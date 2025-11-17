GNW-News: Der thailändische Einzelhandelsriese Central Pattana eröffnet "The Central" - ein neues globales Wahrzeichen für Bangkoks urbane Zukunft

^BANGKOK, Thailand, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Central Pattana plc,

Thailands führender nachhaltiger Immobilienentwickler, stellt The Central vor -

das Vorzeigeobjekt der Zukunft, ein erstklassiges Einkaufszentrum von

Weltklasse, das zum Sitz von Flagship-Stores globaler Marken werden und neue

Maßstäbe für den Einzelhandel von Weltklasse in Bangkok setzen soll. Das 21

Milliarden THB ( etwa 575 Millionen USD) teure Projekt, das als?Wahrzeichen des

nördlichen Bangkok" konzipiert ist, wird das nördliche Geschäftsviertel der

Stadt prägen und das städtische Leben sowie den Einzelhandel neu definieren.

Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 49 Rai (7,8 Hektar) mit einer

Gesamtgebäudefläche von 457.409 m², einschließlich einer 6.700 m² großen

Kongresshalle für internationale Konzerte und globale Veranstaltungen. Durch

seine strategische Lage zwischen der Vibhavadi Rangsit Road und der Phahon

Yothin Road ist es von beiden Straßen aus bequem zu erreichen. Die

Fertigstellung ist für das vierte Quartal 2026 geplant.

?Unser Erfolg mit centralwOrld - einem der größten Lifestyle- Wahrzeichen Asiens

und einem globalen Flaggschiff des Einzelhandels, in dem viele weltbekannte

Marken ihr Debüt in Thailand feierten - bestätigt unsere Vision und unsere

Fähigkeiten. Mit The Central erweitern wir dieses Vermächtnis auf den nördlichen

Bezirk von Bangkok und schreiben das nächste Kapitel der städtischen

Entwicklung, das Handel, Kreativität und Gemeinschaft zu einem globalen Erlebnis

verbindet. The Central wird die nächste Ära der Einzelhandels- und

Kulturentwicklung vorantreiben und Bangkok zu einer der dynamischsten und

lebenswertesten Städte der Welt machen", sagte Chanavat Uahwatanasakul,

Präsident für Einzelhandel und Entwicklung.

Der Phaholyothin-Korridor, der durch BTS, MRT und den internationalen Flughafen

Don Mueang verbunden ist, bietet nahtlosen Zugang und bedient ein schnell

wachsendes Einzugsgebiet mit 2,5 Millionen Einwohnern. Laut Daten von Central

Pattana verfügt das lokale Wohlstandssegment in diesem Gebiet über eine

Kaufkraft, die 2,3-mal so hoch ist wie der Durchschnitt in Bangkok, der Umsatz

pro Bruttomietfläche übertrifft den anderer Einkaufszentren in der Stadt um 45 %

und die Besucherfrequenz ist 2,19-mal höher als der Durchschnitt in Bangkok.

Umgeben von hochwertigen Wohngebäuden, erstklassigen Büros, Universitäten und

Lifestyle-Zentren steht The Central im Herzen eines neuen Wachstumsklusters im

Norden.

The Central wurde unter dem Konzept?Flagship?Reimagined Destination" entworfen

und definiert das Einkaufserlebnis der Zukunft neu. Seine Weltklasse-Architektur

und Innenausstattung sind auf die Bedürfnisse globaler Einzelhändler und

Flagship-Stores zugeschnitten.

?The Central ist mehr als nur ein Einkaufszentrum - es ist eine kuratierte

Community für die neue Generation", so Juthatham Chirathivat, Leiterin der

Geschäftsentwicklung.?Jedes Element verbindet globales Top-Design mit

thailändischer Herzlichkeit und schafft so einen Ort, an dem

generationenübergreifendes Leben, Flagship-Einzelhandel und nachhaltige

Innovation zusammenkommen, um die Zukunft von Bangkok zu gestalten."

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60313f48-a39c-

44fe-9c71-9a2b8a4d2ce1

Corporate Communication

hatatthep@centralpattana.co.thÂ°