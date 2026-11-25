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25.11.2026 09:39:38
GNW-News: Desentum gibt den erfolgreichen Abschluss einer Phase-II-Studie zu seiner kurzzeitigen Allergieimmuntherapie mit Birkenpollen bekannt, die eine anh...
^ESPOO, Finnland, Nov. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Desentum Oy, ein im
klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen, das kurzzeitige Allergen-
Immuntherapien entwickelt, hat heute positive Topline-Ergebnisse der klinischen
Phase-II-Studie (BASIT) zum in der Erprobung befindlichen Medikament DM-101PX
zur Behandlung einer Birkenpollenallergie bekanntgegeben.
* Der primäre Endpunkt wurde erreicht: Eine 10-wöchige Behandlung führte im
Vergleich zu Placebo zu einer statistisch signifikanten und klinisch
bedeutsamen Verringerung der allergenbedingten Nasensymptome.
* Der Behandlungseffekt hielt auch bei der allergeninduzierten
Provokationstestung 25 Wochen nach Abschluss der Behandlung an.
* Es wurde ein starker und anhaltender Anstieg der allergenspezifischen IgG4-
Antikörper beobachtet, was mit der in einer klinischen Phase-I-Studie
festgestellten Immunantwort übereinstimmt.
* Die Verabreichung von DM-101PX verlief sicher und wurde gut vertragen.
* Die Einhaltung des Dosierungsschemas war hervorragend. Es gab keine
behandlungsbedingten Studienabbrüche, und alle Teilnehmer konnten die
angestrebte Höchstdosis erreichen.
Birkenpollen sind ein wichtiges Allergen in den nördlichen Regionen der Welt. In
Europa, den Vereinigten Staaten und Kanada liegt die gemeldete Sensibilisierung
gegenüber Birkenpollen je nach Region und Studie zwischen 8 und 22 %(1-3), was
einer geschätzten Zahl von 80 bis 160 Millionen Menschen entspricht, die in
diesen Regionen gegenüber Birkenpollen sensibilisiert sind. Eine
Birkenpollenallergie wird meist mit Medikamenten zur Linderung der Symptome
behandelt. Die Allergen-Immuntherapie bietet eine länger anhaltende Wirkung,
erfordert jedoch in der Regel die Bereitschaft, sich auf eine mehrjährige
Behandlung einzulassen. DM-101PX ist ein in der Erprobung befindliches
Therapeutikum gegen Birkenpollenallergie, das darauf ausgelegt ist, durch eine
kurze Behandlungsdauer eine langanhaltende Linderung allergischer Symptome zu
bewirken.
BASIT (NCT07254871) ist eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte
Phase-II-Studie, an der 97 Erwachsene mit einer Birkenpollenallergie teilnahmen.
Die Studie wurde konzipiert, um die klinische Wirkung einer 10-wöchigen
Behandlung mit DM-101PX auf allergische Symptome zu untersuchen. Der primäre
Endpunkt war die Veränderung der durch eine nasale Allergenprovokation
hervorgerufenen nasalen Symptome, gemessen vom Ausgangswert bis drei Wochen nach
der letzten Dosis. Die Studie wurde im Zeitraum von Oktober 2025 bis August
2026 in Kanada durchgeführt.
Die detaillierten Ergebnisse der BASIT-Studie werden zur Präsentation auf
bevorstehenden wissenschaftlichen Tagungen sowie zur Veröffentlichung in einer
Fachzeitschrift mit Peer-Review eingereicht.
?Die Allergen-Immuntherapie erfordert von den Patienten heutzutage, sich auf
eine mehrjährige Behandlung einzulassen. Die BASIT-Studie zeigt, dass eine
zehnwöchige Behandlung mit DM-101PX eine deutliche Wirkung auf allergische
Symptome erzielen kann, die auch etwa sechs Monate später noch anhält. Dies wird
durch eine starke und anhaltende IgG4-Reaktion gestützt, die im Allgemeinen mit
einer erfolgreichen Allergen-Immuntherapie in Verbindung gebracht wird", so
Pekka Mattila, CEO von Desentum.
?Die Ergebnisse bestätigen unseren Ansatz, Allergene für eine Kurzzeit-
Immuntherapie zu entwickeln. Für Desentum stellt dies einen wichtigen
Meilenstein auf dem Weg zur klinischen Entwicklung von DM-101PX in der späten
Phase sowie hin zu unserem übergeordneten Ziel dar, Immuntherapien für andere
Atemwegs- und Nahrungsmittelallergien zu entwickeln."
Im Rahmen einer laufenden klinischen Studie werden am Fraunhofer-Institut für
Toxikologie und Experimentelle Medizin (ITEM) in Hannover verschiedene
Dosierungsstrategien für DM-101PX getestet. Die Ergebnisse werden in die
Konzeption einer anschließenden Dosisfindungsstudie einfließen.
Über DM-101PX
DM-101PX ist eine in der Erprobung befindliche Allergen-Immuntherapie zur
Behandlung einer Birkenpollenallergie. Sein Wirkstoff, DM-101, ist ein
rekombinantes Birkenpollenallergen, das so modifiziert wurde, dass sein
allergenes Potenzial verringert wird. DM-101PX wurde so entwickelt, dass es die
kontrollierte Freisetzung von DM-101 nach subkutaner Verabreichung unterstützt.
Über Desentum Oy
Desentum Oy ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium mit
Sitz in Espoo, Finnland. Das Unternehmen nutzt hochauflösendes Protein-
Engineering und neuartige Formulierungen, um Allergen-Immuntherapien zu
entwickeln, die eine kurzzeitige Behandlung ermöglichen, um eine langfristige
Toleranz wiederherzustellen. Desentum wurde 2011 gegründet und ist ein Spin-off
des VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. Die Entwicklungspipeline des
Unternehmens zielt sowohl auf Atemwegsallergien als auch auf
Nahrungsmittelallergien ab.
1. Biedermann T, et al. Allergy. 2019; 74(7): 1237-1248.
2. Valcour A, et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2017; 119(3) 262-266.
3. Chan-Yeung M, et al. Allergy. 2010; 65: 1404-1413.
Kontakt:
Pekka Mattila, CEO, Desentum Oy
pekka.mattila@desentum.fi
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