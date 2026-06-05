Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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05.06.2026 10:11:39
GNW-News: Deutsche Lufthansa AG: Dr. Johannes Teyssen, Kauf
^Deutsche Lufthansa AG: Dr. Johannes Teyssen, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die
Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden
Personen,
/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in
enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
+----------+----------+
| Titel | Dr. |
+----------+----------+
| Vorname | Johannes |
+----------+----------+
| Nachname | Teyssen |
+----------+----------+
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
+--------------+
| Aufsichtsrat |
+--------------+
b) Erstmeldung
3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur
Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
+-----------------------+
| Deutsche Lufthansa AG |
+-----------------------+
b) LEI
+----------------------+
| 529900PH63HYJ86ASW55 |
+----------------------+
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments
+------+--------------+
| Art | Aktie |
+------+--------------+
| ISIN | DE0008232125 |
+------+--------------+
b) Art des Geschäfts
+------+
| Kauf |
+------+
c) Preis(e) und Volumen
+-----------+-------------+
| Preis(e) | Volumen |
+-----------+-------------+
| 8,286 EUR | 20.715 EUR |
+-----------+-------------+
| 8,286 EUR | 20.715 EUR |
+-----------+-------------+
| 8,296 EUR | 165.920 EUR |
+-----------+-------------+
d) Aggregierte Informationen
+-----------+-----------------------+
| Preis | Aggregiertes Volumen |
+-----------+-----------------------+
| 8,294 EUR | 207.350 EUR |
+-----------+-----------------------+
e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
+------------+
| 03.06.2026 |
+------------+
f) Ort des Geschäfts
+------+---------------------------------+
| Name | Tradegate Berlin Stock Exchange |
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| MIC | TGAT |
+------+---------------------------------+
Ende der Mitteilung
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| Sprache | Deutsch |
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| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG |
| | |
| | Venloer StraÃ?e 151-153. |
| | |
| | 50672 Koeln |
| | |
| | Germany |
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| Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |
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