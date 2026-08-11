Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
11.08.2026 16:16:38
GNW-News: Deutsche Lufthansa AG: Dieter Vranckx, Kauf
^Deutsche Lufthansa AG: Dieter Vranckx, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die
Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden
Personen,
/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in
enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
+----------+---------+
| Titel | |
+----------+---------+
| Vorname | Dieter |
+----------+---------+
| Nachname | Vranckx |
+----------+---------+
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
+----------+
| Vorstand |
+----------+
b) Erstmeldung
3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur
Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
+-----------------------+
| Deutsche Lufthansa AG |
+-----------------------+
b) LEI
+----------------------+
| 529900PH63HYJ86ASW55 |
+----------------------+
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments
+------+--------------+
| Art | Aktie |
+------+--------------+
| ISIN | DE0008232125 |
+------+--------------+
b) Art des Geschäfts
+------+
| Kauf |
+------+
c) Preis(e) und Volumen
+-----------+---------------+
| Preis(e) | Volumen |
+-----------+---------------+
| 8,342 EUR | 91.762,00 EUR |
+-----------+---------------+
d) Aggregierte Informationen
+-----------+-----------------------+
| Preis | Aggregiertes Volumen |
+-----------+-----------------------+
| 8,342 EUR | 91.762,00 EUR |
+-----------+-----------------------+
e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
+------------+
| 07.08.2026 |
+------------+
f) Ort des Geschäfts
+------+-------+
| Name | XETRA |
+------+-------+
| MIC | XETA |
+------+-------+
Ende der Mitteilung
--------------------------------------------------------------------------------
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Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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--------------------------------------------------------------------------------
+-------------+---------------------------------------------------+
| Sprache | Deutsch |
+-------------+---------------------------------------------------+
| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG |
| | |
| | Venloer Straße 151-153. |
| | |
| | 50672 Koeln |
| | |
| | Germany |
+-------------+---------------------------------------------------+
| Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |
+-------------+---------------------------------------------------+
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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|GNW-News: Deutsche Lufthansa AG: Dieter Vranckx, Kauf (dpa-AFX)
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|Lufthansa und Pilotengewerkschaft VC einigen sich auf Schlichtung (Dow Jones)
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Analysen zu Lufthansa AG
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|8,30
|0,61%