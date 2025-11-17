|
GNW-News: Der thailändische Einzelhandelsriese Central Pattana eröffnet "The Central" - ein neues globales Wahrzeichen für Bangkoks urbane Zukunft
^BANGKOK, Thailand, Nov. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Central Pattana plc,
Thailands führender nachhaltiger Immobilienentwickler, stellt The Central vor -
das Vorzeigeobjekt der Zukunft, ein erstklassiges Einkaufszentrum von
Weltklasse, das zum Sitz von Flagship-Stores globaler Marken werden und neue
Maßstäbe für den Einzelhandel von Weltklasse in Bangkok setzen soll. Das 21
Milliarden THB ( etwa 575 Millionen USD) teure Projekt, das als?Wahrzeichen des
nördlichen Bangkok" konzipiert ist, wird das nördliche Geschäftsviertel der
Stadt prägen und das städtische Leben sowie den Einzelhandel neu definieren.
Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 49 Rai (7,8 Hektar) mit einer
Gesamtgebäudefläche von 457.409 m², einschließlich einer 6.700 m² großen
Kongresshalle für internationale Konzerte und globale Veranstaltungen. Durch
seine strategische Lage zwischen der Vibhavadi Rangsit Road und der Phahon
Yothin Road ist es von beiden Straßen aus bequem zu erreichen. Die
Fertigstellung ist für das vierte Quartal 2026 geplant.
?Unser Erfolg mit centralwOrld - einem der größten Lifestyle- Wahrzeichen Asiens
und einem globalen Flaggschiff des Einzelhandels, in dem viele weltbekannte
Marken ihr Debüt in Thailand feierten - bestätigt unsere Vision und unsere
Fähigkeiten. Mit The Central erweitern wir dieses Vermächtnis auf den nördlichen
Bezirk von Bangkok und schreiben das nächste Kapitel der städtischen
Entwicklung, das Handel, Kreativität und Gemeinschaft zu einem globalen Erlebnis
verbindet. The Central wird die nächste Ära der Einzelhandels- und
Kulturentwicklung vorantreiben und Bangkok zu einer der dynamischsten und
lebenswertesten Städte der Welt machen", sagte Chanavat Uahwatanasakul,
Präsident für Einzelhandel und Entwicklung.
Der Phaholyothin-Korridor, der durch BTS, MRT und den internationalen Flughafen
Don Mueang verbunden ist, bietet nahtlosen Zugang und bedient ein schnell
wachsendes Einzugsgebiet mit 2,5 Millionen Einwohnern. Laut Daten von Central
Pattana verfügt das lokale Wohlstandssegment in diesem Gebiet über eine
Kaufkraft, die 2,3-mal so hoch ist wie der Durchschnitt in Bangkok, der Umsatz
pro Bruttomietfläche übertrifft den anderer Einkaufszentren in der Stadt um 45 %
und die Besucherfrequenz ist 2,19-mal höher als der Durchschnitt in Bangkok.
Umgeben von hochwertigen Wohngebäuden, erstklassigen Büros, Universitäten und
Lifestyle-Zentren steht The Central im Herzen eines neuen Wachstumsklusters im
Norden.
The Central wurde unter dem Konzept?Flagship?Reimagined Destination" entworfen
und definiert das Einkaufserlebnis der Zukunft neu. Seine Weltklasse-Architektur
und Innenausstattung sind auf die Bedürfnisse globaler Einzelhändler und
Flagship-Stores zugeschnitten.
?The Central ist mehr als nur ein Einkaufszentrum - es ist eine kuratierte
Community für die neue Generation", so Juthatham Chirathivat, Leiterin der
Geschäftsentwicklung.?Jedes Element verbindet globales Top-Design mit
thailändischer Herzlichkeit und schafft so einen Ort, an dem
generationenübergreifendes Leben, Flagship-Einzelhandel und nachhaltige
Innovation zusammenkommen, um die Zukunft von Bangkok zu gestalten."
Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60313f48-a39c-
44fe-9c71-9a2b8a4d2ce1
Corporate Communication
hatatthep@centralpattana.co.thÂ°
