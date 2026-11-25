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25.11.2026 17:27:38
GNW-News: Der ICPO THERANOSTICS VIRTUAL SUMMIT 2026 hat gezeigt, wie internationale Kooperationen die Krebsbehandlung mit Theranostics weltweit voranbringt
^Mehr als 700 Teilnehmende aus 40 Ländern diskutierten radiopharmazeutische
Therapien der nächsten Generation, die Planung und Durchführung klinischer
Studien sowie den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Theranostics.
Wiesbaden, 25. November 2026 - Der ICPO THERANOSTICS Virtual Summit 2026 brachte
am 12. und 13. November mehr als 700 Teilnehmende aus 40 Ländern zusammen. Den
Vorsitz führten Prof. Richard P. Baum, Prof. Frederik L. Giesel und Prof. Rudolf
A. Werner, die das Fachgebiet seit vielen Jahren mitprägen. 30 international
führende Ärztinnen und Ärzte sowie Forschende stellten wissenschaftliche
Fortschritte, neue klinische Anwendungen und Strategien vor, um Patientinnen und
Patienten weltweit den Zugang zur Theranostics zu erleichtern. In einer
Podiumsdiskussion betonten Betroffene und Patientenvertretungen, dass
Lebensqualität, Symptomlast, Sicherheit und langfristige Nachsorge in der
klinischen Forschung ebenso wichtig sind wie das Ansprechen auf die Behandlung
und das Gesamtüberleben.?Mich hat beeindruckt, wie sehr die ICPO-Community
gewachsen ist. An der diesjährigen Ausgabe des ICPO Summit nahmen Ärztinnen und
Ärzte aus 100 ICPO Theranostics Centers of Excellence und zahlreiche weitere
Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen weltweit teil", sagte Sen. h. c. Udo Vetter,
Vorsitzender der ICPO Foundation, in seiner Begrüßungsrede. Odile Jaume, CEO der
ICPO Foundation, moderierte den Summit gemeinsam mit Susanne Simon, Head of
Communications. Sie erklärte:?Die ICPO Foundation vernetzt Fachleute, stärkt
die Aus- und Weiterbildung und macht auf Innovationen aufmerksam. Auf diese
Weise wollen wir wissenschaftliche Fortschritte nutzen, um Menschen mit Krebs
den Zugang zu innovativen Therapien zu erleichtern und ihre
Behandlungsergebnisse zu verbessern."
Radiopharmazeutische Therapien weiterentwickeln
Am ersten Tag stand die Einführung neuer Radiopharmaka in Theranostics-Zentren
weltweit im Mittelpunkt. Prof. Michael Hofman, Nuklearmediziner und
Wissenschaftler am Peter MacCallum Cancer Centre und am Department of Oncology
der University of Melbourne in Australien, eröffnete das Programm mit dem
Vortrag?Von der Bildgebung bis zur Heilung: Theranostics als zentrale Säule der
modernen Onkologie". Die Experten befassten sich mit Radionukliden der nächsten
Generation, von Terbium-161 bis zu Alphastrahlern wie Actinium-225, Astat-211
und PB-212. Sie diskutierten dabei auch Anwendungen über das Prostatakarzinom
hinaus. FAP, PSMA-Liganden der dritten Generation und neue Zielstrukturen wie
CAIX gaben einen Ausblick auf die weitere Entwicklung. Die präklinische
Forschung legt die Grundlage für Fortschritte in der Patientenversorgung. Ihre
enge Zusammenarbeit mit klinischen Teams beschleunigt die Übertragung von
Forschungsergebnissen in die klinische Praxis.
Klinische Studien stärken
Der zweite Tag widmete sich der Planung und Durchführung klinischer Studien.
Prof. Ken Herrmann, Direktor der Klinik für Nuklearmedizin am
Universitätsklinikum in Essen, Deutschland, hielt den Hauptvortrag?Ausblick auf
die Zukunft der Radiotheranostik". Alle weiteren Präsentationen behandelten
Studiendesign und Datenmanagement sowie neue Ansätze wie Rhenium-188-PSMA und
die uPAR-Bildgebung. Beiträge zur Genomik und Transkriptomik zeigten, wie sich
In-vitro- und In-vivo-Untersuchungen ergänzen. Die Teilnehmenden diskutierten
offen über die Auswahl und Rekrutierung von Patientinnen und Patienten, sowohl
an großen Krebszentren als auch an Standorten, die ihre Studienkapazitäten
ausbauen. Das Programm zeigte außerdem, wie künstliche Intelligenz die klinische
Anwendung von Theranostics und das Studienmanagement bereits verändert.
Die Vorträge und Podiumsdiskussionen verdeutlichten, dass neue
radiopharmazeutische Therapien belastbare klinische Evidenz und eine geeignete
Infrastruktur erfordern, damit sie Patientinnen und Patienten erreichen.
Hochwertige klinische Studien, harmonisierte Verfahren für Bildgebung und
Dosimetrie sowie die enge Zusammenarbeit der Fachdisziplinen erleichtern die
Einführung dieser Therapien in die Routineversorgung.
Die Patientenperspektive und die Rolle von KI bei Theranostics-
Therapieentscheidungen
In einer Gesprächsrunde diskutierten ein Patient, Patientenvertretungen sowie
Ärztinnen und Ärzte über die Lebensqualität nach der Therapie, die
Behandlungssicherheit und den Bedarf an klareren Überweisungswegen. Diese
Anliegen bildeten den Rahmen für die abschließende Sitzung?KI im eigenen
Theranostics-Zentrum einsetzen". Im Mittelpunkt stand die Frage, wie KI
klinische Entscheidungen unterstützen kann, etwa in der Bildgebung und
Dosimetrie, bei der Suche nach passenden klinischen Studien, bei der
Verarbeitung klinischer Daten und im Studienmanagement. Die Referierenden
betonten, dass der klinische Einsatz verlässliche Daten, eine klinische
Validierung und die Aufsicht durch Fachpersonal voraussetzt.
Anhand großer Mengen von Bildgebungs- und Therapiedaten könnte KI Muster
erkennen, die in einzelnen Fällen schwer zu erfassen sind. Diese Erkenntnisse
könnten Ärztinnen und Ärzten helfen, diejenigen Patientinnen und Patienten zu
identifizieren, die am ehesten von der Theranostics profitieren, und eine
geeignete Behandlung auszuwählen.
Ausblick auf einen besseren Zugang für Patientinnen und Patienten weltweit
Zum Abschluss des Summit erarbeiteten die Teilnehmenden in einer interaktiven
Gesprächsrunde Prioritäten für die kommenden Jahre. Dazu zählen der Ausbau
internationaler Überweisungsnetzwerke, leicht zugängliche Aus- und
Weiterbildungsangebote, die Harmonisierung regulatorischer Anforderungen und ein
besserer Zugang zu klinischen Studien, insbesondere in unterversorgten Regionen.
Die kommenden zehn Jahre werden von Entwicklungen bei Alpha- und Auger-
Strahlern, neuen Zielstrukturen, Kombinationstherapien, einem Einsatz in
früheren Therapielinien und einer durch Dosimetrie gesteuerten, personalisierten
Präzisionsonkologie geprägt sein.
Der nächste ICPO THERANOSTICS VIRTUAL SUMMIT findet voraussichtlich im November
2028 statt.
Alle Teilnehmenden können die wissenschaftlichen Vorträge und
Podiumsdiskussionen bis 15. Februar 2027mit ihren Zugangsdaten erneut ansehen.
Hier finden Sie den Link zum ICPO Summit Programm sowie den?Scientific and
Educational Highlights" (https://icpo.foundation/icpo-community-events/icpo-
theranostics-virtual-summit/)
Über die ICPO Foundation
Die International Centers for Precision Oncology Foundation (ICPO) ist eine
gemeinnützige Stiftung nach deutschem Recht. Sie wurde 2019 von international
führenden Medizinerinnen und Medizinern sowie Unternehmerinnen und Unternehmern
aus den Life Sciences gegründet. Über ihr weltweites Netzwerk von rund 100
akkreditierten Zentren fördert die ICPO Foundation die internationale
Zusammenarbeit und klinische Exzellenz in der Theranostics, um die Versorgung
von Patientinnen und Patienten zu verbessern. Die ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS
unterstützt diese Arbeit mit zertifizierten Grundlagen- und Aufbaukursen für
multidisziplinäre Theranostics-Teams.
Weitere Infos zur ICPO Foundation und der ICPO ACADEMY FOR THERANOSTICS:
www.icpo.foundation
Pressekontakt
ICPO Foundation, Susanne Simon, Head of Communications & Community
E-Mail susanne.simon@icpo.foundation (mailto:susanne.simon@icpo.foundation),
Telefon +49 172 8666093, Website www.icpo.foundation
(https://www.icpo.foundation/)
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