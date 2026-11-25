^ESPOO, Finnland, Nov. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Desentum Oy, ein im

klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen, das kurzzeitige Allergen-

Immuntherapien entwickelt, hat heute positive Topline-Ergebnisse der klinischen

Phase-II-Studie (BASIT) zum in der Erprobung befindlichen Medikament DM-101PX

zur Behandlung einer Birkenpollenallergie bekanntgegeben.

* Der primäre Endpunkt wurde erreicht: Eine 10-wöchige Behandlung führte im

Vergleich zu Placebo zu einer statistisch signifikanten und klinisch

bedeutsamen Verringerung der allergenbedingten Nasensymptome.

* Der Behandlungseffekt hielt auch bei der allergeninduzierten

Provokationstestung 25 Wochen nach Abschluss der Behandlung an.

* Es wurde ein starker und anhaltender Anstieg der allergenspezifischen IgG4-

Antikörper beobachtet, was mit der in einer klinischen Phase-I-Studie

festgestellten Immunantwort übereinstimmt.

* Die Verabreichung von DM-101PX verlief sicher und wurde gut vertragen.

* Die Einhaltung des Dosierungsschemas war hervorragend. Es gab keine

behandlungsbedingten Studienabbrüche, und alle Teilnehmer konnten die

angestrebte Höchstdosis erreichen.

Birkenpollen sind ein wichtiges Allergen in den nördlichen Regionen der Welt. In

Europa, den Vereinigten Staaten und Kanada liegt die gemeldete Sensibilisierung

gegenüber Birkenpollen je nach Region und Studie zwischen 8 und 22 %(1-3), was

einer geschätzten Zahl von 80 bis 160 Millionen Menschen entspricht, die in

diesen Regionen gegenüber Birkenpollen sensibilisiert sind. Eine

Birkenpollenallergie wird meist mit Medikamenten zur Linderung der Symptome

behandelt. Die Allergen-Immuntherapie bietet eine länger anhaltende Wirkung,

erfordert jedoch in der Regel die Bereitschaft, sich auf eine mehrjährige

Behandlung einzulassen. DM-101PX ist ein in der Erprobung befindliches

Therapeutikum gegen Birkenpollenallergie, das darauf ausgelegt ist, durch eine

kurze Behandlungsdauer eine langanhaltende Linderung allergischer Symptome zu

bewirken.

BASIT (NCT07254871) ist eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte

Phase-II-Studie, an der 97 Erwachsene mit einer Birkenpollenallergie teilnahmen.

Die Studie wurde konzipiert, um die klinische Wirkung einer 10-wöchigen

Behandlung mit DM-101PX auf allergische Symptome zu untersuchen. Der primäre

Endpunkt war die Veränderung der durch eine nasale Allergenprovokation

hervorgerufenen nasalen Symptome, gemessen vom Ausgangswert bis drei Wochen nach

der letzten Dosis. Die Studie wurde im Zeitraum von Oktober 2025 bis August

2026 in Kanada durchgeführt.

Die detaillierten Ergebnisse der BASIT-Studie werden zur Präsentation auf

bevorstehenden wissenschaftlichen Tagungen sowie zur Veröffentlichung in einer

Fachzeitschrift mit Peer-Review eingereicht.

?Die Allergen-Immuntherapie erfordert von den Patienten heutzutage, sich auf

eine mehrjährige Behandlung einzulassen. Die BASIT-Studie zeigt, dass eine

zehnwöchige Behandlung mit DM-101PX eine deutliche Wirkung auf allergische

Symptome erzielen kann, die auch etwa sechs Monate später noch anhält. Dies wird

durch eine starke und anhaltende IgG4-Reaktion gestützt, die im Allgemeinen mit

einer erfolgreichen Allergen-Immuntherapie in Verbindung gebracht wird", so

Pekka Mattila, CEO von Desentum.

?Die Ergebnisse bestätigen unseren Ansatz, Allergene für eine Kurzzeit-

Immuntherapie zu entwickeln. Für Desentum stellt dies einen wichtigen

Meilenstein auf dem Weg zur klinischen Entwicklung von DM-101PX in der späten

Phase sowie hin zu unserem übergeordneten Ziel dar, Immuntherapien für andere

Atemwegs- und Nahrungsmittelallergien zu entwickeln."

Im Rahmen einer laufenden klinischen Studie werden am Fraunhofer-Institut für

Toxikologie und Experimentelle Medizin (ITEM) in Hannover verschiedene

Dosierungsstrategien für DM-101PX getestet. Die Ergebnisse werden in die

Konzeption einer anschließenden Dosisfindungsstudie einfließen.

Über DM-101PX

DM-101PX ist eine in der Erprobung befindliche Allergen-Immuntherapie zur

Behandlung einer Birkenpollenallergie. Sein Wirkstoff, DM-101, ist ein

rekombinantes Birkenpollenallergen, das so modifiziert wurde, dass sein

allergenes Potenzial verringert wird. DM-101PX wurde so entwickelt, dass es die

kontrollierte Freisetzung von DM-101 nach subkutaner Verabreichung unterstützt.

Über Desentum Oy

Desentum Oy ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium mit

Sitz in Espoo, Finnland. Das Unternehmen nutzt hochauflösendes Protein-

Engineering und neuartige Formulierungen, um Allergen-Immuntherapien zu

entwickeln, die eine kurzzeitige Behandlung ermöglichen, um eine langfristige

Toleranz wiederherzustellen. Desentum wurde 2011 gegründet und ist ein Spin-off

des VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. Die Entwicklungspipeline des

Unternehmens zielt sowohl auf Atemwegsallergien als auch auf

Nahrungsmittelallergien ab.

1. Biedermann T, et al. Allergy. 2019; 74(7): 1237-1248.

2. Valcour A, et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2017; 119(3) 262-266.

3. Chan-Yeung M, et al. Allergy. 2010; 65: 1404-1413.

Kontakt:

Pekka Mattila, CEO, Desentum Oy

pekka.mattila@desentum.fi

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