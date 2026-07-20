GNW-News: Der weltweit meistgefolgte TikTok-Creator Khaby Lame wird globaler Markenbotschafter bei Holafly

^DUBLIN, July 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seit Jahren begeistert Khaby Lame ein

weltweites Publikum mit einem einfachen Credo: Warum Dinge kompliziert machen,

wenn es auch einfach geht?

Ohne ein Wort zu sagen, wurde der weltweit meistgefolgte TikTok-Creator zu einer

der bekanntesten Persönlichkeiten im Internet, indem er unnötig komplizierte

Vorgehensweisen aufzeigte und ihnen einfache, naheliegende Lösungen

gegenüberstellte. Diese Philosophie bildet nun das Fundament für eine neue

Kooperation: Khaby Lame wird globaler Markenbotschafter von Holafly, dem

weltweit führenden Anbieter von Reise-eSIMs.

Diese Partnerschaft bringt zwei Marken zusammen, deren Erfolg darauf beruht,

alltägliche Erfahrungen zu vereinfachen. Während Khaby durch die Beseitigung

unnötiger Komplexität zu einem weltweiten Phänomen wurde, hat es sich Holafly

zur Aufgabe gemacht, Reisenden im Ausland eine nahtlose Verbindung zu

ermöglichen - ganz ohne die frustrierenden Roaming-Gebühren.

Trotz der digitalen Transformation der Reisebranche bleibt die

Internetverbindung im Ausland eine der letzten großen Hürden: Nach wie vor

suchen Millionen von Menschen bei ihrer Ankunft in einem fremden Land nach

lokalen SIM-Karten, sind auf öffentliches WLAN angewiesen oder sorgen sich um

Roaming-Kosten.

Holafly ändert dies grundlegend. Indem das Unternehmen Reisenden die Möglichkeit

bietet, mobile Daten bereits vor der Abreise zu aktivieren und sich innerhalb

weniger Minuten nach der Ankunft am Zielort mit dem Netz zu verbinden, hat es

einen Vorgang vereinfacht, der lange Zeit als unvermeidbares Übel hingenommen

wurde.

Diese Partnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Komfort zu einer der

wichtigsten Erwartungen an das moderne Reisen geworden ist. Reisende können

Flüge, Unterkünfte, Transportmöglichkeiten und Erlebnisse innerhalb von Sekunden

über ihr Smartphone buchen, doch das Überqueren einer Grenze führt oft dazu,

dass Reisende den Zugang zu den Diensten und Kommunikationsmitteln verlieren,

auf die sie im Alltag angewiesen sind.

Die Partnerschaft baut auf einer bereits bestehenden Verbindung zur Marke auf,

da Khaby Holafly auf seinen Auslandsreisen genutzt hat. Da er beruflich

regelmäßig Länder und Kontinente bereist und sich durch sein Eintreten für

Einfachheit ein weltweites Publikum aufgebaut hat, ist die Zusammenarbeit dank

der einfachen Vernetzung eine naheliegende Lösung.

?Khaby wurde zum globalen Phänomen, weil er die Menschen daran erinnert hat,

dass die einfachste Lösung oft die beste ist", sagt Daniela Prado, Brand

Director bei Holafly.?Als wir untersuchten, warum seine Inhalte Hunderte

Millionen Menschen weltweit begeistern, erkannten wir, dass sie genau das

widerspiegeln, was Reisende heute erwarten. Ob Flugbuchung, Navigation in einer

fremden Stadt oder der Kontakt zur Familie und Kollegen - Menschen suchen

Erlebnisse, die nahtlos, intuitiv und zuverlässig funktionieren."

Mit weltweit mehr als 25 Millionen verkauften eSIMs und einer Netzabdeckung in

über 200 Reisezielen zählt Holafly zu den bekanntesten Marken im Bereich der

Reisetechnologie. Die Partnerschaft mit einem Content-Ersteller, dessen Publikum

praktisch alle wichtigen Reisemärkte abdeckt, spiegelt die wachsenden globalen

Ambitionen des Unternehmens wider. Sehen Sie sich das Kampagnenvideo hier

(https://www.youtube.com/watch?v=WGBSUE9zJSY&feature=youtu.be) an.

Mit mehr als 160 Millionen Followern auf TikTok überschreitet Khabys Reichweite

Sprachbarrieren, Kulturen und Grenzen. Damit ist er der ideale Botschafter für

ein Unternehmen, das Millionen Menschen dabei unterstützt, sich selbstbewusster

in der Welt zurechtzufinden. Die Partnerschaft basiert auf einer Überzeugung,

die beide Marken teilen: Reisen ist ohnehin schon kompliziert genug.

Medienkontakt: press@holafly.com

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a979-11cf4b38194c

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