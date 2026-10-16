GNW-News: Der LEPAS L6 EV begibt sich auf die "LEPAS Global Elegance Drive"-Tour: Echte Straßen, echte Fahrdynamik

^WUHU, China, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 19. Oktober wird der LEPAS L6

EV von Shanghai aus zur?LEPAS Global Elegance Drive" aufbrechen und damit den

Startschuss für seine allererste weltweite Reise im Zeichen des eleganten

Fahrvergnügens geben. Die Testfahrt, die im Rahmen des Chery International User

Summit 2026 stattfindet, markiert den offiziellen Auftakt der ersten LEPAS

Global Elegant Lifestyle Week. 34?Elegant Driving Ambassadors" aus 15 Ländern

nehmen an der zweitägigen Reise mit einer Übernachtung teil, um den L6 EV unter

unterschiedlichen Straßenbedingungen zu testen.

Nach seiner offiziellen Markteinführung in Thailand im Juli dieses Jahres, wo er

bei den Kunden vor Ort und in den Medien für sein Fahrgefühl im Stadtverkehr

großes Lob erhielt, wird der LEPAS L6 EV nun weltweit eingeführt. Der L6 EV, der

als?Intelligent Urban Living SUV" positioniert ist, zeichnet sich durch ein

unverwechselbares Design und einen von der Natur inspirierten, technologisch

ausgefeilten Innenraum mit großzügigem, komfortablem Platzangebot aus. Sein

effizienter elektrischer Antrieb, das auf Komfort ausgelegte Fahrgestell, das

ADAS und das intelligente Parkassistenzsystem ermöglichen eine mühelose

Steuerung, Kontrolle und Souveränität bei alltäglichen Fahrten. Auch die

Reichweite und die Schnellladefunktionen ermöglichen längere Fahrten. Die

bevorstehende Fahrt wird diese Eigenschaften verdeutlichen und zeigen, wie sich

der L6 EV unter verschiedenen Straßenbedingungen bewährt.

Die Fahrt von Shanghai nach Wuhu führt den LEPAS L6 EV durch Stadtstraßen, über

Überlandautobahnen, Seestraßen und kurvenreiche Bergstraßen, wodurch seine

Geländegängigkeit auf die Probe gestellt wird. Die?Elegant Driving Ambassadors"

werden während der ausgedehnten Testfahrt das Ansprechverhalten, die

Fahrerassistenzsysteme, den Fahrkomfort, die Reichweite und die Ladeleistung des

L6 EV bewerten. Eine Abfolge von Kurven und wechselnden Steigungen bietet

Gelegenheit, das Fahrverhalten zu beurteilen, während das Einparken an

ungewohnten Orten das Fahrverhalten auf die Probe stellt und dabei die

intelligente Einparkhilfe besonders zur Geltung kommt. Ausgehend von

unterschiedlichen Fahrumgebungen und Erwartungen werden die Botschafter

Rückmeldungen aus erster Hand zu den Funktionen geben, die in ihren Märkten am

wichtigsten sind. Dies soll LEPAS helfen, die globalen Nutzeranforderungen

besser zu verstehen und als Grundlage für die zukünftige gemeinsame

Produktentwicklung zu nutzen.

Diese Erkenntnisse werden zudem zu den Diskussionen und zur gemeinsamen

Gestaltung im Rahmen der ersten?LEPAS Global Elegant Lifestyle Week" beitragen

und neue Perspektiven für die Vision von LEPAS hinsichtlich einer eleganten,

selbstbewussten und gelassenen Mobilität eröffnen. Unter dem Motto?TOGETHER IN

ELEGANCE" werden Nutzer weltweit die NEV-Mobilitätslösungen von LEPAS hautnah

erleben, Ideen austauschen und die neuesten intelligenten Technologien von Chery

Auto, darunter die AiMOGA-Roboter, kennenlernen. Durch die Integration von

Robotik und Automobiltechnik in praxisnahe Anwendungen werden sie neue

Möglichkeiten für die Mobilität der Zukunft und ein stilvolles Leben entdecken.

Über LEPAS

LEPAS ist die Premium-NEV-Marke von Chery Auto, die sich der Schaffung eleganter

Mobilitätserlebnisse für Nutzer weltweit verschrieben hat. Mit dem Anspruch, die

?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard

Aesthetics, LEPAS Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu

einem Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein

stetig wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und

Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte

Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die

auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

Über Chery Auto

Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller

mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen

für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen

vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus

Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge

ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Geleitet von

seiner globalen Philosophie?In somewhere, For somewhere, Be somewhere" setzt

sich Chery Auto dafür ein, nachhaltige Mobilität durch kontinuierliche

Innovation und globale Zusammenarbeit voranzutreiben.

Medienkontakt

Firmenname: LEPAS International

Ansprechpartner: Vincy Wang

E-Mail: GlobalPR@lepasinternational.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/

Fotos zu dieser ist Mitteilung sind verfügbar unter:

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2dec9bacf8c9

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/243bd023-

2481-4d63-8176-89306ba677f4

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