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12.05.2026 17:43:38
GNW-News: Der weltweite Wohlstand macht sich von nationalen Grenzen unabhängig, da mittlerweile jeder fünfte Superreiche im Ausland geboren wurde
^* Die Zahl der Ultra-High-Net-Worth-Personen (UHNW) wird bis 2030
voraussichtlich 734.100 erreichen, was einem Anstieg von 33 % entspricht
* Das Gesamtvermögen der reichsten Menschen der Welt wird bis 2030 auf 84
Billionen Dollar ansteigen
* Fast 79 % haben ihr Vermögen selbst erwirtschaftet, während nur 5 % ihr
Vermögen ausschließlich geerbt haben
MONTREAL, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der neueste Bericht von
Altrata, Global Citizens: Entrepreneurship, Mobility and the Ultra Wealthy,
gesponsert von der führenden Beratungsfirma für Investitionsmigration Arton
Capital, hat ergeben, dass jeder fünfte der weltweit vermögendsten
Privatpersonen (UHNWI*) im Ausland geboren ist**, was den zunehmend
internationalen Charakter der heutigen Superreichen verdeutlicht. Der
wegweisende Bericht kam zudem zu dem Ergebnis, dass die Zahl der Ultra-
Vermögenden bis 2030 um ein Drittel (33 %) auf 734.100 steigen wird.
Die Zahl der Ultra-High-Net-Worth-Personen wird voraussichtlich rasch zunehmen
Der Bericht prognostiziert einen raschen Anstieg des Nettovermögens von
vermögenden Privatpersonen weltweit. Ihr gemeinsames Nettovermögen wird
voraussichtlich von 63 Billionen Dollar im Jahr 2025 auf 84 Billionen Dollar bis
zum Ende des Jahrzehnts ansteigen. Bis zum Jahr 2030 werden schätzungsweise 7,7
Millionen Menschen über ein Vermögen von mehr als 5 Millionen Dollar verfügen.
Vermögensbildung wird von global denkenden Self-Made-Persönlichkeiten geprägt
Bezeichnenderweise zeigt die Untersuchung, dass im Ausland geborene UHNW-
Personen überwiegend?Vermögensschöpfer" und keine Erben sind. Etwa 79 % haben
ihr Vermögen selbst erwirtschaftet, während 16 % ihren Wohlstand auf eine
Kombination aus unternehmerischem Handeln und Erbschaft zurückführen und nur 5 %
ihr Vermögen vollständig geerbt haben.
Die Ergebnisse deuten auf einen strukturellen Wandel in der Art und Weise hin,
wie globaler Wohlstand geschaffen und verwaltet wird. Persönliches Vermögen ist
zunehmend weniger an einen einzelnen Nationalstaat gebunden, da die reichsten
Menschen der Welt ihr Leben, ihr Vermögen und ihre Geschäfte über mehrere
Rechtsordnungen hinweg organisieren. Dies spiegelt sich in der Art und Weise
wider, wie die heutigen Ultra-High-Net-Worth-Personen weltweit agieren: 17 %
besitzen ganz oder teilweise Unternehmen mit Sitz außerhalb ihres
Wohnsitzlandes, während 34 % ihre Hochschulausbildung außerhalb ihres
Geburtslandes absolviert haben - was deutlich macht, dass grenzüberschreitende
Mobilität kein Zufallsprodukt ist, sondern fest in der Art und Weise verankert
ist, wie modernes Vermögen aufgebaut wird.
Insgesamt zeigen die Daten einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Mobilität und
Unternehmertum. International mobile Menschen gründen eher Unternehmen, nutzen
Chancen über Grenzen hinweg und schaffen sich ihr eigenes Vermögen - was eine
Gruppe widerspiegelt, die sich durch Ehrgeiz, Risikobereitschaft und Zugang zu
globalen Märkten auszeichnet. Mobilität ist in diesem Zusammenhang ein
entscheidender Faktor für die Schaffung von Wohlstand in der heutigen Zeit.
Ein Leben über Landesgrenzen hinweg wird für die Superreichen zur Normalität
Während Vermögen zunehmend grenzüberschreitend verteilt ist, dominieren wichtige
Weltstädte weiterhin als wichtigste Zentren für sehr vermögende Privatpersonen.
London bleibt ein bedeutender Standort für sehr vermögende Privatpersonen,
insbesondere aus dem Bank- und Finanzsektor, trotz zunehmender Herausforderungen
wie verschärfter Steuerregelungen und Handelsbeschränkungen.
Gleichzeitig behaupten sich die USA weiterhin als weltweit führendes
Vermögenszentrum, auf das rund 40 % der globalen UHNW-Bevölkerung (205.000
Personen) entfallen, was ihre anhaltende Attraktivität selbst inmitten sich
wandelnder politischer Verhältnisse unterstreicht. Allerdings könnten sich die
sich wandelnden politischen Rahmenbedingungen allmählich auf künftige
Kapitalbewegungen auswirken, da frühere Untersuchungen von Arton Capital darauf
hindeuten, dass ein Drittel der amerikanischen Millionäre*** aufgrund der
Auswirkungen von Trumps Präsidentschaft erwägt, die USA zu verlassen.
In der Golfregion festigt Dubai seinen Ruf als?Zentrum für junge Vermögende"
für die globale Elite, wobei fast ein Fünftel (19 %) der im Ausland geborenen
UHNW-Personen in der Stadt unter 50 Jahre alt sind. Dieser Umstand unterstreicht
- trotz der anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten - einen
allgemeinen Trend: Ultra-High-Net-Worth-Personen ziehen sich nicht aus dem
globalen Geschehen zurück, sondern gehen bei der Frage, wie und wo sie ihr
Vermögen einsetzen, zunehmend strategisch vor.
Armand Arton, CEO von Arton Capital, erklärte:?Globale Mobilität ist nicht
länger ein Nebenprodukt der Vermögensbildung - sie ist ein strategischer
Vorteil, der diese untermauert. Die erfolgreichsten Menschen unserer Zeit bauen
nicht nur Unternehmen auf - sie schaffen Zugang: zu Märkten, Talenten, Bildung
und langfristiger Sicherheit über verschiedene Ländergrenzen hinweg."
?Was wir beobachten, ist eine Entkopplung von Wohlstand und geografischer Lage.
Die erfolgreichsten Personen strukturieren ihr Leben und ihr Vermögen über
mehrere Länder hinweg und verringern so ihre Abhängigkeit von einem einzelnen
Land. Die nächste Generation der vermögendsten Privatpersonen denkt über
Lösungen, die sich auf ein einzelnes Land beschränken, hinaus und legt Wert auf
Flexibilität, Widerstandsfähigkeit und Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Art
und Weise, wie und wo sie leben, investieren und ihr Vermögen vermehren. In
einer immer komplexer werdenden Welt entwickelt sich die Fähigkeit, sich nahtlos
über Grenzen hinweg zu bewegen, zu einem der wirksamsten Mittel zur Erhaltung
und Schaffung von Wohlstand."
Moira Boyle, Senior Director und Global Head of Luxury bei Altrata, sagte:?Was
bei dieser Untersuchung besonders auffällt, ist der anhaltende Anstieg der
unternehmerischen Vermögensbildung auf globaler Ebene. Fast 80 % der im Ausland
geborenen Superreichen sind Selfmade-Millionäre, was verdeutlicht, dass der
heutige Wohlstand zunehmend von Innovation, Ehrgeiz und dem Aufbau von
Unternehmen geprägt ist."
?Gleichzeitig wächst die Gruppe der Ultra-High-Net-Worth-Individuals (UHNW)
rasant, wobei ihr Gesamtvermögen und ihr Einfluss bis zum Ende des Jahrzehnts
voraussichtlich erheblich zunehmen werden. Für Unternehmen ist es von
entscheidender Bedeutung zu verstehen, wer diese Personen sind und wie ihr
Vermögen entsteht, um Chancen zu erkennen, Beziehungen aufzubauen und in einem
sich rasch wandelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben."
Hinweise für die Redaktion
*Als?Ultra High Net Worth" gelten Personen mit einem Nettovermögen von mehr als
30 Millionen US-Dollar.
**Als im Ausland geborene Vermögende gelten Personen mit einem Nettovermögen von
mehr als 30 Millionen US-Dollar, die außerhalb des Landes geboren wurden, in dem
sie derzeit leben und in dem ihr Hauptgeschäftssitz (sofern vorhanden) liegt.
***Zwischen dem 9. Januar 2026 und dem 14. Januar 2026 befragte Arton Capital
1.000 in den USA ansässige Personen im Alter von 18 bis 70 Jahren mit einem
Nettovermögen von mindestens 1 Million US-Dollar. 33 % der Befragten gaben an,
dass sie eher bereit seien, die USA zu verlassen, als dies vor der
Präsidentschaftswahl 2024 der Fall war.
****Der Begriff?Weltbürger" wird in diesem Bericht synonym mit?im Ausland
geborene Vermögende" verwendet.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/85811040-92fb-42c9-bb5d-
92088ad73e53
Kontakt: artoncapital@theagencypartnership.comÂ°
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