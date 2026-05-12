GNW-News: Der weltweite Wohlstand macht sich von nationalen Grenzen unabhängig, da mittlerweile jeder fünfte Superreiche im Ausland geboren wurde

^* Die Zahl der Ultra-High-Net-Worth-Personen (UHNW) wird bis 2030

voraussichtlich 734.100 erreichen, was einem Anstieg von 33 % entspricht

* Das Gesamtvermögen der reichsten Menschen der Welt wird bis 2030 auf 84

Billionen Dollar ansteigen

* Fast 79 % haben ihr Vermögen selbst erwirtschaftet, während nur 5 % ihr

Vermögen ausschließlich geerbt haben

MONTREAL, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der neueste Bericht von

Altrata, Global Citizens: Entrepreneurship, Mobility and the Ultra Wealthy,

gesponsert von der führenden Beratungsfirma für Investitionsmigration Arton

Capital, hat ergeben, dass jeder fünfte der weltweit vermögendsten

Privatpersonen (UHNWI*) im Ausland geboren ist**, was den zunehmend

internationalen Charakter der heutigen Superreichen verdeutlicht. Der

wegweisende Bericht kam zudem zu dem Ergebnis, dass die Zahl der Ultra-

Vermögenden bis 2030 um ein Drittel (33 %) auf 734.100 steigen wird.

Die Zahl der Ultra-High-Net-Worth-Personen wird voraussichtlich rasch zunehmen

Der Bericht prognostiziert einen raschen Anstieg des Nettovermögens von

vermögenden Privatpersonen weltweit. Ihr gemeinsames Nettovermögen wird

voraussichtlich von 63 Billionen Dollar im Jahr 2025 auf 84 Billionen Dollar bis

zum Ende des Jahrzehnts ansteigen. Bis zum Jahr 2030 werden schätzungsweise 7,7

Millionen Menschen über ein Vermögen von mehr als 5 Millionen Dollar verfügen.

Vermögensbildung wird von global denkenden Self-Made-Persönlichkeiten geprägt

Bezeichnenderweise zeigt die Untersuchung, dass im Ausland geborene UHNW-

Personen überwiegend?Vermögensschöpfer" und keine Erben sind. Etwa 79 % haben

ihr Vermögen selbst erwirtschaftet, während 16 % ihren Wohlstand auf eine

Kombination aus unternehmerischem Handeln und Erbschaft zurückführen und nur 5 %

ihr Vermögen vollständig geerbt haben.

Die Ergebnisse deuten auf einen strukturellen Wandel in der Art und Weise hin,

wie globaler Wohlstand geschaffen und verwaltet wird. Persönliches Vermögen ist

zunehmend weniger an einen einzelnen Nationalstaat gebunden, da die reichsten

Menschen der Welt ihr Leben, ihr Vermögen und ihre Geschäfte über mehrere

Rechtsordnungen hinweg organisieren. Dies spiegelt sich in der Art und Weise

wider, wie die heutigen Ultra-High-Net-Worth-Personen weltweit agieren: 17 %

besitzen ganz oder teilweise Unternehmen mit Sitz außerhalb ihres

Wohnsitzlandes, während 34 % ihre Hochschulausbildung außerhalb ihres

Geburtslandes absolviert haben - was deutlich macht, dass grenzüberschreitende

Mobilität kein Zufallsprodukt ist, sondern fest in der Art und Weise verankert

ist, wie modernes Vermögen aufgebaut wird.

Insgesamt zeigen die Daten einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Mobilität und

Unternehmertum. International mobile Menschen gründen eher Unternehmen, nutzen

Chancen über Grenzen hinweg und schaffen sich ihr eigenes Vermögen - was eine

Gruppe widerspiegelt, die sich durch Ehrgeiz, Risikobereitschaft und Zugang zu

globalen Märkten auszeichnet. Mobilität ist in diesem Zusammenhang ein

entscheidender Faktor für die Schaffung von Wohlstand in der heutigen Zeit.

Ein Leben über Landesgrenzen hinweg wird für die Superreichen zur Normalität

Während Vermögen zunehmend grenzüberschreitend verteilt ist, dominieren wichtige

Weltstädte weiterhin als wichtigste Zentren für sehr vermögende Privatpersonen.

London bleibt ein bedeutender Standort für sehr vermögende Privatpersonen,

insbesondere aus dem Bank- und Finanzsektor, trotz zunehmender Herausforderungen

wie verschärfter Steuerregelungen und Handelsbeschränkungen.

Gleichzeitig behaupten sich die USA weiterhin als weltweit führendes

Vermögenszentrum, auf das rund 40 % der globalen UHNW-Bevölkerung (205.000

Personen) entfallen, was ihre anhaltende Attraktivität selbst inmitten sich

wandelnder politischer Verhältnisse unterstreicht. Allerdings könnten sich die

sich wandelnden politischen Rahmenbedingungen allmählich auf künftige

Kapitalbewegungen auswirken, da frühere Untersuchungen von Arton Capital darauf

hindeuten, dass ein Drittel der amerikanischen Millionäre*** aufgrund der

Auswirkungen von Trumps Präsidentschaft erwägt, die USA zu verlassen.

In der Golfregion festigt Dubai seinen Ruf als?Zentrum für junge Vermögende"

für die globale Elite, wobei fast ein Fünftel (19 %) der im Ausland geborenen

UHNW-Personen in der Stadt unter 50 Jahre alt sind. Dieser Umstand unterstreicht

- trotz der anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten - einen

allgemeinen Trend: Ultra-High-Net-Worth-Personen ziehen sich nicht aus dem

globalen Geschehen zurück, sondern gehen bei der Frage, wie und wo sie ihr

Vermögen einsetzen, zunehmend strategisch vor.

Armand Arton, CEO von Arton Capital, erklärte:?Globale Mobilität ist nicht

länger ein Nebenprodukt der Vermögensbildung - sie ist ein strategischer

Vorteil, der diese untermauert. Die erfolgreichsten Menschen unserer Zeit bauen

nicht nur Unternehmen auf - sie schaffen Zugang: zu Märkten, Talenten, Bildung

und langfristiger Sicherheit über verschiedene Ländergrenzen hinweg."

?Was wir beobachten, ist eine Entkopplung von Wohlstand und geografischer Lage.

Die erfolgreichsten Personen strukturieren ihr Leben und ihr Vermögen über

mehrere Länder hinweg und verringern so ihre Abhängigkeit von einem einzelnen

Land. Die nächste Generation der vermögendsten Privatpersonen denkt über

Lösungen, die sich auf ein einzelnes Land beschränken, hinaus und legt Wert auf

Flexibilität, Widerstandsfähigkeit und Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Art

und Weise, wie und wo sie leben, investieren und ihr Vermögen vermehren. In

einer immer komplexer werdenden Welt entwickelt sich die Fähigkeit, sich nahtlos

über Grenzen hinweg zu bewegen, zu einem der wirksamsten Mittel zur Erhaltung

und Schaffung von Wohlstand."

Moira Boyle, Senior Director und Global Head of Luxury bei Altrata, sagte:?Was

bei dieser Untersuchung besonders auffällt, ist der anhaltende Anstieg der

unternehmerischen Vermögensbildung auf globaler Ebene. Fast 80 % der im Ausland

geborenen Superreichen sind Selfmade-Millionäre, was verdeutlicht, dass der

heutige Wohlstand zunehmend von Innovation, Ehrgeiz und dem Aufbau von

Unternehmen geprägt ist."

?Gleichzeitig wächst die Gruppe der Ultra-High-Net-Worth-Individuals (UHNW)

rasant, wobei ihr Gesamtvermögen und ihr Einfluss bis zum Ende des Jahrzehnts

voraussichtlich erheblich zunehmen werden. Für Unternehmen ist es von

entscheidender Bedeutung zu verstehen, wer diese Personen sind und wie ihr

Vermögen entsteht, um Chancen zu erkennen, Beziehungen aufzubauen und in einem

sich rasch wandelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben."

Hinweise für die Redaktion

*Als?Ultra High Net Worth" gelten Personen mit einem Nettovermögen von mehr als

30 Millionen US-Dollar.

**Als im Ausland geborene Vermögende gelten Personen mit einem Nettovermögen von

mehr als 30 Millionen US-Dollar, die außerhalb des Landes geboren wurden, in dem

sie derzeit leben und in dem ihr Hauptgeschäftssitz (sofern vorhanden) liegt.

***Zwischen dem 9. Januar 2026 und dem 14. Januar 2026 befragte Arton Capital

1.000 in den USA ansässige Personen im Alter von 18 bis 70 Jahren mit einem

Nettovermögen von mindestens 1 Million US-Dollar. 33 % der Befragten gaben an,

dass sie eher bereit seien, die USA zu verlassen, als dies vor der

Präsidentschaftswahl 2024 der Fall war.

****Der Begriff?Weltbürger" wird in diesem Bericht synonym mit?im Ausland

geborene Vermögende" verwendet.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/85811040-92fb-42c9-bb5d-

92088ad73e53

Kontakt: artoncapital@theagencypartnership.comÂ°