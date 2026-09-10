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10.09.2026 09:04:38
GNW-News: Der Notified IR Hub macht sichtbar, was KI den Anlegern über Unternehmen sagt
^Wichtigste Fakten:
* Notified stellt drei neue Erweiterungen seiner IR Hub-Plattform vor: Agentic
Event Reporting, AI Citation Reporting und einen Chatbot für IR-Websites.
Die Funktionen stehen nun weltweit allen Kunden von Notified IR zur
Verfügung.
* Die neuen Funktionen helfen IR-Teams zu verstehen, wie KI Nachrichten nach
Veröffentlichung der Geschäftszahlen interpretiert, wie KI-Systeme auf
veröffentlichte Unternehmensinhalte Bezug nehmen, oder herauszufinden, was
für Anleger wichtig ist - und Investoren sofort Antworten auf ihre Fragen
bereitzustellen.
* Notified IR Hub ist die All-in-One-Plattform, die IR-Websites,
Investorenveranstaltungen, Earnings Calls und Mitteilungen, regulatorische
Einreichungen, Marktinformationen und Analysen unter einem Dach vereint, um
Teams dabei zu unterstützen, schneller zu arbeiten, effektiver zu
kommunizieren und bessere Ergebnisse zu erzielen.
FRANKFURT, Deutschland, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified hat heute
drei neue Funktionen für den IR Hub vorgestellt, die Investor-Relations-Teams
mehr Transparenz und Kontrolle über ihre Unternehmenskommunikation bieten
sollen.
Da die KI die Art und Weise verändert, wie Informationen aufbereitet und
interpretiert werden, hat sich auch das Tempo der Informationsgewinnung
entsprechend verändert. Die neuen Funktionen des IR Hub steigern die Interaktion
und bieten einen klareren Überblick darüber, wie Botschaften bei Anlegern und KI
gleichermaßen ankommen. So können Teams Kommunikationslücken schnell schließen
und Ungenauigkeiten korrigieren, bevor sie sich verbreiten.
?Der Wandel hin zur KI hat die Nachfrage nach einem stets aktiven,
kontinuierlichen Investor-Relations-Dialog verstärkt", so Erik Carlson, Chief
Executive Officer bei Notified.?Diese neue Reihe von Tools soll dazu beitragen,
diese Herausforderung sowohl vor als auch nach der Offenlegung zu bewältigen.
Wir werden den IR Hub weiterentwickeln, damit unsere Kunden stets einen Schritt
voraus sind, wenn es darum geht, wie ihre Finanzdaten gefunden, interpretiert
und umgesetzt werden."
Wie Notified IR-Teams im Zeitalter der KI-Antworten zum Erfolg verhilft
Die folgenden Funktionen stehen nun weltweit allen Kunden von Notified IR zur
Verfügung:
Agentic Event Reporting
Agentic Event Reporting vermittelt IR-Teams ein klareres Bild davon, wie ihre
Unternehmenskommunikation von KI-Modellen interpretiert wird. Die Analyse wird
im Anschluss an einen Earnings Call veröffentlicht und beleuchtet die Diskussion
aus der Perspektive der KI, indem sie zentrale Themen identifiziert, die
Resonanz auf die Redner und die Fragerunde untersucht und die Fragen vorhersagt,
die als Nächstes am wahrscheinlichsten gestellt werden.
Anstatt zu raten, ob Botschaften Anklang gefunden haben, können IR-Teams sich
vergewissern, dass die von ihnen beabsichtigte Botschaft auch tatsächlich von
den Anlegern und der KI verstanden wurde. So können sie frühzeitig Unklarheiten
oder Unstimmigkeiten erkennen und wissen, wo sie die Darstellung verbessern
müssen und wie sie die Führungsetage darauf vorbereiten können.
AI Citation Reporting
AI Citation Reporting macht einen Teil der Anlegeranalysen sichtbar, der bisher
weitgehend im Verborgenen blieb. Während KI-Engines Inhalte von IR-Websites
crawlen und zitieren, werden diese Aktivitäten anhand von Statistiken wie KI-
Bot-Anfragen, gecrawlten Unique-Seiten, aktiven KI-Crawlern und dem KI-Traffic-
Anteil erfasst. Dadurch werden herkömmliche Website-Analysen durch Einblicke
ergänzt, wie ein Unternehmen über KI entdeckt wird.
Mit diesen zusätzlichen Einblicken können IR-Teams besser nachvollziehen, wie
ihre Inhalte gefunden werden, und fundiertere Entscheidungen hinsichtlich ihrer
digitalen Inhalte und ihrer Kommunikationsstrategie treffen.
IR-Website-Chatbot
Der KI-gestützte IR-Website-Chatbot holt Anleger dort ab, wo sie ihre Recherchen
zunehmend beginnen: online und zu einem für sie passenden Zeitpunkt. Indem der
Chatbot die häufigsten Fragen der Anleger erfasst und zusammenstellt, zeigt er
IR-Teams, was Stakeholdern wirklich auf dem Herzen liegt. So hilft er ihnen,
nicht mehr nur auf eingehende Fragen zu reagieren, sondern ihre Kommunikation
proaktiv auf die wichtigsten Themen auszurichten.
Auf der Grundlage genehmigter Unternehmensmitteilungen und vorinstallierter FAQs
liefert das System sofortige Antworten in verschiedenen Sprachen und bietet
insbesondere Privatanlegern eine schnelle und einheitliche Möglichkeit, die
gesuchten Informationen zu finden, ohne die Arbeitsbelastung des IR-Teams zu
erhöhen.
Weitere Informationen zu IR Hub finden Sie unter: https://www.notified.com/de-
DE/ir-services.
Der Notified IR Hub macht sichtbar, was KI den Anlegern über Unternehmen sagt.:
Der Notified IR Hub macht sichtbar, was KI den Anlegern über Unternehmen sagt.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5591/ger)
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link
klicken (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5591/ger)
Über Notified
Notified, der Geschäftsbereich für Marktengagement von Equiniti, unterstützt PR-
und IR-Fachleute, Aufmerksamkeit zu gewinnen, die Wirkung ihrer Kommunikation zu
messen und mit seinen integrierten Plattformen Content OS(TM) und IR Hub(TM) messbare
Ergebnisse zu erzielen. Klicken Sie hier (https://www.notified.com/de-DE) und
erfahren Sie, warum mehr als 50 % der S&P?500-Unternehmen auf die Lösungen und
Dienstleistungen von Notified vertrauen, um Nachfrage zu erzeugen und Kapital zu
generieren.
Medienkontakt
Schwarz Financial Communication
Frank Schwarz - schwarz@schwarzfinancial.com
(mailto:schwarz@schwarzfinancial.com)
+49 611 580 2929-0
Neue KI-Funktionen im IR Hub von Notified: Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Inwiefern unterscheidet sich IR Hub von anderen Investor-Relations-Plattformen?
IR Hub vereint alles, was ein IR-Team benötigt, auf einer einzigen vernetzten
Plattform - darunter IR-Websites, IR-Veranstaltungen, Earnings Releases,
regulatorische Meldungen, Marktinformationen und Analysen. Im Gegensatz zu
modularen Lösungen, die mehrere Anbieter und Integrationen erfordern, bietet IR
Hub einen nahtlosen, durchgängigen Workflow, der Teams dabei unterstützt,
schneller zu arbeiten, effektiver zu kommunizieren und bessere Ergebnisse zu
erzielen.
Was bietet Agentic Event Reporting?
Agentic Event Reporting nutzt KI zur Analyse von Earnings Calls und
Anlegerveranstaltungen und erstellt dabei Zusammenfassungen, identifiziert
Schlüsselthemen, liefert Analysen zu Referenten und Frage-Antwort-Runden, bietet
Aufschlüsselungen nach?Share of Voice" und Themen, bewertet die Stärken und
Schwächen der Botschaften, liefert Einblicke in die Medienberichterstattung und
prognostiziert Folgefragen. Durch die Analyse, wie Unternehmensmitteilungen aus
Sicht der KI interpretiert werden, hilft der Bericht IR-Teams dabei, ihre
Narrative zu validieren, Lücken in Bezug auf Klarheit und Konsistenz zu
identifizieren und umsetzbare nächste Schritte für die zukünftige
Investorenkommunikation zu ermitteln.
Was beinhaltet AI Citation Reporting?
AI Citation Reporting bietet Einblicke in die Interaktion von KI-Engines mit den
Inhalten der IR-Website anhand von Kennzahlen wie KI-Bot-Anfragen, gecrawlten
Unique-Seiten indizierten eindeutigen Seiten, aktiven KI-Crawlern und dem Anteil
des KI-Traffics. Diese Einblicke helfen IR-Teams zu verstehen, wie KI-
Plattformen veröffentlichte Unternehmensinhalte finden und verarbeiten, die KI-
gesteuerte Sichtbarkeit zu bewerten und Möglichkeiten zu identifizieren, wie
Schlüsselbotschaften in KI-generierten Antworten besser präsentiert werden
können.
Welche Einblicke liefert der Chatbot der IR-Website und wie funktioniert er?
Der Chatbot der Website liefert sofortige und präzise Antworten auf
Anlegerfragen unter Verwendung der genehmigten Unternehmenskommunikation, wobei
jede Antwort auf veröffentlichten IR-Materialien basiert. Der Chatbot verbessert
nicht nur die Interaktion mit den Anlegern, sondern erfasst und bündelt auch
deren Fragen und verschafft IR-Teams so einen Überblick über die Themen,
Anliegen und Informationen, die für Anleger am wichtigsten sind. Diese Einblicke
helfen, Informationslücken zu erkennen, die Offenlegung zu verfeinern und die
Unternehmenskommunikation zu stärken.
Ist der Chatbot der IR-Website auf englischsprachige Anleger beschränkt?
Nein. Der Chatbot wurde entwickelt, um die Interaktion mit Anlegern in
verschiedenen Sprachen weltweit zu unterstützen. Er hilft Unternehmen,
effektiver mit einem vielfältigen internationalen Anlegerpublikum zu
kommunizieren und gleichzeitig eine einheitliche Botschaft zu vermitteln.
Diese Pressemitteilung wurde von einer von CLEAR® verifizierten Person
veröffentlicht.
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