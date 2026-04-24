GNW-News: Destinus erreicht einen wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung von Langstrecken-Angriffskapazitäten der nächsten Generation

^AMSTERDAM, April 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Destinus gibt den erfolgreichen

Abschluss eines wegweisenden Flugtests seines Präzisions-Tiefschlag-Systems

?Ruta Block 2" bekannt. Der Test validiert die Startarchitektur der nächsten

Generation und bestätigt die Leistungsfähigkeit zweier entscheidender

Schlüsseltechnologien: einer Inline-Booster-Konfiguration sowie klappbarer

Tragflächen und Steuerflächen. Bordaufnahmen bestätigten das erfolgreiche

Ausfahren der Flügel während der Start- und Übergangsphase.

Während die europäischen Regierungen ihre Verteidigungsstrategie und ihren

Bedarf an Langstreckenwaffen dringend neu bewerten, bietet die Architektur von

Ruta Block 2 eine direkte Antwort auf die operative Herausforderung,

leistungsstarke Präzisionswaffensysteme schnell, flexibel und in großem Umfang

in unterschiedlichen Konfliktgebieten einzusetzen.

Das kompakte Design des Ruta Block 2 eröffnet neue Möglichkeiten für den Einsatz

von Langstreckenwaffen. Während Systeme der vorherigen Generation

Startvorrichtungen mit offener Plattform und vormontierte Tragflächen

erforderten, kann Ruta Block 2 in geschlossenen, containerisierten Modulen

transportiert, gelagert und gestartet werden. Dies führt unmittelbar zu kürzeren

Bereitstellungszeiten, einem geringeren logistischen Aufwand und der

Möglichkeit, von einer größeren Bandbreite an Plattformen aus zu operieren.

Die Bedeutung dieses Tests lässt sich am besten im Zusammenhang mit der

Entwicklung von Ruta Block 1 zu Ruta Block 2 verstehen. Ruta Block 2 baut auf

der operativen Glaubwürdigkeit auf, die bereits durch seinen Vorgänger, Ruta

Block 1, etabliert wurde, und liefert Destinus Leistungsdaten aus der Praxis

sowie Branchenkenntnisse. Auf dieser bewährten Grundlage erweitert Ruta Block 2

die Kompatibilität mit Abschussvorrichtungen und ermöglicht zugleich eine

skalierbare Bereitstellung für Langstrecken-Angriffssysteme. Der

architektonische Wandel ist eine bewusste Neugestaltung, die den Einsatzbereich

und die Geschwindigkeit, mit der diese Funktion genutzt werden kann, erweitert.

Ruta Block 1 hat bereits seine operative Relevanz unter Beweis gestellt und die

Serienproduktion in nennenswertem Umfang erreicht. Die derzeitige Konstruktion

umfasst Flügel, die vor dem Start angebracht werden, zwei seitlich montierte

Booster sowie den Start von einer offenen Plattform.

Tim Moser, Chief Technology Officer von Destinus, erklärte:?Dieser Test

bestätigt die Leistungsfähigkeit von Ruta Block 2 und markiert den Übergang von

der derzeitigen Startarchitektur zu einem System, das auf einen flexibleren

Einsatz und skalierbare Langstreckenangriffe ausgelegt ist. Eine kompaktere

Startarchitektur verbessert den Transport, die Lagerung, die Packungsdichte und

die Integrationsflexibilität auf mobilen Boden-, stationären und maritimen

Plattformen. Zudem bietet es eine breitere Kompatibilität mit Abschusssystemen

sowie skalierbarere Einsatzkonzepte für Langstrecken-Angriffssysteme.

?Der erfolgreiche Test unterstreicht zudem den strategischen Wert des vertikal

integrierten Geschäftsmodells von Destinus. Wichtige Teilsysteme wurden im

eigenen Haus entwickelt und hergestellt, wodurch die industrielle Skalierung

ermöglicht wurde, die Verteidigungskunden zunehmend verlangen. Da die

europäischen Regierungen der eigenständigen Handlungsfähigkeit und der

Widerstandsfähigkeit der Lieferketten Priorität einräumen, bietet das Modell von

Destinus einen sicheren, unabhängigen Weg zu hochmodernen Präzisionsschlägen

über große Entfernungen."

Videomaterial ist über den folgenden Link

verfügbar: https://www.destinus.com/post/destinus-achieves-key-milestone-in-

next-generation-long-range-strike-capability

Über Destinus

Destinus ist ein europäisches Unternehmen im Bereich Verteidigungstechnologie,

das sich auf skalierbare Angriffs- und Abfangsysteme spezialisiert hat. Das

Unternehmen entwickelt und fertigt Marschflugkörpersysteme,

Lenkflugkörpersysteme, Abfangplattformen und Turbostrahltriebwerke und verbindet

dabei Autonomie, Systemintegration und Produktion im industriellen Maßstab.

Destinus ist in mehreren europäischen Ländern tätig und hat sich auf die

Bereitstellung kosteneffizienter, serienreifer Systeme für Einsatzgebiete mit

hoher Konfliktintensität spezialisiert.

www.destinus.eu

Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c276020-a7f7-

44a9-9047-7d8b463a32f2

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