrutierung von Patientinnen und Patienten, sowohl

an großen Krebszentren als auch an Standorten, die ihre Studienkapazitäten

ausbauen. Das Programm zeigte außerdem, wie künstliche Intelligenz die klinische

Anwendung von Theranostics und das Studienmanagement bereits verändert.

Die Vorträge und Podiumsdiskussionen verdeutlichten, dass neue

radiopharmazeutische Therapien belastbare klinische Evidenz und eine geeignete

Infrastruktur erfordern, damit sie Patientinnen und Patienten erreichen.

Hochwertige klinische Studien, harmonisierte Verfahren für Bildgebung und

Dosimetrie sowie die enge Zusammenarbeit der Fachdisziplinen erleichtern die

Einführung dieser Therapien in die Routineversorgung.

Die Patientenperspektive und die Rolle von KI bei Theranostics-

Therapieentscheidungen

In einer Gesprächsrunde diskutierten ein Patient, Patientenvertretungen sowie

Ärztinnen und Ärzte über die Lebensqualität nach der Therapie, die

Behandlungssicherheit und den Bedarf an klareren Überweisungswegen. Diese

Anliegen bildeten den Rahmen für die abschließende Sitzung?KI im eigenen

Theranostics-Zentrum einsetzen". Im Mittelpunkt stand die Frage, wie KI

klinische Entscheidungen unterstützen kann, etwa in der Bildgebung und

Dosimetrie, bei der Suche nach passenden klinischen Studien, bei der

Verarbeitung klinischer Daten und im Studienmanagement. Die Referierenden

betonten, dass der klinische Einsatz verlässliche Daten, eine klinische

Validierung und die Aufsicht durch Fachpersonal voraussetzt.

Anhand großer Mengen von Bildgebungs- und Therapiedaten könnte KI Muster

erkennen, die in einzelnen Fällen schwer zu erfassen sind. Diese Erkenntnisse

könnten Ärztinnen und Ärzten helfen, diejenigen Patientinnen und Patienten zu

identifizieren, die am ehesten von der Theranostics profitieren, und eine

geeignete Behandlung auszuwählen.

Ausblick auf einen besseren Zugang für Patientinnen und Patienten weltweit

Zum Abschluss des Summit erarbeiteten die Teilnehmenden in einer interaktiven

Gesprächsrunde Prioritäten für die kommenden Jahre. Dazu zählen der Ausbau

internationaler Überweisungsnetzwerke, leicht zugängliche Aus- und

Weiterbildungsangebote, die Harmonisierung regulatorischer Anforderungen und ein

besserer Zugang zu klinischen Studien, insbesondere in unterversorgten Regionen.

Die kommenden zehn Jahre werden von Entwicklungen bei Alpha- und Auger-

Strahlern, neuen Zielstrukturen, Kombinationstherapien, einem Einsatz in

früheren Therapielinien und einer durch Dosimetrie gesteuerten, personalisierten

Präzisionsonkologie geprägt sein.

Der nächste ICPO THERANOSTICS VIRTUAL SUMMIT findet voraussichtlich im November

2028 statt.

Alle Teilnehmenden können die wissenschaftlichen Vorträge und

Podiumsdiskussionen bis 15. Februar 2027mit ihren Zugangsdaten erneut ansehen.

Hier finden Sie den Link zum ICPO Summit Programm sowie den?Scientific and

Educational Highlights" (https://icpo.foundation/icpo-community-events/icpo-

theranostics-virtual-summit/)

Über die ICPO Foundation

Die International Centers for Precision Oncology Foundation (ICPO) ist eine

gemeinnützige Stiftung nach deutschem Recht. Sie wurde 2019 von international

führenden Medizinerinnen und Medizinern sowie Unternehmerinnen und Unternehmern

aus den Life Sciences gegründet. Über ihr weltweites Netzwerk von rund 100

akkreditierten Zentren fördert die ICPO Foundation die internationale

Zusammenarbeit und klinische Exzellenz in der Theranostics, um die Versorgung

von Patientinnen und Patienten zu verbessern. Die ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS

unterstützt diese Arbeit mit zertifizierten Grundlagen- und Aufbaukursen für

multidisziplinäre Theranostics-Teams.

Weitere Infos zur ICPO Foundation und der ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS:

www.icpo.foundation

Pressekontakt

ICPO Foundation, Susanne Simon, Head of Communications & Community

E-Mail susanne.simon@icpo.foundation (mailto:susanne.simon@icpo.foundation),

Telefon +49 172 8666093, Website www.icpo.foundation

(https://www.icpo.foundation/)

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