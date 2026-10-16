Chery Automobile Aktie
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16.10.2026 10:26:38
GNW-News: Der LEPAS L6 EV begibt sich auf die "LEPAS Global Elegance Drive"-Tour: Echte Straßen, echte Fahrdynamik
^WUHU, China, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 19. Oktober wird der LEPAS L6
EV von Shanghai aus zur?LEPAS Global Elegance Drive" aufbrechen und damit den
Startschuss für seine allererste weltweite Reise im Zeichen des eleganten
Fahrvergnügens geben. Die Testfahrt, die im Rahmen des Chery International User
Summit 2026 stattfindet, markiert den offiziellen Auftakt der ersten LEPAS
Global Elegant Lifestyle Week. 34?Elegant Driving Ambassadors" aus 15 Ländern
nehmen an der zweitägigen Reise mit einer Übernachtung teil, um den L6 EV unter
unterschiedlichen Straßenbedingungen zu testen.
Nach seiner offiziellen Markteinführung in Thailand im Juli dieses Jahres, wo er
bei den Kunden vor Ort und in den Medien für sein Fahrgefühl im Stadtverkehr
großes Lob erhielt, wird der LEPAS L6 EV nun weltweit eingeführt. Der L6 EV, der
als?Intelligent Urban Living SUV" positioniert ist, zeichnet sich durch ein
unverwechselbares Design und einen von der Natur inspirierten, technologisch
ausgefeilten Innenraum mit großzügigem, komfortablem Platzangebot aus. Sein
effizienter elektrischer Antrieb, das auf Komfort ausgelegte Fahrgestell, das
ADAS und das intelligente Parkassistenzsystem ermöglichen eine mühelose
Steuerung, Kontrolle und Souveränität bei alltäglichen Fahrten. Auch die
Reichweite und die Schnellladefunktionen ermöglichen längere Fahrten. Die
bevorstehende Fahrt wird diese Eigenschaften verdeutlichen und zeigen, wie sich
der L6 EV unter verschiedenen Straßenbedingungen bewährt.
Die Fahrt von Shanghai nach Wuhu führt den LEPAS L6 EV durch Stadtstraßen, über
Überlandautobahnen, Seestraßen und kurvenreiche Bergstraßen, wodurch seine
Geländegängigkeit auf die Probe gestellt wird. Die?Elegant Driving Ambassadors"
werden während der ausgedehnten Testfahrt das Ansprechverhalten, die
Fahrerassistenzsysteme, den Fahrkomfort, die Reichweite und die Ladeleistung des
L6 EV bewerten. Eine Abfolge von Kurven und wechselnden Steigungen bietet
Gelegenheit, das Fahrverhalten zu beurteilen, während das Einparken an
ungewohnten Orten das Fahrverhalten auf die Probe stellt und dabei die
intelligente Einparkhilfe besonders zur Geltung kommt. Ausgehend von
unterschiedlichen Fahrumgebungen und Erwartungen werden die Botschafter
Rückmeldungen aus erster Hand zu den Funktionen geben, die in ihren Märkten am
wichtigsten sind. Dies soll LEPAS helfen, die globalen Nutzeranforderungen
besser zu verstehen und als Grundlage für die zukünftige gemeinsame
Produktentwicklung zu nutzen.
Diese Erkenntnisse werden zudem zu den Diskussionen und zur gemeinsamen
Gestaltung im Rahmen der ersten?LEPAS Global Elegant Lifestyle Week" beitragen
und neue Perspektiven für die Vision von LEPAS hinsichtlich einer eleganten,
selbstbewussten und gelassenen Mobilität eröffnen. Unter dem Motto?TOGETHER IN
ELEGANCE" werden Nutzer weltweit die NEV-Mobilitätslösungen von LEPAS hautnah
erleben, Ideen austauschen und die neuesten intelligenten Technologien von Chery
Auto, darunter die AiMOGA-Roboter, kennenlernen. Durch die Integration von
Robotik und Automobiltechnik in praxisnahe Anwendungen werden sie neue
Möglichkeiten für die Mobilität der Zukunft und ein stilvolles Leben entdecken.
Über LEPAS
LEPAS ist die Premium-NEV-Marke von Chery Auto, die sich der Schaffung eleganter
Mobilitätserlebnisse für Nutzer weltweit verschrieben hat. Mit dem Anspruch, die
?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard
Aesthetics, LEPAS Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu
einem Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein
stetig wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und
Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte
Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die
auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.
Über Chery Auto
Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller
mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen
für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen
vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus
Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge
ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Geleitet von
seiner globalen Philosophie?In somewhere, For somewhere, Be somewhere" setzt
sich Chery Auto dafür ein, nachhaltige Mobilität durch kontinuierliche
Innovation und globale Zusammenarbeit voranzutreiben.
Medienkontakt
Firmenname: LEPAS International
Ansprechpartner: Vincy Wang
E-Mail: GlobalPR@lepasinternational.com
Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/
Fotos zu dieser ist Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fe031b8d-4910-4177-b265-
2dec9bacf8c9
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/243bd023-
2481-4d63-8176-89306ba677f4
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