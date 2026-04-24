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24.04.2026 13:41:38
GNW-News: Destinus erreicht einen wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung von Langstrecken-Angriffskapazitäten der nächsten Generation
^AMSTERDAM, April 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Destinus gibt den erfolgreichen
Abschluss eines wegweisenden Flugtests seines Präzisions-Tiefschlag-Systems
?Ruta Block 2" bekannt. Der Test validiert die Startarchitektur der nächsten
Generation und bestätigt die Leistungsfähigkeit zweier entscheidender
Schlüsseltechnologien: einer Inline-Booster-Konfiguration sowie klappbarer
Tragflächen und Steuerflächen. Bordaufnahmen bestätigten das erfolgreiche
Ausfahren der Flügel während der Start- und Übergangsphase.
Während die europäischen Regierungen ihre Verteidigungsstrategie und ihren
Bedarf an Langstreckenwaffen dringend neu bewerten, bietet die Architektur von
Ruta Block 2 eine direkte Antwort auf die operative Herausforderung,
leistungsstarke Präzisionswaffensysteme schnell, flexibel und in großem Umfang
in unterschiedlichen Konfliktgebieten einzusetzen.
Das kompakte Design des Ruta Block 2 eröffnet neue Möglichkeiten für den Einsatz
von Langstreckenwaffen. Während Systeme der vorherigen Generation
Startvorrichtungen mit offener Plattform und vormontierte Tragflächen
erforderten, kann Ruta Block 2 in geschlossenen, containerisierten Modulen
transportiert, gelagert und gestartet werden. Dies führt unmittelbar zu kürzeren
Bereitstellungszeiten, einem geringeren logistischen Aufwand und der
Möglichkeit, von einer größeren Bandbreite an Plattformen aus zu operieren.
Die Bedeutung dieses Tests lässt sich am besten im Zusammenhang mit der
Entwicklung von Ruta Block 1 zu Ruta Block 2 verstehen. Ruta Block 2 baut auf
der operativen Glaubwürdigkeit auf, die bereits durch seinen Vorgänger, Ruta
Block 1, etabliert wurde, und liefert Destinus Leistungsdaten aus der Praxis
sowie Branchenkenntnisse. Auf dieser bewährten Grundlage erweitert Ruta Block 2
die Kompatibilität mit Abschussvorrichtungen und ermöglicht zugleich eine
skalierbare Bereitstellung für Langstrecken-Angriffssysteme. Der
architektonische Wandel ist eine bewusste Neugestaltung, die den Einsatzbereich
und die Geschwindigkeit, mit der diese Funktion genutzt werden kann, erweitert.
Ruta Block 1 hat bereits seine operative Relevanz unter Beweis gestellt und die
Serienproduktion in nennenswertem Umfang erreicht. Die derzeitige Konstruktion
umfasst Flügel, die vor dem Start angebracht werden, zwei seitlich montierte
Booster sowie den Start von einer offenen Plattform.
Tim Moser, Chief Technology Officer von Destinus, erklärte:?Dieser Test
bestätigt die Leistungsfähigkeit von Ruta Block 2 und markiert den Übergang von
der derzeitigen Startarchitektur zu einem System, das auf einen flexibleren
Einsatz und skalierbare Langstreckenangriffe ausgelegt ist. Eine kompaktere
Startarchitektur verbessert den Transport, die Lagerung, die Packungsdichte und
die Integrationsflexibilität auf mobilen Boden-, stationären und maritimen
Plattformen. Zudem bietet es eine breitere Kompatibilität mit Abschusssystemen
sowie skalierbarere Einsatzkonzepte für Langstrecken-Angriffssysteme.
?Der erfolgreiche Test unterstreicht zudem den strategischen Wert des vertikal
integrierten Geschäftsmodells von Destinus. Wichtige Teilsysteme wurden im
eigenen Haus entwickelt und hergestellt, wodurch die industrielle Skalierung
ermöglicht wurde, die Verteidigungskunden zunehmend verlangen. Da die
europäischen Regierungen der eigenständigen Handlungsfähigkeit und der
Widerstandsfähigkeit der Lieferketten Priorität einräumen, bietet das Modell von
Destinus einen sicheren, unabhängigen Weg zu hochmodernen Präzisionsschlägen
über große Entfernungen."
Videomaterial ist über den folgenden Link
verfügbar: https://www.destinus.com/post/destinus-achieves-key-milestone-in-
next-generation-long-range-strike-capability
Über Destinus
Destinus ist ein europäisches Unternehmen im Bereich Verteidigungstechnologie,
das sich auf skalierbare Angriffs- und Abfangsysteme spezialisiert hat. Das
Unternehmen entwickelt und fertigt Marschflugkörpersysteme,
Lenkflugkörpersysteme, Abfangplattformen und Turbostrahltriebwerke und verbindet
dabei Autonomie, Systemintegration und Produktion im industriellen Maßstab.
Destinus ist in mehreren europäischen Ländern tätig und hat sich auf die
Bereitstellung kosteneffizienter, serienreifer Systeme für Einsatzgebiete mit
hoher Konfliktintensität spezialisiert.
www.destinus.eu
Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c276020-a7f7-
44a9-9047-7d8b463a32f2
Medienanfragen
FTI Consulting: destinus@fticonsulting.comÂ°
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