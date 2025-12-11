|
11.12.2025 12:54:38
GNW-News: Der slowenische Tourismusverband veröffentlichte einen Artikel, in dem die Höhepunkte Sloweniens im Jahr 2026 vorgestellt werden
^LJUBLJANA, Slowenien, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Jahr 2026 lädt
Slowenien Reisende - und Geschichtenerzähler - dazu ein, ein Jahr voller
kultureller Meilensteine, Outdoor-Abenteuer und Erlebnisse zu entdecken, die
langsames, bewusstes Reisen neu definieren. Unter der Leitung des slowenischen
Tourismusverbandes präsentiert das Land eine breite Palette zu bieten: von einem
jahrhundertealten Passionsspiel bis hin zu Weltklasse-Architektur, von
Radsportlegenden bis hin zu blühenden Wiesen und neuen Räumen für Remote-Arbeit
- mit unbegrenzten Inspirationen zwischen den Alpen und der Adria.
Alle sechs Jahre verwandelt sich die mittelalterliche Stadt Shkofja Loka in eine
riesige Freilichtbühne für die Passionsspiele von Shkofja Loka
(https://www.slovenia.info/en/stories/the-skofja-loka-passion-play) (21. März
bis 19. April 2026), ein von der UNESCO anerkanntes Meisterwerk des Theaters und
der religiösen Verehrung. Mehr als tausend Einheimische stellen gemeinsam diese
dramatische Prozession aus dem 18. Jahrhundert nach.
In Bled wird im Sommer 2026 ein neues architektonisches und kulturelles
Wahrzeichen eröffnet: das Muzej Lah (https://muzejlah.com/), entworfen von David
Chipperfield Architects. Es beherbergt die Lah-Sammlung und verbindet alpine
Gelassenheit mit zeitgenössischer Kunst und Design.
Ausgezeichnet als Europas beste Kulturstadt
(https://www.slovenia.info/en/stories/ptuj-best-cultural-heritage-town-in-
europe-for-2026) 2026, verkörpert Ptuj - Sloweniens älteste Stadt - eine
lebendige Tradition. Ihr römisches Erbe, ihre lebhaften Feste, darunter
Kurentovanje (https://www.slovenia.info/en/stories/kurentovanje-the-largest-
shrovetide-carnival-in-slovenia) - der größte Faschingsumzug, der von der UNESCO
für sein Ritual, der Vertreibung des Winters, ausgezeichnet wurde - machen Ptuj
zu einer der stimmungsvollsten historischen Städte des Landes.
Sportbegeisterte können sich auf die Europameisterschaften im Straßenradrennen
in Ljubljana (3.-7. Oktober 2026) freuen. Für ein Land, das Champions wie Tadej
Poga?ar (https://www.slovenia.info/en/stories/tadej-pogacar-the-wonder-boy-who-
stunned-the-cycling-world) und Primozh Rogli?
(https://www.slovenia.info/en/stories/primoz-roglic) hervorgebracht hat, ist
dies sowohl ein sportlicher Meilenstein als auch eine Einladung, Sloweniens
erstklassige Radwege (https://www.slovenia.info/en/things-to-do/active-
holidays/biking) zu entdecken.
Im ganzen Land wird eine Welle von Neueröffnungen - vom Kneipp-inspirierten
NaturHotel Snovik bis hin zu Sloweniens erstem Familienhotel in Olimje - die
Boutique-Hotellerie Sloweniens weiter bereichern. Neue einzigartige Erlebnisse
in Slowenien (https://www.slovenia.info/en/things-to-do/slovenia-unique-
experiences) - vom Pilzesammeln (https://www.slovenia.info/en/things-to-
do/slovenia-unique-experiences/133-it-smells-like-mushrooms) in Bovec über einen
Besuch im erhalten gebliebenen Fotostudio Pelikan
(https://www.slovenia.info/en/things-to-do/slovenia-unique-experiences/130-
visiting-photographer-pelikan) aus dem 19. Jahrhundert in Celje, die Entdeckung
der Geheimnisse des UNESCO-Urwalds Krokar (https://www.slovenia.info/en/things-
to-do/slovenia-unique-experiences/127-secrets-of-the-unesco-listed-krokar-
primeval-forest) in Ko?evsko bis hin zur Erkundung der Welt der Imkerei
(https://www.slovenia.info/en/things-to-do/slovenia-unique-experiences/124-a-
sweet-honey-experience) in Novo mesto - laden Besucher dazu ein, zu
entschleunigen, Kontakte zu knüpfen und sich einzubringen.
Und für diejenigen, die eine Balance zwischen Arbeit und Fernweh suchen, bietet
Slowenien jetzt ein Visum für digitale Nomaden
(https://www.slovenia.info/en/plan-your-trip/digital-nomad) an, das es einfacher
denn je macht, inmitten der natürlichen Schönheit des Landes zu leben und zu
arbeiten.
Für Journalisten und Besucher, die auf der Suche nach authentischen europäischen
Geschichten sind, die Tradition, Innovation und Nachhaltigkeit miteinander
verbinden, bietet Slowenien im Jahr 2026 ein ganzes Jahr voller Inspiration.
Entdecken Sie die vollständige Liste der Highlights für 2026
(https://www.slovenia.info/en/business/press-centre/2026-highlights)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14d333df-
64d5-4a3f-9553-6b14971bdc84
press@slovenia.infoÂ°
